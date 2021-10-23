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Керівництво СДПН, що перемогла на виборах у Німеччині, виступає за швидкий запуск "Північного потоку-2"

Керівництво СДПН, що перемогла на виборах у Німеччині, виступає за швидкий запуск

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Норберт Вальтер-Борьянс виступає за якнайшвидше введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Його позиція розходиться з думкою можливих партнерів по коаліції - партії зелених.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю виданню Augsburger Allgemeine.

"На мій погляд, незалежність забезпечується не розривом зв'язків з іншими, а наявністю якомога більшої кількості зв'язків із якомога більшою кількістю партнерів. На жаль, ви рідко можете вибирати постачальників, виходячи з їх симпатій до політичної системи, так само й з нафтою", - сказав Вальтер-Борьянс, відповідаючи на питання про те, що зелені не хочуть піддаватися на шантаж російського президента Володимира Путіна і не хочуть швидко давати схвалення на запуск "Північного потоку - 2".

При цьому Вальтер-Борьянс зазначив, що Німеччина прихильна дотримуватися основних стандартів, а також бере участь у європейських економічних санкціях.

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"Однак у цьому випадку йдеться не про торгівлю, а про інфраструктуру, яка допоможе нам здійснити перехід нашої високорозвиненої країни до кліматичної нейтральності. Водночас, звісно, ми повинні швидко розширювати використання відновлювальних джерел енергії", - додав співголова СДПН.

За його словами, нинішнє зростання цін на газ і паливо має три дуже різні причини. Податок на викиди CO2 становить найменшу частку. Ефект надолуження після пандемії короновірусу вносить більш вирішальний внесок.

Водночас він визнав, що "прямо зараз російська політика поставок призводить до зростання витрат на енергію".

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Нагадаємо, соціал-демократи перемогли на недавніх виборах у Бундестаг і прагнуть створити коаліцію під своїм керівництвом. У питанні "Північного потоку-2" потенційні коаліційні партнери партії Вальтера-Борьянса мають зовсім іншу позицію. Співголова партії "Союз-90/Зелені" Анналена Бербок днями заявила, що виступає проти видачі дозволу на експлуатацію газопроводу.

Федеральне мережеве агентство Німеччини має до початку січня ухвалити рішення про дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2", за яким передбачається постачання до 55 мільярдів кубометрів природного газу з Росії до Німеччини щороку.

Німеччина (7470) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+24
Здається мені німець давно куплений пуйлом.
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23.10.2021 10:28
+19
От німці...Щоб ви жили як коцапи !

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23.10.2021 10:33
+14
Напомнило один известный фильм: "Надо как можно быстрее запустить Скайнет - это решит все наши проблемы!"
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23.10.2021 10:34
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дело меркельши - живет и процветает.....
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23.10.2021 13:40 Відповісти
Походу чувак,снова хочет жить через стенку в ГДР и наслаждаться прелестями Штази
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23.10.2021 13:54 Відповісти
главный основоположник Евросоюза - Германия теперь вбивает клин в развал Евросоюза в интересах Московии. А потом немецкие историки будут писать - а как же так получилось что цивилизованая европейская нация-немцы - сошли с ума. И уже не в первый раз.
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23.10.2021 14:28 Відповісти
Своя рубашка ближе к телу /вот ввесь комментарий /
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23.10.2021 14:49 Відповісти
як спiвав покiйний Iгор Тальков "I сатана там правит бал"
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23.10.2021 15:18 Відповісти
еще кому-то не очевидно, что европе с самого начала плевать, что тут у нас происходит?
можно подумать, что раша свои северные потоки случайно построила? все с самого начала знали куда они ведут, и что будут делать, и за чьи деньги, и кто будет прибыль получать.
а мы нах им не сдались, так обеспокоенность проявили и досвидания
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23.10.2021 18:38 Відповісти
дело Меркель живет и побеждает Но достойную пенсию в "Газпроме" старуха себе обеспечила
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24.10.2021 14:56 Відповісти
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