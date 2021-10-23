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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19: кількість жертв на планеті стрімко наближається до 5 млн. Україна - на 4-му місці у світі і 2-му в Європі за добовою смертністю

Пандемія COVID-19: кількість жертв на планеті стрімко наближається до 5 млн. Україна - на 4-му місці у світі і 2-му в Європі за добовою смертністю

На ранок 23 жовтня у світі зареєстрували 458 960 нових випадків захворювання на COVID-19. Померли за добу - 7 812 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 243 779 524 випадки інфікування, з них 458 960 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 954 088 осіб, з них 7 812 за минулу добу.

Пандемія COVID-19: кількість жертв на планеті стрімко наближається до 5 млн. Україна - на 4-му місці у світі і 2-му в Європі за добовою смертністю 01

Побороли хворобу й вилікувалися 220,8 млн людей.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.

Пандемія COVID-19: кількість жертв на планеті стрімко наближається до 5 млн. Україна - на 4-му місці у світі і 2-му в Європі за добовою смертністю 02

Україна перебуває на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас слід зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 3-тю, за летальними випадками - 4-ту і 2-гу позицію відповідно.

Пандемія COVID-19: кількість жертв на планеті стрімко наближається до 5 млн. Україна - на 4-му місці у світі і 2-му в Європі за добовою смертністю 03
Пандемія COVID-19: кількість жертв на планеті стрімко наближається до 5 млн. Україна - на 4-му місці у світі і 2-му в Європі за добовою смертністю 04

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
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23.10.2021 10:22
+5
Та не медицину треба покращувати !
МАСКИ носіть, довбні !
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23.10.2021 10:21
+5
Зеленський та уряд не бореться з ковідом а будує дороги. Відповість він за це? Привіт вам зєбілам від Супрун, дибіл
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23.10.2021 10:23
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Наша область(Херсонская) в красной зоне. Кстати первая из областей получила переходящее "красное знамя". Хотя с 2019 года не долго были желтого цвета.... За два месяца быстро нахватались. В сентябре мэр Новой Каховки разрешил проведение ярмарки, где был представители из 18 областей.....потом организовал день города с приглашенными,не бесплатно,пИвцами ,одна из них Дорофеева. Её пригласил Козырь,губернатор обл.кандидат в ВР от ЗЕ. Для борьбы за КОРЫТО,правила отсутствуют.!!!!! Сегодня Козырь привез "балаган" с Вирасюком и командой силачей, как в цирке.....

В ютубе наверное можно будет посмотреть.
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23.10.2021 11:07 Відповісти
Шампиньон мира по борьбе с Ковид-19
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23.10.2021 11:08 Відповісти
почти олимпийские чемпионы, блт!
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23.10.2021 11:11 Відповісти
Может популяция зебилов уменьшиться хз.
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23.10.2021 12:05 Відповісти
Зелепукіна треба відправити медбратом в ковід-лікарню, хай відчує запах смерті а не "благоухание" наркотиків...
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23.10.2021 12:40 Відповісти
Сподіваюся все ковідние гроші в Україні закатали в дороги?
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23.10.2021 13:30 Відповісти
США уже всё практически вакцинировано,а смертность практически такая же, как в не вакцинированной Рашке
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23.10.2021 13:43 Відповісти
в США количество населения почти в два раза больше
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23.10.2021 14:09 Відповісти
Но и медицина там получше.И всё равно,цифры не утешительны.И опять же разделение.Республиканцы топят за антивакс,а демократы за вакцинацию
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23.10.2021 14:18 Відповісти
Порошенко и его верный последователь Зеленский уже практически полностью уничтожили систему охраны здоровья, которая нам досталась от совка, и которая худо-бедно но работала. А теперь вылазят в СМИ и рассказывают, что мы почти впереди планеты всей по смертности среди населения... Это ж надо быть такими ссучеными обосрышами, чтобы в этой ситуации еще и так нагло бросать дерьмо на вентилятор...
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23.10.2021 15:34 Відповісти
Друге місце в Європі за смертністю, а антиваксери і досі продовжують гавкати.

Пффф! Зрозуміла! Ці падлюки мріють, щоб Україна була на першому місці у світі, тому такнаполегливо над цим працюють.
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24.10.2021 00:40 Відповісти
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