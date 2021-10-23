В інфекційній реанімації ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів, - лікар Сидоренко про ситуацію з хворими на COVID-19
Шанс вийти з інфекційної реанімації живим зараз становить 50/50, шанс залишитися живим після інтубації і ШВЛ майже нульовий.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав в інстаграмі лікар-радіолог Олександрівської клінічної лікарні Михайло Сидоренко. Наводимо його текст повністю.
"Шанс вийти з інфекційної реанімації живим зараз становить 50/50, шанс залишитись живим після інтубації і ШВЛ майже нульовий. Це не офіційна статистика, це мої особисті підрахунки складені за місяць. І знаєте, що я вам скажу, ця хвиля унікальна, бо вакцини вже є загальнодоступними. Якщо ви потрапляєте в лікарню зараз, то знайте, до вас відразу з порогу буде упереджене ставлення, у вас був вибір, ви самі захотіли померти. І ще чим ця хвиля унікальна, це тим, що це дельта і вона поводить так само як і інші штами, але швидше. Місця в реанімації завжди для вас будуть, лікарню вже не можливо перевантажити. Бо на одного поступаючого пацієнта, завжди знайдеться труп. Пам'ятаю, взимку була ситуація, що чоловік просидів 2 години на приймальному з балоном кисню, чекаючи, що хтось помре і звільнить йому місце, дочекався.
Зараз цю ситуацію важко уявити, бо ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеїр для трупів. Коли ви потрапите в палату, на вас натягнуть маску, з часом від низької сатурації у вас поїде дах і ви будете зривати цю маску, намагатиметесь встати, можливо впадете і зламаєте собі якусь кістку. Тоді санітарки візьмуть і поріжуть синю медичну пелюшку і прив'яжуть ваші руки і ноги до ліжка. І тоді про вас забудуть, ви захочете в туалет, ви захочете води, ви будете видавати якесь незрозуміле мичання з під маски, але на вас не звертатимуть уваги. Періодично до вас приходитиму я, підніматиму вас, підкладаючи холодну рентгенівську касету під спину, намагатимусь розшифрувати, що ви мені намагаєтесь промукати крізь ту маску, але найімовірніше я вас теж не зрозумію. Коли ви помрете вас ще намагатимуться відкачати, зламають ребра, але шансу майже не буде. Вас запакують в чорний поліетиленовий мішок, покладуть на стару потаскану каталку і вивезуть в коридор. Далі ваш лікар вийде з відлілення, де стоятимуть ваші близькі, він скаже, що ви, на жаль, померли. Буквально через секунду в коридорі стоятиме страшенний крик. Ви не уявляєте наскільки це явище вкарбовується в пам'ять, це неймовірно скажений крик. І мені вас не буде шкода, ви вже мертві, ви нічого не відчуваєте, а от вашим близьким буде важко.
Вакцинуючись ви бережете близьких від своєї смерті".
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.youtube.com/watch?v=OlUUc-sPwaw
За лето можно было хренову кучу агитационных видосиков снять и вбить в мозги обязательность вакцинации! Разворовали ковидный фонд и свою безалаберность списуют на тупой не вакцинированный охлос.Да а с таким тупым вожаком стая быстро поредеет, и будет молча считать уносящих вперед ногами.Значит закон о 73% работает!
Мені самому не зрозуміло який в ній сенс: 1) тобто вакцина не є гарантією - ризик захворіти залишається.2) Люди після вакцинації за фактом хворіють (в різній формі) і несуть загрозу оточуючим. 3Контраргумент цього - це те що хвороба переноситься легше, хоча багато публікацій різних дослідників з абсолютно протилежним результатом!
З усього цього я роблю висновок, що людство спеціально заражають !!
а пфайзер и модерна - погугли, откроешь для себя много нового
https://moz.gov.ua/article/news/use-pro-vakcini-vid-covid-19-v-ukraini-comirnatypfizer-biontech
это окуительное обьяснение на оф.сайте моз украины.
что же это такое: своєрідна "інструкція"?
и куда потом деваются измененные клетки?
Вгадав?
Ну тут спорить нечего - вон автор же так и пишет - на ИВЛ гарантированная смерть. Он же врач, знает.
Опять же, умереть дома или умереть под пытками, привязанным к кровати без шансов наклониться и отхаркать слизь - это все равно что убийство удушением, лучше уж дома. Да и думаю, что больше будет шансов.
Возмущаться тут нечем, они люди подневольные, для хорошей вакцинации им нужно статистики смертности поднимать, иначе люди не пойдут. Те, кого в больничке убили - послужат делу вакцинации, а значит - их смерти были не зря.
.... или ложится в больничку, где убивают...
Пишет же врач, опытный человек, что в больничке именно убивают.
Ну а насчет «пытаются лечить»...
Коньяк не решает проблем.
Кефир тоже не решает.
Коньяк хотя бы пытается.
я раньше эту заметку читал уже, и для себя решил, что дома рисков меньше.
Чтоб Вам было понятнее: врач, профессионал, пишет - шансов выжить под ИВЛ - ноль.
Вероятность выжить вычисляется в диапазоне от 0 до 1, надеюсь вы в курсе.
Следовательно, не ложась под ИВЛ - вы имеете вероятность выжить по крайней мере не хуже.
Поражен тем, что Вы сами не догадались.
судя по заметке, которую обсуждаем - «попытка» как раз «пытка»,
а не так, как в поговорке «попытка не пытка».
Тож держава жує попкорн і наблюдає за дібілами . Вакцини вона закупила , тож може наблюдати з чистою совістю
Мы видим выступления деятелей, которые рассказывают об очередях в больницы, морги, крематории и кладбища!
А это означает, что правительство не контролирует ситуацию.
Оно опять оказалось неготовым к очередной волне пандемии.
Все повторяется до последнего знака после запятой.
Они не сделали ни-че-го!
А выделенные на борьбу с короной деньги - раздерибанили по не имеющим к медицине отношения статьям расходов, где на лопате стоят свои, зеленые люди. 😡
Разве что нанять титушек, чтобы хватали людей на улицах и насильно кололи?
лікують чим можуть.Наслідки.
бо ліків проти вірусів НЕ ІСНУЄ.
ЛИШЕ ВАКЦИНАЦІЯ.
и сказать, чтоб не давались госпитализировать
Чому ? Правду ж матку рубанув.
https://focus.ua/uk/ukraine/496075-mi-otnosimsja-predvzjato-k-nevakcinirivannim-pacientam-intern-aleksandrovskoy-bolnicy
А тепер (за давно заїждженим сценарієм) калякає пояснення та виправдання, кострубаті, правда.
"Повинен внести кілька ремарок. Якщо у вас склалося враження про бездушних медиків то ви помиляєтеся. Упереджене ставлення, якщо ви не вакциновані, проявляється лише на рівні сприйняття відповідальності. Лікарю легше розуміти, що пацієнт сам себе загнав у такий стан, не вакцинувавшись, співчуття дійсно буде менше. Але робота є робота, ви пацієнт, ви об'єкт нашої роботи. А роботу ми цінуємо і отримуємо задоволення від процесу і результату ", - підкреслює Сидоренко в новому пості.
Та зрозуміли вже про задоволення: "конвеЇр смерті" (с), "ніхто не звертає увагу" (с), "про вас забудуть" (с) і т.д.
Значит, каждый кто хочет - может набодяжить и продавать. Так же было и при испанке.
Бодяжил кто хотел и тут же массово применяли.
И шо? Ну да, не эффективные, не работали. Но не вымерло же человечество, то и норм.