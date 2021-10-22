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Новини Коронавірус і карантин
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Волонтерка Ножевнікова: В Одесі місць у лікарнях немає. Невакциновані - вдома на двох концентраторах

Волонтерка Ножевнікова: В Одесі місць у лікарнях немає. Невакциновані - вдома на двох концентраторах

У лікарнях Одеси немає місць для лікування хворих на коронавірус. Серед тих, кому потрібен кисневий концентратор, переважна більшість не вакциновані.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила волонтерка Катерина Ножевнікова, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні понад 500 наших кисневих концентраторів і 140 міських машин працюють вдома. Ми знову прийшли до ситуації, коли пацієнти перебувають вдома з критичними сатураціями. Якщо у нас були навесні 80-82-85, то зараз - 78,75", - розповіла вона.

За словами Ножевнікової, вона змушена по телефону давати інструкції про те, як у домашніх умовах підключити концентратор. "І розумієш, що це взагалі-то злочин, і не можна такого робити, але цього пацієнта нікуди дівати і всі вони не вакциновані", - пояснила волонтерка.

"Із 600 пацієнтів наших - я можу тут давати інформацію чітко - 12 осіб вакциновані, з них два - це липові сертифікати, пацієнти самі зізналися, одна AstraZeneca, вісім CoronaVac. І всі - це пацієнти старші за 75 років, із великим букетом хронічних захворювань. Із них тільки один летальний випадок", - перерахувала Ножевнікова.

Читайте також: Пацієнтці одеської лікарні довелося снідати поруч із тілом померлої вночі сусідки по палаті, - волонтерка Ножевнікова

Волонтерка підкреслила, що в Одесі та області немає вільних місць в COVID-реанімаціях.

"Люди у відділеннях лежать у черзі, в терапії чекають. Реанімаційні пацієнти чекають, коли місце в реанімації звільниться. Пацієнтів важких, кисневозалежних стало в рази більше, порівняно з весною і вони стали споживати більше кисню", - додала Ножевнікова.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Одеса (5495) Одеська область (3281) шоу Шустера (309) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Ножевнікова Катерина (12)


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Топ коментарі
+22
Повторю. Хорошие кислородные концентраторы стоят около 1100 баксов. Для бюджета страны это пыль. За лето можно было закомплектовать под завязку все опорные клиники. И удобнее, и мобильнее, и лучше, и безопаснее баллонов с техническим кислородом. Но тырить бабло на дорогах для зеленых гнид было намного важнее.
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22.10.2021 22:50
+16
Гавно -- это то, кого привел к власти наш "мудрий" нарид в 2019 и который просрал всю подготовку к осенней волне ковида-дельта.
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22.10.2021 22:49
+13
Зато наш "вкеличайший" как сейчас очередной видосик сбацает.

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22.10.2021 22:47
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Шустер - гандон! Не дав репліку Бутусову...
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22.10.2021 22:46 Відповісти
просто гандон
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23.10.2021 00:28 Відповісти
Не перестаю удивляться, неужели еще кто-то смотрит этот шустерский отстой ???
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23.10.2021 11:35 Відповісти
Давно вже не дивлюсь. Ще с часів як він при Пороху працював. Вмикнув на компі фоном бо чекав на батл Подоляк-Бутусов.
**** а Гордон як там співав... 100% підтримки але стадо не розуміє, що він тупо на публіку працює та говорить те, що вони хочуть чути...
Вимкнув нахер!
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23.10.2021 11:59 Відповісти
Я теж не дивлюся, ще з 2018 року.
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23.10.2021 13:48 Відповісти
И тут начинается срач. Не-не,- г"вно на вентилятор.
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22.10.2021 22:46 Відповісти
Гавно -- это то, кого привел к власти наш "мудрий" нарид в 2019 и который просрал всю подготовку к осенней волне ковида-дельта.
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22.10.2021 22:49 Відповісти
Так сам же і обрав по своєму зразку
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23.10.2021 01:07 Відповісти
Зато наш "вкеличайший" как сейчас очередной видосик сбацает.

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22.10.2021 22:47 Відповісти
Повторю. Хорошие кислородные концентраторы стоят около 1100 баксов. Для бюджета страны это пыль. За лето можно было закомплектовать под завязку все опорные клиники. И удобнее, и мобильнее, и лучше, и безопаснее баллонов с техническим кислородом. Но тырить бабло на дорогах для зеленых гнид было намного важнее.
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22.10.2021 22:50 Відповісти
а ще можна було закачати весною і влітку 10 мільярдів кубів по 150 доларів США, але всі "зелені" виконували хотелку Косоворотки - дороги.
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23.10.2021 08:08 Відповісти
кто такая, чтобы верить?
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22.10.2021 22:52 Відповісти
А кто вы такой, чтобы портить воздух? Она, в отличие от власти организовала в Одессе реальную помощь для больных ковидом. И спасает людей еще с 2020 года.

