"Після публікації кожних рейтингів ми отримуємо листи з погрозами", - гендиректор КМІС Паніотто

Сайт Київського міжнародного інституту соціології 22 жовтня атакували хакери. Генеральний директор КМІС Володимир Паніотто прокоментував атаку на сайт.

Про це Паніотто написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (22 жовтня. - Ред.) була здійснена кібератака на наш сайт, він і досі не працює, хоча ми його зараз відновлюємо. Маю надію, що до вечора він запрацює", - написав він.

Паніотто зазначив, що зв'язку між хакерською атакою й недавнім дослідженням рейтингів партій може і не бути.

"Головне питання, яке мені задають зараз представники ЗМІ - чи ми пов'язуємо це з публікацією нових рейтингів вчора і позавчора. Маю сказати, що в нас немає підстав пов'язувати чи не пов'язувати саме з цими рейтингами. З нашої точки зору в них практично не було нічого нового, вони статистично значуще не відрізнялися від травневих рейтингів. З іншого боку, напад більш ймовірно може бути пов'язаний все ж з політичними даними, а не іншими нашими даними (споживання трансжирів, культурні проблеми людей з інвалідністю тощо). Після публікації кожних рейтингів ми отримуємо листи з мовою ненависті і погрозами", - написав він.

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Також він додав, що політика КМІС - не підходить близько до жодної політичної сили, щоб не втратити незалежність.

"Під час виборів ми проводили дослідження практично для всіх політичних сил, що потрапили до парламенту, зараз теж паралельно проводимо дослідження для політичних супротивників. Тому незадоволених може бути багато і ми не можемо це пов'язати з конкретною політичною силою", - зазначив Паніотто.

Також він додав, що КМІС планує звернутися в кіберполіцію із заявою про злочин.

Відзначимо, що зараз сайт Київського міжнародного інституту соціології відновив роботу. Зараз є можливість ознайомитися з даними досліджень, включаючи свіжі рейтинги партій.

Нагадаємо, що раніше на сайті КМІС були опубліковані рейтинги політсил. Згідно з опитуваннями "Слуга народу" вперше втратила перше місце в рейтингу партій. Так, "Європейська Солідарність" посіла перше місце з результатом в 15,7%, а "Слуга народу" опустилася на друге місце з результатом 15,5%.

Голова партії "Слуга народу", перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко піддав дані КМІС сумніву.

22 жовтня сайт КМІС зазнав хакерської атаки.