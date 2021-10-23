У пістолеті Болдвіна, який убив операторку з України, один патрон був бойовий, - профспілка
Замість холостих патронів, у пістолеті випадково опинився бойовий.
Про це повідомила профспілка працівників індустрії розваг у Лос-Анджелесі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Variety.
"Один бойовий патрон був випадково випущений на знімальному майданчику головним актором, унаслідок чого були поранені оператор-постановник, член "Local 600" Галина Хатчинс і режисер Джоел Соуза", - йдеться в повідомленні, яке профспілка розіслала своїм членам електронною поштою.
В організації підкреслили, що зброю заряджали декоратори з Нью-Мехіко, які не мають стосунку до профспілки. Те, що сталося, в профспілці вважають трагічною випадковістю.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, що під час зйомок фільму в США загинула кінооператорка Галина Хатчинс, після того, як у неї вистрелив із реквізитної зброї голлівудський актор Алек Болдвін. Хатчинс була громадянкою України.
Болдвін заявив, що сумує про Хатчинс, пропонує її родині допомогу й співпрацює зі слідством.
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Невідомо з якої саме зброї з якої відстані та яким типом патрона стіляв актор - це робота слідства От як проведуть відповідні експертизи тоді й будем знать
Понятно!
Взял оружие - несёшь ответственность! Не производитель патронов, гильз, пуль и пороха - а именно ты!
Так і тут: піротехнік зарядив пістолет і дав його в руки актору В чому вина актора що в магазині (чи барабані) виявився бойовий патрон?
Чи якщо електромобіль заряджається і в цей час в електромережі коротке замикання станеться?
так что под подозрением сейчас двое - помреж, который не проверили екрвизитор - барышня, которая стала реквизитором из помощника реквизитора за 6 часов до события (реквизитор и еще несколько человек возмутились плохой организацией безопасности и покинули съемочную площадку).
Короче, отвечать будут опять стрелочники, а не тот кто виноват по-настоящему - РЕЖИССЕР, от которого зависела вся организация съемок и на халатность которого жаловалась вся группа, включая убитого оператора.
Холостые патроны (шумовые) светозвукового действия калибра 9х18 ПМ, АПС
Холостой патрон 9х18 предназначен для имитации выстрела из сигнального и охолощенного оружия.
Холостые патроны 9х18 безопасны в обращении, так как не имеют поражающих элементов.
Единственная задача данных боеприпасов заключается в имитации выстрела, то есть в создании светозвукового эффекта.
Холостые патроны широко применяются в реконструкциях, при съёмках фильмов, на учениях.
Якщо ти не бачив ніяких патронів крім АКМ 762х39 то не лізь "рассуждать" (навіть вони були зняті з виробництва бо були випадки коли шматки "дульця" людям очі вибивали)
"холостим цілитись в людину - це злочин"
Злочини прописані у УПК. Все інше - не більше ніж твої фантазії.
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