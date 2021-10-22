Маасікас: Вперше за 30 років в Україні є політичний імпульс для реформування судової системи
Вперше за 30 років в Україні є політичний імпульс для реформування судової системи, вважає голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вперше за 30 років, здається, є політичний імпульс. Політичне лідерство країни готове, і необхідні для перезавантаження системи закони також приймаються. Але на додачу існує також очікування від народу України, який не дуже довіряє судовій системі", - сказав голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
Він підкреслив, що проведення судової реформи також дуже важливе для інвестицій в Україну. "Інвестори мають бути впевнені: якщо щось піде не так - суд буде справедливий. На даний момент вони не мають цієї впевненості", - зазначив Маасікас.
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то что твоя зеленая плесень умеет ездить по ушам известно уже во всем мире. поэтому я и написал "импульс желаний это круто но трыздеть не ящики ворочать". пока у зеленых получается только озвучивать ртом прожекты. ничего не делается. и не будет сделано. рожденный трыздеть работать не умеет
"Впервые за 30 лет, кажется, есть политический импульс"
вместе с тем
"проведение судебной реформы также очень важно для инвестиций в Украину"
теперь берем сумму инвестиций до зеленого ослика и во время его правления. и что видим? при всем "импульсе" инвесторы начали бежать из страны. а при порохе без "импульса" в страну заходили деньги. а чо так?
вы орали как конченые в 2015 году "пачиму мы еще не как польша"
где сейчас ваши вопли?
оте, що Сполучені Штати підсрачниками змушують нашу імпотентну владу хоч якось ворушитись?
"Импульс" был два года назад, пока 73% не решили, что Клоун будет ПРИКОЛЬНЕ!
Когда судей выбирают между квотой ФСБ и 95-го квартала, а про порядочность и незаангажированность даже речи нет - это очень мощный импульс.
як найвеличнішого рехворматора, майже святого, може затьмарити якийсь просто найвеличніший?