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Слідом за державними ТЕС вугілля закінчилося на Слов'янській ТЕС нардепа Єфімова, - "Укренерго"

Слідом за державними ТЕС вугілля закінчилося на Слов'янській ТЕС нардепа Єфімова, -

Слов'янська ТЕС компанії "Донбасенерго" нардепа Максима Єфімова вранці 23 жовтня зупинила роботу через відсутність вугілля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані державної компанії НЕК "Укренерго".

На 10:30 суботи станція повністю зупинена і не виробляє електроенергії. Обидва блоки не можуть нести навантаження через відсутність палива, передусім вугілля.

За даними Міністерства енергетики, на 22 жовтня, на Слов'янській ТЕС залишилося запасу антрацитового вугілля на 2 дні роботи, газового - на 7 днів. Відставання від графіка накопичення на Слов'янській ТЕС становило 200 тис. т.

Попереднього тижня компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала екстрені поставки вугілля на Слов'янську ТЕС "Донбасенерго" для недопущення її зупинки. Відвантажили близько 11 тис. т, що дозволило підтримати роботу станції упродовж тижня.

Також ДТЕК були організовані поставки 37,5 тис. т вугілля на державні ТЕС "Центренерго", на яких ситуація з вугіллям найбільш критична. Упродовд останнього місяця кожен другий блок державних ТЕС не працює через відсутність вугілля.

ТЕС (917) вугілля (2475) Укренерго (2716) Єфімов (59)


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Топ коментарі
+43
готовность к отопительному сезону 100% ? ))) ага?!
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23.10.2021 11:46
+29
Сдается мне, что однажды утром какая-нибудь агрохимия или типа того заявит нам, что без э/э из расеи нам не выжить ваще. И поэтому надо срочно переговаривать переговоры с ******, просить газ и э/э. Разумеется, интересы Украины от этого только выиграют, а украинцы сразу станут раз в 100500 богаче и счастливее. А Крым... шо Крым? Какаяразница!
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23.10.2021 11:51
+28
при Порошенко и уровень долга Украины снижался, и с углем проблем не было - решали ЗАРАНЕЕ.
А потом такие как ты выбрали клоуна - и начались проблемы.
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23.10.2021 11:51
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либо мама их родила не с того места... (ну или упустила- не удержала)))
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23.10.2021 12:09 Відповісти
Мама Рима и папа Саша тоже унаследовали свою сущность от своих родителей.Только они ещё сформировывались в советском обществе.И превратились в кугутню.Старина Дарвин говаривал: *наследственность не пропьёшь*.И ронять при родах не было необходимости.И получилась местечковая кугутня.
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23.10.2021 12:25 Відповісти
P.S.Национальность здесь не причём.Эта та категория населения,которая бежала при совоке из деревни в город.
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23.10.2021 12:31 Відповісти
великое согревательство - программа от ***********
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23.10.2021 12:01 Відповісти
герус під покровительством зюзі продовжує впроваджувати гебнявий план по енергетичному закріпаченню України перед московією
перша спроба була не дуже вдалою, друга має великий шанс досягти мети
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23.10.2021 12:01 Відповісти
надо на второй срок шапито с клованом... что-то не получается за один ухандохать... хотя...
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23.10.2021 12:01 Відповісти
Оно и в 2 не впишется, так шо марна надiя.
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23.10.2021 12:27 Відповісти
обычно зима настает внезапно, а тут уже и осень...
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23.10.2021 12:03 Відповісти
https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85?filter[from]=2021-10-23&filter[to]=2021-10-23&lines=147 https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85?filter[from]=2021-10-23&filter[to]=2021-10-23&lines=147# Литовцы забирают почти половину мощности 1-го энергоблока БелАЭС.Это те,которые обьявили бойкот Украине может и не хватить белорусской электроэнергии.Ходят слухи,что импортировать будете российскую э/э,под видом белорусской,по крайней мере-оформлять так будут.
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23.10.2021 12:09 Відповісти
Все від безкарності,і у всьому винен президент, бо якби почав саджати з 2019р як обіцяв,то було б і вугілля і газ і до газу.
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23.10.2021 12:11 Відповісти
информация не достоверна.На государственных ТЭС гораздо больше не работающих блоков, чем каждый второй.
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23.10.2021 12:12 Відповісти
Были барыги, а теперь воры
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23.10.2021 12:15 Відповісти
Начало...
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23.10.2021 12:16 Відповісти
Кого-то надо привязать на морозе на Крещатике к позорному столбу освещения , который не будет гореть из за отключения электроэнергии.! И этот кто-то должен быть не один , а в компании всего квартала!
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23.10.2021 12:16 Відповісти
Как у Вас всё очень просто.
А куда привязать 73% дебилов, которые за это шобло проголосовали?
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23.10.2021 12:41 Відповісти
Я мог бы тебе ответить, но с дебилом общаться себя не уважать.
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23.10.2021 13:39 Відповісти
ЗЕбил, в избирательном бюлетене ставят галочку ЗА, а не против!
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23.10.2021 13:55 Відповісти
Вова = Петя ответ неверный садись два,
правильно будет коля малый=дебил
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23.10.2021 17:31 Відповісти
Тупорылые бывшие и настоящие жиды-президенты, развали и разворовали вместе с ворами -бандитами олигархами все ТЭСы и ТЫЦы , и Центэнерго, а теперь украинский народ страдает из-за ихней тупости и жадности! Что сегодня тяжело Зеленскому вернуть назад государству две -три самые нужные и важные ТЭС!! Это как два пальца об асфальт!! Учитыввая как он использует в корысных целях ОРНБО!! И Европа, и США всё поймут и ничего не скажут!! Это же не тотальная национализация, а вынужденное, и может быть и временное (на 10-15 лет) спасение экономики Украины в период тягчайшего кризиса!!... А не можешь или кишка тонка, так не хрен было клоуну Зеленскому лезть в президенты!!Это вам не на велосипеде кататься и звиздеть заученные тексты!!
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23.10.2021 12:17 Відповісти
Клоун сам ничего не решает, что ему Беня скажет то он и сделает.
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23.10.2021 12:21 Відповісти
Чем тупее индивидум, тем проще у него решения.
(любая кухарка может управлять государством)
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23.10.2021 13:48 Відповісти
На державних ТЕС вугілля закінчилось першим, потім на олігархічних...
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23.10.2021 12:22 Відповісти
Странно, но у меня свет горит....
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23.10.2021 12:23 Відповісти
Еще не все...

