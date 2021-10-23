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У Києві почали підключати житлові будинки до опалення. Процес займе близько 7 днів - КМДА

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" розпочало підключати будинки столиці до опалення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

Зазначається, що місто ухвалило рішення про старт опалювального сезону з 23 жовтня, з огляду на прогноз погоди на наступний тиждень. За даними синоптиків, середньодобова температура буде триматися на рівні нижче 8 градусів. До кінця доби 23 жовтня планують підключити близько 9% житлового фонду в зоні обслуговування "Київтеплоенерго".

У пресслужбі відзначили, що установи соціальної сфери мали можливість підключатися до опалення за індивідуальними заявками їх керівництва з 1 жовтня.

"Станом на ранок 23 жовтня тепло вже отримують 84% (383) шкіл, 95,9% (513) дитячих садків, а також 50,5% (165) лікувальних установ", - йдеться в повідомленні.

Будинки, які отримують тепло на підставі колективних договорів, підключають до опалення за заявками керівників будинків.

У КМДА запевнили, що, незважаючи на збільшення витрат підприємства через зростання вартості газу, тарифи на тепло КП "Київтеплоенерго" для категорії "населення" підвищувати не будуть.

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"Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства "Київтеплоенерго" на 2 мільярди гривень. Це один з необхідних кроків, щоб стабільно пройти опалювальний сезон і не допустити зростання тарифів на тепло для населення. Рівень вартості тепла для жителів багатоквартирних будинків залишається незмінним уже впродовж трьох років поспіль", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що в столиці України функціонує одна з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі: три потужних теплоелектроцентралі, майже 200 котелень та понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж. Відповідно до технологічних норм, розгортання такої системи займає близько 7 днів. "Включення опалення всім споживачам в більш стислі терміни неможливо. Різке збільшення теплового навантаження - температури теплоносія і тиску - може призвести до аварійних пошкоджень", - підкреслюється в повідомленні.

КМДА (2379) Київ (19638) опалювальний сезон (1753)


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Лучше не подключайте, людям нечем плотить, а это создаст долги по коммуналке!!!
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23.10.2021 12:34 Відповісти
И вообще за границай, люди живут богато, но они экономят каждую копейку. И зимой ходят дома в свитерах, штанах и носках, а не как подлые хохлища в одних трусах с открытой форточкой в минус 20 за бортом. ПАТАМУ ШТА ОНИ ПРЕЗЕДЕНТЫ и у них СУПСЕДИЯ!!!!
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23.10.2021 12:39 Відповісти
Средняя температура января в Лондоне +8 цельсия.
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23.10.2021 12:52 Відповісти
Такую температуру обычно поддерживают в комнатах, где разводят хризантемы. Мой дед разводил
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23.10.2021 13:16 Відповісти
Люди молят Бога что бы этого не делали ибо следующие платежки за тепло повергнут их в шок.Добровольно-принудительный тепловой колхоз это выгадка советских правителей сейчас как манна небесная для еврейских кланов внедрившихся во все хозяйственные структуры страны,с нетерпением ждут отопительного сезона чтоб сполна состричь последнее с Гойцев.
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23.10.2021 13:53 Відповісти
Власти все время агитировали создавать ОСББ чтобы жильци могли сами управлять коммунальным обслуживанием своего дома. Мы создали ОСББ и при этом попали в ловушку. Дело в том что газ для обогрева нашего дома будет поставлятся по коммерческой цене. Это идиотизм. Если-бы у каждого в квартире стоял индивидуальный газовый котел то мы-бы имели низкий тариф на газ как для населения,но поскольку у нас газовая котельная одна на все квартиры(находится на крыше дома)-то мы должны платить коммерческую цену на газ который идет на отопление квартир. Это бред собачий и обман. Спасибо умному нариду что выбрал Клоуна в Президенты В Украине более 30 тыс ОСББ. тоесть более 30 тыс многоквартирных домов или 3 млн квартир будут платить по двойному-тройному тарифу
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23.10.2021 19:11 Відповісти
 
 