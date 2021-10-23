"Судова мафія феєрична у своїй упертості", - Жернаков про делегування суддів Трясуна та Сіверіна до Етичної ради

Рада суддів делегувала своїх кандидатів до Етичної ради, чим розблокувала реформу ВРП і ВККС.

Про це пише у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, глава правління DEJURE юрист Михайло Жернаков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас він зазначає, що до делегованих суддів є багато питань. Далі наводимо його пост.

"Від суддів на доброчесність членів ВРП перевірятимуть, зокрема:

- суддя Трясун, який не декларував майно і відпустив беркутівця, підозрюваного в розстрілі трьох людей;

- суддя Сіверін, який чинив тиск на суддів, отримав купу нерухомості в "подарунок" і змінював через судові рішення дату свого народження, щоб подовше залишатися суддею.

Класні інспектори з доброчесності, правда?

Судова мафія феєрична у своїй впертості.

Цим вона ще раз підтвердила, що поки судову реформу не завершено, жодного "судового самоврядування" і бути не може.

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Молодці, за цим слідкують зараз всі міжнародні організації, які до цього рекомендували до реформи залучати суддів. Тепер вони цього робити не будуть.

Ну, і вітаю: у нас є сформована Етична рада, а значить, реформу ВРП і ВККС розблоковано.

А хто там від суддів - не принципово, бо переважний голос матимуть у Раді незалежні міжнародні експерти".

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