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Провал судової реформи може вплинути на вступ України в НАТО, - посли США і Великої Британії

Провал судової реформи може вплинути на вступ України в НАТО, - посли США і Великої Британії

Провал судової реформи може вплинути на інвестиції та євроатлантичну перспективу України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" говорили тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.

"Для реалізації власних цілей, збільшення іноземних інвестицій, вступу в НАТО, вступу в ЄС Україні доведеться покращитися, зокрема це стосується судової системи. Ми не можемо змусити американські компанії інвестувати сюди, поки вони не відчуватимуть впевненість судовою системою. Бар'єром номер один є вільне і незалежне судочинство", - сказала Квін.

Посол Великої Британія додала, що провал судової реформи в Україні може обернутися зупинкою інвестицій.

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"Якщо ці реформи не вдасться втілити в життя, то це зупинить інвестиції. Я також погоджуюся з Крістіною, що це стане проблемою для євроатлантичних планів України", - сказала Сіммонс.

При цьому дипломати пообіцяли, що США і Велика Британія продовжать підтримувати Україну в проведенні реформ.

Автор: 

Велика Британія (5646) судова реформа (1459) США (23326) шоу Шустера (309) Сіммонс Мелінда (114) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+22
я вас умоляю
разве только судебная реформа в провале?
в провале все. и зеленые активно собирают бабло для улучшения этого провала
все по заветам Остапа Ибрагимовича
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22.10.2021 23:15
+21
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22.10.2021 23:11
+15
Судебная реформа??? Не знаем, не видели...здесь 90-е возвращаются и это почувствовали уже большинство украинцев...
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22.10.2021 23:14
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22.10.2021 23:11 Відповісти
Кабінет міністрів повернув злітну смугу аеропорту в Дніпрі у власність Ігоря Коломойського.
В 2009-му держкомпанію «Дніпроавіа», який належить дніпровський аеропрот, передали фірмі Коломойського «Галтера» з тим, щоб новий власник реконструював злітну смугу. Коломойський цього не зробив, натомість встановив в Дніпрі монополію на польоти, піднявши ціни.
В 2015-му аеродром, який став найближчою до фронту повітряною базою ЗСУ, передали Міністерству оборони, але зараз нове його керівництво повернуло злітну смугу у власність олігарха.
Мабуть, обороноздатність країни тепер кріпитиме Коломойський та його монополія.
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22.10.2021 23:42 Відповісти
tZEinform

https://twitter.com/tZEinform/status/1451578496329916422 6 ч
Провал союзного тестирования. Уровень доверия США к Украине пересек критическую черту и вытолкнул ее со списка вероятных стран-союзниц. Нынешнее состояние Украины было охарактеризовано как повторение "the multi-vector nature of President Kuchma ".
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22.10.2021 23:57 Відповісти
У США есть большие сомнения по поводу целесообразности диалога с нынешним руководством Украины
https://2019timeze.medium.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-279bf70c176b?source=social.tw Провал союзного тестирования.. "Life is just a series of conformity… | by tZE inform analytics | Oct, 2021 | Medium
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23.10.2021 00:00 Відповісти
Ну клавишный на то и поставлен был...
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23.10.2021 07:36 Відповісти
Какое ннах НАТО и ЕС когда у зели судьи с крючка срываются. Опохмелитесь послы...
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22.10.2021 23:13 Відповісти
Судебная реформа??? Не знаем, не видели...здесь 90-е возвращаются и это почувствовали уже большинство украинцев...
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22.10.2021 23:14 Відповісти
я вас умоляю
разве только судебная реформа в провале?
в провале все. и зеленые активно собирают бабло для улучшения этого провала
все по заветам Остапа Ибрагимовича
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22.10.2021 23:15 Відповісти
да, увидев какие у нас тут корабельные сосны-
инвестняни застывают,
прям с чемоданом бабла...
едва успев занести ножку
над нашим порогом
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22.10.2021 23:15 Відповісти
Это уже не коникив из дерьма лепить ( и из дерьмаков тоже) - все четко и жестко

