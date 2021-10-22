Провал судової реформи може вплинути на вступ України в НАТО, - посли США і Великої Британії

Провал судової реформи може вплинути на інвестиції та євроатлантичну перспективу України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" говорили тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.

"Для реалізації власних цілей, збільшення іноземних інвестицій, вступу в НАТО, вступу в ЄС Україні доведеться покращитися, зокрема це стосується судової системи. Ми не можемо змусити американські компанії інвестувати сюди, поки вони не відчуватимуть впевненість судовою системою. Бар'єром номер один є вільне і незалежне судочинство", - сказала Квін.

Посол Великої Британія додала, що провал судової реформи в Україні може обернутися зупинкою інвестицій.

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"Якщо ці реформи не вдасться втілити в життя, то це зупинить інвестиції. Я також погоджуюся з Крістіною, що це стане проблемою для євроатлантичних планів України", - сказала Сіммонс.

При цьому дипломати пообіцяли, що США і Велика Британія продовжать підтримувати Україну в проведенні реформ.