В інфекційній реанімації ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів, - лікар Сидоренко про ситуацію з хворими на COVID-19

Шанс вийти з інфекційної реанімації живим зараз становить 50/50, шанс залишитися живим після інтубації і ШВЛ майже нульовий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав в інстаграмі лікар-радіолог Олександрівської клінічної лікарні Михайло Сидоренко. Наводимо його текст повністю.

"Шанс вийти з інфекційної реанімації живим зараз становить 50/50, шанс залишитись живим після інтубації і ШВЛ майже нульовий. Це не офіційна статистика, це мої особисті підрахунки складені за місяць. І знаєте, що я вам скажу, ця хвиля унікальна, бо вакцини вже є загальнодоступними. Якщо ви потрапляєте в лікарню зараз, то знайте, до вас відразу з порогу буде упереджене ставлення, у вас був вибір, ви самі захотіли померти. І ще чим ця хвиля унікальна, це тим, що це дельта і вона поводить так само як і інші штами, але швидше. Місця в реанімації завжди для вас будуть, лікарню вже не можливо перевантажити. Бо на одного поступаючого пацієнта, завжди знайдеться труп. Пам'ятаю, взимку була ситуація, що чоловік просидів 2 години на приймальному з балоном кисню, чекаючи, що хтось помре і звільнить йому місце, дочекався.

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Зараз цю ситуацію важко уявити, бо ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеїр для трупів. Коли ви потрапите в палату, на вас натягнуть маску, з часом від низької сатурації у вас поїде дах і ви будете зривати цю маску, намагатиметесь встати, можливо впадете і зламаєте собі якусь кістку. Тоді санітарки візьмуть і поріжуть синю медичну пелюшку і прив'яжуть ваші руки і ноги до ліжка. І тоді про вас забудуть, ви захочете в туалет, ви захочете води, ви будете видавати якесь незрозуміле мичання з під маски, але на вас не звертатимуть уваги. Періодично до вас приходитиму я, підніматиму вас, підкладаючи холодну рентгенівську касету під спину, намагатимусь розшифрувати, що ви мені намагаєтесь промукати крізь ту маску, але найімовірніше я вас теж не зрозумію. Коли ви помрете вас ще намагатимуться відкачати, зламають ребра, але шансу майже не буде. Вас запакують в чорний поліетиленовий мішок, покладуть на стару потаскану каталку і вивезуть в коридор. Далі ваш лікар вийде з відлілення, де стоятимуть ваші близькі, він скаже, що ви, на жаль, померли. Буквально через секунду в коридорі стоятиме страшенний крик. Ви не уявляєте наскільки це явище вкарбовується в пам'ять, це неймовірно скажений крик. І мені вас не буде шкода, ви вже мертві, ви нічого не відчуваєте, а от вашим близьким буде важко.

Вакцинуючись ви бережете близьких від своєї смерті".

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