Но зеленые опять попытаются пропетлять между струек...но эти струйки будут уже не дождь(
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22.10.2021 23:15 Відповісти
Нелох, услышал? Сильнее дави судейскую мафию, а не останавливайся на одном тупицком.
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22.10.2021 23:18 Відповісти
что-то у вас ЗЕбуинов не срастается...
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22.10.2021 23:30 Відповісти
Зеленський призначив Чумаченко і Картере суддями Верховного Суду

Зазначимо, що обидва судді подавалися на конкурс у ВС ще у 2018-2019 році. Тетяна Чумаченко https://chesnosud.org/candidate/chumachenko-tetyana-anatoliyivna/ не відповідала критеріям доброчесності, тоді як Валерія Картере https://chesnosud.org/candidate/kartere-valerij-ivanovych/ Громадська рада не допустила до конкурсу.
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22.10.2021 23:31 Відповісти
вот честно уже бесят эти отмазки
когда в НАТО принимали Турцию или Румынию у них с судебной реформой все было ОК?
- порой хочется что бы Украина заявила что присоединяется к блоку ОДКБ-РФ - что бы у этих снобов Будапештского меморандума челюсти отвисли..
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22.10.2021 23:20 Відповісти
Які відмазки?
Ви хочете співпрцацювати з тупорилим гопником, який вміє лише бехати, красти і бикуватиі зливає таємниці ворогові?
Так і вони.
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22.10.2021 23:36 Відповісти
Не зрозумів. Приймають в НАТО країну чи конкретно зелену шоблу? А якщо слідуючий президент буде "правильний" і нас приймуть, а наступного, не дай Бог, знов виберем "неправильного", то що, тоді нас з НАТО виключать? І так весь час? То прийматимуть, то виключатимуть, в залежності від "правильності" вибору президента на кожних виборах? Щось ви, пані, не те говорите...
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23.10.2021 00:41 Відповісти
так а хто ж ту шоблу обирає?Хіба не українці?А українці це і є Україна.
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23.10.2021 10:34 Відповісти
Я вже втомився писати одне й те ж: правлячий злочинний олігархат за 30 років створив таке виборче законодавство, за яким кого не обери - все одно до влади прийде шобла. Якого вона кольору для країни та її економіки не має абсолютно ніякого значення. Корупція, беззаконня, кумівство, повальне мародерство і казнокрадство панує в державі вже 30 років і нікуди не дівалось ні при якій шоблі - ні при блакитній, ні при помаранчевій, ні при коричневій чи зеленій. Змінювались лише видимі методи грабунку: одні грабували відкрито, інші - цинічно прикриваючись "патріотизмом" і вдягнувши вишиванки, засцявши при цьому очі лохторату популістськими гаслами, що ще гірше, ніж явні відкриті вороги...
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23.10.2021 10:49 Відповісти
я багато в чому згідний,але на даний час у нас немає того лідера якого всим здоровим людям хотілося би...а для цього потрібен час тому що у нас населення ще і досих пір перебуває а совку,як приклад сам зелупа криворіжська,тому такі ж як він совки і вибрали собі подібного.
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23.10.2021 11:00 Відповісти
Совок - це наша ментальність від природи, і нікуди ми від неї не подінемось, скільки б сотень років не пройшло. Задумайся, хоча б, над питанням: чому в Радянський Союз входили саме ті країни, які входили? Чому сталін не приєднав до союзу повністю Чехословаччину, Болгарію, Польщу, Румунію чи Угорщину, а обмежився лише частинами деяких з них, де проживали, в основному, українці? Йому це зробити було б зовсім не важко. Але він хоч і був бандитом, тираном і параноїком, але не дурним, зовсім не дурним, і розумів, що там, далі на захід, зовсім інші люди, ментально дуже далекі від совка. В цьому пересвідчився він навіть на прикладі країн Прибалтики. Які формально хоча і входили до складу союзу, але в реальності це були зовсім інші країни із зовсім іншими людьми. І які навіть за 50 років перебування в складі союзу совками так і не стали...
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23.10.2021 11:34 Відповісти
Совок, можливо, ваша ментальність, і ментальність квартальної кодли, та не українців.
Саме тому членін, сралін, як і сві їх послідовники, нищили українців мільйонами. Саме тому стався Майдан. Саме тому ми не лягли під кацапів. Саме тому не раджу вам маніпулювати вашою совковою хер.нею.
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23.10.2021 13:03 Відповісти
