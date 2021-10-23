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Новини Боротьба з коронавірусом
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Ефективність вакцини Pfizer для дітей від 5 до 11 років перевищує 90%, - дослідження

Ефективність вакцини Pfizer для дітей від 5 до 11 років перевищує 90%, - дослідження

Вакцини виробництва фірми Pfizer безпечні для дітей, а їх ефективність у запобіганні симптоматичних випадків зараження коронавірусом становить 91%.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки", це випливає з дослідження, опублікованого представниками фармацевтичної компанії 22 жовтня.

Дані опубліковані на тлі обговорення в США можливості вакцинації, слідом за підлітками, дітей у віці від 5 до 11 років включно, а таких у США проживає близько 28 мільйонів.

Якщо регуляторні органи схвалять дитячу вакцину, щеплення можуть почати вже на початку листопада. Очікується, що Управління з контролю за якістю продуктів і ліків (FDA) найближчим часом опублікує результати власного дослідження щодо цієї теми. Консультативна рада FDA має намір обговорити отримані дані наступного тижня.

Якщо вакцинація дітей молодшого шкільного віку буде санкціонована FDA, рішення про те, кого саме будуть вакцинувати, ухвалять Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Нині вакцина Pfizer в США дозволена для дітей у віці від 12 років.

Читайте також: COVID-вакцина Pfizer на 90% ефективна серед підлітків 12-18 років, - дослідження

В останньому дослідженні фірми Pfizer брали участь 2 268 дітей від 5 до 11 років, кожен із яких отримав або дві дози вакцини, або плацебо. Отримана дітьми доза становила 1/3 від дози, що вводять підліткам і дорослим.

Більшу частину даних зібрали в США в серпні й вересні цього року, коли в країні почав домінувати штам COVID-19 "Дельта".

Згідно з опублікованими даними, в маленьких дітей виробився такий же високий рівень антитіл, як у підлітків і дорослих, які отримали стандартну дозу вакцини.

Раніше цього тижня керівництво Центрів з контролю і профілактики захворювань повідомило, що, незважаючи на різке зростання захворюваності, вакцинація Pfizer у 93% запобігає кількості госпіталізацій серед дітей у віці від 12 до 18 років.

За даними CDC, діти менше схильні до ризику ускладнень у разі захворювання на COVID-19, проте коронавірус уже забрав життя 630 американців у віці до 18 років. Американська академія педіатрії повідомляє, що майже 6,2 мільйона неповнолітніх були інфіковані коронавірусом, з яких понад 1, 1 мільйона - за останні шість тижнів.

Нині дослідження можливості вакцинації дітей молодшого шкільного віку також проводить інший виробник вакцин - компанія Moderna.

