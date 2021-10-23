В Україні за добу від СOVID-19 померло 483 людини, зафіксовано 23 229 нових випадків захворювання, одужали 8 330 осіб, - МОЗ

В Україні на ранок суботи, 23 жовтня, зафіксовано 23 229 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 8 330 пацієнтів, 483 померло. За добу вакциновано майже 290 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.

"Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 290 тис. українців. За добу 22 жовтня в Україні: зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 777, медпрацівників - 438). 289 468 людей вакциновано проти COVID -19. Одну дозу отримали 203 265 осіб, повністю імунізовані - 86 203 особи. Також за минулу добу: госпіталізовано - 5 362 особи; летальних випадків - 483; одужали - 8 330 осіб", - повідомило МОЗ України.

Днем раніше, 22 жовтня, повідомляли про 23 785 нових випадків інфікування коронавірусною хворобою, 21 жовтня зафіксовано 22 415 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 жовтня зафіксовано 18 913 нових випадків захворювання на СOVID-19, 19 жовтня повідомлялося про 15 579 нових випадків інфікування коронавірусом, 18 жовтня зафіксовано 9 524 нові випадки захворювання на СOVID-19, 17 жовтня зафіксовано 11 288 нових випадків захворювання на СOVID-19, 16 жовтня повідомлялося про 12 983 нові підтверджені випадки інфікування, 15 жовтня зафіксовано 13 624 нові випадки захворювання на СOVID-19, 14 жовтня зафіксовано 18 881 новий випадок захворювання на СOVID-19.

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За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 748 614 осіб, одужали - 2 369 695 людей, летальних випадків - 63 486.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 особи, з них отримали одну дозу - 8 760 922 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 915 377 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Усього проведено 15 676 299 щеплень.

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