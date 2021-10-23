За добу в Києві від COVID-19 померли 22 людини, виявили 1 221 новий випадок. Серед захворілих майже 100 дітей, - Кличко. КАРТА
За добу в Києві виявили 1221 новий випадок захворювання на COVID-19 (усього 250242), зафіксовано 22 летальні випадки.
Про це на своїй сторінці у фейсбук написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
1221 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 250 242).
За добу захворіли 700 жінок віком від 18 до 93 років, 425 чоловіків віком від 18 до 88 років, 56 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 40 хлопчиків від 4 місяців до 17 років
Зафіксовано 22 летальні випадки від вірусу (загалом 5846): 8 жінок від 56 до 85 років, 14 чоловіків від 34 до 82 років
Також за добу госпіталізували 147 хворих на коронавірус, 463 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмонію.
461 житель Києва подолав коронавірус (загалом 226 066).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (220), Дніпровському (200) та в Шевченківському (148).
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Типа: раз бесплатный проезд, значит и без маски можно?
Или типа: разве такое мелкое может заразить вирусом?
А вот они как раз и являются основными переносчиками!
А ти знаєш, що багатьом інфекційним захворюванням начхати на стан нервової системи та функціювання організму?
А є такі захворювання, які як раз СИЛЬНІШЕ бьють по тим, хто здоровіший!
Наприклад, грипп "Іспанка" - чим здоровіший ДО захворювання, тим була БІЛЬША ймовірність померти!
Більшість померлих була: здорові люди 20-30 років, "у самому розквіті", а дитини та літні виживали.
Откуда ты знаешь, что "испанки не было на рассии"? В какой глупой книжке прочитал?
Испанка была по ВСЕМУ МИРУ и на Рассии ТОЖЕ.
А лекарств от нее НЕ БЫЛО и зарабатывать на ней было НЕКОМУ.
Просто ложились и помирали... или выздоравливали, если повезет.
неймовірні черги..