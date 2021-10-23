У пістолеті Болдвіна, який убив операторку з України, один патрон був бойовий, - профспілка

Замість холостих патронів, у пістолеті випадково опинився бойовий.

Про це повідомила профспілка працівників індустрії розваг у Лос-Анджелесі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Variety.

"Один бойовий патрон був випадково випущений на знімальному майданчику головним актором, унаслідок чого були поранені оператор-постановник, член "Local 600" Галина Хатчинс і режисер Джоел Соуза", - йдеться в повідомленні, яке профспілка розіслала своїм членам електронною поштою.

В організації підкреслили, що зброю заряджали декоратори з Нью-Мехіко, які не мають стосунку до профспілки. Те, що сталося, в профспілці вважають трагічною випадковістю.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, що під час зйомок фільму в США загинула кінооператорка Галина Хатчинс, після того, як у неї вистрелив із реквізитної зброї голлівудський актор Алек Болдвін. Хатчинс була громадянкою України.

Болдвін заявив, що сумує про Хатчинс, пропонує її родині допомогу й співпрацює зі слідством.