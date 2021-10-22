Волонтерка Ножевнікова: В Одесі місць у лікарнях немає. Невакциновані - вдома на двох концентраторах

У лікарнях Одеси немає місць для лікування хворих на коронавірус. Серед тих, кому потрібен кисневий концентратор, переважна більшість не вакциновані.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила волонтерка Катерина Ножевнікова, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні понад 500 наших кисневих концентраторів і 140 міських машин працюють вдома. Ми знову прийшли до ситуації, коли пацієнти перебувають вдома з критичними сатураціями. Якщо у нас були навесні 80-82-85, то зараз - 78,75", - розповіла вона.

За словами Ножевнікової, вона змушена по телефону давати інструкції про те, як у домашніх умовах підключити концентратор. "І розумієш, що це взагалі-то злочин, і не можна такого робити, але цього пацієнта нікуди дівати і всі вони не вакциновані", - пояснила волонтерка.

"Із 600 пацієнтів наших - я можу тут давати інформацію чітко - 12 осіб вакциновані, з них два - це липові сертифікати, пацієнти самі зізналися, одна AstraZeneca, вісім CoronaVac. І всі - це пацієнти старші за 75 років, із великим букетом хронічних захворювань. Із них тільки один летальний випадок", - перерахувала Ножевнікова.

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Волонтерка підкреслила, що в Одесі та області немає вільних місць в COVID-реанімаціях.

"Люди у відділеннях лежать у черзі, в терапії чекають. Реанімаційні пацієнти чекають, коли місце в реанімації звільниться. Пацієнтів важких, кисневозалежних стало в рази більше, порівняно з весною і вони стали споживати більше кисню", - додала Ножевнікова.