Планета COVID-19: мест и кислорода нет, населена вирусами. Как Катя Ножевникова и ее "монстры" спасают людей
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/20/7270454/
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22.10.2021 22:59 Відповісти
Есть факты -- на бочку. Нет - не порти воздух.
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22.10.2021 23:14 Відповісти
Повторю еще раз. Есть факты -- на бочку. Нет - не порти воздух.
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22.10.2021 23:21 Відповісти
Так факты будут или будете продолжать портить воздух?
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22.10.2021 23:24 Відповісти
Понятно. Один тупой трындеж. Все как обычно.
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22.10.2021 23:30 Відповісти
Это все, или еще будет порция?
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22.10.2021 23:38 Відповісти
наем, лещенко, кто там еще оппозиционерами были до устройства на работу... люди они такие, слабые , скажут и сделают что надо за три копейки...
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23.10.2021 00:03 Відповісти
А она оппозиционерка? Вы бы почитали перед тем, как писать чушь.

https://dumskaya.net/news/korporatciya-monstrov-kto-i-zachem-pomogaet-odes-095629/
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23.10.2021 00:14 Відповісти
https://dumskaya.net/news/korporatciya-monstrov-kto-i-zachem-pomogaet-odes-095629/ https://dumskaya.net/news/korporatciya-monstrov-kto-i-zachem-pomogaet-odes-095629/

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22.10.2021 23:19 Відповісти
поверь... она знает... и ты скоро узнаешь))) позвонишь и попросишь конценратор.
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22.10.2021 22:57 Відповісти
У Савика свобода может приносить неплохую маржу и гешефт
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22.10.2021 23:00 Відповісти
А что Савик задаром не работает
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22.10.2021 23:30 Відповісти
евреи задаром?
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23.10.2021 00:30 Відповісти
Вчера буквально разговаривал с семейным врачём в Одессе прием с температурой и ковидных красный режим ожидают к упадку к концу октября максимум до 5 ноября таковы законы эпидемии...да идут вакцины не так как хотелось через коленку и понуждение и диктатуру...но много самих медиков игнорируют вакцинированные ....
а уволить их не выйдет сам же Ляшко и Вовочка вор и ублюдок не будет работать в реанимации и в поликлиниках и на Скорых.... то что имеем .....сегодня прогнозировалось летом ....но тогда было власти не до ерунды плебса быдло разберемся по мере поступления проблем вот и разбираются придурки нарушая все законы продолжая воровать педалировать медицину бросив все на плечи первичного звена медиков Скорой и самих пациентов.....
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23.10.2021 07:54 Відповісти
По инсайдерской инфе в Одессе очередь в морг на этой неделе уже больше, чем в больницу.
Так что не вакцинированным зебилам этап больнички или концентратора уже можно пропустить и сразу занимать очередь туда, где она больше.
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22.10.2021 23:00 Відповісти
Jest i vakcenirovanix no sravnenijem malo takix pomerrajet.U nas dajut cifru kazdi den,nado ecio ucest sto zdes okolo 65%posle vakcinaciji tut i deti vxodit kotoryje vakcinu nepolucili.Vakcina spasajet liudej eto poniatno,no ne vsex toze vidno
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22.10.2021 23:34 Відповісти
Я пишу не о пердеже, а о том, что вам пора очередь в морг занимать. Что тут непонятного?
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22.10.2021 23:56 Відповісти
та я и не собираюсь в очередь становится.. у меня природная и натуральная вакцина - я переболел
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23.10.2021 00:07 Відповісти
Я это пишу для тех, кто ещё не переболел, в т.ч. кацапской пропагандой:
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23.10.2021 06:54 Відповісти
НИЧЕГО СТРАШНОГО - у нас в больницах все равно ничего кроме кислорода больным НЕ ДАЮТ!
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22.10.2021 23:05 Відповісти
странно. Этого кислорода в воздухе аж 16%, дыши хочь до обсирачки. Нафиг нужны больницы?
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22.10.2021 23:16 Відповісти
Вот когда попробуешь подышать при не работающих 80% лёгких - поймёшь.
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22.10.2021 23:22 Відповісти
сарказм, не?
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23.10.2021 00:27 Відповісти
Москаль чи що?
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23.10.2021 00:03 Відповісти
Мене у школі вчили, що кисня у повітрі 21 відсоток, а нижче 16 відсотків то вже гіпоксія...
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23.10.2021 00:34 Відповісти
Ну то вас. А не всі в школі вчилися.
Дехто курив за ларьками.
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23.10.2021 01:15 Відповісти
признаю, ошибся
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23.10.2021 09:35 Відповісти
а ты с какой планеты? на Земле все немного не так.
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23.10.2021 09:00 Відповісти
При 16 процентов вы бы уже были без сознания. Кислорода в атмосфере 21 процент.
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23.10.2021 09:11 Відповісти
Тобто меньше двох відсотків, серед хворіючих, яким потрібен кисень - вакциновані, і в більшості, то літні люди з купою хронічних хвороб...
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23.10.2021 00:29 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/australia/ https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/australia/


Что то по графикам не похоже, что вакцинация сильно помогает . А есть страны где под 90% вакцинированных.
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23.10.2021 01:14 Відповісти
А я Вам скажу - винен не Зеолух - він просто дурненький, і пішов на місце, яке на порядок вище його можливостей.

Винні ті, хто цього придурка вибрали на оце місце. Тільки не кажіть, що Ви не знали, адже його IQ було видно неозброєним оком.

Тепер вигрібайте те, що учудили.

І так - я не вірю, що до слідуючих виборів станете розумнішими.
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23.10.2021 02:38 Відповісти
По состоянию на 22 октября в нашем городе лечатся от коронавируса 1 447 пациентов, из них 269 человека - это жители других городов.

Сейчас в инфекционной больнице находятся 201 пациент, из них 179 с подтвержденным коронавирусом. С подозрением на коронавирус госпитализированы в больницу 10 человек.

147 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находятся также 147 пациентов, 12 сейчас в реанимации и 5 человек подключены к аппарату искусственой вентиляции легких.

Еще 694 человека с коронавирусом и 316 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц №№ 1, 7,10, 16, 17. Кислород получают 787 пациентов этих же больниц и 4 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Загруженность коек для пациентов с коронавирусом составляет в Кривом Роге более 83,2%
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24.10.2021 11:14 Відповісти
 
 