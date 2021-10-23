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Новини Окуповані території
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Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 71 тонну гуманітарної допомоги. ФОТО

22 жовтня на окуповані РФ частини Донецької і Луганської областей України чотирма вантажівками пройшов гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 71 тонну гуманітарної допомоги 01

Загальна вага гуманітарного вантажу становить 70,98 тонн.

Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 71 тонну гуманітарної допомоги 02
Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 71 тонну гуманітарної допомоги 03

Транспорт пройшов на окуповані території через КПВВ "Новотроїцьке".

Читайте також: Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 120 тонн гуманітарної допомоги

Автор: 

Червоний Хрест (405) Донбас (22356) гуманітарна допомога (1003)


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Топ коментарі
+12
Вот нахрена????
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23.10.2021 00:14
+11
Посібники сепарні.
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23.10.2021 00:04
+11
Красный Крест - пособник терроризма !!! КРАПКА
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23.10.2021 00:09
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Посібники сепарні.
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23.10.2021 00:04 Відповісти
та сколько можно?
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23.10.2021 00:04 Відповісти
красный крест везде всовывает свою помощь где захочет что захочет и сколько захочет? или есть какой-то международный мандат на помощь именно сепарам, а не скажем погорельцам или после взрыва газа или после паводка?
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23.10.2021 00:08 Відповісти
Красный Крест - пособник терроризма !!! КРАПКА
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23.10.2021 00:09 Відповісти
Вот нахрена????
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23.10.2021 00:14 Відповісти
Важко кадирівським підстилкам без тампаксів...
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23.10.2021 00:16 Відповісти
В Петровском районе Донецка идут бои...,местные попрятались в подвалах...
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23.10.2021 00:31 Відповісти
Между местными бандформированиями? Или ВСУ сепаров херячит?
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23.10.2021 00:39 Відповісти
Самое смешное что эта гуманитарная помощь до жителей ОРДЛО не дойдет. Боевики заберут её себе
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23.10.2021 00:34 Відповісти
Годують годувальників
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23.10.2021 00:52 Відповісти
Что это кормильцы Украины сами себя прокормить не могут и берут подачки от Гейропы?
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23.10.2021 00:57 Відповісти
Кляті пособники тероризму!
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23.10.2021 01:48 Відповісти
И зачем? смысл?! Все равно 100% груза гуманитарной помощи бесплатной не доходит простым людям, все разворуют и загребут местные бандюки, оккупанты ставленники кремля, либо эти товары попадут в магазины и супермаркеты, и будут на лохам продавать.
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23.10.2021 03:04 Відповісти
...это не скрепная гум помасчь
не православно!!!!
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23.10.2021 04:22 Відповісти
Всюди , куди приходить срюзькє мір , слідом за ним завжди йдуть бідність , руйнація , вбивства , мародерство , зґвалтування , дефіцит товарів , їжі , медикаментів , холод , голод , репресії , гуманітарна катастрофа , біженці і колони машин з червоними хрестами .
Висновок простий :Росія - гамно .
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23.10.2021 07:42 Відповісти
Цікаво, чи можуть вони надати звіти про те, кому саме передають допомогу?
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23.10.2021 08:13 Відповісти
А оккупационные администрации выдают это населению как помощь "старшего брата", по личному распоряжению великого солнцеликого Пу.
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23.10.2021 11:40 Відповісти
 
 