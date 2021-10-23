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Новини
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У пістолеті Болдвіна, який убив операторку з України, один патрон був бойовий, - профспілка

У пістолеті Болдвіна, який убив операторку з України, один патрон був бойовий, - профспілка

Замість холостих патронів, у пістолеті випадково опинився бойовий.

Про це повідомила профспілка працівників індустрії розваг у Лос-Анджелесі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Variety.

"Один бойовий патрон був випадково випущений на знімальному майданчику головним актором, унаслідок чого були поранені оператор-постановник, член "Local 600" Галина Хатчинс і режисер Джоел Соуза", - йдеться в повідомленні, яке профспілка розіслала своїм членам електронною поштою.

В організації підкреслили, що зброю заряджали декоратори з Нью-Мехіко, які не мають стосунку до профспілки. Те, що сталося, в профспілці вважають трагічною випадковістю.

Читайте також: Болдвін про загибель операторки з України Хатчінс: "Моє серце розривається"

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, що під час зйомок фільму в США загинула кінооператорка Галина Хатчинс, після того, як у неї вистрелив із реквізитної зброї голлівудський актор Алек Болдвін. Хатчинс була громадянкою України.

Болдвін заявив, що сумує про Хатчинс, пропонує її родині допомогу й співпрацює зі слідством.

смерть (6777) стрілянина (1793) США (23335) Болдвін Алек (7)