Не сміши людей. Ви за 30 років так і не змогли з бидла стати цивілізованими, вести себе по-людськи на дорогах і в громадських місцях, чесно працювати, платити податки, добросовісно виконувати свою роботу, не красти, дотримуватись законів. І все вам совок і досі винен, що ви живете лежнями і все чекаєте, що прийде якийсь дядько з Брюсселя і підмете вам в квартирі, яку ви засрали далі нікуди...
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23.10.2021 13:29 Відповісти
Україна не розвивається по причині того, о в країні забагато таких піздю..ів як ти.
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23.10.2021 13:38 Відповісти
Ну-ну. Всі тобі заважають стати нормальною людиною і почати жити по-людськи: то комуняки, то москалі, то совки, тепер вже і власний народ. То, може, ти не в своїй країні знаходишся?
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23.10.2021 13:42 Відповісти
Додайте, вибирати брехливих клоунів- злочинців у владу.
Та яке відношення перераховане вами має до совкової менатльності?
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23.10.2021 13:45 Відповісти
Таке ж саме, як і те, що у тому, що ви самі виявились не здатними побудувати нормальну країну, все хтось винен.
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23.10.2021 13:51 Відповісти
" ... що ви самі виявились" , це хто, українці? А ви?
Так, побудувати цивілізовану країну важко, ще й під постійним пресингом вашого *****. Та все одно, скільки б ви не постили мантру про совковість, а її вже немає. більшість українців за ЄС та НАТО.
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23.10.2021 14:19 Відповісти
Взагалі совковість - це зовсім не прагнення повернути Радянський Союз чи дружити з кацапами. Це стиль мислення, а саме: за мене повинен все вирішити хтось: держава, ЄС, НАТО. Прийти навести порядок у моїй країні, гнати мене, лежня, на роботу, змушувати дотримуватись законів, ПДР, не давати мені красти. Бо сам я цього зробити не в змозі і не бажаю. "Природой не приучен-с"... Більшість українців за ЄС і НАТО? Так, бо вони і досі свято вірять, що прийде якийсь добрий німчик, дасть їм зарплату 4000 євро, пенсію 2000, а вони ж самі при цьому так і будуть працювати по-радянськи, просто відбуваючи час і бігаючи в ганделик кожні півгодини. Оце і є СПРАВЖНІЙ совковий менталітет. Ти знаєш, скільки я знаю людей, які з"їздили по разу на заробітки до Польщі чи Чехії, більше туди їхати не збираються? Багато. А чому більше не хочуть? Бо побачили там зовсім не те, що очікували. А очікували вони те, що будуть працювати там так, як я написав, радянськими методами, і отримувати за це європейські зарплатні. Але виявилось, що і працювати там треба відповідно, і дисципліни та законів дотримуватись що на роботі, що на вулицях, і вести себе по-людськи, а не по-бидлячому, як звикли вдома. То оце і є справжні совки. Так, вони хочуть і в ЄС і в НАТО, але щоб самим при цьому залишитись такими, як є, відсталим бидлом. Ні, я не скажу, що в нас весь народ такий. В більшості народ в нас добрий і працьовитий. Але і такого хамла, що я описав, дуже і дуже багато, на жаль. Тому ми не в ЄС і НАТО. І ніяка зелена шобла в цьому не винна. Бо вони не з Марса прислані. Вони - частина нашого суспільства. І під яким прапором вони ходять різниці особливої нема. Бо в 33 ходили по дворах і вигрібали останню зернину в сиріт теж не марсіани і не москалі, як би ви, патріоти, не розпинались. Ні, це були такі ж українці, сусіди, куми і брати, які люто ненавиділи один одного і вважали ворогами, як зараз ненавидять порохоботи зелебобів, вакциновані - невакцинованих, ватніки - вишиватніків...
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23.10.2021 14:56 Відповісти
Якщо ми не здатні самі побудувати країну то краще будемо англійською колонією, ніж брудної московії.
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23.10.2021 20:03 Відповісти
Зробити з такої багатющої країни чиюсь колонію - це і є найвища мета справжніх патріотів? Тут навіть сказати нічого...
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23.10.2021 21:05 Відповісти
Чого ви не зрозуміли, очевидного? З ким має співпрацювати НАТО, з гіпотетичним нарідом, чи владою, яка забов'язана виконувати обіцянки, та змінювати країну на КРАЩЕ не для себе і своїх хазяяїв, а для українців?
В країні діє Закон, той, який ОДИН ДЛЯ ВСІХ? Ні.
ВАЗеленський робив і робить все для того, щоб Закон підмінити договорняками.
Олігарх, який пограбував вкладників "Привату" затриманий за злочин, чи йому списуються борги і надаються преференції для продовження грабунку, бо у цій схемі приймав участь ВАЗеленський, його перший радник шифер та голова СБУ бакланов?
