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Новини Судова реформа
12 062 52

Судова реформа розблокована: ЦПК розповів про тих, кого Рада Суддів обрала до Етичної ради

Судова реформа розблокована: ЦПК розповів про тих, кого Рада Суддів обрала до Етичної ради

На засіданні в суботу, 23 жовтня, члени Ради Суддів проголосували за кандидатів до складу Етичного ради, яка очищуватиме Вищу раду правосуддя. Це основна частина реформи, адже безпосередньо забезпечує очищення судової системи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії корупції.

Як стало відомо, Рада суддів обрала суддю у відставці Водимира Сіверіна, суддю Київського апеляційного суду Юрія Трясуна та суддів Верховного Суду Льва Кишакевича і Тетяну Чумаченко.

"Щонайменше двоє з делегованих Радою суддів кандидатів до Етичної ради мають сумнівну репутацію та очевидно не відповідають критеріям доброчесності", - йдеться в повідомленні.

Так, Юрій Трясун пройшов "фейкове" кваліфікаційне оцінювання в листопаді 2016 року, яке не передбачало участі громадськості та звільнення недоброчесних суддів. Таке оцінювання тоді пройшли всі судді апеляційних судів Києва.

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Відповідно до декларації родинних зв’язків судді за 2016 рік, його рідний брат, Трясун Павло Ростиславович, щонайменше з 2012 року обіймав посаду командира полку міліції особливого призначення "Беркут" в Київській області.

За інформацією "Наших грошей", в 2011 році Павло Трясун отримав 20 тисяч гривень заохочення "до Дня міліції". Про це свідчать дані таємної бухгалтерії Януковича, знайденої в Межигір’ї. Відповідні матеріали було оприлюднено на порталі "YanykovychLeaks".

Примітно, що в 2016 році Трясун в складі колегії суддів звільнив від тримання під вартою беркутівця Олександра Бєлова, обвинуваченого у вбивствах на Кріпосному провулку в Києві 18 лютого 2014 року.

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Наступний кандидат, суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін під час співбесіди продемонстрував неспроможність логічно формулювати думки на належному для судді рівні.

Також ЦПК наводить кілька його цитат із сьогоднішньої співбесіди:

  • "Конкретно по Етичній раді багато питань. Як же нам оцінити робітника ВРП, тойсть застосовувати якісь там бали 1,5, 10 чи 20, чи казати достойний чи не достойний, якщо ви мене виберете, то будемо обговорювати з членами цієї ради і доходити якихсь сумісних рішень";
  • "Я досить комунікаційна людина. Я близнюк по гороскопу, цим все сказано. І 10 років працював головуючим в колегії. І в нас ні один раз не було сварки. Були розбіжності, були думки свої. Але ж вони закінчувались якимсь своїми угодами. Не угодами, а досягненнями якойсь своєї думки. Я вважаю, що ми всі люди, але ж є певні такі методи, як принциповість, тобто окрем того, що я можу подумати і піти на поступки, але в роботі я можу прінципіальну позицію вибрати, і настояти на неї і доказати правильність цієї позиції".

"За інформацією Фундації DEJURE, суддя неодноразово ухвалював свавільні рішення. Крім того, керівник апарату суду скаржилась на те, що як голова суду Сіверин нібито здійснював тиск на працівників суду та підбурював їх вчиняти дії за межами повноважень, зокрема, втручатись в автоматизовану систему розподілу справ", - пише ЦПК.

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Також зазначається, що після сьогоднішнього засідання Вища рада правосуддя зобов’язана до 28 жовтня сформувати Етичну раду, яка вже на початку листопада зможе розпочати свою роботу.

Раніше міжнародні організації, які надають Україні допомогу у сфері судової реформи та протидії корупції, уже делегували експертів до Етичної ради. Подані експерти – еліта судової та юридичної систем США і ЄС, наприклад: судді Верховних судів найбільших штатів США, генпрокур Естонії та найбільшої федеральної землі Німеччини, міністр юстиції та МВС Словенії.

