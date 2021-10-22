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Маасікас: Вперше за 30 років в Україні є політичний імпульс для реформування судової системи

Маасікас: Вперше за 30 років в Україні є політичний імпульс для реформування судової системи

Вперше за 30 років в Україні є політичний імпульс для реформування судової системи, вважає голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вперше за 30 років, здається, є політичний імпульс. Політичне лідерство країни готове, і необхідні для перезавантаження системи закони також приймаються. Але на додачу існує також очікування від народу України, який не дуже довіряє судовій системі", - сказав голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Він підкреслив, що проведення судової реформи також дуже важливе для інвестицій в Україну. "Інвестори мають бути впевнені: якщо щось піде не так - суд буде справедливий. На даний момент вони не мають цієї впевненості", - зазначив Маасікас.

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Автор: 

судова реформа (1459) шоу Шустера (309) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+10
импульс то такое - важен вектор
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22.10.2021 23:47
+8
Правильное проведение судебной реформы
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22.10.2021 23:51
+8
Не пойму про какой политический импульс они говорят если Петрусь уже все потужно реформировал. Каких вам еще реформ не хватает
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23.10.2021 00:09
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импульс то такое - важен вектор
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22.10.2021 23:47 Відповісти
импульс - это не пендель ! важен пендель)))) (не! ну и вектор тоже - тут без базара)))))
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22.10.2021 23:57 Відповісти
Что он городит они эти все эговропейцы живут в некой Матрице и далеки от реалий Украины..у нас во власти давно оторвались от реализма не то что взгляд из Эуропы..тьфу придурки....
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23.10.2021 07:35 Відповісти
Естественно!Та он вообще-Агент кримля,раз не замечал этого импульса у Порошенко
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23.10.2021 11:06 Відповісти
ты решил высраться с утра? долго думал?
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23.10.2021 11:07 Відповісти
А что не так?Разве он не скотина,что фактически подтвердил нежелание Великого Гэтьмана проводить реформы?Каких ему,гаду,реформ не хватало?
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23.10.2021 11:11 Відповісти
ты не мог бы свои фантазии озвучивать в вашем петушином углу и не нести в массы?
то что твоя зеленая плесень умеет ездить по ушам известно уже во всем мире. поэтому я и написал "импульс желаний это круто но трыздеть не ящики ворочать". пока у зеленых получается только озвучивать ртом прожекты. ничего не делается. и не будет сделано. рожденный трыздеть работать не умеет
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23.10.2021 11:14 Відповісти
Дык,я ж ничего не озвучивал-это Маасикас озвучил,что раньше желания реформировать не было)Маасикас-зеленая плесень?И Грибаускайте?))
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23.10.2021 11:29 Відповісти
а где в тексте (да и в видео - я смотрел это выступление) про "не было желания раньше"? ну так - чисто поржать с тебя недоробло
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23.10.2021 11:33 Відповісти
Тебе надо плакать,а не ржать))Тупость-это не повод для смеха.Если человек говорит,что "впервые за 30 лет",то "естественно,раньше этого не было.Надеюсь,ты ведь знаешь значение слова "впервые"?
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23.10.2021 12:07 Відповісти
так ты почитай что есть "впервые"
"Впервые за 30 лет, кажется, есть политический импульс"
вместе с тем
"проведение судебной реформы также очень важно для инвестиций в Украину"

