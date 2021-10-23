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Новини Коронавірус і карантин
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В інфекційній реанімації ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів, - лікар Сидоренко про ситуацію з хворими на COVID-19

В інфекційній реанімації ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів, - лікар Сидоренко про ситуацію з хворими на COVID-19

Шанс вийти з інфекційної реанімації живим зараз становить 50/50, шанс залишитися живим після інтубації і ШВЛ майже нульовий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав в інстаграмі лікар-радіолог Олександрівської клінічної лікарні Михайло Сидоренко. Наводимо його текст повністю.

"Шанс вийти з інфекційної реанімації живим зараз становить 50/50, шанс залишитись живим після інтубації і ШВЛ майже нульовий. Це не офіційна статистика, це мої особисті підрахунки складені за місяць. І знаєте, що я вам скажу, ця хвиля унікальна, бо вакцини вже є загальнодоступними. Якщо ви потрапляєте в лікарню зараз, то знайте, до вас відразу з порогу буде упереджене ставлення, у вас був вибір, ви самі захотіли померти. І ще чим ця хвиля унікальна, це тим, що це дельта і вона поводить так само як і інші штами, але швидше. Місця в реанімації завжди для вас будуть, лікарню вже не можливо перевантажити. Бо на одного поступаючого пацієнта, завжди знайдеться труп. Пам'ятаю, взимку була ситуація, що чоловік просидів 2 години на приймальному з балоном кисню, чекаючи, що хтось помре і звільнить йому місце, дочекався.

Читайте також: В Україні за добу від СOVID-19 померло 483 людини, зафіксовано 23 229 нових випадків захворювання, одужали 8 330 осіб, - МОЗ

Зараз цю ситуацію важко уявити, бо ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеїр для трупів. Коли ви потрапите в палату, на вас натягнуть маску, з часом від низької сатурації у вас поїде дах і ви будете зривати цю маску, намагатиметесь встати, можливо впадете і зламаєте собі якусь кістку. Тоді санітарки візьмуть і поріжуть синю медичну пелюшку і прив'яжуть ваші руки і ноги до ліжка. І тоді про вас забудуть, ви захочете в туалет, ви захочете води, ви будете видавати якесь незрозуміле мичання з під маски, але на вас не звертатимуть уваги. Періодично до вас приходитиму я, підніматиму вас, підкладаючи холодну рентгенівську касету під спину, намагатимусь розшифрувати, що ви мені намагаєтесь промукати крізь ту маску, але найімовірніше я вас теж не зрозумію. Коли ви помрете вас ще намагатимуться відкачати, зламають ребра, але шансу майже не буде. Вас запакують в чорний поліетиленовий мішок, покладуть на стару потаскану каталку і вивезуть в коридор. Далі ваш лікар вийде з відлілення, де стоятимуть ваші близькі, він скаже, що ви, на жаль, померли. Буквально через секунду в коридорі стоятиме страшенний крик. Ви не уявляєте наскільки це явище вкарбовується в пам'ять, це неймовірно скажений крик. І мені вас не буде шкода, ви вже мертві, ви нічого не відчуваєте, а от вашим близьким буде важко.

Вакцинуючись ви бережете близьких від своєї смерті".

