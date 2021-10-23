Близько 90% усіх реакцій на сторінці радника глави ОП Подоляка у фейсбук належать фейковим акаунтам, - ЗМІ
Радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк використовує ботів для поширення потрібних членам команди президента України Володимира Зеленського меседжів у соцмережах і створення ілюзії підтримки серед виборців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в результатах журналістського розслідування видання "Букви"
Повідомляється, що за детального розгляду того, хто ставить псевдолайки, залишає однотипні коментарі й репостить Подоляка на свої сторінки, виявилося, що більшість цих людей - звичайні боти, з напівпорожніми сторінками, фотографіями з інтернету, оформленими за одним шаблоном. Однак у списку друзів цих ботів є сторінки цілком реальних людей, що може стати наочним прикладом того, чому слід відповідально ставитися до розгляду заявок в "друзі".
Видання також наводить підсумок активності на сторінці радника Подоляка у Facebook за останній час:
- 2 жовтня, допис про боротьбу з олігархатом, 1567 лайків, з них 1379 ботів.
- 3 вересня, допис про візит Зеленського у США, 1671 лайк, з них 1549 ботів.
- 23 серпня, допис про Кримську платформу, 2534 лайки, з них 2247 ботів.
- 22 липня, допис про Північний потік, 6316 лайків, з них 6178 ботів.
- 20 липня, допис з критикою Віталія Кличка, 1927 лайків, з них 1745 ботів.
- 13 липня, допис з подякою Арсену Авакову, 2484 лайки, з них 2016 ботів.
- 28 червня, допис на підтримку збірної України з футболу, 2897 лайків, з них 2801 бот.
- 19 червня, допис з критикою Петра Порошенка, 2118 лайків, з них 1962 боти.
- 6 червня, допис про зустріч з журналістами, 2152 лайки, з них 2002 боти.
- 27 травня, допис про олігархів, 1920 лайків, з них 1865 ботів.
"Навіть з поправкою на можливі похибки, з високою ймовірністю можна припустити, що понад 90% усіх реакцій на сторінці належать фейковим акаунтам, об’єднаним єдиною метою – створювати ілюзію широкої підтримки позиції Михайла Подоляка в соцмережах.
Масштаби цієї мережі сягають тисяч, можливо, десятків тисяч профілів. Окремо слід зауважити, що йдеться про мережу, яка працює з 2017-го року. Тут напрошуються два висновки, невтішні як для Facebook (де допускають подібне, попри численні заяви про боротьбу з фейковими акаунтами), так і для самого пана Подоляка, який крім своїх ботів мало кому цікавий", йдеться в розслідуванні видання.
Також зазначається, що з проведеного розслідування стає очевидним, що нині фейсбук містить усі ознаки так званої скоординованої неавтентичної поведінки, коли фейкові акаунти використовуються для зловживання алгоритмами соцмережі та поширення політичних меседжів. Це прямо суперечить політиці та правилам компанії.
Нагадаємо, що радник голови ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакієвський.
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і вся його пишуча пи..братія(боти)..
упороті зомбоприхильники продовжують..це душевна біль і образа
бо бач,Вакарчук,Юлєчка,Тягнибок не дозволили перемогти..
Бойка не рухали-він з Баригою був запланований спаринг-партнером на другий тур...
А как же миллионы поддерживающих ЗЕ зебилов?
Не удивлюсь, если после каденции ЗЕ окажется, что и выборы он выиграл нихрена не на реальных голосах.
Вот только отвачать они будут НЕ ФЕЙКОВО!
Більшовизм у нього антиолігархат, буржуа - олігарх, ті, хто проти влади рад - підолігархи, соціалістична державам - антиолігарія, .... Таке враження, що він знаходить тексти тих часів (російською) і замінює слова автозаміною.
Слова з коренем олігарх повторються в кожному рядку, вбиваючи недолугим, що от поборемо їх і настане Країна мої мрії, антиолігархат. Витягнув це слово з нафталіну і відмінює його без усілякого здорового глузду.
Одним словом - бредятина, яка може подобатися тільки ботам чи зеленим недоумкам
😄🤡🤥 вийшли з під контролю😏
Прилаштувались до корита
Бу-га-га )))
Дуже брехлива, дуже небезпечна, дуже налаштована йти під Росію оця зелена влада.
Я вчора лише під кінець включила свободу слова, але зрозуміла, що Бутусова він реально пресував. Це виглядало дуже нахабно та цинічно, з журналістами так поводитись неможна. Враховуючи те, що це падлоляк - ніхто, яке працює ніким у завхоза, то така поведінка взагалі недопустима з тим, хто цей вагнергейт вивів на чисту воду та не дає цю зраду замилити серед інших їхніх злочинів та зашкварів.
Подоляк на каналі Ахметова вчора виглядав жалюгідно, як і інші представники ОП.
Він був думав, що маючи за спиною "1+1" і купивши мовчання одних позитивних блогерів та шершаві язики інших, кварталівці міцно тримають ситуацію - але їм продемонстрували, що насправді господар той, хто впливає на мільйонні телевізійні аудиторії.
Чи це було зроблено через висвітлений світовими ЗМІ офшорний зашквар головних "слуґ", чи Ахметов превентивно дає зрозуміти своє відношення до спроби тиснути на пресу через "закон про олігархів", або просто поставив хрест на своїй мовчазній підтримці Зеленського - в будь-якому випадку пожежу побігли тушити реально впливові "слуги", а не тупорилі говорящі голови.
...і виявилося, що насправді Шефір мало чим відрізняється від Безуглої, сам Подоляк від Мілованова, а що Арахамія нарваний гопнік всі знали давно.
Це ж треба верещати "я доларовий мілліонєр!", коли виборець думає чим сплачуватиме за тепло.
Або "другу президента" щось мукати у відповідь на пропозицію повернути з офшорів президентські мільйони та сплатити з них податки.
У Подоляка навіть не вистачило розуму погодитись на інтерв'ю свого бубачкі Бутусову - він тільки що не обісрався на цю пропозицію.
Парням вказали на їхнє місце за допомогою інших аватарів типу Гордона та Шустера, які шашлик слопали, але за командою погризли кормільцев.
Класичний жабо-гадюкінг, шкода тільки, що це відбувається не через вимоги суспільства, яке переважно не усвідомлює як над ним познущались, а через розуміння кукловодів, що дєло пахне керосіном.
Але все ще попереду.