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РНБО вирішила безкоштовно позичити 1 млрд кубів газу Молдові. ОП намагається закрити справу з вивезення Чауса?, - джерело

РНБО вирішила безкоштовно позичити 1 млрд кубів газу Молдові. ОП намагається закрити справу з вивезення Чауса?, - джерело

На сьогоднішньому засіданні РНБО України прийнято рішення допомогти газом Молдові, через енергетичну кризу в цій країні, викликану шантажем з боку "Газпрому".

Як повідомляє джерело Цензор.НЕТ, Україна виділить Молдові 1 млрд кубометрів газу. Зазначається, що умови надання та строки повернення газу Україні в даний момент не відомі.

Зі свого боку, народний депутат із фракції "Слуга народу" Андрій Герус у своєму телеграм-каналі заявив про безкоштовне постачання газу Молдові: "Виявляється, запас міцності дозволяє нам допомогти сусідам певним обсягом газу. Не за гроші. Позичити на деякий час".

За даними джерела Цензор.НЕТ, надання Молдові газу в борг є частиною угоди, внаслідок якої Генеральна прокуратура Молдови має закрити справу про викрадення з території цієї країни українського судді-втікача Чауса.

Читайте також: Україна дасть Молдові газ в борг, щоб допомогти протистояти шантажу "Газпрому", - Данілов

Автор: 