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карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+43
А каким должно быть отношение к человеку, который имел возможность вакцинироваться, но посчитал себя умнее врачей и забил на порядки и правила. Вакцинация для него неприемлема, маска на носу - унизительна. А теперь он сгорает заживо, задыхается, а вы, "лживые врачи", должны его спасти.
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23.10.2021 10:02
+33
А что Вы хотели? Чемпионы по борбьбе с коронавирусом! Люди призывали закрыть границу с Мордором и Беларусью с недавно снятыми всеми осоциальными ограничениями, ввести наконец запрет на вьезд из российских Вымиратов! но нет, вы позволили вирусу в огромном количестве просочиться на полоумных шастающих туда
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23.10.2021 09:56
+25
Если это говорил или писал врач, то очень сильно сказано.
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23.10.2021 09:53
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Сторінка 5 з 5
Читаю вашу статью , моя мама лежит в реанимации, дважды вакцинированная. Спасибо, доктор, что "дали надежду" таким как она выздороветь. Так может и не стоит надеяться? Всё там будем, да, док?
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23.10.2021 18:53 Відповісти
Да
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23.10.2021 19:45 Відповісти
какая вакцина у нее была?
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23.10.2021 21:37 Відповісти
Sputnik-V
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23.10.2021 22:37 Відповісти
З кожним днем антиваксерів буде ставати менше, але, на жаль, не за рахунок зроблених щеплень. Природній відбір...
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23.10.2021 19:03 Відповісти
вакцинофилоцефалам невдомёк, что все написанное этим богадельщиком-реанимировщиком чистая правда, правда о том, как "" спасают людей в наших реанимациях-автоморгах, а схватились за ковид и невакцинацию. да будь у вас местный зуд спины, то с таким подходом реанимации как у них , вы переживете свой зуд не на много дольше, чем ковид, остолопы. свистите дальше про исключительную пользу всех вакцин с докембрийским уровнем и "" проффесионализмом медицины .
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23.10.2021 20:07 Відповісти
100% 😎👍
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23.10.2021 22:38 Відповісти
хватит постить эту куйню..этот текст я еще 2 дня назад в фб читал..кто хотел тот вакцинировался..кто нет ..это их выбор.
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23.10.2021 19:10 Відповісти
ух какие страшилки, прямо не ковид, а спидо-рак с ******, люди за два часа умирают, превращаясь в кровожадніх зомби
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23.10.2021 19:49 Відповісти
на сьогодні 2 місце в світі по смертності від ковіду,такі реалії...
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23.10.2021 20:01 Відповісти
Study Destroys Justification for Vaccine Mandates
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23.10.2021 20:02 Відповісти
Какой смысл дебилов уговаривать вакцинироваться , сами вымрут , по Дарвину
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23.10.2021 20:12 Відповісти
https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/ https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/

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24.10.2021 05:32 Відповісти
Дибилы те,кто колит себе эту непонятную дрянь(вакцыну)
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25.10.2021 16:00 Відповісти
Як висаджують з потяга -
https://www.youtube.com/watch?v=OlUUc-sPwaw
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23.10.2021 20:17 Відповісти
Врач о клятве Гипократу ничего слышал,расчетливый циничный патоанатом или агитпроп от Ляшка.Слова нелюдя нужно говорить громко зеленой сопле и его камарилье в уши!
За лето можно было хренову кучу агитационных видосиков снять и вбить в мозги обязательность вакцинации! Разворовали ковидный фонд и свою безалаберность списуют на тупой не вакцинированный охлос.Да а с таким тупым вожаком стая быстро поредеет, и будет молча считать уносящих вперед ногами.Значит закон о 73% работает!
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23.10.2021 20:46 Відповісти
Один мій давній знайомий (лікар до речі) після щеплення тяжко захворів ковідом, він рішуче проти вакцинації !!
Мені самому не зрозуміло який в ній сенс: 1) тобто вакцина не є гарантією - ризик захворіти залишається.2) Люди після вакцинації за фактом хворіють (в різній формі) і несуть загрозу оточуючим. 3Контраргумент цього - це те що хвороба переноситься легше, хоча багато публікацій різних дослідників з абсолютно протилежним результатом!
З усього цього я роблю висновок, що людство спеціально заражають !!
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23.10.2021 20:58 Відповісти
какая у него была вакцина?
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23.10.2021 21:38 Відповісти
точно не знаю, сказал, что на следующий день после прививки температура - 39
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23.10.2021 21:42 Відповісти
Sputnik-V
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23.10.2021 22:40 Відповісти
Как говорил Остап Ибрагимович, гарантию дает только страховой полис. А вакцина всего лишь "знакомит" иммунную систему конкретного человека с потенциальной опасностью. И как отнесется иммунная система к такому знакомству - вопрос сугубо индивидуальный. У подавляющего большинства вырабатываются антитела к ковиду, у кого-то больше, у кого-то меньше. У кого более слабый иммунитет может и заболеть, но шансы на то что он эту болячку перенесет легче у него все равно выше, чем у того, чья иммунная система будет "учится" на настоящем вирусе.
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23.10.2021 22:37 Відповісти
Ну если ни специально заражают, то тренируются по ходу в отработке неких технологий на населении - это тоже не добавляет оптимизма. Пусть потренируются на кошках( мышах ).
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23.10.2021 22:52 Відповісти
Можно конечно пятилетку проводить клинические испытания на кошках и мышах. Вопрос - сколько миллионов людей за это время помрет без вакцинации. И заражают не полноценным вирусом, а его фрагментом, который не функционирует, но иммунитет в состоянии потом "опознать" по этому фрагменту настоящий вирус.
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23.10.2021 23:04 Відповісти
это коронавак так работает.
а пфайзер и модерна - погугли, откроешь для себя много нового
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23.10.2021 23:46 Відповісти
наоборот, короновак знакомит с целым вирусом. А пфайзер и модерна только с шипом.
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24.10.2021 00:35 Відповісти
Після введення вакцини ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну "інструкцію", як створити цей білок.
https://moz.gov.ua/article/news/use-pro-vakcini-vid-covid-19-v-ukraini-comirnatypfizer-biontech

