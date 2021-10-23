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Близько 90% усіх реакцій на сторінці радника глави ОП Подоляка у фейсбук належать фейковим акаунтам, - ЗМІ

Близько 90% усіх реакцій на сторінці радника глави ОП Подоляка у фейсбук належать фейковим акаунтам, - ЗМІ

Радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк використовує ботів для поширення потрібних членам команди президента України Володимира Зеленського меседжів у соцмережах і створення ілюзії підтримки серед виборців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в результатах журналістського розслідування видання "Букви"

Повідомляється, що за детального розгляду того, хто ставить псевдолайки, залишає однотипні коментарі й репостить Подоляка на свої сторінки, виявилося, що більшість цих людей - звичайні боти, з напівпорожніми сторінками, фотографіями з інтернету, оформленими за одним шаблоном. Однак у списку друзів цих ботів є сторінки цілком реальних людей, що може стати наочним прикладом того, чому слід відповідально ставитися до розгляду заявок в "друзі".

Видання також наводить підсумок активності на сторінці радника Подоляка у Facebook за останній час:

  • 2 жовтня, допис про боротьбу з олігархатом, 1567 лайків, з них 1379 ботів.
  • 3 вересня, допис про візит Зеленського у США, 1671 лайк, з них 1549 ботів.
  • 23 серпня, допис про Кримську платформу, 2534 лайки, з них 2247 ботів.
  • 22 липня, допис про Північний потік, 6316 лайків, з них 6178 ботів.
  • 20 липня, допис з критикою Віталія Кличка, 1927 лайків, з них 1745 ботів.
  • 13 липня, допис з подякою Арсену Авакову, 2484 лайки, з них 2016 ботів.
  • 28 червня, допис на підтримку збірної України з футболу, 2897 лайків, з них 2801 бот.
  • 19 червня, допис з критикою Петра Порошенка, 2118 лайків, з них 1962 боти.
  • 6 червня, допис про зустріч з журналістами, 2152 лайки, з них 2002 боти.
  • 27 травня, допис про олігархів, 1920 лайків, з них 1865 ботів.

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"Навіть з поправкою на можливі похибки, з високою ймовірністю можна припустити, що понад 90% усіх реакцій на сторінці належать фейковим акаунтам, об’єднаним єдиною метою – створювати ілюзію широкої підтримки позиції Михайла Подоляка в соцмережах.

Масштаби цієї мережі сягають тисяч, можливо, десятків тисяч профілів. Окремо слід зауважити, що йдеться про мережу, яка працює з 2017-го року. Тут напрошуються два висновки, невтішні як для Facebook (де допускають подібне, попри численні заяви про боротьбу з фейковими акаунтами), так і для самого пана Подоляка, який крім своїх ботів мало кому цікавий", йдеться в розслідуванні видання.

Також зазначається, що з проведеного розслідування стає очевидним, що нині фейсбук містить усі ознаки так званої скоординованої неавтентичної поведінки, коли фейкові акаунти використовуються для зловживання алгоритмами соцмережі та поширення політичних меседжів. Це прямо суперечить політиці та правилам компанії.

Нагадаємо, що радник голови ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакієвський.

Facebook (725) боти (97) Офіс Президента (2032) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+50
а как вчера подоляка пел
его у шустрика прижали и он признался что из ОПы финансируют лояльных блогеров "на командировки и на расходы, но это не то что вы подумали"
вообще вчера было избиение зеленых. гонрдон как обычно "власть плохая, но шефир хороший"
шефир выглядел дебил-дебилом выглядел. даже прочитать не мог то что ему приготовили.
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23.10.2021 12:06
+40
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23.10.2021 12:16
+38
а чему удивляться.. у того же лещенко на канале ютуба - 90..95% коментов и подписчиков - боты..

причем боты по той же схеме подоляка: с полупустыми страницами, с 1-2 подписчиками, без какой либо активности кроме просмотра канала лещенко, да и оформленные по одному шаблону - "имя-фамилия и пустая авка"
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23.10.2021 12:13
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Порошенко до виборів 'мочив" всіх умовно"демократів-патріотів".

і вся його пишуча пи..братія(боти)..

упороті зомбоприхильники продовжують..це душевна біль і образа

бо бач,Вакарчук,Юлєчка,Тягнибок не дозволили перемогти..