газ (10487) Молдова (2086) РНБО (2293) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+61
Всю эту зеленую свору после смены власти на нары!!!!! И не дать ни кому слинять за кордон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.10.2021 22:49
+42
они там все наркоманы...целый день носились с пугалкой "проголосовали за санкции против "Рошен",а вечером на портале рады выставили,что голосилка провалена ...зато начали газ ,которого нам не хватает,раздавать ...
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22.10.2021 22:51
+40
Надо просто перестать мерзнуть, конченые избиратели Валадимира Вяликага!
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22.10.2021 22:49
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у нас всё рнбо решает в стране. больше никого нет. все ручные хомяки зеленского.
вся власть у рнбо, но почему-то лучше не становится
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23.10.2021 01:25 Відповісти
Читаешь и смешно.
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23.10.2021 01:45 Відповісти
Пропогандон, не обосрись от возмущения
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23.10.2021 04:37 Відповісти
Когда мерещится ,креститься надо.Или лбом об бетонный пол..
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23.10.2021 01:55 Відповісти
А хто допоможе українським підприємствам, для яких газ уже по 40-45 грн.?!
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23.10.2021 04:48 Відповісти
1 млрд. кубов газа, по спекулятивным ценам на европейском рынке, а другого у нас нет, 1000 кубов ну пускай по 1000 $, это 1 млрд. $.
Легко раздавать то, что не твое, пусть зебилы со своих сбережений сбросились бы на эту сумму отдолжить, была бы благородная адресная благотворительность, но по большому счету заплатят все, даже вата.
Кличковская шобла позавчера подняла цены за 1 гигаватт тепла для киевлян в полтора раза. Платежки за квартиру обходились и так недешево - 3000 гривен за двушку, при пенсиях у многих меньше этой суммы, теперь будем платить 5000, впрочем многие не заплатят, где взять деньги, если своего печатного станка купюр у них нет.
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23.10.2021 05:38 Відповісти
Купуй станок. Або познайомся із вченим з 3 класами освіти, який десятки малює...
ПС. Але це старий фільм, зараз, мабуть, треба до Ківи звертатись, з його вченими ступенями він і п"ятисотки зобразить...
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23.10.2021 09:46 Відповісти
Как легко и просто эта власть обращается с народным имуществом. Помогать соседям надо, но каким боком к этому РНБО?
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23.10.2021 05:46 Відповісти
... в Бразилии тоже напряжОнка с хазом...может Югастый Поток на льярдов ..цать СНБО построит?
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23.10.2021 06:09 Відповісти
а если самим не хватит?
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23.10.2021 07:21 Відповісти
Молдавия задолжала газпрому 750 миллионов долларов. Из-за этого и задержка с подписанием нового договора.
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23.10.2021 07:31 Відповісти
нет никакой молдавии, лапотник
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23.10.2021 15:24 Відповісти
На Молдову кацапы скинули долг за "шаровый"газ приднестровской опг,так что не такой он бесплатный,как с радостью вещает "население ПНР"...Вот оттуда ноги и растут...
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23.10.2021 15:43 Відповісти
Также,в свое время мордор пытался предъявить Украине счет за газ,который кацапы гнали в луганду и домбабве,но пока не срослось...
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23.10.2021 15:52 Відповісти
Позвольте!!! А за чей счет банкет???
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23.10.2021 08:07 Відповісти
Хабар Молдові за закриття рота по Чаусу не за кошти винних, а за рахунок простих і бідних українців. Наскільки мені відомо, що винен, коли вибачаються перед потерпілими то витрачають свої особисті кошти, але нарід зробив всіх разом, ржіть!
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23.10.2021 08:12 Відповісти
Зебилье - абсолютно антинародная и антиукраинская власть
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23.10.2021 08:23 Відповісти
могу есть горох и пердеть в трубу и всё это на экспорт.
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23.10.2021 08:34 Відповісти
Який експорт? Це місцевий газ, а отже надбання народу України. Складемо тобі графік відвідин віддалених населених пунктів. Будеш рушієм президентської програми "Велике газівництво".
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23.10.2021 09:25 Відповісти
Я не прихильник зеленої влади, бо просирають те, що при Пороху було однозначно + (НБУ, Нафтогаз, антикорупційні органи), судову реформу тормозять, підігруючи всяким портновським виродкам... Але підтримати сусіда, якому взагалі може бути амба, навіть коли тобі скрутно - то вважаю, що це правильно і викликає повагу!
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23.10.2021 08:49 Відповісти
Там надо то всего 700 миллионов. Может всё таки лучше деньгами Молдавии помочь?
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23.10.2021 09:07 Відповісти
Они потом вернут. Может быть. Когда нибудь. Половину. Как газпрому возвращают.
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23.10.2021 09:14 Відповісти
Допомогти Молдові можна, але Зеленський думає не про Молдову, а про те, як йому розібратись з зі створеною ним же проблемою Чауса. А це вже не допомога Молдові, а договорняк: у дзеркальній ситуації Молдова не буде мати морального зобов'язання допомагати Україні.
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23.10.2021 11:10 Відповісти
Это взятка,а не помощь ,причем за счёт граждан Украины -я ,лично, никакого чауса вместе с зекрысой не воровала
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23.10.2021 11:48 Відповісти
Так у самих не хватає газу, не знають як перезхимувати зиму ,багато підприємств зупинятся,а тут так щедро дарують ,це вже дно непрофесіоналізму і дурості.
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23.10.2021 08:50 Відповісти
Бесплатно одолжить, это как?
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23.10.2021 09:01 Відповісти
Безвідсотково. І плату за транспортування покласти на населення України.
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23.10.2021 09:23 Відповісти
Дорого Чаус нам обходится. Лучше б ему несчастный случай устроили - и позору меньше и дешевле
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23.10.2021 09:08 Відповісти
А кому он вообще в Украине нужен? Если он слишком много знает конфиденциальной информации, компрометирующей кого то, то почему он находясь в Молдове её не разгласил? Что то я сомневаюсь, что этот акт доброй воли, как то связан с тем Чаусом. Скорее он служит фиговым листочком для прикрытия какой то другой комбинации. Может, никто и не собирается давать тот миллиард кубометров, а это всего лишь блеф, что бы дать козырь Молдавии для переговоров с РФ?
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23.10.2021 09:23 Відповісти
скорее всего по потроху он много может рассказать... потому и вся эта возня
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23.10.2021 10:21 Відповісти
Зебилы дарят, дают ярд газа, что бы Порошека прикрыть. Тупое животное.
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23.10.2021 11:29 Відповісти
Вот что рядовой судья может знать по Пороху?у зебилоголосящих совсем одна извилина,впрочем как и у их выбора...
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23.10.2021 11:45 Відповісти
А время покажет. Я тебя тв арь не оскорблял! Кон ченое невоспитанное животное!
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23.10.2021 12:22 Відповісти
Не Чаус нам дорого обходится, а клоуны у власти
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23.10.2021 09:46 Відповісти
Дорого нам обходиться президент!
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23.10.2021 10:00 Відповісти
зеленські реально http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=16377 їбануті
неклюдов стверджує, що корпорація продає продукцію "Рошен" на росію тим самим підтримуючи країну-агресора, ну, нехай (не знаю чи продає чи ні), але як бути з продукцією компанії "квартал 95", яка продається на росію? неклюдову логіка не тисне?
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23.10.2021 09:25 Відповісти
Відсутність логіки-логіка зеленої шобли
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23.10.2021 09:32 Відповісти
Рошен уже не раз опровергал прямые поставки в парашу.

