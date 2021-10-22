Маасікас: Вперше за 30 років в Україні є політичний імпульс для реформування судової системи

Вперше за 30 років в Україні є політичний імпульс для реформування судової системи, вважає голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вперше за 30 років, здається, є політичний імпульс. Політичне лідерство країни готове, і необхідні для перезавантаження системи закони також приймаються. Але на додачу існує також очікування від народу України, який не дуже довіряє судовій системі", - сказав голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Він підкреслив, що проведення судової реформи також дуже важливе для інвестицій в Україну. "Інвестори мають бути впевнені: якщо щось піде не так - суд буде справедливий. На даний момент вони не мають цієї впевненості", - зазначив Маасікас.

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