теперь берем сумму инвестиций до зеленого ослика и во время его правления. и что видим? при всем "импульсе" инвесторы начали бежать из страны. а при порохе без "импульса" в страну заходили деньги. а чо так?
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23.10.2021 12:09 Відповісти
Статья о реформе судебной системы.Не заметил?Автор сказал,что ВПЕРВЫЕ есть импульс.Че ото выкручиваться?Я абсолютно не фанат Зели,но есть конкретная фраза и нефиг что-то выдумывать.А то,что желания проводить реформы у Питраликсеича не было,мы и без экспертов заметили
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23.10.2021 17:52 Відповісти
чувак. прошло 2.5 года
вы орали как конченые в 2015 году "пачиму мы еще не как польша"
где сейчас ваши вопли?
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23.10.2021 18:04 Відповісти
Ну че ты тошнишь?Статья есть?Есть.Заявил,что раньше не было реформ?Заявил.Не зуди ото)Польшу оно уже пришило)Обкакали "потужного"-факт.Точнее,сказали то,что было)Или реформа суда была?
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23.10.2021 18:09 Відповісти
Кстати,приведи статистику по инвестициям)
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23.10.2021 17:53 Відповісти
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23.10.2021 18:03 Відповісти
Ты ссылку на НБУ выложи,а не эту пургу.Я тебе такого и сам нарисовать смогу)
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23.10.2021 18:12 Відповісти
"Политические импульсы" реформировать судебную систему под себя происходят в Украине регулярно.
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22.10.2021 23:48 Відповісти
а що ви називаєте "політичним імпульсом":
оте, що Сполучені Штати підсрачниками змушують нашу імпотентну владу хоч якось ворушитись?
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22.10.2021 23:50 Відповісти
Правильное проведение судебной реформы
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22.10.2021 23:51 Відповісти
Проснись, ТОРМОЗ!
"Импульс" был два года назад, пока 73% не решили, что Клоун будет ПРИКОЛЬНЕ!
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22.10.2021 23:54 Відповісти
курица с отрубанной головой тоже бегает...импульс....
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23.10.2021 00:00 Відповісти
А чому не згадуєте, що там і посли США та Великобританії це ж саме сказали? Чомусь раніше ніколи такого не казали про попередні влади? Пєтя теж "реформував" суди. І до нього. Результат бачимо.
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23.10.2021 00:01 Відповісти
Не пойму про какой политический импульс они говорят если Петрусь уже все потужно реформировал. Каких вам еще реформ не хватает
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23.10.2021 00:09 Відповісти
100%!А ще пасадыв Партнова(якого Зеля патом выпустыв),пастроив патронный завод,якый Зеля патом разрушыв,наносыв кучу раниных с Майдана,а Зеля нэ захотив йих личить,здав багато крови,а Зеля пидсыпав у ту кров диабэт и продав увэсь бизнэс,а Зеля назад той бизнэс ёму подло пидкынув
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23.10.2021 11:02 Відповісти
Дебілів рве, це добре
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23.10.2021 14:27 Відповісти
А чого вас рве?Уже 2,5 года)))
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23.10.2021 17:47 Відповісти
Божа роса ще очи не повиїдала? А зебілятко?
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23.10.2021 18:09 Відповісти
Не.все норм)А "ями-гами" помогает переживать истерики?))
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23.10.2021 18:14 Відповісти
Імпульс не підсрачник.
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23.10.2021 00:14 Відповісти
Видите?! Европа! Правильным путем идем, надо еще немного потерпеть, и мы там! Надо только пережить последние импульсы.
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23.10.2021 01:10 Відповісти
О да.
Когда судей выбирают между квотой ФСБ и 95-го квартала, а про порядочность и незаангажированность даже речи нет - это очень мощный импульс.
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23.10.2021 01:10 Відповісти
Какие импульсы к реформам,теперь есть только два импульса,законодательная власть и исполнительная власть - на выход.У избирателя больше нет доверия к этим драным импульсаторам.
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23.10.2021 01:31 Відповісти
Порошенко наверно обидно.
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23.10.2021 01:38 Відповісти
Импульс был у Пети. Но он его не использовал. А у зели импульс только один - расставить исключительно своих людей
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23.10.2021 05:41 Відповісти
судя по тому как разбегаются судьи из единственного реформированного при пете суда - верховного, то политический импульс у офшорных клоунов один - вернуть судебную власть до времен януковича, то у зеленых рыгов портнова, татарова и дерьмака все очень хорошо получается
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23.10.2021 05:53 Відповісти
....пора, хриптаваму вбрасывать в ширнармассы про почти достигнутый уровень Франции, образца 1957 г
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23.10.2021 06:18 Відповісти
Что, сИрИал " слуга народа" посмотрел???
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23.10.2021 07:38 Відповісти
дядьку, ну хіба так можна? пожалій рошеновату, їх же розірве вщент
як найвеличнішого рехворматора, майже святого, може затьмарити якийсь просто найвеличніший?
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23.10.2021 08:32 Відповісти
Кловун затьмарив рехворматора. Оце ляпас так ляпас )))
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23.10.2021 09:58 Відповісти
Судорги це, а не імпульси.
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23.10.2021 10:03 Відповісти
верно.
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24.10.2021 00:14 Відповісти
 
 