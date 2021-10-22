РНБО вирішила безкоштовно позичити 1 млрд кубів газу Молдові. ОП намагається закрити справу з вивезення Чауса?, - джерело
На сьогоднішньому засіданні РНБО України прийнято рішення допомогти газом Молдові, через енергетичну кризу в цій країні, викликану шантажем з боку "Газпрому".
Як повідомляє джерело Цензор.НЕТ, Україна виділить Молдові 1 млрд кубометрів газу. Зазначається, що умови надання та строки повернення газу Україні в даний момент не відомі.
Зі свого боку, народний депутат із фракції "Слуга народу" Андрій Герус у своєму телеграм-каналі заявив про безкоштовне постачання газу Молдові: "Виявляється, запас міцності дозволяє нам допомогти сусідам певним обсягом газу. Не за гроші. Позичити на деякий час".
За даними джерела Цензор.НЕТ, надання Молдові газу в борг є частиною угоди, внаслідок якої Генеральна прокуратура Молдови має закрити справу про викрадення з території цієї країни українського судді-втікача Чауса.
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вся власть у рнбо, но почему-то лучше не становится
Легко раздавать то, что не твое, пусть зебилы со своих сбережений сбросились бы на эту сумму отдолжить, была бы благородная адресная благотворительность, но по большому счету заплатят все, даже вата.
Кличковская шобла позавчера подняла цены за 1 гигаватт тепла для киевлян в полтора раза. Платежки за квартиру обходились и так недешево - 3000 гривен за двушку, при пенсиях у многих меньше этой суммы, теперь будем платить 5000, впрочем многие не заплатят, где взять деньги, если своего печатного станка купюр у них нет.
ПС. Але це старий фільм, зараз, мабуть, треба до Ківи звертатись, з його вченими ступенями він і п"ятисотки зобразить...
дарят, дают ярд газа, что бы Порошека прикрыть. Тупое животное.
неклюдов стверджує, що корпорація продає продукцію "Рошен" на росію тим самим підтримуючи країну-агресора, ну, нехай (не знаю чи продає чи ні), але як бути з продукцією компанії "квартал 95", яка продається на росію? неклюдову логіка не тисне?
А сделать завоз партии товара из 3х рук и выставить их в *********** на витринах - вовсе не сложная операция, а на выходе вся Украина срётся, из-за таких фоточек.
Или, ещё проще, сделать сайт по продаже Рошена. Фоточка на сайте - даже товар не надо везти.
В отличии от официально зарегистрированных в параше компаний верховного клована ВАЗ-06.
у кого то важного корыто из подрыла отдал другому.
Нам самим газу не вистачає...
Чому за це має платити український громадянин ?
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1451780920730607617 2 ч
РНБОУ (Який НЕмає таких функцiй) Дозволяє МОЛДОВI вибрати Газ з укр\ПГС без передоплати Україна надасть допомогу Молдові з газом на її прохання -Данiлов "Це буде газ у борг,не за гроші Потім Молдова поставлений ресурс поверне" А лишнiй газ у нас є
МИ УКРАЇНЦІ . Велика нація .
не залишити Молдову в біді! А знаєте шановні скільки українців живе в Молдові?
Багато! Я там жив і знаю про що говорю. Знаю традиції молдаван,знаю як вони
весь час борються за свою самобутність. Вони викоренили російську мову зі сфери
освіти,убрали з телебачення і не дуже церемонилися з мовним питанням. Там вже
три покоління не знають кацапської, а хто ії любить може наняти собі репетітора.
Це теж пограбований народ і живеться йому нелегко і поділитися куском хліба
з сусідом- справа честі.
Mulțumesc pentru un comentariu frumos despre noi.
використовувалася киріліца,що до речи теж непогано. Латиніця для мене
не проблема,бо знаю французську. Ліпшимі друзями в мене були молдавани
і спілкувався з ними тільки молдавською. Чудовий гостинний народ! Музику
можу слухати днями,не набридає.Вино та кухня шедеври! Та й історично Молдова
та Україна досить тісно пов'язані. Бажаю Вам легко пережити тяжки часи.
З повагою! Еу нам уйтат дефель лімба молдовеняскє!
23 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html#comments Комментарии: 15
ЗЕЛЕНСКИЙ распорядился отдать газ, которого нет для нас… МОЛДОВЕ.
Об этом https://www.facebook.com/miha.anarchyst сообщил в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Если это не геноцид, то что это?
Почему? Потому, что он УКРАЛ (террорист) под руководством МАФИИ из Днепропетровска того судью… Как он там?
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD.html Майя Санду снова указала Зеленскому на позорный цирк с Чаусом
Молдова теперь его держит за яйца так, что РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) завидует.
Он ПРЕСТУПНИК, которого даже Сомали выдаст.
Теперь он будет платить НАШИМИ ЖИЗНЯМИ за свою задницу.
Еще есть вопросы?
* * *
«Вот я вообще ничего не понял из пятничного заседания СНБО.
Типа, мы готовы помочь транзитом газа в Европу. Того газа, который Путин специально не пускает в нашу ГТС?
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0.html Украину несомненно ждет традиционная игра Кремля «Перекрой вентиль» - политолог
Короче, у ЗеБанды начинается истерика…», - https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk прокомментировал ситуацию в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
МОССАД, кстати, тоже имеет свою историю провалов, но авторитет Израиля позволял уходить от ответственности. У Украины такого авторитета нет.
Просто пусть думают те, кто требует "МОССАД" о том, какую цену потом приходится платить всей стране за их "хотелки"