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Три катери типу "Айленд" буде направлено зі США в Україну в листопаді, - посол Маркарова. ФОТО

22 жовтня в місті Балтимор, США, в урочистій обстановці пройшов випуск п'ятого українського екіпажу патрульних катерів типу "Айленд".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Три катери типу Айленд буде направлено зі США в Україну в листопаді, - посол Маркарова 01

Три катери типу Айленд буде направлено зі США в Україну в листопаді, - посол Маркарова 01

Курс доподготовки, під керівництвом іноземних інструкторів, тривав 6 тижнів і був проведений на верфі Берегової охорони США.

Найкращі випускники курсу були заохочені цінними подарунками та грамотами.

Як повідомила посол України в США Оксана Маркарова, вже в листопаді три катери типу "Айленд" з Балтімора будуть відправлені в Україну.

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Автор: 

ВМС (1397) оборона (4818) США (23326) Маркарова Оксана (495)


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Топ коментарі
+11
года 4 назад "лучший корабль "(их фраза) черноморского флота кацапов столкнулся с турецкой баржей, перевозившей овец...
Овцы сильно удивились, заблеяли и поплыли дальше на барже.
а "лучший корабль" кацапов - быстро заполнил трюму "богатым внутренним миром" самих кацапов и ушел на дно...
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22.10.2021 22:32
+9
Перестаньте называть Маркарову послом. Послом она станет только после вручения верительных грамот.
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22.10.2021 22:25
+8
Брысь в спам, портянка мокшанская
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22.10.2021 22:25
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Брысь в спам, портянка мокшанская
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22.10.2021 22:25 Відповісти
года 4 назад "лучший корабль "(их фраза) черноморского флота кацапов столкнулся с турецкой баржей, перевозившей овец...
Овцы сильно удивились, заблеяли и поплыли дальше на барже.
а "лучший корабль" кацапов - быстро заполнил трюму "богатым внутренним миром" самих кацапов и ушел на дно...
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22.10.2021 22:32 Відповісти
Він був важчим за воду.
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22.10.2021 22:38 Відповісти
Вівцебандерівці тихо приплили, тихо уплили.
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23.10.2021 10:14 Відповісти
Перестаньте называть Маркарову послом. Послом она станет только после вручения верительных грамот.
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22.10.2021 22:25 Відповісти
Як вони переходитимуть в Україну, адже в Атлантиці зараз сезон штормів.
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22.10.2021 22:29 Відповісти
Ты уже спалился, даун мокшанский. Хватит тут гадить
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22.10.2021 22:33 Відповісти
Купи собі глобус. Квадратний.
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22.10.2021 22:34 Відповісти
Предыдущие два прибыли на палубе сухогруза, снимали при разгрузке в Одессе плав-краном, были фото в сети. Это в порядке вещей. Они могли бы и своим ходом---но заправки до Канар не хватит. А океанские буксиры запросто сами ходят на такие растояния. хотя потом работают в портофлоте чаще всего.
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22.10.2021 22:48 Відповісти
Это нормально. У кацапов атомные подлотки так на боевое дежурство ходють
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22.10.2021 23:33 Відповісти
Это специализированые суда---они погружаются в воду почти полностью. Могут и нефтяные вышки огромные через пол океана перевезти. По 5 штук судов поперёк палубы берут, кстати крепят и сваркой в том числе. Тут голландцы в приоритете.
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23.10.2021 19:52 Відповісти
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22.10.2021 23:42 Відповісти
Мавзолейные говноеды,купите себе еще одну подлодку Курск и на Вашингтон... стадо баранов...клейте дальше дырки на МКС Скотчем Рогозина...
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22.10.2021 22:40 Відповісти
30 самолетов вертолетов Путлера упало на РАБссии в этом году....еще 2 месяца в запасе... продолжайте в том же духе...
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22.10.2021 22:42 Відповісти
И нае... Навернулся тока что разведспутник, запущеный в конце сентября ракетой Протон!))) минус 23000000 баксов у путлеровцев!))
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22.10.2021 23:25 Відповісти
Протон?
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22.10.2021 23:28 Відповісти
Нам столько металолома надавали, что мы з ним будем делать, а его содержание и постоянные ремонты много денег стоят.
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22.10.2021 22:56 Відповісти
Как вам жить в Лугандоне с металлоломом- вам. п...дорам, решать!)))
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22.10.2021 23:26 Відповісти
совсем недавно русне было сказано министром обороны госдепа чтобы сидели тихо монголоиды на бутылках и не пытались быковать в черном море ато туда прийдут матросики и солдатики наты.
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22.10.2021 23:22 Відповісти
Гляньте на карту. В Чёрное море имеют выход 3 (три!) страны НАТО. Там достаточно матросиков.
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22.10.2021 23:29 Відповісти
будет еще больше.
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22.10.2021 23:32 Відповісти
Отлично. Теперь нужны подводные дроны и береговые Нептуны!
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23.10.2021 12:40 Відповісти
когда ж вы узе забудете такое "совковое" понятие, как грамота?
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23.10.2021 13:14 Відповісти
 
 