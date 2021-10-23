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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від СOVID-19 померло 483 людини, зафіксовано 23 229 нових випадків захворювання, одужали 8 330 осіб, - МОЗ

В Україні за добу від СOVID-19 померло 483 людини, зафіксовано 23 229 нових випадків захворювання, одужали 8 330 осіб, - МОЗ

В Україні на ранок суботи, 23 жовтня, зафіксовано 23 229 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 8 330 пацієнтів, 483 померло. За добу вакциновано майже 290 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.

"Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 290 тис. українців. За добу 22 жовтня в Україні: зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 777, медпрацівників - 438). 289 468 людей вакциновано проти COVID -19. Одну дозу отримали 203 265 осіб, повністю імунізовані - 86 203 особи. Також за минулу добу: госпіталізовано - 5 362 особи; летальних випадків - 483; одужали - 8 330 осіб", - повідомило МОЗ України.

Днем раніше, 22 жовтня, повідомляли про 23 785 нових випадків інфікування коронавірусною хворобою, 21 жовтня зафіксовано 22 415 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 жовтня зафіксовано 18 913 нових випадків захворювання на СOVID-19, 19 жовтня повідомлялося про 15 579 нових випадків інфікування коронавірусом, 18 жовтня зафіксовано 9 524 нові випадки захворювання на СOVID-19, 17 жовтня зафіксовано 11 288 нових випадків захворювання на СOVID-19, 16 жовтня повідомлялося про 12 983 нові підтверджені випадки інфікування, 15 жовтня зафіксовано 13 624 нові випадки захворювання на СOVID-19, 14 жовтня зафіксовано 18 881 новий випадок захворювання на СOVID-19.

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За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 748 614 осіб, одужали - 2 369 695 людей, летальних випадків - 63 486.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 особи, з них отримали одну дозу - 8 760 922 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 915 377 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Усього проведено 15 676 299 щеплень.

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карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Вся метода ковида за пару лет :
Храниться на поверхности и не боиться температур - нихрена не сработало ,так как летом бешаный спад был, и так второй год.
Дети не болеют или переносят совсем незаметно - нихрена не подошло ибо пропаганда идет укалывать с 5 лет.
Одна доза и эпидемия пройдет - нихрена
Две и все будет ок - опять мимо
бустер и вы будете жить - совсем спорно, Израиль уже гарантий не дает ( вообще удивлен что на евреях испытуют)
Теперь гарантии что колоть будут и дальше озвучили наши хомячки - два укола в следующем году,все кто укололся в этом.

В сухом остатке - вирус полностью не выявлен ( и это то при работе ВСЕХ мировых лабораторий?) ,лекарства нет (которое гарантирует,а не предполагает), более двух лет весь мир играет в вариации на тему- а что будет если сделаем так или этак. Сезонность его более чем подтверждена.Пропаганды здорового образа жизни ,дабы укреплять иммунитет нет нигде (в штатах владельцы спортзалов в открытуют обвиняют власти в намереном геноциде, ибо идет пропаганда - сидите дома и жрите). Выбора при "необязательной" вакцине людям не оставляют ставя перед фактом потери средств к существованию.Осталось только пригрозить блокировкой карт.
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23.10.2021 09:22
+5
ходимо далі без масок..не вакцинуємось..їздимо натовпами у маршрутках..

