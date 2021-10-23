Близько 90% усіх реакцій на сторінці радника глави ОП Подоляка у фейсбук належать фейковим акаунтам, - ЗМІ

Радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк використовує ботів для поширення потрібних членам команди президента України Володимира Зеленського меседжів у соцмережах і створення ілюзії підтримки серед виборців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в результатах журналістського розслідування видання "Букви"

Повідомляється, що за детального розгляду того, хто ставить псевдолайки, залишає однотипні коментарі й репостить Подоляка на свої сторінки, виявилося, що більшість цих людей - звичайні боти, з напівпорожніми сторінками, фотографіями з інтернету, оформленими за одним шаблоном. Однак у списку друзів цих ботів є сторінки цілком реальних людей, що може стати наочним прикладом того, чому слід відповідально ставитися до розгляду заявок в "друзі".

Видання також наводить підсумок активності на сторінці радника Подоляка у Facebook за останній час:

2 жовтня, допис про боротьбу з олігархатом, 1567 лайків, з них 1379 ботів.

3 вересня, допис про візит Зеленського у США, 1671 лайк, з них 1549 ботів.

23 серпня, допис про Кримську платформу, 2534 лайки, з них 2247 ботів.

22 липня, допис про Північний потік, 6316 лайків, з них 6178 ботів.

20 липня, допис з критикою Віталія Кличка, 1927 лайків, з них 1745 ботів.

13 липня, допис з подякою Арсену Авакову, 2484 лайки, з них 2016 ботів.

28 червня, допис на підтримку збірної України з футболу, 2897 лайків, з них 2801 бот.

19 червня, допис з критикою Петра Порошенка, 2118 лайків, з них 1962 боти.

6 червня, допис про зустріч з журналістами, 2152 лайки, з них 2002 боти.

27 травня, допис про олігархів, 1920 лайків, з них 1865 ботів.

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"Навіть з поправкою на можливі похибки, з високою ймовірністю можна припустити, що понад 90% усіх реакцій на сторінці належать фейковим акаунтам, об’єднаним єдиною метою – створювати ілюзію широкої підтримки позиції Михайла Подоляка в соцмережах.

Масштаби цієї мережі сягають тисяч, можливо, десятків тисяч профілів. Окремо слід зауважити, що йдеться про мережу, яка працює з 2017-го року. Тут напрошуються два висновки, невтішні як для Facebook (де допускають подібне, попри численні заяви про боротьбу з фейковими акаунтами), так і для самого пана Подоляка, який крім своїх ботів мало кому цікавий", йдеться в розслідуванні видання.

Також зазначається, що з проведеного розслідування стає очевидним, що нині фейсбук містить усі ознаки так званої скоординованої неавтентичної поведінки, коли фейкові акаунти використовуються для зловживання алгоритмами соцмережі та поширення політичних меседжів. Це прямо суперечить політиці та правилам компанії.

Нагадаємо, що радник голови ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакієвський.