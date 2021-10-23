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Новини
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"Після публікації кожних рейтингів ми отримуємо листи з погрозами", - гендиректор КМІС Паніотто

Сайт Київського міжнародного інституту соціології 22 жовтня атакували хакери. Генеральний директор КМІС Володимир Паніотто прокоментував атаку на сайт.

Про це Паніотто написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (22 жовтня. - Ред.) була здійснена кібератака на наш сайт, він і досі не працює, хоча ми його зараз відновлюємо. Маю надію, що до вечора він запрацює", - написав він.

Паніотто зазначив, що зв'язку між хакерською атакою й недавнім дослідженням рейтингів партій може і не бути.

"Головне питання, яке мені задають зараз представники ЗМІ - чи ми пов'язуємо це з публікацією нових рейтингів вчора і позавчора. Маю сказати, що в нас немає підстав пов'язувати чи не пов'язувати саме з цими рейтингами. З нашої точки зору в них практично не було нічого нового, вони статистично значуще не відрізнялися від травневих рейтингів. З іншого боку, напад більш ймовірно може бути пов'язаний все ж з політичними даними, а не іншими нашими даними (споживання трансжирів, культурні проблеми людей з інвалідністю тощо). Після публікації кожних рейтингів ми отримуємо листи з мовою ненависті і погрозами", - написав він.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Лидер - "ЕС", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Також він додав, що політика КМІС - не підходить близько до жодної політичної сили, щоб не втратити незалежність.

"Під час виборів ми проводили дослідження практично для всіх політичних сил, що потрапили до парламенту, зараз теж паралельно проводимо дослідження для політичних супротивників. Тому незадоволених може бути багато і ми не можемо це пов'язати з конкретною політичною силою", - зазначив Паніотто.

Також він додав, що КМІС планує звернутися в кіберполіцію із заявою про злочин.

Відзначимо, що зараз сайт Київського міжнародного інституту соціології відновив роботу. Зараз є можливість ознайомитися з даними досліджень, включаючи свіжі рейтинги партій.

Нагадаємо, що раніше на сайті КМІС були опубліковані рейтинги політсил. Згідно з опитуваннями "Слуга народу" вперше втратила перше місце в рейтингу партій. Так, "Європейська Солідарність" посіла перше місце з результатом в 15,7%, а "Слуга народу" опустилася на друге місце з результатом 15,5%.

Голова партії "Слуга народу", перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко піддав дані КМІС сумніву.

22 жовтня сайт КМІС зазнав хакерської атаки.

Після публікації кожних рейтингів ми отримуємо листи з погрозами, - гендиректор КМІС Паніотто 01

хакер (1361) КМІС (338) Паніотто Володимир (11)


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Топ коментарі
+40
Похоже у ЗЕбилов не на шутку бомбонуло что по последнему рейтингу приСлуги Урода уже ниже ЕС...
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23.10.2021 13:57
+28
ВЫВСЁВРЁТЕ!!!!
Через год будет не 12%, а 1,2 %.
И есть ли у них год, вот в чем вопрос.
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23.10.2021 14:04
+16
🤢🤮🐲👹🤡************* ПОЛНОСТЬЮ копирует своего кумира ***** ПУТЛЕРАСТОВИЧА
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23.10.2021 14:05
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Похоже у ЗЕбилов не на шутку бомбонуло что по последнему рейтингу приСлуги Урода уже ниже ЕС...
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23.10.2021 13:57 Відповісти
точка невозврата пройдена. Через год будет 12 %
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23.10.2021 14:01 Відповісти
ВЫВСЁВРЁТЕ!!!!
Через год будет не 12%, а 1,2 %.
И есть ли у них год, вот в чем вопрос.
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23.10.2021 14:04 Відповісти
https://external-preview.redd.it/XauuXr9gqxwXxOFvOCQljU6G0RvBi283r--FyeK2OmY.gif?width=640&format=mp4&s=e78b231a881338a5736fcdb6d43a59217db25a6f
в тему))
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23.10.2021 14:06 Відповісти
Социологи утверждают, что рейтинг ниже 15% не может опуститься физически. 8% кормится из грязных рук зели с каломойским. 5% - пенсы, которые всегда голосуют за действующую власть по принципу "как не случилось хуже". Так что 12% мы вряд ли увидим. Зеля уже вплотную к жопе.
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23.10.2021 14:05 Відповісти
похер на социологов,будет даже ниже.
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23.10.2021 14:06 Відповісти