Етична рада оцінюватиме на доброчесність усіх кандидатів до ВРП незалежно від суб’єкта призначення (обрання), тобто суддів, адвокатів, прокурорів тощо. Самі суб’єкти призначення розглядатимуть лише ті кандидатури, які успішно пройшли перевірку Етичної ради.

Жодне рішення Етичної ради не вважатиметься ухваленим, якщо за нього не проголосували щонайменше двоє міжнародних експертів, а в ситуації рівного розподілу голосів переважатиме і вважатиметься вирішальним саме голос міжнародних експертів.

ЦПК також нагадує, що зараз Вища рада правосуддя – це головний орган у системі судової влади країни. У руках членів ВРП зосереджено фактично повний контроль за призначенням і звільненням суддів, їх захистом від неправомірних посягань та притягненням до відповідальності за порушення.

"До прикладу, саме завдяки ВРП майже всі судді, що забороняли мирні зібрання і переслідували активістів під час Революції Гідності, зберегли свої посади. ВРП також покриває суддів ОАСК та тисне дисциплінарними справами на суддів Вищого антикорупційного суду й відмовляється звільняти суддів, які брешуть в деклараціях, ухвалюють свавільні рішення чи сідають п’яними за кермо", - підкреслює ЦПК.

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судова реформа (1459) Вища рада правосуддя (583) Рада суддів (61) Центр протидії корупції (268)