ПРАЦЮЙМО І ДАЛІ НАД ЦИФРАМИ,ПАНОВЕ!
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23.10.2021 09:04
+5
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23.10.2021 09:35
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Давно пора перевести студентів та школярів на дистанційну освіту. Вони заражають один одного в закладах, а потім несуть ковід додому!
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23.10.2021 08:38 Відповісти
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23.10.2021 08:39 Відповісти
НУ А ЩО РОБИТИ?585133
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23.10.2021 09:05 Відповісти
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23.10.2021 09:35 Відповісти
Вчора на Слабоді слова Комаровський закликав вакцинуватись. Странна, аднака. Він же ватнік і нічого не розуміє.
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23.10.2021 08:43 Відповісти
а полтора года назад что нес этот шарлатан?
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23.10.2021 10:14 Відповісти
На початку епідемії цей шарлатан закликав носити маски і мити руки. Так тут казали що він ватнік і нічого не розуміє та дружно обсміяли. Тепер чомусь вакцинуються як він і радить. Странно, правда? Будьте ж послідовними.
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23.10.2021 10:27 Відповісти
во-во. если мы тебя сейчас уличим во лжи простой линкой на ютуб, ты застрелишься, как честный человек?
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23.10.2021 19:35 Відповісти
Нафіга мені твоя лінка? У мене чудова пам"ять і я пам"ятаю як після однієї передачі Шустара, де Комаровський брав участь по скайпу, його тут обсміяли.
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23.10.2021 21:36 Відповісти
Если верить Википедии то в состав атмосферы входят...,78% Азот,21 % кислород,доля остальных газов типа углекислый газ,аргон,неон,радон,гелий,криптон,водород,метан,закись азота и озон составляет примерно 1%...,есть еще газы техногенного роисхождения типа фреон...,а если преположить чисто гипотетичски...,что состав этот за лет 20 последних в корне изменился и какого то дерьма в атмосфере стало намного больше нормы...,остается вычислить какого именно и с помощью чего кто то его искусственно увеличил до катастрофической дозы...,в которой и разводится плодится эта дрянь названная короной с вирусом...
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23.10.2021 08:48 Відповісти
Троль-антиковідщик нумерний, в мене прогноз в селі: два сусіди померли від ковід за останній тиждень
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23.10.2021 09:04 Відповісти
Чемпионат мира по Ковиду Зелемойский давно победил...мы чемпионы радуйся болван...
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23.10.2021 09:06 Відповісти
лахта,маскуєшся під"борця з Зе"?
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23.10.2021 09:07 Відповісти
ЦЬОГО ТРОЛЯКУявикидую на..уй у спам без роздумів.І вам раджу.
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23.10.2021 09:06 Відповісти
И что с того
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23.10.2021 18:33 Відповісти
А в Киеве мадьярский марафон!
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23.10.2021 08:58 Відповісти
Як там дороги? Та навіть якби замість сотні тисяч бігбордів "Велике крадівництво" по всій країні були бігборди "Вакцинуйся - спаси себе і українців", то ми сьогодні не мали би скільки померлих, я вже не говорю за ковідні кошти витрачені на дороги, а не на вакцини і медицинське обладнання і зарплати медпрацівникам.
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23.10.2021 09:00 Відповісти
Тільки вчора поїздила по області, подумала за ті таблички - скільки грошей витрачено. Краще б на додаткові знаки на дорогах витратились, але ваша ідея про вакцинацію в сьогоднішніх умовах - ідеальніша. Але хто ж про це подумає з верхівки?
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23.10.2021 10:38 Відповісти
ходимо далі без масок..не вакцинуємось..їздимо натовпами у маршрутках..

ПРАЦЮЙМО І ДАЛІ НАД ЦИФРАМИ,ПАНОВЕ!
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23.10.2021 09:04 Відповісти
Пане Павло, а що сталося з тими масками і захисними костюмами, які були в держрезерві на початку виявлення ковіду в Україні, коли весь світ кричав про загрозу? Хто поверне життя тим українцям, які померли від цієї інфекційної хвороби? Хто відкрив кордони для російських артистів і просто громадян вже в ці дня, коли світ кричить за російський вірус "Дельта"? А хто дозволяє російській церкві в Україні агітувати проти вакцинації, і організовувати тисячні марші у великих містах???
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23.10.2021 09:16 Відповісти
демагогія..ГОВОРИМО ПРО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС.