Вопреки законам социологии наши зеленые гении способны пробить любое дно!
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23.10.2021 14:11 Відповісти
Я та сама людина, котру ви зневажливо називаєте "пенсом". Так от, ми "пенси" (на відміну від молодих дебілів "хотьпаржом" ТМ) в носі мали вашого ср/аного наркомана і оберзлодія Каломойшу...
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23.10.2021 15:38 Відповісти
Жодної зневаги, шановний. Це просто скорочена назва. Дещо сленгова, згоден, але в жодному разі не образлива. Але якщо я зачепив Ваше почуття гідності - щиро перепрошую.
Окремо прошу вибачення за те, що мимоволі узагальнив увесь "клас" пенсіонерів, приписавши симпатії до діючої влади. Але ж Ви розумна людина й повинні усвідомлювати, що пенсіонерів значно більше, ніж ті 5%, про які я згадував. Отже Ви можете не відносити себе до когорти "ядерного" електорату зеленського.
Окрема подяка за те, що тверезо й об'єктивно оцінюєте події в політичному й суспільному житті країни, незважаючи на масований пропагандистський пресинг зеленої влади.
Щиро бажаю Вам здоров'я, наснаги та терпіння, щоб пережити ці непрості часи. Запевняю, що повністю поділяю Ваші погляди на діючу владу та її вчинки.
Все буде Україна!
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23.10.2021 15:54 Відповісти
Принято.
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23.10.2021 20:58 Відповісти
Не голосуйте за гречку від ж2, голосуйте за українців.
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23.10.2021 20:59 Відповісти
Иванець, а ти це про що?На святе замахнувся? Якщо 5% дають "пенси",які завжди голосують за діючу владу то як це сивочолий проліз в другий тур? А фінішний результат не 25 %,а 20? Куди тепер діти "Елітний клуб свідків Петюні 25%" ???
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23.10.2021 22:43 Відповісти
В мене виникли питання до твоєї першої вчительки. Особливо стосовно математики. Щодо твоєї логіки питань нема. У вас, зелебобіків, її не було ніколи.
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24.10.2021 08:45 Відповісти
Нехай ЗЕ-СН ще разок в трускавцях-вєлюрах позависають , шоб пробухать остатки своїх рейтингів.
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23.10.2021 14:01 Відповісти
кмис ваапще абнаглел.. все знают (подоляк и его боты) что рейтинг у бубОчка аж 146% и "растет стремительно"
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23.10.2021 14:01 Відповісти
Вчора Подоляка вже навіть Гардон у Шустера мочив... Тримає ніс за вітром?))
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23.10.2021 14:06 Відповісти
Неначе суки з кобелями,Жиди залигались з москалями.І тічка та здавна й по нині, гаса по нашій Україні.Жиди погані правлять нами!А ми ще гірші,ніж Жиди!Ми продали дідівську славу,й Жиди в ярмо,мас запрягли. Т.Г.Шевченко.
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23.10.2021 16:40 Відповісти
Скажіть, будь ласка, де Тарас Григорович сказав це? Видання, том, сторінка?
Бо я маю підстави вважати, що Шевченко цього написати не міг - ані в поетичному, ані в історичному, ані в особистому плані.
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23.10.2021 22:02 Відповісти
Цікаво глянути на свіжі рейтинги Демінціатив. Саме КМІС і Демократичні ініціативи є найкрашими соціологічними службами в Україні. Показово, що у 2004 саме спільний екзит-пол КМІСу і Демініціатив показав перемогу Ющенка тоді, як решат соціологів продалися і намалювали перемогу зеку...
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23.10.2021 14:02 Відповісти
Письма с угрозами написаны от руки? Если да тог сравните с прочерком Зеленского.
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23.10.2021 14:02 Відповісти
Та ну шо ж он, совсем тупой? Буквы вырезаны из газеты "Комсомольская правда"
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23.10.2021 14:07 Відповісти
🤢🤮🐲👹🤡************* ПОЛНОСТЬЮ копирует своего кумира ***** ПУТЛЕРАСТОВИЧА
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23.10.2021 14:05 Відповісти
А хакерські атаки, теж регулярно, чи тільки після "переможних" рейтингів найвеличніВшивого?
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23.10.2021 14:06 Відповісти
Вовка вже стос паперу списав і 12 ручок, а рейтинг не зростає. Чомусь.
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23.10.2021 14:07 Відповісти
Один в один украiнська школа там тeж вчилки iздiваються над дiтьми коли батьки рот вiдкрити осмiлюються.
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23.10.2021 14:08 Відповісти
Это, значит, для таких тварючьих целей создавались кибервойска? Или ОПа нанимает кацапских хакеров?
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23.10.2021 14:09 Відповісти
ОПОРОС...
🤣
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23.10.2021 14:13 Відповісти
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23.10.2021 14:14 Відповісти
Какие отвратительные морды!
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23.10.2021 22:21 Відповісти
Судя по всему, эти письма должны поднять рейтиг КМИСу...
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23.10.2021 14:16 Відповісти
А вы думали Украина оккупирована только Кацами наивные?
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23.10.2021 14:18 Відповісти
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23.10.2021 14:19 Відповісти
"Ну в шо?!"
А под санкции СНБО все равно засунут РОШЕН!
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23.10.2021 14:42 Відповісти

