"Від мене пощади не чекайте": Венедіктова пригрозила продавцям і покупцям підроблених COVID-сертифікатів

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генпрокурора бере під особистий контроль справи про підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це Венедіктова написала на своїй сторінці у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Є такі порушення закону, які чомусь здаються дрібними, але у підсумку призводять до непоправного. Я кажу про тих негідників, які торгують людськими життями. Вони, щоправда, увірували в те, що продають всього-на-всього папірці – сертифікати про вакцинацію. Але ці, як вони наївно вважають, папірці часто перетворюються в свідоцтва про смерть. Знаходяться і ті, хто цю "криваву макулатуру" із задоволенням купують, подорожують потім по світу, захворюють, звісно, заражають дітей і людей похилого віку", - написала вона.

"Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам – такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків. Ніяких розкачувань і роздумів – відповідаємо "взаємністю", так би мовити", - додала Венедіктова.

За її словами, фейкові сертифікати, - це "гра в рулетку з повним барабаном". За постріли з цієї зброї ми змусимо відповідати продавців та покупців "липи".

Генпрокурор нагадала, що динаміка заражень і смертності від ковіду б’є антирекорди. Тим часом продовжує рости і статистика злочинного підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок та міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів, внесення недостовірних даних до електронних баз. Ділки штампують підробки, а "герої", яких не бере ніяка зараза, їх скуповують.

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Венедіктова нагадала, що напередодні через таке сумнівне міжнародне свідоцтво про вакцинацію, з яким влетіли екснардеп (Надія Савченко. - Ред.) і її сестра в аеропорт "Бориспіль", розпочато кримінальне провадження. Сестри від давання показів відмовилися на підставі статті 63 Конституції України.

Також вона додала, що половина з майже 800 нинішніх кримінальних проваджень цієї категорії стосуються саме махінацій із документами про щеплення.

"В 2021 році на підставі зібраних доказів про підробку результатів тестів та документів про вакцинацію, 104 особам вже повідомлено про підозру, до суду направлено 88 обвинувальних актів. І це тільки початок. Серед фігурантів: різноманітні шахраї, медики, представники лабораторій, аптек, турфірм тощо. Бонусом до путівок продають фейкові негативні тести на ковід, тим самим розширюючи географію можливого розповсюдження небезпечного вірусу. Я зараз звертаюся до тих, хто так чи інакше причетний до "індустрії" і прошу зупинитися, одуматися і все ще раз зважити. Вас знайдуть і притягнуть до кримінальної відповідальності. Я обіцяю", - заявила генпрокурорка.

Венедіктова повідомила, що на Луганщині розслідується провадження щодо групи осіб, які фальсифікують довідки діагностичного центру та медзакладу про результати лабораторних досліджень на COVID-19 та видають такі довідки за грошову винагороду громадянам, які перетинають лінію розмежування із тимчасово окупованою територією через КПВВ "Станиця Луганська".

"Для розуміння, карають і тих, хто продає псевдодовідки, і тих, хто їх купує. На Волині Любомльський районний суд виніс 5 вироків щодо людей, які попалися із підробленими міжнародними свідоцтвами в пункті пропуску "Ягодин". Всі вони придбали "документи" у різні дати, у різних місцях і за різною вартістю", - зазначає Венедіктова.

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"В Павлограді суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим, який працює на посаді сімейного лікаря та призначив покарання у вигляді штрафу та позбавлення права протягом одного року займатися діяльністю, пов’язаною із видачею довідок щодо наявності/відсутності антигену SARS-CoV2", - розповіла генпрокурор.

"Підробна довідка – пропуск скоріше в реанімацію чи, в кращому випадку, до поліцейського чи прокурора, ніж на моря, в транспорт чи якісь установи", - підкреслила Венедіктова.

Вона акцентувала, що стимулювання вакцинації - це не посягання на права людини, а турбота про здоров'я і безпеку нації.

"Моя докторська дисертація стосувалася захисту охоронюваних законом інтересів у цивільному праві і я дуже глибоко вивчила цю категорію. Публічний інтерес завжди вищий за приватний. У ситуації, коли без перебільшення вся планета під загрозою і мова йде про національний імунітет – і поготів.

На чашах терезів – не можливість проїхати в автобусі чи потязі, зайти в держустанову, ресторан чи спортзал. На кону – життя. Ваші, близьких, друзів, колег", - написала Венедіктова.

Також вона нагадала, що в 2019 році ВООЗ внесла в щорічний список глобальних загроз людству недовіру до вакцинації.

Згідно із статистикою організації, на сьогодні вакцинація дозволяє запобігти 2-3 мільйонам смертей у світі щороку, а якщо охоплення щепленнями збільшиться, врятувати можна буде ще 1,5 мільйона людей.

Віспа, поліомієліт, дифтерія, правець – страшні хвороби, які вдалося перемогти лише завдяки щепленням.

Тисячолітня боротьба з віспою та тільки в ХХ столітті більше 300 мільйонів смертей - і перемогу над нею здобула вакцина. За останні 30 років – з початку роботи Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту, захворюваність на нього знизилася на 99% - це теж заслуга вакцинації. Знизився і рівень захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, краснуху.

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Втім, антивакцинальні кампанії, необізнаність людей і низький відсоток охоплення щепленнями вже дають свої гіркі плоди. ВООЗ фіксує, що після стійкого глобального прогресу показники смертності від кору у світі з 2016 по 2019 рік зросли на 50% і стали найвищими за більш ніж 20 років. В селі на Рівненщині - нині спалах поліомієліту.

Вакцини – доступні, здоров’я – безцінне. Вакцинуйтеся - потурбуйтеся про себе та оточуючих! А якщо задумали завадити і "заробити" на людських життях гроші, ми вас знайдемо і популярно пояснимо, що робити так не можна і закон це прямо забороняє", - резюмувала Венедіктова.