У Києві почали підключати житлові будинки до опалення. Процес займе близько 7 днів - КМДА
Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" розпочало підключати будинки столиці до опалення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.
Зазначається, що місто ухвалило рішення про старт опалювального сезону з 23 жовтня, з огляду на прогноз погоди на наступний тиждень. За даними синоптиків, середньодобова температура буде триматися на рівні нижче 8 градусів. До кінця доби 23 жовтня планують підключити близько 9% житлового фонду в зоні обслуговування "Київтеплоенерго".
У пресслужбі відзначили, що установи соціальної сфери мали можливість підключатися до опалення за індивідуальними заявками їх керівництва з 1 жовтня.
"Станом на ранок 23 жовтня тепло вже отримують 84% (383) шкіл, 95,9% (513) дитячих садків, а також 50,5% (165) лікувальних установ", - йдеться в повідомленні.
Будинки, які отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками керівників будинків.
У КМДА запевнили, що, незважаючи на збільшення витрат підприємства через зростання вартості газу, тарифи на тепло КП "Київтеплоенерго" для категорії "населення" підвищувати не будуть.
"Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства "Київтеплоенерго" на 2 мільярди гривень. Це один з необхідних кроків, щоб стабільно пройти опалювальний сезон і не допустити зростання тарифів на тепло для населення. Рівень вартості тепла для жителів багатоквартирних будинків залишається незмінним уже впродовж трьох років поспіль", - зазначено в повідомленні.
Відзначається, що в столиці України функціонує одна з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі: три потужних теплоелектроцентралі, майже 200 котелень та понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж. Відповідно до технологічних норм, розгортання такої системи займає близько 7 днів. "Включення опалення всім споживачам в більш стислі терміни неможливо. Різке збільшення теплового навантаження - температури теплоносія і тиску - може призвести до аварійних пошкоджень", - підкреслюється в повідомленні.
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