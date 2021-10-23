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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві від COVID-19 померли 22 людини, виявили 1 221 новий випадок. Серед захворілих майже 100 дітей, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві виявили 1221 новий випадок захворювання на COVID-19 (усього 250242), зафіксовано 22 летальні випадки.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

1221 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 250 242).

За добу захворіли 700 жінок віком від 18 до 93 років, 425 чоловіків віком від 18 до 88 років, 56 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 40 хлопчиків від 4 місяців до 17 років

Зафіксовано 22 летальні випадки від вірусу (загалом 5846): 8 жінок від 56 до 85 років, 14 чоловіків від 34 до 82 років

Також за добу госпіталізували 147 хворих на коронавірус, 463 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмонію.

461 житель Києва подолав коронавірус (загалом 226 066).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (220), Дніпровському (200) та в Шевченківському (148).

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За добу в Києві від COVID-19 померли 22 людини, виявили 1 221 новий випадок. Серед захворілих майже 100 дітей, - Кличко 01

карантин (18172) Київ (19638) Кличко Віталій (3526) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Пішла чергова хвиля ковіду і Кличко знову зайнявся улюбленою справою - повідомляти нам скільки захворіло і померло...Він вже без того не може,це в нього якась манія...Тільки хтось помре відразу забуває про каналізацію,дороги,тарифи і біжить нам про те сповістити...
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23.10.2021 12:50
+3
Дети заболели...от 4 месяцев,те вообще груднички....и как еще у антиваксеров язык поворачивается что то тявкнуть?Ну расскажите что у детей был сахарный деабет ,и ишемическая болезнь сердца,у всех 100 малышей на город, спойте про иммунитет,который гробит вакцина.
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23.10.2021 13:01
+2
Детей, кстати, вообще без масок возят.
Типа: раз бесплатный проезд, значит и без маски можно?
Или типа: разве такое мелкое может заразить вирусом?
А вот они как раз и являются основными переносчиками!
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23.10.2021 12:53
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Пішла чергова хвиля ковіду і Кличко знову зайнявся улюбленою справою - повідомляти нам скільки захворіло і померло...Він вже без того не може,це в нього якась манія...Тільки хтось помре відразу забуває про каналізацію,дороги,тарифи і біжить нам про те сповістити...
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23.10.2021 12:50 Відповісти
Детей, кстати, вообще без масок возят.
Типа: раз бесплатный проезд, значит и без маски можно?
Или типа: разве такое мелкое может заразить вирусом?
А вот они как раз и являются основными переносчиками!
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23.10.2021 12:53 Відповісти
основний переносник інфекції - це повітря, а не діти; а головне, аби не хворіти - це здорова нервова система і гармонійно функціонуючий організм
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23.10.2021 15:56 Відповісти
Так-так, заберемо все повітря і ніхто хворіти не буде!
А ти знаєш, що багатьом інфекційним захворюванням начхати на стан нервової системи та функціювання організму?
А є такі захворювання, які як раз СИЛЬНІШЕ бьють по тим, хто здоровіший!
Наприклад, грипп "Іспанка" - чим здоровіший ДО захворювання, тим була БІЛЬША ймовірність померти!
Більшість померлих була: здорові люди 20-30 років, "у самому розквіті", а дитини та літні виживали.
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23.10.2021 18:10 Відповісти
В отличии от тебя, я читаю НЕ белиберду, а умные книжки!
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24.10.2021 01:36 Відповісти
Ты идиот или так качественно прикидываешься?
Откуда ты знаешь, что "испанки не было на рассии"? В какой глупой книжке прочитал?
Испанка была по ВСЕМУ МИРУ и на Рассии ТОЖЕ.
А лекарств от нее НЕ БЫЛО и зарабатывать на ней было НЕКОМУ.
Просто ложились и помирали... или выздоравливали, если повезет.
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25.10.2021 00:01 Відповісти
Дети заболели...от 4 месяцев,те вообще груднички....и как еще у антиваксеров язык поворачивается что то тявкнуть?Ну расскажите что у детей был сахарный деабет ,и ишемическая болезнь сердца,у всех 100 малышей на город, спойте про иммунитет,который гробит вакцина.
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23.10.2021 13:01 Відповісти
А как нам рассказывали полтора года подряд что дети и молодежь вообще не болеют, люди среднего возраста в легкой ( порою незаметной для себя) форме, а болеют только 60+, хронические больные, курящие, люди с избыточным весом..... А оказалось болеют все от новорожденных до 100+.. и некурящие и спортсмены...
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23.10.2021 13:19 Відповісти
Вирус мутирует.
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23.10.2021 14:35 Відповісти
не хворіють лише у концтаборіній владі Кличка...
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23.10.2021 15:54 Відповісти
Знову 22 померлих.. Зроблять 4 годину чергу у краматорій забють усі морги і 20 годину чергу на всіх кладовищах Києва? Давайте придурки показуйте і розказуйте про
неймовірні черги..
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23.10.2021 13:55 Відповісти
Криматоріі везуть не тільки з Києва,а про кладовища як раз сказали , що для придурків вільні місця ще є.
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23.10.2021 14:38 Відповісти
чому у владі Кличка ніхто не мре від коронавірусу?
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23.10.2021 15:53 Відповісти
 
 