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За добу в Україні вакцинувалися проти COVID-19 рекордні 289,5 тисяч людей
За п'ятницю, 22 жовтня, в Україні 289 468 людей були вакциновані проти COVID-19. Це рекордна кількість з початку епідемії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за останню добу одну дозу отримали 203 265 осіб, повністю імунізовані - 86 203 особи.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 особи, з них отримали одну дозу - 8 760 922 людини, повністю імунізовані й отримали дві дози - 6 915 377 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Усього проведено 15 676 299 щеплень.
Топ коментарі
+8 Vyacheslav Nesterov
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+4 Омерзительный
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+4 Ksenia VB
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вакцинирочипизироваться, а они придумали для себя поддельные сертификаты.
Уявляєте, які українці несвідомі...
Не хочеться вже писати "тупі , довбануті, темні, затуркані кварталом імбіцили"...
Просто несвідомі
интересная статистика по великобритании, как выросло количество зараженных в сутки после года вакцинации
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
то же самое по израилю. просто статистика.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
Кроме того, израильские врачи сообщали, что 50% смертельных случаев дают невакцинированніе, которіх в общем населении 17% и аозраст их премущественно младше 20 лет.
https://www.svoboda.org/a/izrailjskiy-eksperiment-pomozhet-li-revaktsinatsiya/31461630.html - Два человека, привитые тремя дозами, умерли за все время. Я бы смотрел не на новости, а на статистику Минздрава. Я на той неделе был в реанимации, где "корона". 25 человек, два из них вакцинированных - 87 и 92 года, один с пересаженной почкой, другой онкологический больной. Остальные - младше 50 лет, невакцинированные. 70% процентов людей, которые умерли за последний месяц от коронавируса, невакцинированные. Теперь давайте посмотрим статистику: 6 миллионов вакцинированных и 500-600 тысяч невакцинированных. Детей уберем, там нет тяжелого течения. Из этого количества 70% - непривитые люди младше 50 лет. Соотношение вакцинированных и невакцинированных составляет 90% к десяти. Соответственно, у нас на 10% непривитых молодых приходится 70% смертей, а количество их в 10 раз меньше. Получатся, что в 9 раз чаще умирают непривитые молодые, чем привитые пожилые с хроническими заболеваниями. Да, есть и будут люди, которые привиты и будут умирать. Но основная масса тяжелых случаев приходится на невакцинированных. И нельзя сравнивать 80-90-летних стариков, у которых в принципе нет большого иммунного ответа, с молодыми людьми. Если мы возьмем популяцию младше 50-60 лет, ни одного вакцинированного в больнице нет и не было.