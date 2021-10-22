РНБО вирішила безкоштовно позичити 1 млрд кубів газу Молдові. ОП намагається закрити справу з вивезення Чауса?, - джерело

На сьогоднішньому засіданні РНБО України прийнято рішення допомогти газом Молдові, через енергетичну кризу в цій країні, викликану шантажем з боку "Газпрому".

Як повідомляє джерело Цензор.НЕТ, Україна виділить Молдові 1 млрд кубометрів газу. Зазначається, що умови надання та строки повернення газу Україні в даний момент не відомі.

Зі свого боку, народний депутат із фракції "Слуга народу" Андрій Герус у своєму телеграм-каналі заявив про безкоштовне постачання газу Молдові: "Виявляється, запас міцності дозволяє нам допомогти сусідам певним обсягом газу. Не за гроші. Позичити на деякий час".

За даними джерела Цензор.НЕТ, надання Молдові газу в борг є частиною угоди, внаслідок якої Генеральна прокуратура Молдови має закрити справу про викрадення з території цієї країни українського судді-втікача Чауса.

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