Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТГ "Схід"
Сьогодні збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це йдеться в повідомленні ОТГ "Схід" у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.
"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що стан здоров’я військовослужбовців - задовільний.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в ОТГ.
Топ коментарі
+10 Чайка Київ
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+5 Лилия Стацкая
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+4 Alex Walewski #469029
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