это окуительное обьяснение на оф.сайте моз украины.
что же это такое: своєрідна "інструкція"?
и куда потом деваются измененные клетки?
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24.10.2021 00:44 Відповісти
Какие такие "изменененные клетки"? Любая клетка, при наличии достаточных запасов энергии и "строительных материалов" будет клепать любые произвольные белки по "инструкции" из РНК, даже те, которых изначально она никогда не делала. В ней есть для этого специальный механизм, которым пользуются вирусы, чтобы плодить свои копии, а в случае мРНК вакцин этим механизмом решили воспользоваться создатели вакцины. Они фрагмент генетического кода, ответственного за создание специфического белка, отделили от всего остального, и заставляют человеческий организм сначала синтезировать белок вируса, а потом иммунная система начинает с ним бороться. Вот только РНК в процессе этого синтеза "уничтожается", это одноразовая технология, так что наделав некоторое количество белка по инструкции из вакцины, клетка возвращается к своим обычным делам. В отличие от настоящего вируса, который, попав в клетку, заставляет её работать на износ, аж пока она не уничтожается.
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24.10.2021 08:07 Відповісти
погибают, так работают любые вирусы, которые есть, которыми мы болеем. Сами они не могут размножаться, поэтому они внедряются в клетки,и затавляют производить свои копии. вместо выполнения своих функций.
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24.10.2021 16:46 Відповісти
хоршо. через сколько часов после укола погибнут все измененные клетки?
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24.10.2021 20:52 Відповісти
У каждого по разному до нескольких дней.
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25.10.2021 12:19 Відповісти
лікар-проктолог або стоматолог.

Вгадав?
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24.10.2021 09:22 Відповісти
Конвеєр смерті,прямо як в концтаборі.Ну так ж не може бути.
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23.10.2021 21:38 Відповісти
он же предупреждает - не ложитесь в больничку, как бы ни было плохо - убьют
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24.10.2021 01:01 Відповісти
С другой стороны, если низкая сатурация, то дома ты всё равно помрешь без медицинской помощи.
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24.10.2021 08:08 Відповісти
без ИВЛ шансов помереть меньше, я когда болел, проверял - гонял цифры на пульсоксиметре как хотел, чем быстрее дышишь - тем меньше сатурация. А ИВЛ именно и делает насильное дыхание.
Ну тут спорить нечего - вон автор же так и пишет - на ИВЛ гарантированная смерть. Он же врач, знает.

Опять же, умереть дома или умереть под пытками, привязанным к кровати без шансов наклониться и отхаркать слизь - это все равно что убийство удушением, лучше уж дома. Да и думаю, что больше будет шансов.

Возмущаться тут нечем, они люди подневольные, для хорошей вакцинации им нужно статистики смертности поднимать, иначе люди не пойдут. Те, кого в больничке убили - послужат делу вакцинации, а значит - их смерти были не зря.
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24.10.2021 11:59 Відповісти
Получается, что люди сознательно выбирают выпилиться из реальности таким необычным способом?
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23.10.2021 21:38 Відповісти
Нет, они такую задачу не ставят, оно так само получается. Впрочем как и у тех, кто переходит дорогу на красный свет, заплывает за буйки, стоит под стрелой или сунет пальцы в розетку.
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23.10.2021 22:43 Відповісти
Впрочем как и у тех, кто переходит дорогу на красный свет, заплывает за буйки, стоит под стрелой или сунет пальцы в розетку.

.... или ложится в больничку, где убивают...
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24.10.2021 12:00 Відповісти
В больничке лечить вообще-то пытаются, но если человек по своей глупости сам себя убил, то медицина тут бессильна. Мозги пришивать врачи пока не научились.
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24.10.2021 15:50 Відповісти
Вы почитайте сначала чем сразу коментировать
Пишет же врач, опытный человек, что в больничке именно убивают.
Ну а насчет «пытаются лечить»...