Фінансування торористів ордло, держбанком, і ще, і ще, і ще.
ПрезЕдент країни здає територію ворогові і зливає спецопералію по захопленню вбивць, через прокладку, загарбнику.
ПрезЕдент, разом зі своєю гопотою, розкадає державу і нищить економіку.
Кому портібна країна, якою керує органзоване злочинне угрупування?
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23.10.2021 12:59 Відповісти
Ти читати і осмислювати написане взагалі здатне? То ще раз повторюю: ще минулому "правильному" гетьману на Заході чітко сказали: в найближчі 20 - 25 років ні про яке членство в ЄС та НАТО навіть не мрійте. Ніякого зе тоді ще і в проекті на президенство не було, він ще на роялі тоді грав. Чи пам"ять зовсім відбило? То знайди статті про це тих років хоча б тут, на Цензорі, почитай і не пиши дурню.
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23.10.2021 13:36 Відповісти
"Бісять" насамперед корумповані дегенерати при владі і ті дебіли які за них голосують.
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22.10.2021 23:39 Відповісти
У Турції і Румінії не було працівників ФСБ у владі, як в Україні, запам'ятайте це.
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23.10.2021 08:32 Відповісти
https://youtu.be/cfe0gmouOOo Сергей Поярков рвет ВАТУ Путлера...
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22.10.2021 23:24 Відповісти
Хотелось бы чтобы послы озвучили конкретные критерии успеха судебной реформы по пунктам.
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22.10.2021 23:26 Відповісти
Критеріїв ніяких нема. То все гнилі відмазки.
ПС. До речі, яке відношення військовий блок має до стану судової системи країни? Наскільки я розумію, для участі в військовому блоці вирішальне значення повинне мати стан армії, її оснащення, озброєння, професіоналізм командування та особового складу, забезпечення та інші суто армійські критерії...
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23.10.2021 00:49 Відповісти
Всё упирается в Зеленского и его шоблу. Разве не видно - ЗЕ! усиленно старается лечь под Путина и Украину заразом подложить. Какой Америке такое понравится? Америка нам деньги, как стратегическому партнёру, а ЗЕ! деньги хапает и уверенно подставляет зад *****. И плюёт в капиталистическую морду США
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23.10.2021 09:19 Відповісти
Та нічого не впирається. Хотіли б прийняти - навпаки, прийняли б швидше без всіляких умов, щоб якраз і не дати лягти під пуйла. А організувати майдан і скинути зелю - це для Заходу взагалі раз плюнути. А раз всі мовчать і закривають очі на всі його витівки і беззаконня - значить, він їх повністю влаштовує. І ні під якого пуйла він лягати насправді не збирається. А, може, навпаки, така і є мета Заходу на чолі з США - віддати Україну пуйлу в обмін на щось важливе для Заходу. Просто в ціні поки що не зійдуться...
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23.10.2021 10:00 Відповісти
слова недоумкуватого😂цікаво а ти взяв би у свою команду зрадника та того хто в очі твого ворога заглядає?Отож ,краще склей свою хліборізку.
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23.10.2021 10:37 Відповісти
Недоумкуватим доводиться по 10 разів писати одне й те ж. До чого тут зєля? Я тобі ще раз повторюю: для Заходу прибрати зелю - як два пальці об асфальт. Прибрали і не таких світових тиранів: Саддам, Каддафі. Бацька і той ледь втримався, і то лише завдяки пуйлу і недостатньому бажанню Заходу, бо не дуже та Білорусь їм і потрібна. А недолугий блазень для них - це так, плюнути і розтерти, справа 2-3 днів. Бо воно ще більш сцикливе, ніж Овоч. Але якби ти мав хоч трохи розуму і пам"ять не таку, як у відомих рибок, ти б пам"ятав, що ще при минулому "правильному" президенту нам зі сторони Заходу було чітко сказано: найближчі 20 - 25 років ні про яке членство в ЄС і НАТО навіть думати нам нічого. А далі буде видно, може... І ніяка зєля і ніякі судові реформи тут абсолютно ні при чому, то все лиш гнилі відмазки.
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23.10.2021 11:10 Відповісти
Все ваши посты ещё раз подтверждают,что вы ничем не отличаетесь от зеленой гнили у власти,как и 90% населения.Заменив *слуг* на им подобных результат будет один и тот же.А вот 2004-2005 и 2013-2014г.г.давали ростки к построению цивилизованного общества,но безмозглый народ тогда и сейчас сильно не поменялся.К той власти претензий более чем достаточно.Но та власть,что-то пыталась изменить к лучшему,а эта стремительно толкает общество к гораздо худшему.К узаконенному глубокому совку с авторитарным управлением, причём в худшем исполнении чем при комуняках.И на сегодня наш народ пока другого не заслуживает.Поэтому Зеленские как раз то.что отображает сущность нашего народа.