А сделать завоз партии товара из 3х рук и выставить их в *********** на витринах - вовсе не сложная операция, а на выходе вся Украина срётся, из-за таких фоточек.
Или, ещё проще, сделать сайт по продаже Рошена. Фоточка на сайте - даже товар не надо везти.

В отличии от официально зарегистрированных в параше компаний верховного клована ВАЗ-06.
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23.10.2021 09:34 Відповісти
яка логіка?
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23.10.2021 11:31 Відповісти
А кто платить будет за этот банкет? Братья Шиферы ? А народу Украины они не хотят бесплатно одолжить 1 млрд кубов газа?
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23.10.2021 09:34 Відповісти
Заголовок манипулирует. Одалживают помогая соседу обычно бесплатно. Тем более, в пику ПаРашии.
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23.10.2021 09:35 Відповісти
100%.
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23.10.2021 11:49 Відповісти
За чей счет такая невиданная во время кризиса щедрость?
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23.10.2021 09:37 Відповісти
Взятки у Зелі, вже вийшли на міжнародний рівень...КАРЛ...Корумпованно-офшорна бидлота, остаточно розвалять цю країну.
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23.10.2021 09:50 Відповісти
Просто зелень хочет откупиться от Молдовы газом за скандал с вывозом Чауса. И никакой конспирологии.
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23.10.2021 10:03 Відповісти
Это газогейт, чтоб прикрыть медиагейт, который прикрывает офшоргейт, который прикрывает чаусгейт, который прикрывает вагнергейт...... Как все запутано.
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23.10.2021 10:08 Відповісти
и весь движ всего за 150 тыс. баксов и то это всего лишь взятка. весь этот движ стоит больше.
у кого то важного корыто из подрыла отдал другому.
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23.10.2021 10:14 Відповісти
Коррумпируем Молдову по факту
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23.10.2021 10:16 Відповісти
Требую больше жести. Следующий шаг остановка на ремонт всех энергоблоков АЭС на фоне отсутсвия угля на ТЭС. Наслаждайтесь выбором.
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23.10.2021 10:19 Відповісти
Ей !!!
Нам самим газу не вистачає...
Чому за це має платити український громадянин ?
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23.10.2021 10:37 Відповісти
Справа Чауса...
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23.10.2021 10:38 Відповісти
Так нехай звітують. Це ж усе гроші. НАШІ.
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23.10.2021 10:39 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1451780920730607617 2 ч



РНБОУ (Який НЕмає таких функцiй) Дозволяє МОЛДОВI вибрати Газ з укр\ПГС без передоплати Україна надасть допомогу Молдові з газом на її прохання -Данiлов "Це буде газ у борг,не за гроші Потім Молдова поставлений ресурс поверне" А лишнiй газ у нас є