відразу нагадаю,особливо прихильникам Порошенко,як пані Супрун запланувала припиненя фінансування ВСІХ інфекційних і псиХІАТРИЧНИХ ЛІКАРЕНЬ(У ЧАСИ пОРОШЕНКО)
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23.10.2021 09:28 Відповісти
дядя, я нагадую і запитую, "хто поверне тих, які вже померли із-за неправльних і несвоєчасних дій влади в перші місяці хвороби? хто несвоєчасно дав рекомендації і не виконав того, що мали виконати - маски, вакцини,забезпечення медпрацівників необхідним? Забудьте про Порошенко і Супрун, вже більше як два з половиною роки при владі "зелені" і "голубі"(бувші регіонали), а ситуацію можна було виправити за рік, якщо вважали неправильні дії Супрун, хоча вона і не була міністром, вона була виконуюча обрв"язки. Де "ковідні" кошти більше 2,7 мільярда доларів, які нам заплатили? Куди їх направили, на дороги і російський бітум?
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23.10.2021 09:43 Відповісти
Сожрали Ковид бабло в сумее 66 ярдов и плюс недавно ВОЗ выделил Украине еще 2,7 ярда долярів...,на борьбу с Ковидом...,засадим мильярд деревьев,построим 5 суперстадионов к Олимпиаде и кислород очистится...,ждите карман шире...
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23.10.2021 09:04 Відповісти
вранье
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23.10.2021 10:15 Відповісти
Зелемойские Кучмисты вас и без ковида засерут...,дело времени...
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23.10.2021 09:09 Відповісти
У высокой смертности две причины: высокая заболеваемость и слабая медицина.
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23.10.2021 09:15 Відповісти
Тупость и дикость. Вот главная причина.
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23.10.2021 09:48 Відповісти
Я боюсь прививаться но иду и прививаюсь. Сделала 3 прививки как большинство. Пфайзер. В сентябре в Израиле было много зараженных и тяжело больных. Третью волну прививок начали
в августе. В октябре количество зараженных уменьшилось.
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23.10.2021 09:19 Відповісти
В сентябре в Израиле было много зараженных и тяжело больных после двух прививок при вакцинации более 90% населения.
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23.10.2021 10:16 Відповісти
А почему сейчас процент вакцинации в Израле 67,4%? (И это суммарно все, и 1 и 2 и 3 дозами?)
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23.10.2021 12:11 Відповісти
Вы же живёте в цивилизованной высокоразвитой стране, которую построили люди, которых тупое пещерное быдло постоянно обсирает.
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23.10.2021 11:47 Відповісти
Вся метода ковида за пару лет :
Храниться на поверхности и не боиться температур - нихрена не сработало ,так как летом бешаный спад был, и так второй год.
Дети не болеют или переносят совсем незаметно - нихрена не подошло ибо пропаганда идет укалывать с 5 лет.
Одна доза и эпидемия пройдет - нихрена
Две и все будет ок - опять мимо
бустер и вы будете жить - совсем спорно, Израиль уже гарантий не дает ( вообще удивлен что на евреях испытуют)
Теперь гарантии что колоть будут и дальше озвучили наши хомячки - два укола в следующем году,все кто укололся в этом.

В сухом остатке - вирус полностью не выявлен ( и это то при работе ВСЕХ мировых лабораторий?) ,лекарства нет (которое гарантирует,а не предполагает), более двух лет весь мир играет в вариации на тему- а что будет если сделаем так или этак. Сезонность его более чем подтверждена.Пропаганды здорового образа жизни ,дабы укреплять иммунитет нет нигде (в штатах владельцы спортзалов в открытуют обвиняют власти в намереном геноциде, ибо идет пропаганда - сидите дома и жрите). Выбора при "необязательной" вакцине людям не оставляют ставя перед фактом потери средств к существованию.Осталось только пригрозить блокировкой карт.
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23.10.2021 09:22 Відповісти
Не стільки =необов*язковій=, скільки "добровільній".
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23.10.2021 09:25 Відповісти
ТИПОВИЙ ПІ..ДЬОЖ АНТИВАКСЕРІВ:

