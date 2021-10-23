У жовтій зоні карантину залишилися чотири області. Решта - в помаранчевій або червоноій, - МОЗ. ТАБЛИЦЯ
На суботу, 23 жовтня в жовтій зоні карантину залишилося всього чотири області. Решта - або в помаранчевій, або в червоній.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
На сьогодні, в жовтій зоні перебувають такі області:
Вінницька,
Закарпатська,
Кіровоградська,
Полтавська
Київська область перейшла із жовтої в помаранчеву зону.
На сьогодні до помаранчевої зони належать:
Київ,
Волинська область,
Житомирська,
Івано-Франківська,
Київська.
Луганська,
Львівська,
Миколаївська,
Сумська,
Рівненська.
Тернопільська,
Харківська,
Хмельницька,
Черкаська,
Чернівецька,
Чернігівська.
На сьогодні, в червоній зоні перебувають 6 областей:
Дніпропетровська,
Донецька,
Запорізька,
Одеська,
Сумська
Херсонська.
Крім того, в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в червону зону з 25 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
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Не выгодно наверное...другой причины почему ее нет я не вижу...
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
Но речь идет об информативности таблицы в этой новости....
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