Нікопольські рятувальники спустили з дерева вагітну жінку, яка вилізла на висоту 4-го поверху, - ДСНС. ФОТО

На Дніпропетровщині рятувальники ДСНС спустили з дерева вагітну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС у фейсбук.

У ДСНС зазначили, що майже щодня рятувальники знімають із дерев котів, і це вже звична ситуація. Проте сьогоднішній виклик, що надійшов до надзвичайників Дніпропетровщини, не міг не спантеличити.

"У місті Нікополь, допомоги потребувала жінка 1993 року народження, яка знаходилася на дереві на рівні 4-го поверху, та не могла самостійно спуститися додолу. Як виявилося, вона - багатодітна мати та, за словами самої потерпілої, вагітна", - йдеться в повідомленні.

"Рятувальники спустили жінку з дерева, що ж стало причиною її дій — невідомо", - наголошують у дописі.



Фото: ДСНС

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