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23.10.2021 11:48 Відповісти
Хай плюне в капіталістичну морду офшорникам, і Бєні першому.
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23.10.2021 20:16 Відповісти
Які ще "критерії"? -- ВІЛЬНИЙ і СПРАВЕДЛИВИЙ суд, який діє по ЗАКОНУ, а не по телефону !
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23.10.2021 20:12 Відповісти
Офшоры офшоры Зели на Бейкер-стрит,кстати там был офис Шерлока Голмса и доктора Ватсона...
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22.10.2021 23:28 Відповісти
Доктор Ватсон,вы выяснили откуда у Зели столько бабла на квартиру в Лондоне?Нет Холмс информация закрыта,но кое что узнал...,бабло скинул некий Голобородька,частный инвестор...
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22.10.2021 23:32 Відповісти
- Голобородько , Холмс, это он или она?
- Голобородько, уважаемый Ватсон это- оно.
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22.10.2021 23:36 Відповісти
провал судебной реформы в Украине,которое останавливает продвижение Украины в НАТО - это служение рашистам ,следовательно в Украине при власти прорашистские "слуги" выполняющие задание оккупанта Украины
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22.10.2021 23:34 Відповісти
Зеля купит авиабилет Киев-Вашингтон на имя Игорь Валерьевича и все устаканится....
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22.10.2021 23:37 Відповісти
не, он засасёт стакан, и...
в Фуйлостан
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22.10.2021 23:42 Відповісти
Більше 600 померлих від ковіду за добу влада так само проігнорує, як замовчує обстріли та втрати на фронті. А це мав бути вирок "майстрам спорту", які закатали антиковідний фонд у "велике крадівництво" і "позитивну" пропаганду, замість боротися з епідемією та забезпечувати вакцинацію.
Ковід - провал.
Війна - провал.
Оборона, армія - провал.
Газ, тарифи - провал.
Реформи, економіка - провал.
Українці як завжди платять смертями та перекресленим майбутнім за дії своїх "простих парнєй із народа", а взаміну отримують дешеве шоу.
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4528778480542126 Хочу нагадати , що ще навесні 2019 року Коломойський на куражі чітко і недвозначно розповідав про свої політичні плани:
- відновити економічну співпрацю з РФ;
- максимально сповільнити європейську інтеграцію;
- зупинити реформи та обібрати населення до рівня "волки сыты и овцы целы";
- підірвати боєздатність, бо "воюєм самі с собой" та "оні забудут кровь" тощо.
Тепер скажіть, що з цього не виконали його протеже в ОП та ВР?
- відновлено поставки російської електрики, на підході газ;
- українське керівництво стає нерукопожатним у світі;
- економіка в кризі, населення тиснуть податками, тарифами та цінами;
- в армії борги, зриваються спецоперації, військові переслідуються та заарештовуються.
Це не помилки або некомпетентність - це план.
І реалізується він не полудурками на посадах, умовні Милованови та Гетманцеви - лише картонні дурилки для обивателя, а тіньовими ляльководами, які системно і послідовно впроваджують крах державних інститутів.
Суспільство починає реагувати падінням рейтингів "слуг", але політичної відповідальності замало, - має бути покарано організаторів та замовників керованої руїни на чолі з Коломойським.
Володимир Олександрович зміг.
Попри всю цю непробиваєму шизофренічну віру наріду в «простого хлопця», героя серіалу, який просто все змінить, всіх посаджає, всім роздасть по чотири тисячі доларів і полетить у космос.
Іноді здавалось, це неможливо. Коли дивився в ці порожні очі чергового засцяного комсомольця - «за зеленського».
Попри всю хрінь, попри всю катастрофу з усім, зупинку всіх без виключення реформ, призначення на посади всіх можливих чортів і кумів й невпинний пізднунг в усіх без виключення галузях - стояли ці обглодані залишки виборця і як зомбаки буркотіли там щось про Порошенка, старі еліти і невідворотні зміни, які обов'язково настануть ось-ось, ще почекайте трохи.
І ось нарешті - вдалось. Дотанцював Володимир Олександрович, доплигав, дожартував. Доцарював.
Далі все буде тільки веселіше, вірю, що Володимир Олександрович на цьому не зупиниться і піде танцювати далі вже до справжнього свого сумного кінця.
Тому що Володимир Олександрович і його весела шобла не з тих, хто зупиняється.
Не те щоб дуже добре - знову втрачено дорогоцінний час.
Але мабуть так було треба.
Щоб сцяною метлою - і назавжди.

