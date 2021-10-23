УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9737 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
12 222 19

У жовтій зоні карантину залишилися чотири області. Решта - в помаранчевій або червоноій, - МОЗ. ТАБЛИЦЯ

У жовтій зоні карантину залишилися чотири області. Решта - в помаранчевій або червоноій, - МОЗ. ТАБЛИЦЯ

На суботу, 23 жовтня в жовтій зоні карантину залишилося всього чотири області. Решта - або в помаранчевій, або в червоній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

У жовтій зоні карантину залишилися чотири області. Решта - в помаранчевій або червоноій, - МОЗ 01

На сьогодні, в жовтій зоні перебувають такі області:

Вінницька,
Закарпатська,
Кіровоградська,
Полтавська

Київська область перейшла із жовтої в помаранчеву зону.

Читайте також: В Україні за добу від СOVID-19 померло 483 людини, зафіксовано 23 229 нових випадків захворювання, одужали 8 330 осіб, - МОЗ

На сьогодні до помаранчевої зони належать:

Київ,
Волинська область,
Житомирська,
Івано-Франківська,
Київська.
Луганська,
Львівська,
Миколаївська,
Сумська,
Рівненська.
Тернопільська,
Харківська,
Хмельницька,
Черкаська,
Чернівецька,
Чернігівська.

Читайте також: По сорок спалень у день: робота одеського крематорію розписана по хвилинах, померлих від COVID-19 везуть з інших областей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На сьогодні, в червоній зоні перебувають 6 областей:

Дніпропетровська,
Донецька,
Запорізька,
Одеська,
Сумська
Херсонська.
Крім того, в Черкаській ОДА прогнозують перехід регіону в червону зону з 25 жовтня.

Читайте також: В інфекційній реанімації ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів, - лікар Сидоренко про ситуацію з хворими на COVID-19

карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Ага, и вот эти 10% справочку купили и теперь дают показания прямо под ИВЛ
показати весь коментар
23.10.2021 11:51
+4
Хорошая табличка....но в ней не хватает еще одного столбца....количество вакцинированных...
Не выгодно наверное...другой причины почему ее нет я не вижу...
показати весь коментар
23.10.2021 11:39
+3
Чем больше вакцинированных, тем больше заболевших. Интересная статистика.... Коллективный иммунитет называется!
показати весь коментар
23.10.2021 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.10.2021 11:22 Відповісти
Бо ідіоти...
показати весь коментар
23.10.2021 11:22 Відповісти
Урааа! А локдаун будет? Не? То к чему тогда эти пугалки?
показати весь коментар
23.10.2021 11:30 Відповісти
А по реалиям 4 области в оранжевой а остальные в красной или бордовой.
показати весь коментар
23.10.2021 11:31 Відповісти
Хорошая табличка....но в ней не хватает еще одного столбца....количество вакцинированных...
Не выгодно наверное...другой причины почему ее нет я не вижу...
показати весь коментар
23.10.2021 11:39 Відповісти
тобi сюди
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
показати весь коментар
23.10.2021 11:44 Відповісти
Я без сопливых знаю где мне можно посмотреть процент вакцинации по областям...
Но речь идет об информативности таблицы в этой новости....
показати весь коментар
23.10.2021 11:45 Відповісти
знаєш. скорiш усього вiд мeнe влiтку лiнк отримав. а зараз пальцi вєєром.
показати весь коментар
23.10.2021 11:47 Відповісти
Ух ти в Украiнi двi Сумськi областi одна в чeрвонiй друга в жовтогарячiй
показати весь коментар
23.10.2021 11:41 Відповісти
Cумська в чeрвонiй iз сьогоднi
показати весь коментар
23.10.2021 12:05 Відповісти
Чем больше вакцинированных, тем больше заболевших. Интересная статистика.... Коллективный иммунитет называется!
показати весь коментар
23.10.2021 11:42 Відповісти
вони нe вакцинованi. у лiкарнях 90% нeвакцинованих.
показати весь коментар
23.10.2021 11:45 Відповісти
Ага, и вот эти 10% справочку купили и теперь дают показания прямо под ИВЛ
показати весь коментар
23.10.2021 11:51 Відповісти
купив справку тeпeр хочe вакцинуватися
https://www.youtube.com/watch?v=yXblO0X01sU
показати весь коментар
23.10.2021 12:02 Відповісти
Вопрос в том кто успешнее врёт по статистике.
показати весь коментар
23.10.2021 11:58 Відповісти
на кладбищe сходи
показати весь коментар
23.10.2021 12:03 Відповісти
Недоработка, йолпт...
показати весь коментар
23.10.2021 14:26 Відповісти
Там в таблиці ще потрібна колонка по пртяжності відремонтованих доріг.
показати весь коментар
23.10.2021 15:56 Відповісти
 
 