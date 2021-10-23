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Новини Коронавірус і карантин
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"Від мене пощади не чекайте": Венедіктова пригрозила продавцям і покупцям підроблених COVID-сертифікатів

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генпрокурора бере під особистий контроль справи про підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це Венедіктова написала на своїй сторінці у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Є такі порушення закону, які чомусь здаються дрібними, але у підсумку призводять до непоправного. Я кажу про тих негідників, які торгують людськими життями. Вони, щоправда, увірували в те, що продають всього-на-всього папірці – сертифікати про вакцинацію. Але ці, як вони наївно вважають, папірці часто перетворюються в свідоцтва про смерть. Знаходяться і ті, хто цю "криваву макулатуру" із задоволенням купують, подорожують потім по світу, захворюють, звісно, заражають дітей і людей похилого віку", - написала вона.

"Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам – такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків. Ніяких розкачувань і роздумів – відповідаємо "взаємністю", так би мовити", - додала Венедіктова.

За її словами, фейкові сертифікати, - це "гра в рулетку з повним барабаном". За постріли з цієї зброї ми змусимо відповідати продавців та покупців "липи".

Генпрокурор нагадала, що динаміка заражень і смертності від ковіду б’є антирекорди. Тим часом продовжує рости і статистика злочинного підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок та міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів, внесення недостовірних даних до електронних баз. Ділки штампують підробки, а "герої", яких не бере ніяка зараза, їх скуповують.

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Венедіктова нагадала, що напередодні через таке сумнівне міжнародне свідоцтво про вакцинацію, з яким влетіли екснардеп (Надія Савченко. - Ред.) і її сестра в аеропорт "Бориспіль", розпочато кримінальне провадження. Сестри від давання показів відмовилися на підставі статті 63 Конституції України.

Також вона додала, що половина з майже 800 нинішніх кримінальних проваджень цієї категорії стосуються саме махінацій із документами про щеплення.

"В 2021 році на підставі зібраних доказів про підробку результатів тестів та документів про вакцинацію, 104 особам вже повідомлено про підозру, до суду направлено 88 обвинувальних актів. І це тільки початок. Серед фігурантів: різноманітні шахраї, медики, представники лабораторій, аптек, турфірм тощо. Бонусом до путівок продають фейкові негативні тести на ковід, тим самим розширюючи географію можливого розповсюдження небезпечного вірусу. Я зараз звертаюся до тих, хто так чи інакше причетний до "індустрії" і прошу зупинитися, одуматися і все ще раз зважити. Вас знайдуть і притягнуть до кримінальної відповідальності. Я обіцяю", - заявила генпрокурорка.

Венедіктова повідомила, що на Луганщині розслідується провадження щодо групи осіб, які фальсифікують довідки діагностичного центру та медзакладу про результати лабораторних досліджень на COVID-19 та видають такі довідки за грошову винагороду громадянам, які перетинають лінію розмежування із тимчасово окупованою територією через КПВВ "Станиця Луганська".

"Для розуміння, карають і тих, хто продає псевдодовідки, і тих, хто їх купує. На Волині Любомльський районний суд виніс 5 вироків щодо людей, які попалися із підробленими міжнародними свідоцтвами в пункті пропуску "Ягодин". Всі вони придбали "документи" у різні дати, у різних місцях і за різною вартістю", - зазначає Венедіктова.

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"В Павлограді суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим, який працює на посаді сімейного лікаря та призначив покарання у вигляді штрафу та позбавлення права протягом одного року займатися діяльністю, пов’язаною із видачею довідок щодо наявності/відсутності антигену SARS-CoV2", - розповіла генпрокурор.

"Підробна довідка – пропуск скоріше в реанімацію чи, в кращому випадку, до поліцейського чи прокурора, ніж на моря, в транспорт чи якісь установи", - підкреслила Венедіктова.

Вона акцентувала, що стимулювання вакцинації - це не посягання на права людини, а турбота про здоров'я і безпеку нації.

