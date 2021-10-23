"В Україні повна свобода слова", - Шефір, який читає з аркуша і ще пів року тому забороняв себе знімати на камеру. ВIДЕО

Перший помічник президента України Сергій Шефір, який ще пів року тому забороняв себе знімати на відео, вчора під час прямого ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив, що в Україні зараз "повна свобода слова".

Про це пише у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора у Шустера розмовляли про свободу слова. Парадоксальність ситуації полягає в тому, що з боку влади слово чомусь взяв перший помічник президента Сергій Шефір. Пан Шефір, який, майже не піднімаючи очей і, схоже, читаючи заздалегідь заготовлений текст, голосно заявив, що зараз у країні "повна свобода слова". А ще пів року тому під час публічного заходу, пресконференції президента Зеленського, той же Шефір забороняв його знімати. Справді "повна". Подивіться", - написав він.

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Нагадаємо, під час прямого ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера" Шефір заявив, що в Україні "повна свобода слова": "Ми це бачимо в студії, коли кожен каже, що хоче..."

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