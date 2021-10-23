Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТГ "Схід"

Сьогодні збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це йдеться в повідомленні ОТГ "Схід" у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стан здоров’я військовослужбовців - задовільний.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в ОТГ.

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