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Топ коментарі
+13
Андрей Портнов - смотрящий за судебной системой во времена Януковича. Такое же "честнейшее", "сверхпорядочное" лицо. В судебной системе ничего не менялось - один подонок сменял другого подонка.
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23.10.2021 16:07
+12
Александр Грановский - смотрящий за судебной системой во времена Порошенко. Какое одухотворенное, честнейшее лицо!
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23.10.2021 16:02
+9
Это гуд! Важно только само образование Этического совета. Все остальное под давлением Запада прописано так, что мнение этой судебной швали никого не интересует. В свое время Порошенко смог добиться процедуры преодоления вето Комиссии по доброчестности судейским большинством, что и позволило Грановскому протащить всех коррупционированых судей . Окружение Зе тоже пыталось это сделать, но фокус не прошел, на примере "судебной реформы" Порошенко Запад поумнел. Будет весело если ни один кандидат не пройдет международных экспертов....
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23.10.2021 14:36
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Може в "Етніченський Совєт" ??
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23.10.2021 14:17 Відповісти
Це зовсім інше. Від слова етика.
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23.10.2021 14:28 Відповісти
пока в том "этическом совете" не будет иностранных судей, пусть и бывших, можна и из украинцев этнических тамошних, толку никакого не будет...взяточничество у всех здешних, в генах уже и его не излечить...
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23.10.2021 14:26 Відповісти
А шо ж тогда делать с евреями и цыганами?
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23.10.2021 14:38 Відповісти
вопрос риторический))
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23.10.2021 15:04 Відповісти
Ты статью прочти. О участии международных экспертов...
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23.10.2021 15:04 Відповісти
и что там у той статье?)..я их таких сотни читал, а воз и ныне там..
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23.10.2021 15:07 Відповісти
и что там у той статье?)..я их таких сотни читал
І правильно!
Статті публікують не для того, щоб їх читати, а щоб під ними коменти писати!
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23.10.2021 21:38 Відповісти
ну почитай...)) там ведь ничего нового быть не может...кукуха хвалить будет петуха, за то что хвалит он кукуху))...это болото судейское только извне можна осушить..и никак иначе, запущено все..
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23.10.2021 23:56 Відповісти
Если реально будут профи судьи, а не такие "профи", как наблюдатели в Укрзализке и в нафтогазе. За месяц получить миллион и никакой ответственности. А да. Перекинуть миллионы зарплат вам и нам, плюс премии, в зеленых денежных знаках, ,плюс разные бронированные машинюшки, охрану, чтобы не грохнули недовольные граждане тарифами, Судей еще похоронят за наш счет, когда они туда. Их семьи не могут выдавить денег из своих огромных доходов. Мы, наверное, можем. Казна безразмерна. Для них.
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24.10.2021 15:29 Відповісти
Это гуд! Важно только само образование Этического совета. Все остальное под давлением Запада прописано так, что мнение этой судебной швали никого не интересует. В свое время Порошенко смог добиться процедуры преодоления вето Комиссии по доброчестности судейским большинством, что и позволило Грановскому протащить всех коррупционированых судей . Окружение Зе тоже пыталось это сделать, но фокус не прошел, на примере "судебной реформы" Порошенко Запад поумнел. Будет весело если ни один кандидат не пройдет международных экспертов....
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23.10.2021 14:36 Відповісти
Що з "судовою реформою Порошенка" не так? Де можна почитати критику західних експертів, не підкажете?
Бо що з "судовою раеформою Зеленського" не так, відомо.
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23.10.2021 14:46 Відповісти
Вы в какой стране живете? Просто интересно... Все не так с судебной "реформой" Порошенко! Решения общественного совета по доброчестности преодолевались большинством судей и вся судебная шваль с необъяснимыми доходами была обилечена Грановским и прошла отбор. А когда совет вообще отказался работать, обнаружив что его заключения игнорируются судьями, то Порошенко вопреки закону утвердил судей без заключения по доброчестности.
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23.10.2021 15:00 Відповісти
де факти "обілечування"?
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23.10.2021 17:04 Відповісти
ну так ГДЕ об этом можно почитать? Очень интересно
Всем известно, что Луна состоит из сыра. Не так ли?
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23.10.2021 18:46 Відповісти
Правильный вопрос. И мне тоже интересно.
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24.10.2021 21:27 Відповісти
Александр Грановский - смотрящий за судебной системой во времена Порошенко. Какое одухотворенное, честнейшее лицо!
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23.10.2021 16:02 Відповісти
