Двоє українських воїнів поранені на Донбасі, за добу - 13 російських обстрілів, - штаб ООС

За минулу добу на Донбасі один український військовий зазнав поранення, ще один - бойових травм, зафіксовано 13 російських обстрілів. З початку цієї доби обстрілів з боку найманців РФ не зафіксовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

"Упродовж минулої доби, 22 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння... Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний", - йдеться в ранковому зведенні.

Противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82-мм і 120-мм, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї, артилерії калібру 100-мм і протитанкового ракетного комплексу.

Українські військові відкривали у відповідь вогонь.

"Станом на 7:00 ранку 23 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - сказано в звіті.

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