діти (5133) США (23335) COVID-19 (19765) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+13
У меня сложилось впечатление, что некоторые вакцинированные считают, что им вкололи эликсир бессмертия и вдобавок они ещё и Бога за бороду схватили, так что жить будут вечно и счастливо. А вот не сделавших привику ждут мучения в аду. Такая самоуверенность никак не свидетельствует об интеллекте. Слелал прививку - радуйся тихо, счастье любит тишину. А истерические вопли никому пользы не приносит. В Украине примерно 40% населения уже переболело этой заразой, а циферки по заболевшим публикуемые всюду - это лишь количество подтвержденных тестами заражений. Абсолютное большинство переболевших не делали теста, а потому не входят в статистику. Среди моих друзей, знакомых, родственников (примерно около сотни человек) единицы ещё не перболели (либо просто не знали об этом), а тесты делали не более 10 человек. Большая часть перенесла болезнь как обычную простуду, три или четыре человека лежали в больнице. Один умер, мужчина 70 лет с сахарным диабетом. Напомню, что средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 63 года и это до пандемии. Выводы пусть делает каждый для себя и принимает решение про вакцинацию с "холодной" головой, а не в истерическом припадке.
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23.10.2021 11:28
+12
Чуть менее года назад вышла статья с заявлениями производителей вакцин об их эффективности. Хочу заметить, что под эффективностью производители подразумевали возможность инфицирования, а не тяжелое течение болезни или меньший процент смертей. Как быстро меняется смысл слова "эффективность" https://www.bbc.com/russian/features-54963792
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23.10.2021 11:00
+11
Вы думает кто то запоминат эти факты? Каждый час бомбят новостями,перефразируют и переиначивают вообще суть.С кем не общался привитым о инфобюлетени о прививке- никто не читал,и сути не знает, и это люди которые летом кололись.Сейчас в момент массовой истерии можно колоть что угодно, за бумажку с печатью люди готовы на все.
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23.10.2021 11:05
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Ты бы рот закрыл, выродок. У меня сейчас дочка 15 лет - болеет короной. А мы, вакцинированные пфайзером взрослые не болеем. Сам можешь не вакцинироваться, хрен с тобой. Но к остальным не лезь. Сиди и не вякай.
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23.10.2021 10:57 Відповісти
вакцинация не гарантирует от заражения..а уменьшает тяжесть заболевания
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23.10.2021 11:04 Відповісти
И даже это меня полностью устраивает
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23.10.2021 11:21 Відповісти
наблюдаю постоянно картину в магазине - парочки с детьми ходят в масках, а дети нет, носятся по магазину, орут... зачем идти вдвоем да ещё с ребенком в магазин где скопление людей, или один член семьи не сможет купить все что надо
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23.10.2021 11:09 Відповісти
Можна спитати про перебіг хвороби, чи важка форма?
Швидкого одужання дочці!
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23.10.2021 11:37 Відповісти
Пока слава Богу все в легкой форме. Температура 37,8, не выше, сатурация в норме. вкуса и запаха не чувствует. Сильный кашель. Вчера врач назначил антибиотик. У нас уже пошел 7 день после первых симптомов.
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23.10.2021 12:58 Відповісти
она носила маску до этого?
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23.10.2021 21:04 Відповісти
В маршрутках - да. 100%. Но в школе.. Они все носятся без масок... Даже учителя в масках - единицы. А дети - как дети. Будешь одна в маске - засмеют..
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24.10.2021 09:31 Відповісти
Скорейшего выздоровления!
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23.10.2021 13:23 Відповісти
Спасибо
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24.10.2021 09:29 Відповісти
Жаль Модерны нету в Киеве, я бы сына 12-летнего привил...
Выздоровления дочке вашей!
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23.10.2021 21:01 Відповісти
Спасибо
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24.10.2021 09:32 Відповісти
Вакцинировался Pfizer, целый день вроде ничо, но только в голове постоянно звенит 5G...
потом ночью приснился Билл Гейтс и настойчиво требовал обновить Винду, а также обнулить драйверы ДНК и контроллеры хромосом. Постоянно путаюсь с литрами и галонами, милями и километрами. Заехал на заправку и говорю оператору: "Мем пожалуйста 5 галлонов 95
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23.10.2021 11:03 Відповісти
Мем пожалуйста 5 галлонов 95
**********
95 Квартала?
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23.10.2021 12:03 Відповісти
Беременные ещё не охвачены
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23.10.2021 10:57 Відповісти
Их другим шприцом вакцинировали и не в плечо
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23.10.2021 12:16 Відповісти
и новорожденные
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23.10.2021 21:05 Відповісти
В інших країнах - вже.
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23.10.2021 22:13 Відповісти
Чуть менее года назад вышла статья с заявлениями производителей вакцин об их эффективности. Хочу заметить, что под эффективностью производители подразумевали возможность инфицирования, а не тяжелое течение болезни или меньший процент смертей. Как быстро меняется смысл слова "эффективность" https://www.bbc.com/russian/features-54963792
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23.10.2021 11:00 Відповісти
Вы думает кто то запоминат эти факты? Каждый час бомбят новостями,перефразируют и переиначивают вообще суть.С кем не общался привитым о инфобюлетени о прививке- никто не читал,и сути не знает, и это люди которые летом кололись.Сейчас в момент массовой истерии можно колоть что угодно, за бумажку с печатью люди готовы на все.
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23.10.2021 11:05 Відповісти
Ктото запоминает. Очень хорошо помню пугалку от бибиси с гробами в братской могиле на острове возле НьюЙорка