"Моя докторська дисертація стосувалася захисту охоронюваних законом інтересів у цивільному праві і я дуже глибоко вивчила цю категорію. Публічний інтерес завжди вищий за приватний. У ситуації, коли без перебільшення вся планета під загрозою і мова йде про національний імунітет – і поготів.

На чашах терезів – не можливість проїхати в автобусі чи потязі, зайти в держустанову, ресторан чи спортзал. На кону – життя. Ваші, близьких, друзів, колег", - написала Венедіктова.

Також вона нагадала, що в 2019 році ВООЗ внесла в щорічний список глобальних загроз людству недовіру до вакцинації.

Згідно із статистикою організації, на сьогодні вакцинація дозволяє запобігти 2-3 мільйонам смертей у світі щороку, а якщо охоплення щепленнями збільшиться, врятувати можна буде ще 1,5 мільйона людей.

Віспа, поліомієліт, дифтерія, правець – страшні хвороби, які вдалося перемогти лише завдяки щепленням.

Тисячолітня боротьба з віспою та тільки в ХХ столітті більше 300 мільйонів смертей - і перемогу над нею здобула вакцина. За останні 30 років – з початку роботи Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту, захворюваність на нього знизилася на 99% - це теж заслуга вакцинації. Знизився і рівень захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк, краснуху.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экс-нардеп Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину, - полиция. ФОТО

Втім, антивакцинальні кампанії, необізнаність людей і низький відсоток охоплення щепленнями вже дають свої гіркі плоди. ВООЗ фіксує, що після стійкого глобального прогресу показники смертності від кору у світі з 2016 по 2019 рік зросли на 50% і стали найвищими за більш ніж 20 років. В селі на Рівненщині - нині спалах поліомієліту.

Вакцини – доступні, здоров’я – безцінне. Вакцинуйтеся - потурбуйтеся про себе та оточуючих! А якщо задумали завадити і "заробити" на людських життях гроші, ми вас знайдемо і популярно пояснимо, що робити так не можна і закон це прямо забороняє", - резюмувала Венедіктова.

карантин (18172) підробка (440) Савченко (1719) Венедіктова Ірина (829) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+39
сначала с госизменой разберись, беспощадная!
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23.10.2021 15:29
+38
Напугала ежа голой жопой. А организованную преступность и топ-коррупцию Венедиктова не хочет оставить без пощады или там опасно, а здесь можно показать свою пролетарскую ненависть?..
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23.10.2021 15:25
+30
какая принципиально строгая дама.... вот бы всегда так !...
по коррупции, казнокрадству, предательству, педофилии, убийствам, подтасовке фактов (ложью под присягой), кумовством и откровенной ложью.. как-то сдерживала ж себя... а тут выбесилась...
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23.10.2021 15:29
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Это ты пощады не жди от людей, разве не доживёшь до 3 ноября. Возомнили себя царями, опарыши херовы.
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23.10.2021 17:56 Відповісти
"Ну, так пощади не буде нікому!
Вас не згадає замучений край!"
Вийшов один і сказав курінному -
Я комсомолець. Стріляй!