Коньяк не решает проблем.
Кефир тоже не решает.
Коньяк хотя бы пытается.
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24.10.2021 20:21 Відповісти
Вы уж там соберитесь с мыслями и определитесь: здорового человека везут в больницу, где его пытаются "убить" или все-таки везут больного которого пытаются лечить?
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24.10.2021 20:27 Відповісти
Вы хотели сказать, Вас определить? Потому что я-то определился давно,
я раньше эту заметку читал уже, и для себя решил, что дома рисков меньше.

Чтоб Вам было понятнее: врач, профессионал, пишет - шансов выжить под ИВЛ - ноль.
Вероятность выжить вычисляется в диапазоне от 0 до 1, надеюсь вы в курсе.
Следовательно, не ложась под ИВЛ - вы имеете вероятность выжить по крайней мере не хуже.

Поражен тем, что Вы сами не догадались.
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25.10.2021 10:10 Відповісти
о, да - насчет «пытаются» лечить.
судя по заметке, которую обсуждаем - «попытка» как раз «пытка»,
а не так, как в поговорке «попытка не пытка».
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25.10.2021 10:12 Відповісти
А мене цікавить лише одне питання, а що держава робить для забезпечення карантинних заходів, з яких головне це відокремити хворих і носіїв від здорових? Бо наприклад, я не бачив жодної статистики щодо сум і кількості накладених штрафів на тих хто не дотримується маскового режиму в громадських приміщеннях і транспорті. До речі, якщо з початку пандемії маска вважалася єдиним захистом, то я щось не чув, що зараз вона ним перестала бути, незалежно від того, вакцинований ти чи ні.
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23.10.2021 21:46 Відповісти
Люди самі себе не цінують . Втікають від вакцинації як дікарі від іспанців .
Тож держава жує попкорн і наблюдає за дібілами . Вакцини вона закупила , тож може наблюдати з чистою совістю
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23.10.2021 22:46 Відповісти
А з чого ви взяли, що вакцинація це єдиний засіб подолання хвороби? До реч, і зараз центри вакцинації з натовпами очикуючих якраз і перетворюються на місце розповсюдження зарази, а ті хто її там підхоплює передають далі...А держава "наблюдає з чистою совістю"...
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25.10.2021 19:27 Відповісти
А що це він так пише по бидлячому.Він ким себе уявив?
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23.10.2021 22:18 Відповісти
Еее , пенсіонер тайга хаділа , гріби нашла , продала, да? дєнгі прапіла , абидна да
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23.10.2021 22:50 Відповісти
Друга частина статті приводить в захват, ще потрібно кварталу 95 про це кіно зняти, це ж комедія!!!
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23.10.2021 22:41 Відповісти
Что же мы видим сегодня на самом деле?

Мы видим выступления деятелей, которые рассказывают об очередях в больницы, морги, крематории и кладбища!

А это означает, что правительство не контролирует ситуацию.

Оно опять оказалось неготовым к очередной волне пандемии.

Все повторяется до последнего знака после запятой.

Они не сделали ни-че-го!

А выделенные на борьбу с короной деньги - раздерибанили по не имеющим к медицине отношения статьям расходов, где на лопате стоят свои, зеленые люди. 😡
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23.10.2021 23:38 Відповісти
Расскажите, как именно их можно было использовать, если, к сожалению, не помогает ничего. Кроме вакцинации. Вакцина есть.

Разве что нанять титушек, чтобы хватали людей на улицах и насильно кололи?
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24.10.2021 00:20 Відповісти
есть антивирусные препараты . есть препараты имеющие двойное действие и эффективны против вируса . почему их не применяют? а потому что они не дают таких прибылей для фармокомпаний и крышующих их политиках .
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24.10.2021 05:17 Відповісти
Пока нет ни одного препарата с доказанной эффективностью. Ну, если простым языком, некоторое количество людей эти препараты действительно лечат, некоторое - нет, а некоторым от них становится только хуже. Короче, прикладывайте к голове лист подорожника, и самое главное, верьте, что это поможет. И в этом случае он действительно поможет.
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24.10.2021 08:14 Відповісти
Бобік,не пи..ди..
лікують чим можуть.Наслідки.
бо ліків проти вірусів НЕ ІСНУЄ.

