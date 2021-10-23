Ефективність вакцини Pfizer для дітей від 5 до 11 років перевищує 90%, - дослідження
Вакцини виробництва фірми Pfizer безпечні для дітей, а їх ефективність у запобіганні симптоматичних випадків зараження коронавірусом становить 91%.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки", це випливає з дослідження, опублікованого представниками фармацевтичної компанії 22 жовтня.
Дані опубліковані на тлі обговорення в США можливості вакцинації, слідом за підлітками, дітей у віці від 5 до 11 років включно, а таких у США проживає близько 28 мільйонів.
Якщо регуляторні органи схвалять дитячу вакцину, щеплення можуть почати вже на початку листопада. Очікується, що Управління з контролю за якістю продуктів і ліків (FDA) найближчим часом опублікує результати власного дослідження щодо цієї теми. Консультативна рада FDA має намір обговорити отримані дані наступного тижня.
Якщо вакцинація дітей молодшого шкільного віку буде санкціонована FDA, рішення про те, кого саме будуть вакцинувати, ухвалять Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC).
Нині вакцина Pfizer в США дозволена для дітей у віці від 12 років.
В останньому дослідженні фірми Pfizer брали участь 2 268 дітей від 5 до 11 років, кожен із яких отримав або дві дози вакцини, або плацебо. Отримана дітьми доза становила 1/3 від дози, що вводять підліткам і дорослим.
Більшу частину даних зібрали в США в серпні й вересні цього року, коли в країні почав домінувати штам COVID-19 "Дельта".
Згідно з опублікованими даними, в маленьких дітей виробився такий же високий рівень антитіл, як у підлітків і дорослих, які отримали стандартну дозу вакцини.
Раніше цього тижня керівництво Центрів з контролю і профілактики захворювань повідомило, що, незважаючи на різке зростання захворюваності, вакцинація Pfizer у 93% запобігає кількості госпіталізацій серед дітей у віці від 12 до 18 років.
За даними CDC, діти менше схильні до ризику ускладнень у разі захворювання на COVID-19, проте коронавірус уже забрав життя 630 американців у віці до 18 років. Американська академія педіатрії повідомляє, що майже 6,2 мільйона неповнолітніх були інфіковані коронавірусом, з яких понад 1, 1 мільйона - за останні шість тижнів.
Нині дослідження можливості вакцинації дітей молодшого шкільного віку також проводить інший виробник вакцин - компанія Moderna.
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Швидкого одужання дочці!
Выздоровления дочке вашей!
потом ночью приснился Билл Гейтс и настойчиво требовал обновить Винду, а также обнулить драйверы ДНК и контроллеры хромосом. Постоянно путаюсь с литрами и галонами, милями и километрами. Заехал на заправку и говорю оператору: "Мем пожалуйста 5 галлонов 95
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95 Квартала?
Если кто забыл за полтора года:
https://edition.cnn.com/2020/04/10/us/new-york-hart-island-burials/index.html Нью-йорк может похоронить невостребованных жертв коронавируса на острове Харт, но мэр сказал, что `` массовых захоронений не будет ''
Щоб скласти об"єктивну думку про будь що потрібно бути суддею: вислухати сторону захисту і обвинувачення. У іншому випадку інф. буде неповною і висновки будуть хибними.
А там что ,допрашивают ???
Какие именно воздействия применялись - не уточнялось
Не желай плохого людям ,я тебя не желаю ни болеть ,ни задыхаться .
У них - великий % похибки. Ті циферки - не передають достовірну інформацію.
І так, величезна к-ть людей тестики не здавала.
Ой, Дава, твои слова - да Богу в уши. Мы, вакцинированные, и сидели бы молча, да ваш ковидиотский лай счастливо дремать у камина мешает. так я не вижу лозунгов не вакцинируйтесь, покажи хоть один лай..везде лай треба вакцинуватися) покажи хоть одну статью с призывом не делать вакцину!