Дети не болеют или переносят совсем незаметно - нихрена не подошло ибо пропаганда идет укалывать с 5 лет.
До 5% від хворих на коронавірус в області - діти



8 грудня 2020р, Новини. Департамент охорони здоров'я, Прес-служба ОДА







Щодня медики реєструють нові випадки захворювання на ковід, як серед дорослих, так і серед дітей. Як розповіла керівник Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко упродовж останнього часу частка дітей в загальній кількості хворих зросла і є більшою, аніж у травні-липні цього року.

«На Львівщині цей відсоток є нижчий, аніж по Україні, проте в області він становить від 3,5 до 5 %. Якщо на початках ми говорили, що це 1-3 дитини, які були госпіталізовані у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню, то починаючи, приблизно від кінця травня, Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» постійно має на лікуванні від 15 до 20 дітей з коронавірусом», - зазначила Наталія Іванченко.
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23.10.2021 09:31 Відповісти
ДЕМАГОГІЯ І ПЕРЕКРУЧУВАННЯ ФАКТІВ.

Одна доза и эпидемия пройдет - нихрена
Две и все будет ок - опять мимо
бустер и вы будете жить - совсем спорно, Израиль уже гарантий не дает ( вообще удивлен что на евреях испытуют)

НІХТО І НЕ СТВЕРДЖУВАВ,ЩО ВАКЦИНИ ДАЮТЬ 100-ВІДСОТКОВИЙ ЗАХИСТ.
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23.10.2021 09:35 Відповісти
так и на сейчас никто не утверждает что вакцина работает, даже сами производители. В теории она дает положительный результат при стечении множества положительных факторов.В реальности все не так, ибо тогда б небыло ни третей ни бустеров ни ежегодного иглоукалывания. А нет вакцины по одной причине - вирус невыявлен на 100% (и это то при мировых лабораториях?) .
И как можно прокалывать ВСЕХ без разбора и без обследования, и это у нас, где рак на 1-2 стадии дажи не обнаруживают,а колоть раковых это вообще лотерея.
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23.10.2021 09:50 Відповісти
Не знаю даже, стоит ли писать человеку с такой бешАной поддержкой группы антиваксеров, что вирус ковида давно полностью секвенирован, как и куча его штаммов, возникших в результате мутаций.
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23.10.2021 12:03 Відповісти
"вирус полностью не выявлен" ????????????????????????-херню несешь
"лекарства нет (которое гарантирует,а не предполагает)" ??????????????????????- снова херню несешь, так как лекарства нет от многих болезней, в том числе и от банального ринита, или от сезонного гриппа.
Можешь вести здоровый образ жизни, можешь даже заплывать за буйки, стоять под стрелой, идти или ехать "на красный свет", проезжать под шлагбаумом и тд. зебилоидам можно все.
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23.10.2021 12:35 Відповісти
Несу шо е, а шо робить
Странно ,не находите, все по вашему выявленно и известно ... а лекарства не работают, ну вот никак от слова совсем в понимании рядового гражданина. Банальный парацетомол со своими прямыми обязаностями при орви справляеться , а супервакцины (в прямом понимании слова ВАКЦИНА) при ковиде нет.Да ,возможно снижают частично порог , который с приходом нового штампа растет как на дрожжах снижая и без того низкую защиту вакцины, и из сезона в сезон только цифра растет .
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23.10.2021 13:07 Відповісти
Вовсе нет и ежели ты этот вывод сделал из моего поста, в котором я назвал тебя "зебилоидом", то прости, я ошибся, ты дебилоид. Ты доволен? Если человек не хочет заботиться о своем здоровье и вакцинироваться ,пусть и не 100% защищаемыми от болезни вакцинами, но облегчающими течение болезни, то как его назвать. И второй аспект, а почему эти антиваксеры должны лечиться за счет государства, в том числе и за мой счет? Почему они занимают места в больницах, в то время, когда есть множество больных нуждающихся в плановом лечении, госпитализации, в плановых операциях, даже в банальных манипуляциях типа уколов на дому участковой медсестрой, которые сейчас из-за вас отменены? Отаказался от вакцинации- твое право, но ....подпиши бумагу на отказ от госпитализации, от реанимации, на лечение за свой счет на дому, покупай кислород, концентратор и тд. Так, на мой взгляд, будет логично и справедливо.