https://ua.energy/blocks/
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23.10.2021 15:45 Відповісти
Ненадолго.
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23.10.2021 16:54 Відповісти
Бацька допоможе?
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23.10.2021 12:33 Відповісти
Перепродаст нам уголь с бамбаса, как нашу картошку кацапам...
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23.10.2021 15:46 Відповісти
Ja mozet ne v kurse,no vopros za sto platli dengi saxtiorami kogda byli zabostovki, jesli uglia tak i netu?Otopitelni sezon tolko nacilsia a uglia netu
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23.10.2021 12:22 Відповісти
Ну ладно клоун, а шо олигархи , такие же - не пнешь не едут, чи они реально подсели на госиглу?
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23.10.2021 12:31 Відповісти
В связи с этим: щирi друзi, не голосуйте за олигархов. Они такие же никчемы, как и бубочка. Умеют тока стяжать, тобто, жить за счет государства, но не производить.
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23.10.2021 12:35 Відповісти
Зеленая банда уверенным шагом ведет страну к катастрофе.
Уничтожили за два года все, до чего дотянулись их поганые грабли
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23.10.2021 13:00 Відповісти
90-е покажутся сказкой! Ну хуже ведь не будет, правда? 😁😁😁😁😁
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23.10.2021 13:03 Відповісти
Зебилам нужно отключить ВСЕ. Газ, электроэнергию, воду, отопление, не давать кислород и пр. Может в следующий раз начнут пользоваться остатками мозга на выборах, но это не точно.
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23.10.2021 13:14 Відповісти
Це тому, що порошенківський урод припинив роботу своєї станції?
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23.10.2021 17:29 Відповісти
скажи, тяжко жити без мозку?
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23.10.2021 23:56 Відповісти
Я специалист в энергетике, у меня есть решение вопроса. Срочно нужно выделить из бюджета 70 млрд на закупку угля в ЮАР.
Основной причиной почему не заготовили/закупили во время уголь считать: не знали что так получится или были заняты более важными делами чем электроснабжение/отоплени граждан в зимний период.
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23.10.2021 13:20 Відповісти
Кінець епохи опалення . .
. ви зробили це разом ,, зебіли .
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23.10.2021 13:21 Відповісти
Нада просто купити вугілля в ПАР та США .
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23.10.2021 13:34 Відповісти
зато дорогие красивые и ********** из народа!
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23.10.2021 13:40 Відповісти
З Польщею ж домовилися? З США теж, тільки трохи пізніше? Ну не в "ДНР" ж закуповувати!
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23.10.2021 13:45 Відповісти
Домовитись то домовились, але ці ТЕС приватні і їх власники хочуть купувати вугілля в рф, а тому тупо саботують.
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23.10.2021 17:38 Відповісти
Отопительный сезон еще не начался, а уголь уже закончился.
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23.10.2021 14:00 Відповісти
на государственные ТЭС "Центрэнерго", на которых ситуация с углем наиболее критическая.

санкции против "Рошен" говорите?
ню-ню, посмотрим....
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23.10.2021 15:16 Відповісти
Зелена смердота -молодці!
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23.10.2021 15:55 Відповісти
А тепер давайте пригадаємо хроніку подій з державними ТЕС у ЗМІ:

Ігор Валєрєвіч викупає майже усю генерацію Центренерго на роки вперед нижче собівартості, на десятки млрд грн

Центренерго заявляє що у них немає грошей на вугілля

Вугілля закінчилось (з чому там підвязався Ахметов, мабуть йому зробили вигідну пропозицію)
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23.10.2021 20:33 Відповісти
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