Андрей Портнов - смотрящий за судебной системой во времена Януковича. Такое же "честнейшее", "сверхпорядочное" лицо. В судебной системе ничего не менялось - один подонок сменял другого подонка.
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23.10.2021 16:07 Відповісти
100 %...
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23.10.2021 16:21 Відповісти
не бреши, тоді "смотрящим" був Філатов
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23.10.2021 17:00 Відповісти
ось це паньска рожа
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24.10.2021 14:42 Відповісти
Навряд чи, таке можливо. Не потрібно всіх гребти, під одну гребінку, та вірити популістам що всі судді України - мафія, корупціонери та злочинці. Це не так! Запевняю вас, серед суддів є багато добропорядних, чесних, некорумпованих людей. Так система прогнила, і зараз такі люди у меншості, але вони є і їх не мало. Просто всі ці 30 років, система працювала так, щоб не захищала, а навпаки цькувала та травила добропорядних суддів, захищаючі судову мафію. Зараз у нас вперше за 30 років, дійсно з'явився шанс, з часом отримати реально незалежну судову систему. Я якщо це вийде, то це буде майже єдине корисне, що зробила ця влада "зелених" за всю свою каденцію. Та дуже велика перемога України.
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23.10.2021 14:47 Відповісти
враньё
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23.10.2021 14:50 Відповісти
У чому саме?
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23.10.2021 14:52 Відповісти
Я тоже думаю, что хоть кого-то найдут нормального. Но шанс, что все кандидаты окажутся со скелетами в шкафах тоже есть.
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23.10.2021 15:02 Відповісти
Ну... Просто розумієте, проблема Українців в тому, що вони продовжують вірити у казку. А так не буває. Наприклад, якщо ти заробляєш (умовно) 1000$ в місяць і ставиш собі мету через 6 місяців заробляти 100 000$ то з ймовірністю в 99.99% ти не зможеш її досягти, а ось якщо ставиш мету збільшити дохід до 3 000$ то це реально, якщо працювати більше. Твоя мета виграти марафон з бігу? ти його не виграєш, якщо ніколи не бігав. Але якщо почнеш тренуватись, то за 2-3 роки такий шанс у тебе з'явиться. Прикладов можно навести безліч. Аналогію розумієте?
У нас через 2, 3, 5 років не стане судова система як у США/Великобританії/Швеції, але якщо судову реформу у тому вигляді у якому вона прийнята ВР, та запроваджується вдастся реалізувати, вже через 2 роки у нас буде зовсім інша судова система і це буде навіть не крок, а стрибок уперед.
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23.10.2021 15:13 Відповісти
Кравченко,ваші коменти,як тост в комедії Гайдая-"Так выпьем за то ,чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями..."Не з нашим щастям найти чесного суддю в Україні і не при нашому житті...
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23.10.2021 22:32 Відповісти
Нажаль ті поодинокі чесні ідобропорядні в судівську верхівку не попадають. Попадають слухняні, навіть якщо тупі, як той Сиверин,що жодного речення скласти не може. І саме такі служать маріонетками судівській мафії і плюндрують саму ідею судівської реформи. Але лохторату подобається!
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23.10.2021 20:24 Відповісти
Ви безмежний оптиміст.Немає серед суддів,прокурорів,поліціянтів,міністрів ,чиновників усіх мастей і усіх їх замів -від 1 до 10 чесних, добропорядних чи некорумпованих людей.Нажаль,так змонтовано наш суспільний устрій.Уже,щоб зайняти посаду,потрібно або заплатити або "віддячитись" пізніше потрібними рішеннями.Клановість,кумівство і корупція в усіх сферах ,де бюджетні кошти і "хлібні" посади.
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23.10.2021 22:09 Відповісти
То що ж розблоковано? Обрали двох клоунів, один з який ще й "близнюк", за гороскопом? Добре, що не "лижі".
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23.10.2021 14:42 Відповісти
Кого вон обрали, не має значення. Ніякого! Головне, що обрали. Бо під тиском наших західних партнерів, закон прийнято таким чином, що фактично вирішувати все будуть західні експерти, а наша мафія не зможе на це вплинути.
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23.10.2021 14:50 Відповісти
Мене це влаштовує, та могли б хоч спробувати не обіср.атися, коли відбирали кандидатів.
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23.10.2021 14:53 Відповісти
Це було не можливо! Адже їх мета прямо протилежна самої Етичної Ради Правосуддя. Тому не має нічого дивного в тому, що вони делегували туди негідників. Скоріш, дивно що взагалі когось делегували. Я зізнаюсь, думав, що це не відбудеться і Верховній Раді доведеться змінювати закон та прибирати звідти Раду Суддів. Хоча - це ще не кінець епопеї. Не здивуюсь, якщо Конституційний Суд визнає закон не Конституційним. А звернення таке вже є.
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23.10.2021 15:00 Відповісти
є в запасі ще оаск
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23.10.2021 17:12 Відповісти
Я не спеціаліст з Конституційного права, але майже впевнений, що ОАСК не має таких повноважень.
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23.10.2021 17:23 Відповісти
ага - як кажуть : дай Бог їхньому Теляті наших Вовків зїсти...
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23.10.2021 16:24 Відповісти
