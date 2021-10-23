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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Двоє українських воїнів поранені на Донбасі, за добу - 13 російських обстрілів, - штаб ООС

Двоє українських воїнів поранені на Донбасі, за добу - 13 російських обстрілів, - штаб ООС

За минулу добу на Донбасі один український військовий зазнав поранення, ще один - бойових травм, зафіксовано 13 російських обстрілів. З початку цієї доби обстрілів з боку найманців РФ не зафіксовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

"Упродовж минулої доби, 22 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння... Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний", - йдеться в ранковому зведенні.

Противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82-мм і 120-мм, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї, артилерії калібру 100-мм і протитанкового ракетного комплексу.

Українські військові відкривали у відповідь вогонь.

"Станом на 7:00 ранку 23 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - сказано в звіті.

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обстріл (29037) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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найскорішого одужання і повного відновлення пораненим українським синам...

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23.10.2021 08:26 Відповісти
Одужання воїнам. Смерть окупантам.
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23.10.2021 08:29 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, від "зеленої тиші".
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23.10.2021 10:58 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
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23.10.2021 12:19 Відповісти
 
 