Бойка не рухали-він з Баригою був запланований спаринг-партнером на другий тур...
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24.10.2021 08:56 Відповісти
вот это тебя зелень прет?)))) ты хоть сам понял что накалякал?)))) балбес
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24.10.2021 09:39 Відповісти
Аби ляпнуть у калюжу. Ви боїтеся прихильників Порошенка, називаючи їх порохоботами, тому створюєте реальні ботоферми, яким потім ладу дати не можете і які вас пізніше втоплять
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23.10.2021 18:19 Відповісти
О каг!!!

А как же миллионы поддерживающих ЗЕ зебилов?

Не удивлюсь, если после каденции ЗЕ окажется, что и выборы он выиграл нихрена не на реальных голосах.
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23.10.2021 15:06 Відповісти
Копируют вна рашу 2004-2007гг. Там тоже прижопинцы с ольгино путинизм ботами поддерживали.
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23.10.2021 15:10 Відповісти
Похоже на западную паранойю про "русских троллей".
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23.10.2021 15:18 Відповісти
Злые языки в США кажуть что глава Пентагона Ллойд Остин опять прилетит в Киев....наверно шойся быдло Мавзолейное затевает....
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23.10.2021 15:30 Відповісти
Просто так Глава Пентагона по Миру не катается...Фуфлогоны Мавзолейные Путлерские вы все поняли???
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23.10.2021 15:33 Відповісти
Ці всі події, це ранній путлер і масштабна узурпація влади.
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23.10.2021 15:46 Відповісти
Вчера звонил в Пентагон Кремлевских шакалов и кажу...слышь Мудак КГБшный,напади на Чечню в третий раз...вдруг рюсские БАРАНЫ победят ЧЕЧЕНОВ... а шо: а вдруг рюсские бараны станут овцами...
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23.10.2021 15:50 Відповісти
Когда-то попробовал прочитать один его пост на Фейсе. Еле до середины дотянул. Просто зеленый диарейщик.
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23.10.2021 16:03 Відповісти
зеЛя и его банда ОДИН БОЛЬШОЙ ФЕЙКЕ!
Вот только отвачать они будут НЕ ФЕЙКОВО!
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23.10.2021 16:07 Відповісти
Намагався почитати того Подоляка. Щось в стилі газет 30-х. Таке враження, що він їх перелицьовує, трохи переставляючи слова тодішніх "самородків" від пролетаріату.
Більшовизм у нього антиолігархат, буржуа - олігарх, ті, хто проти влади рад - підолігархи, соціалістична державам - антиолігарія, .... Таке враження, що він знаходить тексти тих часів (російською) і замінює слова автозаміною.
Слова з коренем олігарх повторються в кожному рядку, вбиваючи недолугим, що от поборемо їх і настане Країна мої мрії, антиолігархат. Витягнув це слово з нафталіну і відмінює його без усілякого здорового глузду.
Одним словом - бредятина, яка може подобатися тільки ботам чи зеленим недоумкам
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23.10.2021 16:56 Відповісти
Не зря ж зебили бабла накрисили, ботов прикупили.
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23.10.2021 17:33 Відповісти
Тобто, ботам, які створив сам Подоляк.
😄🤡🤥 вийшли з під контролю😏
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23.10.2021 18:07 Відповісти
* треба: боти
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24.10.2021 07:56 Відповісти
Вчора вперше побачила його на «свободі слова». Дуже не приємний.
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23.10.2021 18:18 Відповісти
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23.10.2021 19:44 Відповісти
Зато как он вчера распинался про "ботов" Порошенка)))
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23.10.2021 21:31 Відповісти
Кого-то это напоминает - сперва делаешь гадость, а потом обвиняешь оппонента. Кремлевские методы в действии.
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23.10.2021 22:28 Відповісти
Так от куди перебігла вся цензорівська ботва .
Прилаштувались до корита
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23.10.2021 20:06 Відповісти
19 червня, допис з критикою Петра Порошенка, 2118 лайків, з них 1962 боти.
Бу-га-га )))
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23.10.2021 20:50 Відповісти
Пам'ятаєте, шо вони тут до виборів виробляли? Це ж було страшне. І ось де вони всі зараз ці Андрей Андреевичи та Лалалахи.
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23.10.2021 22:48 Відповісти
Десь себе знайшли і реалізовують. Напевно там )
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23.10.2021 22:54 Відповісти
Как по мне то вся зелёная плесень на теле Украины сплошной фейк и фата моргана.
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23.10.2021 20:50 Відповісти
Подоляк у Шустера в пятницу, 22.10 произвёл на меня впечатление хитрого, умного манипулятора, опасного лжеца и защитника Зеленского. Уходил от прямых ответов, подменял понятия, пользовался русским языком. Странный вид имел Сергей Шефир - то ли болен, то ли сонный, то ли под наркотой. Оба они и Арахамия ныли, что их "обливают грязью журналисты". Как они травили Порошенко - им, значит, можно.