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Топ коментарі
+31
От читаю я твій коментар про "перевірку патронника" , "магазина", "на наличие боеприпасов" і думаю: "А ти перевіряв з"єднання свого мозку з пальцями , що цей коментар набирали?"
1) По сценарію актор повинен зробить постріл , імітуючи стрільбу в противника , що стоїть перед ним , прямо в напрямку оператора , який проводить зйомку
2) Раз по сценарію він повинен вистрелить , а не закричать "Бах!" , імітуючи постріл , значить він знає , що в барабані (чи магазині) закладені **********
3) Актор не зобов"язаний розбираться в типі *********** (так як і медсестра , що робить тобі укол , не зобов"язана розбираться в ліках , що прописані тобі лікарем і повинні буть введені тобі за допомогою ін"єкції) Заряджає зброю для зйомки піротехнік! Саме за безпеку цього заряджання він і відповідає
4) Для надання "достовірності" сценам фільму "бутафорським" *********** (в тому числі і холостим) надається схожість з бойовими (гільза і куля фарбуються в кольори бойових патронів) Що там всередині (який заряд пороху , з якого матеріалу куля виготовлена) навіть спеціаліст без розбирання патрону може не визначить (патрон 5, 45х39 "холостий" від бойового відрізняється лише білим кольором кулі , яка розпорошується після виходу зі ствола Пофарбуй кулю бойового патрона в білий колір і "на око" різниці не помітиш (хіба що за вагою патрона можна виявить)
Так що треба не Болдуїна винуватить , а людей , що займалися заряджанням зброї і порушили правила техніки безпеки!
І до чого тут "соросовська підстилка"? Який стосунок мають політичні погляди громадянина США до цього випадку? Вбита жінка що - не поділяла цих поглядів? Є докази? Ну прямо як в анекдоті: "Тягнуть півня до колоди а він горлає:
- Проклятые НКВДшники! Свободу узникам совести!
Свиня його питає:
- Петька! Так ты что - "политический?
- Да! Я пионера в жопу клюнул!
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23.10.2021 08:09
+25
Соросовская подстилка? Не факт. А вот то, что автор этих слов ********** подстилка, так это 100%.
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23.10.2021 07:32
+18
Якийсь трампіст таки підсунув один бойовий. Ці фанатики реально кончені істоти.
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23.10.2021 01:58
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Я так розумію, що ваші знання базуються на грі Counter Strike і не більше?
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23.10.2021 07:55 Відповісти
Ага! Ще скажи - з протитанкової гармати! Наприклад пістолети ТТ були зняті з озброєння з кількох причин Дві з них були тими що патрон ТТ мав слабку "зупиняючу" силу але "завелику пробивну здатність" Перше заважало військовим тому що куля пробивала противника але не наносила значну рану що спиняла ворога на відстані (бували випадки коли противник встигав добігти і вмираючи пропороть стріляючого багнетом чи встигав зробить постріл у відповідь до того як відчував наслідки постілу по ньому) А друге заважало "мєнтам" бо куля пробивала наскрізь "ціль" і летіла далі убиваючи чи ранячи інших людей
Невідомо з якої саме зброї з якої відстані та яким типом патрона стіляв актор - це робота слідства От як проведуть відповідні експертизи тоді й будем знать
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23.10.2021 09:17 Відповісти
выстрел с близкого расстояния навылет .....
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23.10.2021 07:48 Відповісти
а может второго ранило осколками аппаратуры, которая разлеталась от выстрела (раз стреляли прямо в камеру для красивого кадра)...или вариант второй - пуля прошла навылет и попала в помощника, стоящего на одной линии выстрела (если выстрел с маленького расстояния то скорость приличная, как и убойная сила)
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23.10.2021 07:56 Відповісти
по крайней мере в одном сообщении говорилось про рикашет...
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23.10.2021 09:11 Відповісти
Вася! Відкрий і почитай "Русский Еврей" Там сьогодні більш чітка інформація викладена: і про помічника режисера що подавав зброю і про те що встановлено що там був один бойовий патрон
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23.10.2021 14:52 Відповісти
вже начітався)) то були попередні мої припущення ((
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23.10.2021 14:57 Відповісти
Бывает. Бывший министр МВД Кравченко застрелился двумя пулями, чтоб наверняка с контрольным.
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23.10.2021 08:35 Відповісти
Это, конечно, трагедия, но по моему Болдуин тут не виноват, это какие то работники, дегенераты не высыпали порох из патрона, кто-то прошляпил, а кому то это стоило жизни, это ужасно...
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23.10.2021 08:08 Відповісти
В холостых патронах нет пули, при чём тут порох?
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23.10.2021 08:23 Відповісти
Вы с баллистикой, хоть отдаленно знакомы?
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23.10.2021 08:31 Відповісти
"Дайте один боевой... на всякий пожарный..." ©️
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23.10.2021 08:13 Відповісти
Не надо.....
Понятно!
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23.10.2021 20:42 Відповісти
Я не догоняю! Взял машину - несёшь ответственность! Не производитель шин, валов, жидкостей а именно тот, кто за рулём!
Взял оружие - несёшь ответственность! Не производитель патронов, гильз, пуль и пороха - а именно ты!
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23.10.2021 08:22 Відповісти
Раз "не доганяєш" - не лізь з коментарями! Коли стається ДТП то перед тим як визначить ступінь вини водія часто необхідно провести автоекспертизу І одними з головних питань там звучать такі: "Чи був технічно справним автомобіль на момент наїзду?" "Чи міг водій до моменту наїзду виявить дану несправність і припинить рух?" "Чи мав водій технічну можливість запобігти наїзду?" І якщо там була технічна несправність що раптово виникла під час руху і водій на той час її виявить не міг то вина на нього не покладається!
Так і тут: піротехнік зарядив пістолет і дав його в руки актору В чому вина актора що в магазині (чи барабані) виявився бойовий патрон?
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23.10.2021 09:01 Відповісти
Если по сценарию он должен стрелять в оператора то вины его в убийстве нет, отвечать должен тот кто занимался патронами и зарядкой пистолета.
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23.10.2021 09:07 Відповісти
Кто заряжал пистоль? Тот и виноват
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23.10.2021 10:05 Відповісти
Якщо машину заправили неякісним газом/бензином на АЗС і вона загориться, то хто буде винним?
Чи якщо електромобіль заряджається і в цей час в електромережі коротке замикання станеться?
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23.10.2021 13:51 Відповісти
Отвечать по самойминимальной программе. Тем более что отмазывать его будут очень конкретно и мощно его левые политические покровители.
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23.10.2021 09:55 Відповісти
Болдуин ни за что не будет отвечать - отвечать будет тот помреж, который дал ему заряженное оружие со словами "колд ган" - он отвечает за то что ОН проверил, что оружие ПУСТОЕ.
так что под подозрением сейчас двое - помреж, который не проверили екрвизитор - барышня, которая стала реквизитором из помощника реквизитора за 6 часов до события (реквизитор и еще несколько человек возмутились плохой организацией безопасности и покинули съемочную площадку).
Короче, отвечать будут опять стрелочники, а не тот кто виноват по-настоящему - РЕЖИССЕР, от которого зависела вся организация съемок и на халатность которого жаловалась вся группа, включая убитого оператора.
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25.10.2021 10:44 Відповісти
Вспоминаю холостые патроны, как гильзы с суженными крестообразно теми частями, где находилась пуля и все! Смешно читать, что не отсыпали порох, не вставили затычку вместо пули, или еще какую-то самодеятельность. Сколько холостых патронов уходит на сьемки фильмов о войнах, да если еще огонь ведется из автоматического оружия! Что как правило. А случаи смерти актеров были еще в "докиношный"период, когда в сцене самоубийства исполнитель слишком близко подносил дуло пистолета к виску и поражался насмерть пороховыми газами и пыжом.
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23.10.2021 11:23 Відповісти
Патрон 12,7х108 мм состоит из бесфланцевой гильзы бутылочного типа, метательного заряда и капсюля-воспламенителя. Пуля отсутствует. Заряд в гильзе закрыт запрессованным в дульце картонным колпачком.