Если кто забыл за полтора года:

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23.10.2021 11:56 Відповісти
А вот и опровержение... Ну, почти опровержение...
https://edition.cnn.com/2020/04/10/us/new-york-hart-island-burials/index.html Нью-йорк может похоронить невостребованных жертв коронавируса на острове Харт, но мэр сказал, что `` массовых захоронений не будет ''
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23.10.2021 15:21 Відповісти
Кстати если нет айди картки или загранки нового образца, то сертификата с кувар кодом в смартфоне у тебя не будет. Можно на сайте сделать сертификат, но там не будет не подписей ни печатей, и валидацию в дие у мусора на планшете скорее тоже она не пройдет, ведь там не будет морды лица. Так что коршуны авакова и простой нарид будут отстреливать скоро друг друга как Украина перейдет в черную зону
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23.10.2021 12:18 Відповісти
CDC і FDA постійно потрапляють у скандали в США, бо підтасовують результати досліджень (або взагалі публікують фейкові). На цю тему є фільм-розслідування Роберта Де Ніро "Відвакциновані" 2016 року.

Щоб скласти об"єктивну думку про будь що потрібно бути суддею: вислухати сторону захисту і обвинувачення. У іншому випадку інф. буде неповною і висновки будуть хибними.
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23.10.2021 13:16 Відповісти
ДО слова, щоб мати правильні і повні результати по впливу вакцини на дітей потрібно вести спостереження за їх розвитком і здоров"ям роками.
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23.10.2021 13:19 Відповісти
а это кого-то волнует? вон товарищ выще пишет про ковид у дочери. Могу поспорить на что угодно, что маску она как надо не носила. Лежит с ковидом. Ему легче уколоть ей что угодно, лишь бы и дальше маску не носить. А что эта вакцина сделает в отд. будущем - люмпен так далеко не задумывается
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23.10.2021 21:09 Відповісти
Эй-эй! Антиваксеры, вы трошки обороты сбавьте! Вы дочирикаетесь, что я, вакцинированный, буду вынужден один хоронить миллионы вас, долбоящеров! Делать это бесплатно я отказываюсь категорически. Поэтому делаем предоплату, номер карты я вышлю на e-mail. С выездом в область и другие регионы дороже.
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23.10.2021 11:02 Відповісти
Мушу Вас трішечки засмутити, але перехворівші на ковід всеж мають трішечки більше шансів втілити Ваші фантазії навіть відносно Вас.
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23.10.2021 11:09 Відповісти
Тоді й я Вас трішечки засмучу. З моєю імунною системою в них замало шансів. Отже, Ви подаєте завку на поховання?
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23.10.2021 11:12 Відповісти
Я вже чув про термінаторів серед прихильників антивакцинаторів, серед "Вколотих" Ви перший. Я дуже вічливий пропущу Вас уперед.
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23.10.2021 11:17 Відповісти
Перепрошую, але змушу Вас зачекати. Я не дуже поспішаю. Але я знаю ще й приказку: ХОЧЕШ РОЗСМІШИТИ БОГА - РОЗКАЖИ ЙОМУ ПРО СВОЇ ПЛАНИ.
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23.10.2021 11:20 Відповісти
Ви вже розказали.
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23.10.2021 22:16 Відповісти
Як гадаєте, Він мене вислухав?
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24.10.2021 08:46 Відповісти
Перечитайте наведену вами ж приказку і спробуйте подумати.
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24.10.2021 08:51 Відповісти
А можна я не буду слідувати вашим порадам? З почуттям гумору у вас відверто ніяк. Тому дозволю собі припинити дискусію ні про що.
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24.10.2021 09:18 Відповісти
До речі, оце ваше "спробуйте подумати" автоматично підводить до думки, що вам не завжди це вдається. Порад не даю, хоча ледве стримуюсь.
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24.10.2021 09:20 Відповісти
Сопли вытри, учительница. Мои дети тоже переболели. И точно так же я переживал за них. Так что заткни свой злобный фонтан и не отсвечивай. Твои "кода" продаются оптом и в розницу на каждом углу. А сейчас эти покупатели сотнями в реанимациях вещают, где и у кого покупали твои "кода".
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23.10.2021 11:17 Відповісти
А я думала ,что в реанимации лечат .
А там что ,допрашивают ???
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23.10.2021 12:03 Відповісти
Ну да, отключают кислород и ждут, пока не признаешься. Вчера тут про это статья была
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23.10.2021 12:05 Відповісти
Чёрный юмор ?