Кремлевский квартал рулит...
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23.10.2021 14:19 Відповісти
Пацталом!!
🤣
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23.10.2021 14:20 Відповісти
http://pics.wikireality.ru/upload/f/f3/Kiselyov-2014_66401280_orig_.jpeg
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23.10.2021 14:22 Відповісти
якщо чесно - то я і сам цьому КМІСу довіряю менше, припустимо, ніж Демініціативам чи СОЦІСу. Але більше, ніж Разумкову чи Рейтингу.
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23.10.2021 14:28 Відповісти
доверять соцису))))))
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23.10.2021 16:07 Відповісти
А кого спрашивали?
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23.10.2021 14:33 Відповісти
Чучело, как тебя в Америке могут спрашивать?
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23.10.2021 15:00 Відповісти
Первы признак кацабота это жидкий хамский понос изо рта.
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23.10.2021 16:45 Відповісти
russian asshole, your opinion doesn't interest us
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23.10.2021 19:12 Відповісти
См. выше.
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23.10.2021 21:23 Відповісти
КМІС постійно публікує якусь пургу щоб підтримати штани Зелє.
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23.10.2021 14:34 Відповісти
по моему рейтинг зе этой зимой будет равен температуре за моим окном
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23.10.2021 14:35 Відповісти
Новіе платежки за газ отлично подімут рейтинг слуг
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23.10.2021 14:45 Відповісти
У фашистского ОПГ квартал95 началась агония. Прессовать социологические службы лишь только за то, что те говорят неудобную правду - доказательство начало конца режима офшорных клоунов.
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23.10.2021 14:59 Відповісти
Не смеши паниотто. Кому ты нужен со своей писаниной.
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23.10.2021 15:03 Відповісти
У нас єдине "соціологічне дослідження" яке має значення для прийняття будь яких рішень це ... вибори.
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23.10.2021 15:12 Відповісти
Тут варто поставити поряд новину про ботів Подоляка, просто для загальної картини що ці моральні уроди ніколи і не збиралися будувати чесну правову державу, це просто компашка продимців шахраїв.
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23.10.2021 20:23 Відповісти
Намажьте рейтинг Зели 73 % на хлеб,,,,и будет вам свежее масло... и свежий свежий газ из РАБссии... по 200 баксов за 1 кг говна...
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24.10.2021 06:35 Відповісти
 
 