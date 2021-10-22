Волонтерка Ножевнікова: В Одесі місць у лікарнях немає. Невакциновані - вдома на двох концентраторах
У лікарнях Одеси немає місць для лікування хворих на коронавірус. Серед тих, кому потрібен кисневий концентратор, переважна більшість не вакциновані.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила волонтерка Катерина Ножевнікова, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні понад 500 наших кисневих концентраторів і 140 міських машин працюють вдома. Ми знову прийшли до ситуації, коли пацієнти перебувають вдома з критичними сатураціями. Якщо у нас були навесні 80-82-85, то зараз - 78,75", - розповіла вона.
За словами Ножевнікової, вона змушена по телефону давати інструкції про те, як у домашніх умовах підключити концентратор. "І розумієш, що це взагалі-то злочин, і не можна такого робити, але цього пацієнта нікуди дівати і всі вони не вакциновані", - пояснила волонтерка.
"Із 600 пацієнтів наших - я можу тут давати інформацію чітко - 12 осіб вакциновані, з них два - це липові сертифікати, пацієнти самі зізналися, одна AstraZeneca, вісім CoronaVac. І всі - це пацієнти старші за 75 років, із великим букетом хронічних захворювань. Із них тільки один летальний випадок", - перерахувала Ножевнікова.
Волонтерка підкреслила, що в Одесі та області немає вільних місць в COVID-реанімаціях.
"Люди у відділеннях лежать у черзі, в терапії чекають. Реанімаційні пацієнти чекають, коли місце в реанімації звільниться. Пацієнтів важких, кисневозалежних стало в рази більше, порівняно з весною і вони стали споживати більше кисню", - додала Ножевнікова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
**** а Гордон як там співав... 100% підтримки але стадо не розуміє, що він тупо на публіку працює та говорить те, що вони хочуть чути...
Вимкнув нахер!
Планета COVID-19: мест и кислорода нет, населена вирусами. Как Катя Ножевникова и ее "монстры" спасают людей
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/20/7270454/
https://dumskaya.net/news/korporatciya-monstrov-kto-i-zachem-pomogaet-odes-095629/
а уволить их не выйдет сам же Ляшко и Вовочка вор и ублюдок не будет работать в реанимации и в поликлиниках и на Скорых.... то что имеем .....сегодня прогнозировалось летом ....но тогда было власти не до ерунды плебса быдло разберемся по мере поступления проблем вот и разбираются придурки нарушая все законы продолжая воровать педалировать медицину бросив все на плечи первичного звена медиков Скорой и самих пациентов.....
Так что не вакцинированным зебилам этап больнички или концентратора уже можно пропустить и сразу занимать очередь туда, где она больше.
Дехто курив за ларьками.
Что то по графикам не похоже, что вакцинация сильно помогает . А есть страны где под 90% вакцинированных.
Винні ті, хто цього придурка вибрали на оце місце. Тільки не кажіть, що Ви не знали, адже його IQ було видно неозброєним оком.
Тепер вигрібайте те, що учудили.
І так - я не вірю, що до слідуючих виборів станете розумнішими.
Сейчас в инфекционной больнице находятся 201 пациент, из них 179 с подтвержденным коронавирусом. С подозрением на коронавирус госпитализированы в больницу 10 человек.
147 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находятся также 147 пациентов, 12 сейчас в реанимации и 5 человек подключены к аппарату искусственой вентиляции легких.
Еще 694 человека с коронавирусом и 316 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц №№ 1, 7,10, 16, 17. Кислород получают 787 пациентов этих же больниц и 4 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Загруженность коек для пациентов с коронавирусом составляет в Кривом Роге более 83,2%