У жовтій зоні карантину залишилися чотири області. Решта - в помаранчевій або червоноій, - МОЗ. ТАБЛИЦЯ

На суботу, 23 жовтня в жовтій зоні карантину залишилося всього чотири області. Решта - або в помаранчевій, або в червоній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

На сьогодні, в жовтій зоні перебувають такі області:

Вінницька,

Закарпатська,

Кіровоградська,

Полтавська

Київська область перейшла із жовтої в помаранчеву зону.

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На сьогодні до помаранчевої зони належать:

Київ,

Волинська область,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська.

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Сумська,

Рівненська.

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська.

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На сьогодні, в червоній зоні перебувають 6 областей:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Сумська

Херсонська.

Крім того, в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в червону зону з 25 жовтня.

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