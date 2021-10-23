"В Україні повна свобода слова", - Шефір, який читає з аркуша і ще пів року тому забороняв себе знімати на камеру. ВIДЕО
Перший помічник президента України Сергій Шефір, який ще пів року тому забороняв себе знімати на відео, вчора під час прямого ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив, що в Україні зараз "повна свобода слова".
Про це пише у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора у Шустера розмовляли про свободу слова. Парадоксальність ситуації полягає в тому, що з боку влади слово чомусь взяв перший помічник президента Сергій Шефір. Пан Шефір, який, майже не піднімаючи очей і, схоже, читаючи заздалегідь заготовлений текст, голосно заявив, що зараз у країні "повна свобода слова". А ще пів року тому під час публічного заходу, пресконференції президента Зеленського, той же Шефір забороняв його знімати. Справді "повна". Подивіться", - написав він.
Нагадаємо, під час прямого ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера" Шефір заявив, що в Україні "повна свобода слова": "Ми це бачимо в студії, коли кожен каже, що хоче..."
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Керівник служби безпеки політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" перешкоджав журналісту видання #Букви, демонструючи свою схожу на саморобну прескарту, та спільно з рештою охоронців допоміг раднику голови Офісу президента Михайлові Подоляку уникнути запитань щодо гонорарів для блогерів, про бот-мережі Зеленського, партії "Слуга Народу" та його власних ботів-прихильників
Сергій Шефір. Враження таке, що він був під наркотою. Спочатку ніби спав, потім запинався, збивався, поводив себе невпевнено. До речі, що таке "водій"? У людини є ім'я та прізвище. Яке? Де думка лікуючих докторів? Може я пропустив? А чому про стан водія інформує Шефір, а не доктор?
Подоляк. Дуже кмітливий, дуже досвідчений, дуже небезпечний брехун і цинік.
Обоє. Подміняють поняття: офшори не заборонені - вони без кінця це повторюють. Але ж справа в іншому: Зеленський, Баканов не сплачували податки Україні та допомогали Коломойському красти гроші - це крімінал. Та ще й не вписали в декларацію.
повне розчарування красномовним і "хрустально чистим" шефіром і безмежна огида до "засланого козачка" падлюки-зміюки-подоляки.
кому українці довірили керувати країною!?!?!?!!?
хитрови..ій наглобидлоті........... , і очікуємо якогось позитиву для країни сьогодні і завтра?!?!?!?!
хай уже вкотре обманулись на виборах тепер чекати ще два роки доти поки ця срань розікраде і розвалить країну??!?!?!
"Україно, Україно, подивись на себе
В твоїй хаті сидить жид і сміється з тебе....."
https://glavcom.ua/country/politics/viglyadaje-duzhe-postanovochno-vidoma-slidcha-pro-zamah-na-shefira-793233.html