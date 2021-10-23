В Україні за добу від СOVID-19 померло 483 людини, зафіксовано 23 229 нових випадків захворювання, одужали 8 330 осіб, - МОЗ
В Україні на ранок суботи, 23 жовтня, зафіксовано 23 229 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 8 330 пацієнтів, 483 померло. За добу вакциновано майже 290 тис. осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.
"Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 290 тис. українців. За добу 22 жовтня в Україні: зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 777, медпрацівників - 438). 289 468 людей вакциновано проти COVID -19. Одну дозу отримали 203 265 осіб, повністю імунізовані - 86 203 особи. Також за минулу добу: госпіталізовано - 5 362 особи; летальних випадків - 483; одужали - 8 330 осіб", - повідомило МОЗ України.
Днем раніше, 22 жовтня, повідомляли про 23 785 нових випадків інфікування коронавірусною хворобою, 21 жовтня зафіксовано 22 415 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 жовтня зафіксовано 18 913 нових випадків захворювання на СOVID-19, 19 жовтня повідомлялося про 15 579 нових випадків інфікування коронавірусом, 18 жовтня зафіксовано 9 524 нові випадки захворювання на СOVID-19, 17 жовтня зафіксовано 11 288 нових випадків захворювання на СOVID-19, 16 жовтня повідомлялося про 12 983 нові підтверджені випадки інфікування, 15 жовтня зафіксовано 13 624 нові випадки захворювання на СOVID-19, 14 жовтня зафіксовано 18 881 новий випадок захворювання на СOVID-19.
За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 748 614 осіб, одужали - 2 369 695 людей, летальних випадків - 63 486.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 особи, з них отримали одну дозу - 8 760 922 особи, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 915 377 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Усього проведено 15 676 299 щеплень.
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ПРАЦЮЙМО І ДАЛІ НАД ЦИФРАМИ,ПАНОВЕ!
відразу нагадаю,особливо прихильникам Порошенко,як пані Супрун запланувала припиненя фінансування ВСІХ інфекційних і псиХІАТРИЧНИХ ЛІКАРЕНЬ(У ЧАСИ пОРОШЕНКО)
в августе. В октябре количество зараженных уменьшилось.
Храниться на поверхности и не боиться температур - нихрена не сработало ,так как летом бешаный спад был, и так второй год.
Дети не болеют или переносят совсем незаметно - нихрена не подошло ибо пропаганда идет укалывать с 5 лет.
Одна доза и эпидемия пройдет - нихрена
Две и все будет ок - опять мимо
бустер и вы будете жить - совсем спорно, Израиль уже гарантий не дает ( вообще удивлен что на евреях испытуют)
Теперь гарантии что колоть будут и дальше озвучили наши хомячки - два укола в следующем году,все кто укололся в этом.
В сухом остатке - вирус полностью не выявлен ( и это то при работе ВСЕХ мировых лабораторий?) ,лекарства нет (которое гарантирует,а не предполагает), более двух лет весь мир играет в вариации на тему- а что будет если сделаем так или этак. Сезонность его более чем подтверждена.Пропаганды здорового образа жизни ,дабы укреплять иммунитет нет нигде (в штатах владельцы спортзалов в открытуют обвиняют власти в намереном геноциде, ибо идет пропаганда - сидите дома и жрите). Выбора при "необязательной" вакцине людям не оставляют ставя перед фактом потери средств к существованию.Осталось только пригрозить блокировкой карт.
Дети не болеют или переносят совсем незаметно - нихрена не подошло ибо пропаганда идет укалывать с 5 лет.
До 5% від хворих на коронавірус в області - діти
8 грудня 2020р, Новини. Департамент охорони здоров'я, Прес-служба ОДА
Щодня медики реєструють нові випадки захворювання на ковід, як серед дорослих, так і серед дітей. Як розповіла керівник Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко упродовж останнього часу частка дітей в загальній кількості хворих зросла і є більшою, аніж у травні-липні цього року.
«На Львівщині цей відсоток є нижчий, аніж по Україні, проте в області він становить від 3,5 до 5 %. Якщо на початках ми говорили, що це 1-3 дитини, які були госпіталізовані у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню, то починаючи, приблизно від кінця травня, Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» постійно має на лікуванні від 15 до 20 дітей з коронавірусом», - зазначила Наталія Іванченко.
Одна доза и эпидемия пройдет - нихрена
Две и все будет ок - опять мимо
бустер и вы будете жить - совсем спорно, Израиль уже гарантий не дает ( вообще удивлен что на евреях испытуют)
НІХТО І НЕ СТВЕРДЖУВАВ,ЩО ВАКЦИНИ ДАЮТЬ 100-ВІДСОТКОВИЙ ЗАХИСТ.
И как можно прокалывать ВСЕХ без разбора и без обследования, и это у нас, где рак на 1-2 стадии дажи не обнаруживают,а колоть раковых это вообще лотерея.
"лекарства нет (которое гарантирует,а не предполагает)" ??????????????????????- снова херню несешь, так как лекарства нет от многих болезней, в том числе и от банального ринита, или от сезонного гриппа.
Можешь вести здоровый образ жизни, можешь даже заплывать за буйки, стоять под стрелой, идти или ехать "на красный свет", проезжать под шлагбаумом и тд. зебилоидам можно все.
Странно ,не находите, все по вашему выявленно и известно ... а лекарства не работают, ну вот никак от слова совсем в понимании рядового гражданина. Банальный парацетомол со своими прямыми обязаностями при орви справляеться , а супервакцины (в прямом понимании слова ВАКЦИНА) при ковиде нет.Да ,возможно снижают частично порог , который с приходом нового штампа растет как на дрожжах снижая и без того низкую защиту вакцины, и из сезона в сезон только цифра растет .
Закон про загальне щеплення, який ухвалила ВР, порушує близько 25 статей Конституції! Навіть конфіскація майна, яка є підозра що людина/люди в автівці чи на підприємстві можливо хворі. Це значить, що закон не дійний. Смертність від ковід на рівні 0,5% при смертності від серцево-судинних захворювань 68%, 13% від раку і іншими хворобами -- ці хвороби взагалі не взяті до уваги в тому законі! G20 виділили 5трильйонів доларів на виробництво щеплень. Ось тепер з нас ці гроші повинні здерти у вигляді примусового щеплення причому генно-модифікуючими препаратами.
Кажуть, помогає.