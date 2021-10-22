Три катери типу "Айленд" буде направлено зі США в Україну в листопаді, - посол Маркарова. ФОТО
22 жовтня в місті Балтимор, США, в урочистій обстановці пройшов випуск п'ятого українського екіпажу патрульних катерів типу "Айленд".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.
Три катери типу Айленд буде направлено зі США в Україну в листопаді, - посол Маркарова 01
Курс доподготовки, під керівництвом іноземних інструкторів, тривав 6 тижнів і був проведений на верфі Берегової охорони США.
Найкращі випускники курсу були заохочені цінними подарунками та грамотами.
Як повідомила посол України в США Оксана Маркарова, вже в листопаді три катери типу "Айленд" з Балтімора будуть відправлені в Україну.
Топ коментарі
+11 Scorpman Y
показати весь коментар22.10.2021 22:32 Посилання
+9 18c49ed2
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+8 oleg1966
показати весь коментар22.10.2021 22:25 Посилання
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Овцы сильно удивились, заблеяли и поплыли дальше на барже.
а "лучший корабль" кацапов - быстро заполнил трюму "богатым внутренним миром" самих кацапов и ушел на дно...