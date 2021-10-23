Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 71 тонну гуманітарної допомоги. ФОТО

22 жовтня на окуповані РФ частини Донецької і Луганської областей України чотирма вантажівками пройшов гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

Загальна вага гуманітарного вантажу становить 70,98 тонн.





Транспорт пройшов на окуповані території через КПВВ "Новотроїцьке".

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