Дуже брехлива, дуже небезпечна, дуже налаштована йти під Росію оця зелена влада.
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23.10.2021 21:36 Відповісти
Дак ведь и 90% постов с похвалами главзебила на всех новостях от фейковых аккаунтов, тётушек из райцентров, все как один...
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23.10.2021 22:18 Відповісти
Мерзотна істота цей падлоляк. Брехлива, підступна та дуже небезпечна. А те, шо він працював на Юру Єнакієвського, то це взагалі кабздець якийсь.

Я вчора лише під кінець включила свободу слова, але зрозуміла, що Бутусова він реально пресував. Це виглядало дуже нахабно та цинічно, з журналістами так поводитись неможна. Враховуючи те, що це падлоляк - ніхто, яке працює ніким у завхоза, то така поведінка взагалі недопустима з тим, хто цей вагнергейт вивів на чисту воду та не дає цю зраду замилити серед інших їхніх злочинів та зашкварів.
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23.10.2021 22:44 Відповісти
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23.10.2021 23:01 Відповісти
Valeriy Prozapas:
Подоляк на каналі Ахметова вчора виглядав жалюгідно, як і інші представники ОП.

Він був думав, що маючи за спиною "1+1" і купивши мовчання одних позитивних блогерів та шершаві язики інших, кварталівці міцно тримають ситуацію - але їм продемонстрували, що насправді господар той, хто впливає на мільйонні телевізійні аудиторії.

Чи це було зроблено через висвітлений світовими ЗМІ офшорний зашквар головних "слуґ", чи Ахметов превентивно дає зрозуміти своє відношення до спроби тиснути на пресу через "закон про олігархів", або просто поставив хрест на своїй мовчазній підтримці Зеленського - в будь-якому випадку пожежу побігли тушити реально впливові "слуги", а не тупорилі говорящі голови.

...і виявилося, що насправді Шефір мало чим відрізняється від Безуглої, сам Подоляк від Мілованова, а що Арахамія нарваний гопнік всі знали давно.

Це ж треба верещати "я доларовий мілліонєр!", коли виборець думає чим сплачуватиме за тепло.

Або "другу президента" щось мукати у відповідь на пропозицію повернути з офшорів президентські мільйони та сплатити з них податки.

У Подоляка навіть не вистачило розуму погодитись на інтерв'ю свого бубачкі Бутусову - він тільки що не обісрався на цю пропозицію.

Парням вказали на їхнє місце за допомогою інших аватарів типу Гордона та Шустера, які шашлик слопали, але за командою погризли кормільцев.

Класичний жабо-гадюкінг, шкода тільки, що це відбувається не через вимоги суспільства, яке переважно не усвідомлює як над ним познущались, а через розуміння кукловодів, що дєло пахне керосіном.

Але все ще попереду.
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24.10.2021 00:12 Відповісти
... что, собственно, никого не удивило....
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24.10.2021 00:43 Відповісти
это говорит в том числе и о глупости соцсетей, как инструмента. вплоть до чипования аккаунта, да ) нет связи с влиянием и персоной, поэтому то - пузырь и глупо его вообще использовать в аналитике и ссылаться на.
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24.10.2021 00:53 Відповісти
не подобається їм пейспук, то хай вийдуть на центральну площу будь-якого міста України і попитають живих людей на пряму про їх ставлення до зекоманди!
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24.10.2021 02:55 Відповісти
Это к вопросу о 25 процентов наркомана. Из 2000, находится случайно 500 человек которые из одной лужи
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24.10.2021 06:38 Відповісти
Жалуйтесь на таких ботов. Эти падлы манипулирют опросами, ... если этого подоляка ктото читает. Все связанное с зеленым вызывает рвотный рефлекс
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24.10.2021 06:41 Відповісти
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