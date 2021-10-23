Пандемія COVID-19: кількість жертв на планеті стрімко наближається до 5 млн. Україна - на 4-му місці у світі і 2-му в Європі за добовою смертністю

На ранок 23 жовтня у світі зареєстрували 458 960 нових випадків захворювання на COVID-19. Померли за добу - 7 812 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 243 779 524 випадки інфікування, з них 458 960 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 954 088 осіб, з них 7 812 за минулу добу.

Побороли хворобу й вилікувалися 220,8 млн людей.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.

Україна перебуває на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас слід зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 3-тю, за летальними випадками - 4-ту і 2-гу позицію відповідно.