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23.10.2021 12:09 Відповісти
Юмор так сибе, но статья что признаются почти все вчера была
Какие именно воздействия применялись - не уточнялось
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23.10.2021 12:16 Відповісти
Я читала эту статью ,там был коммент ,что при таком раскладе,больной расскажет ,кто убил Кеннеди .
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23.10.2021 12:37 Відповісти
Ой, как же, млять, смешно! Вот ржунимагу, ага. Прям пацталом. Когда ты будешь закатывать глаза в реанимации, задыхаясь, будешь подыхать, находясь при этом в сознании, ты выложишь всю правду о своем купленном сертификате. Очень трудно, обсцыкаясь перед смертью, держать марку и гавкать, как Гадя Савченко вчера гавкала в студии. Или ты попробуешь?
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23.10.2021 12:20 Відповісти
Мне не смешно ,мне страшно ,читать о том ,что тяжело больные ,умирающие люди ,должны в чём - то признаваться .
Не желай плохого людям ,я тебя не желаю ни болеть ,ни задыхаться .
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23.10.2021 12:28 Відповісти
Живи сто лет и будь здорова, Оля. Я говорил о том, что не стоит пытаться обмануть систему, которая хоть и коряво, но пытается тебя спасать.
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23.10.2021 12:40 Відповісти
Спасибо ! Здоровья !
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23.10.2021 12:46 Відповісти
С каких пор систему стали интересовать жизни рабов, систему всегда интересует возможность их контроля, а на жизнь плевать бабы еще нарожают
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23.10.2021 13:30 Відповісти
Мы не экспортеры нефти. Рабы - нефть этой системы. Система живет с нас, наших налогов. Сдохнем мы - система лишится кормовой базы.
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23.10.2021 13:34 Відповісти
Рабов слишком много, ресурсов на всех нехватит
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23.10.2021 14:09 Відповісти
А систему и реформировать можно убрав из нее 50 процентов населения
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23.10.2021 14:11 Відповісти
До речі, вище новина про те, як сестричок сявченок пов'язали за підсобні сертифікати.
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23.10.2021 18:25 Відповісти
У меня сложилось впечатление, что некоторые вакцинированные считают, что им вкололи эликсир бессмертия и вдобавок они ещё и Бога за бороду схватили, так что жить будут вечно и счастливо. А вот не сделавших привику ждут мучения в аду. Такая самоуверенность никак не свидетельствует об интеллекте. Слелал прививку - радуйся тихо, счастье любит тишину. А истерические вопли никому пользы не приносит. В Украине примерно 40% населения уже переболело этой заразой, а циферки по заболевшим публикуемые всюду - это лишь количество подтвержденных тестами заражений. Абсолютное большинство переболевших не делали теста, а потому не входят в статистику. Среди моих друзей, знакомых, родственников (примерно около сотни человек) единицы ещё не перболели (либо просто не знали об этом), а тесты делали не более 10 человек. Большая часть перенесла болезнь как обычную простуду, три или четыре человека лежали в больнице. Один умер, мужчина 70 лет с сахарным диабетом. Напомню, что средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 63 года и это до пандемии. Выводы пусть делает каждый для себя и принимает решение про вакцинацию с "холодной" головой, а не в истерическом припадке.
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23.10.2021 11:28 Відповісти
Ой, Дава, твои слова - да Богу в уши. Мы, вакцинированные, и сидели бы молча, да ваш ковидиотский лай счастливо дремать у камина мешает.
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23.10.2021 12:22 Відповісти
Если твои "переболевшие" знакомые не делали тестов, откуда они знают чем на самом деле переболели, ковидом, гриппом, орви или чем-либо другим схожим по симптоматике ???
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23.10.2021 13:34 Відповісти
Каким это- чем либо другим, что кроме короны, есть ещё какие-то заболевания???
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23.10.2021 14:02 Відповісти
Если в семье один человек с подтвержденным диагнозом болел короной, то всем остальным нет необходимости делать тест, и так понятно, что это такое. Кроме того такой симптом как потеря нюха либо "искаженное" обаняние вскоре после общения с подтвержденным больным тоже не в пользу ОРВИ говорит.
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23.10.2021 14:53 Відповісти
это лишь количество подтвержденных тестами заражений.