Валерий Прозапас
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22.10.2021 23:37 Відповісти
Не просто провал, а свідоме знищення судової гілки влади, на користь дерьмака- портнова- татарова- вазеленського.
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22.10.2021 23:39 Відповісти
Гнилую гілку нужно спилить , иначе новая не вьіростет...
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23.10.2021 05:29 Відповісти
а чому тільки судової гілки влади? Фактично знищена поліція, СБУ, які стали обслуговувати не народ, не Україну, а "95 квартпал" і їх не служивших в армії корифанів. Прокуратура, ДБР і вже навіть НАБУ переслідують виключно опозицію і військових, які захистили Україну. За цим стоїть велике - підірвано дух армії, правоохоронців, які навряд чи будуть приймати неординарні рішення, якщо знову настане момент. Кому захочеться залишити свою сім'ю і піти за грати? Краще нічого не робити. А що стосується правоохоронців - то їх бандити пов'язали злочинами керівництво поліції, СБУ, експертів, коли фальшували справи (ніби кров'ю, як у бандах) і вони не будуть бажати зміни влади, бо знають, що будуть нести відповідальнісить. То ж будуть разом все фальшувати і все це оберігати від змін. Ви це зробили разом 73%, ржіть і біжіть грітися на Вовині дороги.
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23.10.2021 08:25 Відповісти
10 марта 2019 года я на цензоре нацарапал такое...,Кучма идет на третью каденцию... а вы думаете Зеленский?
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22.10.2021 23:45 Відповісти
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22.10.2021 23:50 Відповісти
Не подсказывайте
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22.10.2021 23:51 Відповісти
Та вівці 73% про це навіть бояться подумати, скоріше за все, з ними так за два роки зроблять чотирижди не відкосивші і заховавші від Овоща гроші в офшори(але чомусь всі слуги Овоща обслуговують слуг Бені, Совпадєніє?).
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23.10.2021 08:28 Відповісти
Эх, а так расчитывал что мой зажопинск отсталый вот вот примут в нату и ес. Зажопинск це Европа! Північноатлантична.
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23.10.2021 00:39 Відповісти
Пока будут олигархи, то до тех пор Украина будет на привязи у России.
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23.10.2021 00:53 Відповісти
..они, это сурьёзно? А, сами сдрыснуть с НАТЫ хотят, вапщето , в AUKUS
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23.10.2021 06:11 Відповісти
а шо, уже брали в нату?
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23.10.2021 07:17 Відповісти
Косоворогтка разом з порновим,татаровим,демченко і єрмаком виконують план мінімум московії без шуму і пиляки.
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23.10.2021 08:06 Відповісти
А при этих баранах были какие-то инвестиции?
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23.10.2021 09:11 Відповісти
Зелена мармиза не планує в НАТО вступати.
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23.10.2021 09:30 Відповісти
Вчера председателем Верховного Суда выбрали честного и порядочного человека, а не посольскую проститутку, вот эти послы и бесятся, что не смогут теперь контролировать судебную власть.
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23.10.2021 09:38 Відповісти
Подоляк перелогинься ))))
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23.10.2021 10:10 Відповісти
Порошенко, перелогинся
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23.10.2021 12:51 Відповісти
