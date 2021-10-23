1 985 17
Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 71 тонну гуманітарної допомоги. ФОТО
22 жовтня на окуповані РФ частини Донецької і Луганської областей України чотирма вантажівками пройшов гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.
Загальна вага гуманітарного вантажу становить 70,98 тонн.
Транспорт пройшов на окуповані території через КПВВ "Новотроїцьке".
Топ коментарі
+12 HartmannEri
показати весь коментар23.10.2021 00:14 Посилання
+11 5 копійок
показати весь коментар23.10.2021 00:04 Посилання
+11 Игорь Монахов
показати весь коментар23.10.2021 00:09 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не православно!!!!
Висновок простий :Росія - гамно .