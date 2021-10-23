Судова реформа розблокована: ЦПК розповів про тих, кого Рада Суддів обрала до Етичної ради

На засіданні в суботу, 23 жовтня, члени Ради Суддів проголосували за кандидатів до складу Етичного ради, яка очищуватиме Вищу раду правосуддя. Це основна частина реформи, адже безпосередньо забезпечує очищення судової системи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії корупції.

Як стало відомо, Рада суддів обрала суддю у відставці Водимира Сіверіна, суддю Київського апеляційного суду Юрія Трясуна та суддів Верховного Суду Льва Кишакевича і Тетяну Чумаченко.

"Щонайменше двоє з делегованих Радою суддів кандидатів до Етичної ради мають сумнівну репутацію та очевидно не відповідають критеріям доброчесності", - йдеться в повідомленні.

Так, Юрій Трясун пройшов "фейкове" кваліфікаційне оцінювання в листопаді 2016 року, яке не передбачало участі громадськості та звільнення недоброчесних суддів. Таке оцінювання тоді пройшли всі судді апеляційних судів Києва.

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Відповідно до декларації родинних зв’язків судді за 2016 рік, його рідний брат, Трясун Павло Ростиславович, щонайменше з 2012 року обіймав посаду командира полку міліції особливого призначення "Беркут" в Київській області.

За інформацією "Наших грошей", в 2011 році Павло Трясун отримав 20 тисяч гривень заохочення "до Дня міліції". Про це свідчать дані таємної бухгалтерії Януковича, знайденої в Межигір’ї. Відповідні матеріали було оприлюднено на порталі "YanykovychLeaks".

Примітно, що в 2016 році Трясун в складі колегії суддів звільнив від тримання під вартою беркутівця Олександра Бєлова, обвинуваченого у вбивствах на Кріпосному провулку в Києві 18 лютого 2014 року.

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Наступний кандидат, суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін під час співбесіди продемонстрував неспроможність логічно формулювати думки на належному для судді рівні.

Також ЦПК наводить кілька його цитат із сьогоднішньої співбесіди:

"Конкретно по Етичній раді багато питань. Як же нам оцінити робітника ВРП, тойсть застосовувати якісь там бали 1,5, 10 чи 20, чи казати достойний чи не достойний, якщо ви мене виберете, то будемо обговорювати з членами цієї ради і доходити якихсь сумісних рішень";

"Я досить комунікаційна людина. Я близнюк по гороскопу, цим все сказано. І 10 років працював головуючим в колегії. І в нас ні один раз не було сварки. Були розбіжності, були думки свої. Але ж вони закінчувались якимсь своїми угодами. Не угодами, а досягненнями якойсь своєї думки. Я вважаю, що ми всі люди, але ж є певні такі методи, як принциповість, тобто окрем того, що я можу подумати і піти на поступки, але в роботі я можу прінципіальну позицію вибрати, і настояти на неї і доказати правильність цієї позиції".

"За інформацією Фундації DEJURE, суддя неодноразово ухвалював свавільні рішення. Крім того, керівник апарату суду скаржилась на те, що як голова суду Сіверин нібито здійснював тиск на працівників суду та підбурював їх вчиняти дії за межами повноважень, зокрема, втручатись в автоматизовану систему розподілу справ", - пише ЦПК.

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Також зазначається, що після сьогоднішнього засідання Вища рада правосуддя зобов’язана до 28 жовтня сформувати Етичну раду, яка вже на початку листопада зможе розпочати свою роботу.

Раніше міжнародні організації, які надають Україні допомогу у сфері судової реформи та протидії корупції, уже делегували експертів до Етичної ради. Подані експерти – еліта судової та юридичної систем США і ЄС, наприклад: судді Верховних судів найбільших штатів США, генпрокур Естонії та найбільшої федеральної землі Німеччини, міністр юстиції та МВС Словенії.

Етична рада оцінюватиме на доброчесність усіх кандидатів до ВРП незалежно від суб’єкта призначення (обрання), тобто суддів, адвокатів, прокурорів тощо. Самі суб’єкти призначення розглядатимуть лише ті кандидатури, які успішно пройшли перевірку Етичної ради.

Жодне рішення Етичної ради не вважатиметься ухваленим, якщо за нього не проголосували щонайменше двоє міжнародних експертів, а в ситуації рівного розподілу голосів переважатиме і вважатиметься вирішальним саме голос міжнародних експертів.

ЦПК також нагадує, що зараз Вища рада правосуддя – це головний орган у системі судової влади країни. У руках членів ВРП зосереджено фактично повний контроль за призначенням і звільненням суддів, їх захистом від неправомірних посягань та притягненням до відповідальності за порушення.

"До прикладу, саме завдяки ВРП майже всі судді, що забороняли мирні зібрання і переслідували активістів під час Революції Гідності, зберегли свої посади. ВРП також покриває суддів ОАСК та тисне дисциплінарними справами на суддів Вищого антикорупційного суду й відмовляється звільняти суддів, які брешуть в деклараціях, ухвалюють свавільні рішення чи сідають п’яними за кермо", - підкреслює ЦПК.

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