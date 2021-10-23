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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТГ "Схід"

Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТГ

Сьогодні збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це йдеться в повідомленні ОТГ "Схід" у фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стан здоров’я військовослужбовців - задовільний.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в ОТГ.

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Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок російського обстрілу на Донбасі, - ОТГ Схід 01

поранення (2813) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
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23.10.2021 16:53
+5
Одужуйте хлопчики ріднесеньки, дай Боже вам сили на відновлення !
Молимося за вас!
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23.10.2021 17:12
+4
а сколько наша - сепаров грохнули? или это гос тайна?
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23.10.2021 16:20
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а сколько наша - сепаров грохнули? или это гос тайна?
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23.10.2021 16:20 Відповісти
Жодного не грохнули. Вони ще років 10 будуть стріляти у відповідь... Це вже починає походити на клоунаду...
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23.10.2021 17:11 Відповісти
Клоунада уже третий год в разгаре, клоуны в пьяном виде людей на улицах уже давят машинами...
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23.10.2021 17:41 Відповісти
Зеленський дав таємний наказ про ліквідацію Академії служби зовнішньої розвідки - депутатка
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23.10.2021 16:33 Відповісти
Таємний наказ, але депутатка про це якось дізналася...
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23.10.2021 17:09 Відповісти
посмотрим на результат
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23.10.2021 17:11 Відповісти
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
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23.10.2021 16:53 Відповісти
Одужуйте хлопчики ріднесеньки, дай Боже вам сили на відновлення !
Молимося за вас!
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23.10.2021 17:12 Відповісти
Азербайджан чекав на відповідь окупантам30 років…
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23.10.2021 22:11 Відповісти
 
 