ЛИШЕ ВАКЦИНАЦІЯ.
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24.10.2021 09:25 Відповісти
Доктор, который так говорит вообще не имеет право быть врачем. Что за отношение совковое к пациенту, почему не наказали санитарку которая привязывает и забывает пациенте. В тюрьму таких надо за такое отношение. А про уровень «профессионализма» вообще молчать нужно. Умирают у него пациенты. Нахер нужны такие врачи, у которых такая смертность. У него с психикой вообще все в порядке? Придурок конченый
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23.10.2021 23:50 Відповісти
наверное, он имел в виду что он такой не один
и сказать, чтоб не давались госпитализировать
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24.10.2021 01:03 Відповісти
а тебя ботик в спам
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24.10.2021 03:01 Відповісти
Пост персонажика-інтерна було видалено з фб: тільки невідомо ким. Певне, ним самим. Я якраз хотіла почитати коменти.

Чому ? Правду ж матку рубанув.

https://focus.ua/uk/ukraine/496075-mi-otnosimsja-predvzjato-k-nevakcinirivannim-pacientam-intern-aleksandrovskoy-bolnicy

А тепер (за давно заїждженим сценарієм) калякає пояснення та виправдання, кострубаті, правда.

"Повинен внести кілька ремарок. Якщо у вас склалося враження про бездушних медиків то ви помиляєтеся. Упереджене ставлення, якщо ви не вакциновані, проявляється лише на рівні сприйняття відповідальності. Лікарю легше розуміти, що пацієнт сам себе загнав у такий стан, не вакцинувавшись, співчуття дійсно буде менше. Але робота є робота, ви пацієнт, ви об'єкт нашої роботи. А роботу ми цінуємо і отримуємо задоволення від процесу і результату ", - підкреслює Сидоренко в новому пості.

Та зрозуміли вже про задоволення: "конвеЇр смерті" (с), "ніхто не звертає увагу" (с), "про вас забудуть" (с) і т.д.
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24.10.2021 00:19 Відповісти
Пояснив. Сам приховав попередній допис, для дружків лишив видимим.
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24.10.2021 00:22 Відповісти
а яке відношення має лікар-радіолог до інфекційних захворювань? а цей лікар-радіолог знає, що вмирають в 99,99% ті, хто вже мають попередні побічні проблеми зі здоров'ям? а цей лікар-радіолого знає, що сукупно всі вакцини від ковіду вже вбили більше людей, ніж всі інші вакцини за всю історію людства разом взяті?
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24.10.2021 02:50 Відповісти
нужно поотправлять вредных биомусорных ботиков в спам
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24.10.2021 02:58 Відповісти
Я так и делаю, я живой человек , а не бот
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24.10.2021 08:18 Відповісти
чтобы разработать безопасную и эффективную вакцину нужно 3-5 лет . дальше сами думайте .
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24.10.2021 05:07 Відповісти
Не нужно. ЮНИСЕФ сообщает, что уже готовятся к выпуску более 200 вакцин от короны.
Значит, каждый кто хочет - может набодяжить и продавать. Так же было и при испанке.
Бодяжил кто хотел и тут же массово применяли.
И шо? Ну да, не эффективные, не работали. Но не вымерло же человечество, то и норм.
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24.10.2021 20:24 Відповісти
Жестоко , но правильно. Может до долбодятлов и дойдет. Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих.
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24.10.2021 08:07 Відповісти
Согласен со многими комментаторами- доходчиво расписано. Я только не совсем понимаю, что делает врач-радиолог в ковидном отделении,? Врачи-радиологи работают в радиологии, а это онкологическое отделение....
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24.10.2021 08:53 Відповісти
тоже самое что и делает шут в кресле президента))) последствия будут пострашнее ковида
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24.10.2021 09:09 Відповісти
Страшно и печально. А ещё печальнее что примерно такое же отношение в наших недобольницах бесплатных к остальными пациентами я наблюдал и ДО ковида. В онкоцентрах всяких например. Так что если вы думаете что отношение к вам будет лучше если вы попадёте в нашу больницу и без ковида , то у меня для вас плохие новости
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24.10.2021 13:53 Відповісти
На что только не пойдёт власть что бы прижать права и свободы граждан. прям кул-стори нон стопом прут.
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24.10.2021 15:45 Відповісти
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