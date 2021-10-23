Слідом за державними ТЕС вугілля закінчилося на Слов'янській ТЕС нардепа Єфімова, - "Укренерго"
Слов'янська ТЕС компанії "Донбасенерго" нардепа Максима Єфімова вранці 23 жовтня зупинила роботу через відсутність вугілля.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані державної компанії НЕК "Укренерго".
На 10:30 суботи станція повністю зупинена і не виробляє електроенергії. Обидва блоки не можуть нести навантаження через відсутність палива, передусім вугілля.
За даними Міністерства енергетики, на 22 жовтня, на Слов'янській ТЕС залишилося запасу антрацитового вугілля на 2 дні роботи, газового - на 7 днів. Відставання від графіка накопичення на Слов'янській ТЕС становило 200 тис. т.
Попереднього тижня компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала екстрені поставки вугілля на Слов'янську ТЕС "Донбасенерго" для недопущення її зупинки. Відвантажили близько 11 тис. т, що дозволило підтримати роботу станції упродовж тижня.
Також ДТЕК були організовані поставки 37,5 тис. т вугілля на державні ТЕС "Центренерго", на яких ситуація з вугіллям найбільш критична. Упродовд останнього місяця кожен другий блок державних ТЕС не працює через відсутність вугілля.
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перша спроба була не дуже вдалою, друга має великий шанс досягти мети
А куда привязать 73% дебилов, которые за это шобло проголосовали?
Вова = Петяответ неверный садись два,
правильно будет коля малый=дебил
(любая кухарка может управлять государством)
https://ua.energy/blocks/
Уничтожили за два года все, до чего дотянулись их поганые грабли
Основной причиной почему не заготовили/закупили во время уголь считать: не знали что так получится или были заняты более важными делами чем электроснабжение/отоплени граждан в зимний период.
. ви зробили це разом ,, зебіли .
санкции против "Рошен" говорите?
ню-ню, посмотрим....
Ігор Валєрєвіч викупає майже усю генерацію Центренерго на роки вперед нижче собівартості, на десятки млрд грн
Центренерго заявляє що у них немає грошей на вугілля
Вугілля закінчилось (з чому там підвязався Ахметов, мабуть йому зробили вигідну пропозицію)