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23.10.2021 11:07 Відповісти
Это что за совковые методы?У самих нема,но отдадим последнее другим?
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23.10.2021 11:12 Відповісти
Та поверніть чавуза взад тушкою або чучелом замість газу. Або чавузом доведеться через суди в Україні відбивать мільярд у Хряка. Та навряд, що чавуз вартий мільярда.
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23.10.2021 11:29 Відповісти
Межгосударственная коррупция???
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23.10.2021 11:40 Відповісти
Вообще-то Молдова прилагает немалые усилия оторваться от совка. И им стоит помочь.
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23.10.2021 11:48 Відповісти
У нас нет чем помогать,а тем более впихивать взятки за зекрысу -это оно чауса воровало,а не мы,которые без света зимой сидеть будем...
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23.10.2021 12:40 Відповісти
ДА похфиг на тот милярды гасу. Главно помнить: "Что бы победить коммуналку нужно просто перестать платить!!!"
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23.10.2021 12:02 Відповісти
А и еще зеленский *****, а путин *****. У меня всьо
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23.10.2021 12:03 Відповісти
Иди...отов набрал зелёнский.
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23.10.2021 12:07 Відповісти
А де Чаус, до речі? Щось підозріло тихо.
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23.10.2021 12:30 Відповісти
Порохоботи тихо! Частина України задіяна через Молдову, інакше треба будувати новий газогін.
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23.10.2021 12:36 Відповісти
1 млрд. кубометров газа-это минимум 250 млн. долларов. Дороговато украинскому народу проделка Зеленского с Чаусом вышла.
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23.10.2021 12:40 Відповісти
Без слів...школи, лікарні в своїй Державі не можуть вчасно отопити, то давайте за чауса розрахуємось газом...ще таких імбецилів у владі не було ....
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23.10.2021 12:50 Відповісти
"геніальне рішення" з операцією з чвусом двох дебілів - зе-лупи та дєрьмака - оплатять не лише 73% недоумків, але залишки притомних людей... але я вже нічому не здивуюся
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23.10.2021 13:09 Відповісти
Просто сусідам прийнято допомагати в скрутний час . Ми ж не рашистські виродки , з зайвою хромосомою , з скрєпою в голові і дідом на палиці.
МИ УКРАЇНЦІ . Велика нація .
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23.10.2021 13:32 Відповісти
Ну хоч один висловився по-людськи! Сусіду треба допомогти і Україна здатна
не залишити Молдову в біді! А знаєте шановні скільки українців живе в Молдові?
Багато! Я там жив і знаю про що говорю. Знаю традиції молдаван,знаю як вони
весь час борються за свою самобутність. Вони викоренили російську мову зі сфери
освіти,убрали з телебачення і не дуже церемонилися з мовним питанням. Там вже
три покоління не знають кацапської, а хто ії любить може наняти собі репетітора.
Це теж пограбований народ і живеться йому нелегко і поділитися куском хліба
з сусідом- справа честі.
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23.10.2021 14:56 Відповісти
Дякую за такий коментар.
Mulțumesc pentru un comentariu frumos despre noi.
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24.10.2021 09:36 Відповісти
Дякую Вам за добрий коментар! В школі вивчав молдавську мову але тоді
використовувалася киріліца,що до речи теж непогано. Латиніця для мене
не проблема,бо знаю французську. Ліпшимі друзями в мене були молдавани
і спілкувався з ними тільки молдавською. Чудовий гостинний народ! Музику
можу слухати днями,не набридає.Вино та кухня шедеври! Та й історично Молдова
та Україна досить тісно пов'язані. Бажаю Вам легко пережити тяжки часи.
З повагою! Еу нам уйтат дефель лімба молдовеняскє!
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24.10.2021 12:41 Відповісти
Таке враження ,що тут одні порохоботи! Щоб не сталося ,ще не розібралися,а вже потоками льется лайно! І ще що насторожує,то ще не встигла вийти публікація, в вже лайно в першій рядках!! Якось дивно. Бутусова дуже поважаю,але не розумію.
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23.10.2021 13:34 Відповісти
Цензор!!! Звертаюсь до Вас!! Чому на чолі кожної новини, завжди коменти прохоботів! Я теж патріот!
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23.10.2021 13:41 Відповісти
Да это точно:соревнование Поро хоботов и Зе Хоботов уже просто вредит Независимости Украины,их рейтинги якобы сравнялись,да вот жизнь пересичного увы ухудшилась и это только начало..
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23.10.2021 14:00 Відповісти
Так це дуже просто, пока Ви сиділи в Іспанії, чи косили під іспанця "зелені" обкакалися по самі вуха і фікалії летіли то з "вагнеріату", то за ви крадення Чауса, то з "Pandora Papers", чи провалу опалювального сезону та розкрадання ковідного фонду, їх лехторат перебіг на іншу сторону. Чи задихатися від дурного смороду?
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23.10.2021 14:04 Відповісти
Потому что ориентация такая. Политическая. Каждый принадлежит к какой-то политической группе.
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23.10.2021 16:50 Відповісти
А как вообще Чаус смог сбежать и НЕЗАКОННО пересечь границу Украины с Молдовой при содействии охранников Президента? а это чей договор? и кто оплатит за это например газом или конфетами или контрабандным углем с ДНР от Медведчука
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23.10.2021 13:48 Відповісти
Ахренеть. Нам тарифы повышают, я мы газ разбазариваем.
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23.10.2021 13:57 Відповісти
Не разбазариваем а одалживаем,правда бесплатно,может молдаване нам вина подгонят бесплатно??
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23.10.2021 14:02 Відповісти
Мы готовы одолжить!
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24.10.2021 09:37 Відповісти
який логін в тебе до деактивації?
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25.10.2021 01:50 Відповісти
Литр масла подсолнечного во временное пользование... Киношная команда все делает как в кино насмотрелась...
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23.10.2021 14:32 Відповісти
Молдова держит Зеленского за я@ца так, что позавидует Россия - политологи
23 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html#comments Комментарии: 15