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23.10.2021 14:05 Відповісти
А я живу в бочке Диогена 20 лет,жена иногда приносит похлебку раз неделю...воду покупаю в бочке из Харькова привозят...20 литров в месяц...мне хватает...Аскетический образ жизни...
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23.10.2021 09:25 Відповісти
Удачи вам Панове...,не пейте водку,она отравлена самограем....
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23.10.2021 09:28 Відповісти
ПНХ.
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23.10.2021 09:32 Відповісти
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23.10.2021 09:47 Відповісти
Ось гарна стаття, яка розкриває механізм оббріхування народу представниками МОЗ щодо ковід: https://poshtivka.org/svitovi-sensatsiyi-dyva-ta-nedolugosti-kovidnoyi-statystyky-vid-mozu/
Закон про загальне щеплення, який ухвалила ВР, порушує близько 25 статей Конституції! Навіть конфіскація майна, яка є підозра що людина/люди в автівці чи на підприємстві можливо хворі. Це значить, що закон не дійний. Смертність від ковід на рівні 0,5% при смертності від серцево-судинних захворювань 68%, 13% від раку і іншими хворобами -- ці хвороби взагалі не взяті до уваги в тому законі! G20 виділили 5трильйонів доларів на виробництво щеплень. Ось тепер з нас ці гроші повинні здерти у вигляді примусового щеплення причому генно-модифікуючими препаратами.
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23.10.2021 09:31 Відповісти
Цю кримінальну владу треба валити; лазерну терапію категорично не хочуть запроваджувати. А вона щонайменше в 20 дешевша за фарма-медицину і на стільки ж ефективніша!!
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23.10.2021 09:34 Відповісти
ЛЬВІВСЬКІ ЛІКАРІ,ЩО ЗАПАТЕНТУВАЛИ лікування від Ковід ін"єкціями спирту вас категорично підтримують щодо злочинності Влади!
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23.10.2021 09:37 Відповісти
Мухоморами не пробували лікуватись ?
Кажуть, помогає.
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23.10.2021 10:36 Відповісти
Помітили, як багато рашистський (дирляндських) ботів набігає по темах. В них все розбите по темах: медицина (ковід) - зараз найбільша група, політика, освіта тощо.
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23.10.2021 09:39 Відповісти
https://nezavisim.tv/news/7450.html До этого коронавирус был лишь третьей причиной смертности среди населения. сейчас он занял уже второе место в октябре украинцы чаще умирали от коронавируса, чем от такой страшной болезни как рак. Об этом свидетельствуют данные государственной службы статистики украины. сообщается, что если сейчас от рака умирает порядка 200 человек в день, то суточная смертность от коронавируса уже стала гораздо страшнее и выше. Так, по состоянию на 21 октября из-за увеличения количества новых случаев доля смертей от коронавируса за последние семь дней достигла 17,5% от общего числа летальных исходов. в октябре ежедневно от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем умирало 1136 украинцев, от последствий коронавируса - 351, от онкологии - 203.
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23.10.2021 15:03 Відповісти
Странные коментарии умерло несколько процентов , а воплей столько словно 70 процентов болеет и умирает. Какое вам дело до умерших ? Не врите, что вы переживаете за болеющих, и не бойтесь , большинство выздоравливают.
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23.10.2021 18:37 Відповісти
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23.10.2021 20:19 Відповісти
 
 