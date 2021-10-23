Нікопольські рятувальники спустили з дерева вагітну жінку, яка вилізла на висоту 4-го поверху, - ДСНС. ФОТО
На Дніпропетровщині рятувальники ДСНС спустили з дерева вагітну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС у фейсбук.
У ДСНС зазначили, що майже щодня рятувальники знімають із дерев котів, і це вже звична ситуація. Проте сьогоднішній виклик, що надійшов до надзвичайників Дніпропетровщини, не міг не спантеличити.
"У місті Нікополь, допомоги потребувала жінка 1993 року народження, яка знаходилася на дереві на рівні 4-го поверху, та не могла самостійно спуститися додолу. Як виявилося, вона - багатодітна мати та, за словами самої потерпілої, вагітна", - йдеться в повідомленні.
"Рятувальники спустили жінку з дерева, що ж стало причиною її дій — невідомо", - наголошують у дописі.
Топ коментарі
+22 Владимир Иванец
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+19 Lopik Kocur
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+17 Артем Миколайович
показати весь коментар23.10.2021 14:18 Посилання
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та робила селфі.
(шучу)
Ага, беременна, через полчаса после того как)
Лезет корова на березу. На ветке сидит ворона и спрашивает:
- Ты нахрена сюда лезешь?
- Яблоки есть.
- Так это же береза, а не яблоня.
- А они у меня с собой.
Тим більше, вагітної.
От недарма ж кажуть, що народжує, наче кицька.