ЗЕЛЕНСКИЙ распорядился отдать газ, которого нет для нас… МОЛДОВЕ.

Об этом https://www.facebook.com/miha.anarchyst сообщил в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.

Если это не геноцид, то что это?

Почему? Потому, что он УКРАЛ (террорист) под руководством МАФИИ из Днепропетровска того судью… Как он там?

- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD.html Майя Санду снова указала Зеленскому на позорный цирк с Чаусом

Молдова теперь его держит за яйца так, что РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) завидует.

Он ПРЕСТУПНИК, которого даже Сомали выдаст.

Теперь он будет платить НАШИМИ ЖИЗНЯМИ за свою задницу.

Еще есть вопросы?

* * *

«Вот я вообще ничего не понял из пятничного заседания СНБО.

Типа, мы готовы помочь транзитом газа в Европу. Того газа, который Путин специально не пускает в нашу ГТС?

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0.html Украину несомненно ждет традиционная игра Кремля «Перекрой вентиль» - политолог

Короче, у ЗеБанды начинается истерика…», - https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk прокомментировал ситуацию в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
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23.10.2021 15:31 Відповісти
Это самое смешное что я слышал. Если почитать все коментарии, то за я--а держут - путин, байден, МВФ, иностранные послы, теперь ещё и молдова. Полмира держиться на этом. Вот это мощнейшие стальные .....
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23.10.2021 16:54 Відповісти
Зе - популист и, как популист ведется на требования пипла создать "украинский МОССАД". Но есть один нюанс: в этой стране ВСЕ через жопу. И, если на территории ОРДЛО провал или засвет группы можно списать на "бред вражеской пропаганды", то на территории официальных государств - нет.
МОССАД, кстати, тоже имеет свою историю провалов, но авторитет Израиля позволял уходить от ответственности. У Украины такого авторитета нет.
Просто пусть думают те, кто требует "МОССАД" о том, какую цену потом приходится платить всей стране за их "хотелки"
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23.10.2021 20:39 Відповісти
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