Холостые патроны (шумовые) светозвукового действия калибра 9х18 ПМ, АПС
Холостой патрон 9х18 предназначен для имитации выстрела из сигнального и охолощенного оружия.
Холостые патроны 9х18 безопасны в обращении, так как не имеют поражающих элементов.
Единственная задача данных боеприпасов заключается в имитации выстрела, то есть в создании светозвукового эффекта.
Холостые патроны широко применяются в реконструкциях, при съёмках фильмов, на учениях.
Якщо ти не бачив ніяких патронів крім АКМ 762х39 то не лізь "рассуждать" (навіть вони були зняті з виробництва бо були випадки коли шматки "дульця" людям очі вибивали)
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23.10.2021 13:23 Відповісти
Я не рассуждал, а просто вспомнил молодость 50 летней давности. Так и было, холостые к АКМ, или к пулемету РПД, 100-зарядному, бывшему тогда на вооружении и давно снятому, не знаю за что. Может, что тяжеловат был... А рассуждали другие о недосыпах, или пересыпах пороха, замене стандартной пули вручную и т.д. Только, помни, что обширные познания в области оружия не дают тебе права оскорблять других. Другие люди знают что-то другое, о чем ты вообще даже не слыхал!
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23.10.2021 15:15 Відповісти
Знаєш - на відміну від "других" я не лізу "рассуждать" про те чого не знаю - я просто пропускаю ці теми А в зброї знаю більше ніж інші бо маю за плечима чверть століття служби в армії три десятки років полювання (і спорядження патронів вручну) і курс криміналістики в юрВУЗі Про комп"ютери чи фінанси я не "рассуждаю"!
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23.10.2021 15:20 Відповісти
уже установлено, что был ОДИН БОЕВОЙ ПАТРОН. не отсыпаный, не переделанный, не пыж - боевой патрон!
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25.10.2021 10:41 Відповісти
Бойовим чи холостим цілитись в людину - це злочин А цей подонок прицілився і вистрелив
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23.10.2021 11:40 Відповісти
больной?
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23.10.2021 15:18 Відповісти
Йолопе - вони знімали кіно, сцену крупним планом, де він мав стріляти у напрямку камери. Куди він мав при цьому цілити?

"холостим цілитись в людину - це злочин"

Злочини прописані у УПК. Все інше - не більше ніж твої фантазії.
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23.10.2021 17:39 Відповісти
на сними это так чтобы не целиться в оператора
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25.10.2021 10:40 Відповісти
зачем на сьёмках боевые патроны. его подсунули туда умышленно и это факт. Это же не Украина, это Америка, там точно найдут кто подсунул боевой.
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23.10.2021 11:53 Відповісти
"*******, подай патрони!"
Подав...
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23.10.2021 12:16 Відповісти
все случайно не случайно...
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23.10.2021 15:33 Відповісти
Есть патроны,которые отличить нельзя(револьвер,например). Пистолет автоматический требует доработки - автоматика его не работает,как правило, на холостых. Болдуин - ни причем.
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23.10.2021 20:36 Відповісти
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