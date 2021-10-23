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Новини Судова реформа
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"Судова мафія феєрична у своїй упертості", - Жернаков про делегування суддів Трясуна та Сіверіна до Етичної ради

Рада суддів делегувала своїх кандидатів до Етичної ради, чим розблокувала реформу ВРП і ВККС.

Про це пише у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, глава правління DEJURE юрист Михайло Жернаков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас він зазначає, що до делегованих суддів є багато питань. Далі наводимо його пост.

"Від суддів на доброчесність членів ВРП перевірятимуть, зокрема:

- суддя Трясун, який не декларував майно і відпустив беркутівця, підозрюваного в розстрілі трьох людей;
- суддя Сіверін, який чинив тиск на суддів, отримав купу нерухомості в "подарунок" і змінював через судові рішення дату свого народження, щоб подовше залишатися суддею.

Класні інспектори з доброчесності, правда?

Судова мафія феєрична у своїй впертості.

Цим вона ще раз підтвердила, що поки судову реформу не завершено, жодного "судового самоврядування" і бути не може.

Дивіться також: Рада суддів проводить засідання щодо включення кандидатів до Етичної ради. ВIДЕО

Молодці, за цим слідкують зараз всі міжнародні організації, які до цього рекомендували до реформи залучати суддів. Тепер вони цього робити не будуть.

Ну, і вітаю: у нас є сформована Етична рада, а значить, реформу ВРП і ВККС розблоковано.

А хто там від суддів - не принципово, бо переважний голос матимуть у Раді незалежні міжнародні експерти".

Читайте також: Судова реформа розблокована: ЦПК розповів про тих, кого Рада Суддів обрала до Етичної ради

Автор: 

судова реформа (1459) Рада суддів (61) Жернаков Михайло (52)


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Топ коментарі
+12
А шо такого ? Хіба Зеля не таких самих призначав ?
А в прокуратурі хто ? Чесні обличчя ? А в ОПі ? ХА !
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23.10.2021 15:42
+8
Ну почему сразу фееричны в своей упрямости? Какой же украинский судья добровольно и при памяти откажется от бабла, нескольких квартир-домов, земельных участков, авто и бизнеса жены-деток-тёщи-бабушки? Такого просто не может быть. И грустно то, что все граждане Украины всё ЭТО видят, понимают и ничего не могут сделать без помощи из вне. Настолько судебная мафия вросла в систему управления государством, что приходится выкорчёвывать европейско-американскими граблями, и за это отдельное спасибо нашим партнёрам
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23.10.2021 15:48
+7
Доки,немає прямого громадянського контролю,мафія непереможна
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23.10.2021 15:42
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А шо такого ? Хіба Зеля не таких самих призначав ?
А в прокуратурі хто ? Чесні обличчя ? А в ОПі ? ХА !
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23.10.2021 15:42 Відповісти
Це зеЛайно насрало в душу Українцям і на всю Україну це чмо гундяве насрало
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23.10.2021 15:48 Відповісти
Хто пану заважав обрати іншого? Того хто б його влаштовував.
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23.10.2021 15:52 Відповісти
Доки,немає прямого громадянського контролю,мафія непереможна
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23.10.2021 15:42 Відповісти
Судді трясуть гроші з українців, і це не зарплата, беруть навіть салом.
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23.10.2021 20:01 Відповісти
Не бхешите у нас Махвии нехт!
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23.10.2021 15:46 Відповісти
Ну почему сразу фееричны в своей упрямости? Какой же украинский судья добровольно и при памяти откажется от бабла, нескольких квартир-домов, земельных участков, авто и бизнеса жены-деток-тёщи-бабушки? Такого просто не может быть. И грустно то, что все граждане Украины всё ЭТО видят, понимают и ничего не могут сделать без помощи из вне. Настолько судебная мафия вросла в систему управления государством, что приходится выкорчёвывать европейско-американскими граблями, и за это отдельное спасибо нашим партнёрам
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23.10.2021 15:48 Відповісти
В мене питаня!
А що взагалі роблять суді у етичному органі?!!! Навіщо вони там?
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23.10.2021 16:15 Відповісти
Ховаються😜
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23.10.2021 16:25 Відповісти
в теперишній час нехай побудуть *******,шкоди меньше буде,а за нас попрацюють міжнародні іноземні експерти,в цьому випадку краще для нас
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23.10.2021 17:22 Відповісти
Як биж то! Це шкідники апріорі!
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26.10.2021 11:12 Відповісти
Скільки ще таких факапів треба, щоб всі усвідомили - судова система України є мафіозною, тому не може бути реформована. Треба створити нову судову систему, в які буде заборонено працювати суддям з нинішьньої судової ситеми. Суільки ще років можна битись головою об стіну?
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23.10.2021 19:18 Відповісти
Именно так. Судебная Мафия. Династия уродов которые как политический флюгер. Но при этом являются корнем всех бед Украины. Безнаказанность и несправедливость порождает все остальные проблемы
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23.10.2021 21:00 Відповісти
Судебная мафия делегировала своих лучших представителей? Международные эксперты плечом к плечу с мафиози... Представляю как они удивятся когда не окажется ни одного честного кандидата в ВСП.
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23.10.2021 21:35 Відповісти
Жечь огнем тварей!
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24.10.2021 10:41 Відповісти
Достаточно приблизительно оценить имущество судьи и станет понятна его доброчестность.
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24.10.2021 11:39 Відповісти
 
 