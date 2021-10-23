Суд засудив до 12 років позбавлення волі педофіла, який упродовж 17 років ґвалтував малолітніх дітей, - прокуратура
Ухвалили вирок учаснику злочинної групи, який упродовж 17 років ґвалтував, розбещував дітей і розповсюджував дитячу порнографію
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.
"Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором обласної прокуратури та 45-річним учасником організованої групи - обвинуваченим у зґвалтуванні, розбещенні дітей, а також виготовленні та збуті дитячої порнографії (ч.4 ст.152, ч.2 ст.156, ч.4,5 ст.301 КК України), та призначено узгоджене сторонами покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією порнографічних предметів та засобів для їх виготовлення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в прокуратурі, встановлено, що підсудний, нехтуючи загальнолюдськими принципами моралі, за вказівкою іншого співучасника систематично ґвалтував малолітніх дітей віком від 4 до 8 років, користуючись тим, що потерпілі перебували в безпорадному стані та не могли чинити опір. Незаконні дії зловмисник фільмував за допомогою фотоапарата, а відеозаписи, що містили дитячу порнографію, в подальшому розповсюджував та збував за грошову винагороду в мережі Інтернет.
Злочинну діяльність чоловік розпочав ще в 2002 році. Поступово до скоєння кримінальних правопорушень були залучені ще п’ятеро осіб. Серед них дві молоді жінки, одна з яких – колишня жертва ґвалтівника, інша - примушувала до участі у створенні порнографічної продукції та до сексуальної експлуатації, в тому числі двох власних дітей.
Судовий розгляд справи щодо інших учасників групи наразі триває.
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Эта - точно ****.
4-8 летние малышки... (про сучек молчу - эти отдельная тема)
тварь...нелюдь... разве за это 10 лет - срок???
какое порно с 4-леним ребенком???????? это ж не просто извращение - за это надо убивать !!!!!
Так за злочини Чікатіло одного точно розстріляли. З усіма доказами і судом.
Там трудно их вычислить и поймать.
Но это к сожалению капля в море.
Химическая кастрация со временем обратима , а вот ПЕНЭКТОМИЯ нет.
Отрезать член , пусть писяет сидя мразь, всю оставшуюся жизнь.