В. Сосюра.
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23.10.2021 17:58 Відповісти
так сосюра не так писав спочатку. було так - бій відлунав , і червоні знамена затріпотіли на станції знов. і до юрби полонених сам комісар підійшов. а в кінці було Я ГАЙДАМАКА, стріляй. коли сосюра перебіг до красножопих, то швиденько переписав. він сам же був гайдамаком.
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24.10.2021 10:53 Відповісти
Нарушением Конституции Украины вы прошли точку не возврата, последствия не заставят себя ждать.
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23.10.2021 18:08 Відповісти
А якщо це п'яний Трухін з підробленим сертифікатом за кермом автівки???
Навіть тоді не буде пощади???
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23.10.2021 18:10 Відповісти
Трухин - босс, его ничто не берёт
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23.10.2021 22:51 Відповісти
"
От меня пощады не ждите": Венедиктова пригрозила продавцам и покупателям поддельных COVID-сертификатов... "Стріляйтесь"...
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23.10.2021 18:32 Відповісти
А где твоя беспощадность к тому, кто в начале епидемии продал за границу весь стратегический запас масок?
Страшно? Боишься, что могут как минимум снять с должности?
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23.10.2021 18:35 Відповісти
Спокойно сидит на шоу это вор, знает, что его не тронут. Пока
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24.10.2021 12:18 Відповісти
Де беспощадність до держзрадників з ОПИТУВАНЬ?
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23.10.2021 18:48 Відповісти
ОТКАТ как МИН 1000 гр
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23.10.2021 18:52 Відповісти
А по Стерненко підозра буде?(с) на правах мема
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23.10.2021 18:59 Відповісти
Знайди з початку тих, хто на майдані людей вбивав.
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23.10.2021 19:20 Відповісти
відчувається рівень...кишеньковими злодіями генпрокурор не хоче зайнятися? або викрадачами картоплі на городах?
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23.10.2021 19:24 Відповісти
Вафлединова беспощадная
к бабушкам торгующим яблоками у станций метро
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23.10.2021 19:28 Відповісти
Госпожа прокурор сначала обратите внимание на МУДАКОВ из новой почты. ОНИ забили БОЛТ с прибором на ФАКТЫ (демонстрация поддельного сертификата). Умышленно затягивают время, тянут с выдачей видео преступников.
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23.10.2021 20:08 Відповісти
Ахахаха))) "Ока гасударєве" знайшло для себе рівноправних ворогів?
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23.10.2021 20:23 Відповісти
Интересно спросить, а кто может рассчитывать на пощаду?
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23.10.2021 20:52 Відповісти
Всё верно. Только так. Если народ дупля не отбивает, не соблюдает нормы.
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23.10.2021 20:54 Відповісти
Мадам Бенятиктовна нашла безопасную тему на которой можно беспощадно развернуться. И, главное, за это ей ничего не будет
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23.10.2021 21:14 Відповісти
У-тю-тю - Ирочка сделала буку! Таакайяаа страшненькайяааа !
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23.10.2021 21:15 Відповісти
В нашем зеленом мире все продается и все покупается .***** просто взвенчивает цены на покупку бумажек .
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23.10.2021 21:45 Відповісти
...ей бы хрен на километр... вот было б радостно и был смех...
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23.10.2021 22:00 Відповісти
делом займись, а не херней страдай ппц. Что там по офшорам клоуна?
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23.10.2021 22:09 Відповісти
Так-бы это беспощадное быдло с коррупцией боролось. Но там бабло отстегивают и сцыкотно ахметовых беспокоить. А к холопам оно беспощадное.
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23.10.2021 22:57 Відповісти
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23.10.2021 23:16 Відповісти
Вся зеленая масовка возбудилась

Напомнило мне эпизод из 2004 года, когда регионал кричал с трибуны - берите инвалидов (что то про детей хотел сказать, но его вовремя тормознули ), несите их на руках в "пункты голосования" - МЫ БАБЕДИМ!
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24.10.2021 01:27 Відповісти
нікакіх вам піх... пільг
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24.10.2021 01:32 Відповісти
а что, она является личным гарантом от Бога, что прививка решает все?
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24.10.2021 01:56 Відповісти
"Никаких раскачиваний и размышлений" - вот как это, оказывается, называется в прокуратуре касательно остальных дел.
Надо запомнить.

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24.10.2021 06:31 Відповісти
Нікчему завжди дуууууууууже цікавлять нікчемні справи......на більше не дієздатна!!!!!!!!!!!
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24.10.2021 09:49 Відповісти
Откуда такая смелость? У этого карманного прокурора. Видимо решила на этой теме себя показать. Здесь же не надо прорабатывать гнилую систему, которую продолжает поддерживать наш президент со своими лакеями
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24.10.2021 12:22 Відповісти
Рыговская шелупонь, первой на гиляку
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24.10.2021 19:21 Відповісти
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