і ось таке безмозгле ходе на вибори🤦‍♂️
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23.10.2021 10:43 Відповісти
Так не ходи, я не ходжу.
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23.10.2021 12:51 Відповісти
Какие только отмазки не лепят что б не отвечать за не выполнение собственных обязательств.
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23.10.2021 10:43 Відповісти
Какойпровал вы о чем? Реформы нет проваливать не чего. Там и так зелёное дно ни же не куда
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23.10.2021 10:54 Відповісти
я об этом ещё в 19м говорил, что зеленского для того и поставили в москве вместо Порошенко, что б зеля все начатые реформы притормозил и развалил тогда нам не видать ни НАТО ни ЕС
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23.10.2021 11:22 Відповісти
Так зеко-манде это и нужно. Ни реформы ни НАТО. Нужно персональные санкции. Искать заграничную недвижимость этих пид*ров, вклады в валюте, анулировать визы...
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23.10.2021 11:32 Відповісти
Да её никогда и не было в Украине, этой судебной реформы. Каждый урод приходящий на должность президента просто продолжал работать с старыми кланами уродов в мантиях
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23.10.2021 11:50 Відповісти
Что с судебной реформой, что без-в НАТО Украину не возьмут.
Никто с Россией воевать не будет.
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23.10.2021 12:37 Відповісти
Если победим коррупцию, а ее можно победить только имея нормальную правоохранительную и судебную систему, то может быть и воевать вовсе не придется?
Жизненный уровень поднимется уже только на том, что не воруют, не выводят в офшоры, вкладывая внутри страны деньги. А если не воруют, потекут и инвестиции...
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23.10.2021 15:04 Відповісти
Странное заявление дипломатов ..... , а за уклонение, от уплаты налогов Президентом Украины, можно принимать Украину, в НАТО ???
В США за такие преступления дают срок , и немалый ..... Президента Ю.Кореи осудили на 15 лет.....
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23.10.2021 15:39 Відповісти
Начиная с Кучмы все заслуживают тюрьмы,никто не сел и не сядет.
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23.10.2021 21:27 Відповісти
Так і задумано, щоб лохторат подумав, що це погані нати нас не беруть, а клоуни ні про чому.
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23.10.2021 18:44 Відповісти
А де впевненість в тому, що ті, хто розвалює судову реформу, бажають жити в Євросоюзі чи прагнуть в НАТО. Мені здається, що їх влаштовує нинішня ситуація, а балачки навколо реформ, це для простого люду. Як казала моя бабуся: "Нехай дурень думкою багатіє"
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23.10.2021 20:15 Відповісти
Судебная реформа, открытые списки.
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23.10.2021 21:26 Відповісти
Знаете зачем нужна судебная реформа,Запад хочет разобраться с делом Burisma и выяснить кто снял прокурора Шокина,как получилось что коррупционеры ушли от наказания.
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23.10.2021 21:35 Відповісти
Провал судебной реформы не "может повлиять", а однозначно повлияет на результат евроатлантических устремлений Украины. В случае провала вышеуказанной реформы перспективу вступления Украины в НАТО из категории "Идите нахрен" партнёры по Альянсу переведут в категорию "Хрен вам в жопу".
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24.10.2021 08:29 Відповісти
 
 