мне неделя нужна на наведение порядка в судейской этой клоаке!!!...первым делом с адвОкатами ушлыми , носителями мешков и чемоданов, разобраться, с помощниками судей, занятых тем же...это 75% проблемы!...понтовых решал-звонарей из ОП, ВР и пр. госструктур через прослушку и на кол!, не давили чтобы "указивками ценными", и это уже 90%+...остальные 10% сами отойдут...и обязательно прецедентное право в Украине узаконить...2 отмены решений-приговоров судьи в еспч..волчий билет и на дорожные работы или на добычные угольно- рудные участки, с полной, и даже той что на баушку оформлена, конфискацией...и так лет через 5ток, начнется движ в правильную сторону... а ихонные сумашедшие з\ПЛАТЫ НЫНЕШНИЕ СМЕХ ТОЛЬКО У НИХ ВЫЗЫВАЮТ и являются легкой возможностью только лишь узаконить нахапанное, что по факту является на порядки дороже...но кто с этим разбираться то будет?))..
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23.10.2021 15:03 Відповісти
Я знаю Трясуна ще з Красноперекопська. Любив коричневе взуття. В цілому був позитивним суддею. Всі хто з ним мав справи говорили так само. Якщо справа попадала до нього це вже було гарно. А головне. Кинути посаду з російським окладом і виїхати, це вже вчинок. Допускаю, що система його скурвила, але сподіваюсь, що він той самий що і 20 років тому. Бажаю йому вдачі.
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23.10.2021 15:08 Відповісти
дуже часто бувало таке, що оті "антикорупціонери" проштвхували в суддівські органи власних "обілечених", які конкурували з справді доброчесними; але останніх оголошували злочинцями хоча би на підставі того, що родичі його жінки колись були впіймані на порушенні ПДД.
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23.10.2021 17:12 Відповісти
якщо в цьому складі, при владі ЄрЗе, є претензії аж до двох з чотирьох - то чого ви лаялись, що при минулій владі у вас були претензії до обраних до складу Верховного Суду лише до 44-х з 193-х членів?
Ось тут:
https://www.radiosvoboda.org/a/29926985.html 44 судді Верховного суду України є «недоброчесними» - ГРД *
https://www.bbc.com/ukrainian/features-40752799 Новий Верховний суд: воїн АТО і 25% "недоброчесних" *
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28919767.html Запрацював новий Верховний суд і набули чинності нові редакції трьох кодексів *
https://www.pravda.com.ua/columns/2017/11/10/7161319/ "Новий" Верховний Суд: реформа, якої не було *
Якого біса ви, Шабунін-Каленюк-Жернаков тоді брехали про недоброчеснсть? Зараз ваша взяла - то чому нині у вас ще більші факапи!?
А тому що ви всі - брехуни, всі 73/43%зебіли брехуни!
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23.10.2021 15:08 Відповісти
боже, это вечное хождение по замкнутому кругу - в этический совет выбирают каких-то людей, которые понятия не имеют, что такое этика, добропорядочность, что такое законные решения наконец..., мы не вылезем из грязи никогда, если будем постоянно доверять лягушкам осушать болота...
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23.10.2021 15:12 Відповісти
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23.10.2021 15:43 Відповісти
а зараз своє слово має сказати оаск і все скасувати ,
недарма зеля його ніяк не розжене
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23.10.2021 17:08 Відповісти
А чому Рада суддпризначає 4-х суддів замість 3-х, як сказано в законі?
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23.10.2021 18:15 Відповісти
как разблокирована та будет заблокирована
05 квартал в жизнь
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23.10.2021 19:40 Відповісти
Избранный в этический совет судья Сиверин неспособен сформулировать мысли может потому что мыслей в черепушке нет?Только хватательные рефлексы.
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23.10.2021 20:13 Відповісти
Ця система і люди у ній прогнилі наскрізь. Не вірю в успіх судової реформи руками українських суддів.
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23.10.2021 22:03 Відповісти
Судова система -імунітет держави. В нас аутоімунне захворювання , правосуддя України почало нищити абсолютно всі життєвоважливі сфери ділової, господарчої і системи освіти і науки . То ж суддів з України брати не можна. У верховні суди. І нація тут ні до чого. Лише судді Лондонського чи Канадського судів зможуть навести лад. Як Супрун, що визнавала тільки закон. Я в цьому переконана на 100% скільки б не вибирали -результат буде гірший попереднього
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24.10.2021 01:22 Відповісти
Гильотина-лучший инструмент судебной реформы, все так называемые "судьи" должны быть гильотинированы! Нет другого варианта, для очищения от этих подонков!
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24.10.2021 10:15 Відповісти
"Я близнюк по гороскопу, цим все сказано", і дійсно, про що ще можна говорити, коли представник закону Сиверин посилається на такі містичні аргументи.
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24.10.2021 13:01 Відповісти
Все эти попытки очищения напоминают барона Мюнгхаузена который сам себя вытаскивал из воды за волосы. Как можно силами коррумпированой системы реформировать эту же систему??
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25.10.2021 01:52 Відповісти
 
 