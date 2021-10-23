Слідом за державними ТЕС вугілля закінчилося на Слов'янській ТЕС нардепа Єфімова, - "Укренерго"

Слов'янська ТЕС компанії "Донбасенерго" нардепа Максима Єфімова вранці 23 жовтня зупинила роботу через відсутність вугілля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані державної компанії НЕК "Укренерго".

На 10:30 суботи станція повністю зупинена і не виробляє електроенергії. Обидва блоки не можуть нести навантаження через відсутність палива, передусім вугілля.

За даними Міністерства енергетики, на 22 жовтня, на Слов'янській ТЕС залишилося запасу антрацитового вугілля на 2 дні роботи, газового - на 7 днів. Відставання від графіка накопичення на Слов'янській ТЕС становило 200 тис. т.

Попереднього тижня компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала екстрені поставки вугілля на Слов'янську ТЕС "Донбасенерго" для недопущення її зупинки. Відвантажили близько 11 тис. т, що дозволило підтримати роботу станції упродовж тижня.

Також ДТЕК були організовані поставки 37,5 тис. т вугілля на державні ТЕС "Центренерго", на яких ситуація з вугіллям найбільш критична. Упродовд останнього місяця кожен другий блок державних ТЕС не працює через відсутність вугілля.