У них - великий % похибки. Ті циферки - не передають достовірну інформацію.
І так, величезна к-ть людей тестики не здавала.
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23.10.2021 22:19 Відповісти
Чому ніхто реально не вивчає необхідність вакцинуватись тим хто вже перехворів. Я наприклад хворів двічі. Перший раз середня форма, другий - легка. І тепер в роздумах - вакцинуватись чи ні.
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23.10.2021 11:14 Відповісти
Хворів по типу легкої - без температури, але з поблювашками, відсутністю смаку та нюху і головняком - через пів року вакцинувався модерной*2. На роботі всі не вакциновані (більше 100 людей) зараз ВЖЕ(!) на карантині, або в лікарні ... Робити майже нема кому..
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23.10.2021 11:23 Відповісти
А зачем? Стоит план - вколоть все что закупили и получили в рамках помощи, ответственность большая - бабло потрачено и нами и на нас.Все нужно освоить иначе если просрочка то будут неудобные вопросы "друзей" (зачем столько купили/попросили ,ведь в мире нехватка) , а отвечать нечем. Не задумывались почему вся истерия с уколами началась именно после озвучиваний в августе предельных сроков (октябрь/ноябрь) и именно на середину ноября ляшко возлагает огромные надежды о спаде волны. Совпадения???
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23.10.2021 11:25 Відповісти
Именно так, у меня на работе в мае вакцинация начиналась как добровольная и ни кто ни кого заставлять не собирался, но в сентябре всё очень круто изменилось и сказали что вакцмнироватся обязаны все, противопоказания не признаются, кроме температур 38.2....
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23.10.2021 14:05 Відповісти
Полгода. Через полгода после диагностированного ковида рекомендуют вакцинироваться. Хотя мне кажется, что после двух подтвержденных диагнозов для Вас лично ковид не страшнее насморка. Разве что новый штамм беды наделает.
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23.10.2021 12:24 Відповісти
Ну почему сразу мудаки? На работе люди, зарплату получают
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23.10.2021 11:57 Відповісти


Ой, Дава, твои слова - да Богу в уши. Мы, вакцинированные, и сидели бы молча, да ваш ковидиотский лай счастливо дремать у камина мешает. так я не вижу лозунгов не вакцинируйтесь, покажи хоть один лай..везде лай треба вакцинуватися) покажи хоть одну статью с призывом не делать вакцину!
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23.10.2021 12:28 Відповісти
Владимир Зеленко( американский врач , лечивший Трампа и Сопонару) подал иск в раввинский суд, по поводу геноцида евреев вакцинацией. На многие вещи по короне смотришь по другому после прочтения статьи( почему то удаляется из соц сетей).Смертность и осложнения отКовид в возрастной группе от1 до 18 лет составляемая около сотой процента, зачем колоть яд детям?Статистика осложнений - тромбозы, аутоиммунные болезни,прекращение репродуктивной функции - искажаются , или умалчиваются. Люк Монтанье- лауреат Нобеля за открытие ВИЧ- ,,это наибольший риск геноцида в истории человечества,,..,,Те кто переболел...имеет антитела в миллиарды раз эффективнее,нежели искусственный иммунитет через вакцину. Если заболеют все люди на Земле- умрет около 35 млн,если все вакцинирующая - более2 миллиардов. ДокторКейел из Аирлэнд считает,что за 2-3 года 90%вакцинированных будут мертвы. Гидроксихлорахин и инвермектинодни из самых безопасных лекарств- информация о них исчезает из сетей- эффективно лечит Ковид. Своевременное и правильное лечение снижает риск смерти с 7,5% до0,5%.
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23.10.2021 14:32 Відповісти
 
 