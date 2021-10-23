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Новини
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"В Україні повна свобода слова", - Шефір, який читає з аркуша і ще пів року тому забороняв себе знімати на камеру. ВIДЕО

Перший помічник президента України Сергій Шефір, який ще пів року тому забороняв себе знімати на відео, вчора під час прямого ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив, що в Україні зараз "повна свобода слова".

Про це пише у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора у Шустера розмовляли про свободу слова. Парадоксальність ситуації полягає в тому, що з боку влади слово чомусь взяв перший помічник президента Сергій Шефір. Пан Шефір, який, майже не піднімаючи очей і, схоже, читаючи заздалегідь заготовлений текст, голосно заявив, що зараз у країні "повна свобода слова". А ще пів року тому під час публічного заходу, пресконференції президента Зеленського, той же Шефір забороняв його знімати. Справді "повна". Подивіться", - написав він.

Дивіться також: "Схеми" анонсували вихід нового розслідування: воно стосується Зеленського, Шефіра і Курченка. ВIДЕО

Нагадаємо, під час прямого ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера" Шефір заявив, що в Україні "повна свобода слова": "Ми це бачимо в студії, коли кожен каже, що хоче..."

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Автор: 

свобода слова (391) Шустер Савік (362) Ткач Михайло (137) Шефір Сергій (128)


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Топ коментарі
+81
это - "советник" !!!!!!!!!!!!

который не может и двух слов связать, но видать, видный решала по бабкам....
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23.10.2021 18:03
+68
- А давайте играть в Шефира, - предложила депутат Третьякова. - Только не по ногам стрелять, конечно, а сразу в голову. Клянусь, буду плакать за каждым "слугой народа", такова уж моя гуманитарная сущность.
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23.10.2021 18:03
+50
Во!
видео огонь!
я вчера смотрел. это просто позорище
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23.10.2021 18:07
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23.10.2021 22:49 Відповісти
Три Звєздюка.
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24.10.2021 01:46 Відповісти
Это УКРАИНЦЫ ??? Это , как надо себя не уважать 🤮73%
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24.10.2021 02:47 Відповісти
Антисемит на антисемите сидит и клевещут.
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24.10.2021 02:14 Відповісти
це проблемка семітів ,що так доврядувалися... ?
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24.10.2021 02:55 Відповісти
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24.10.2021 20:58 Відповісти
Охорона ток-шоу Савіка Шустера допомогла Михайлу Подоляку втекти від запитань журналіста видання #Букви

Керівник служби безпеки політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" перешкоджав журналісту видання #Букви, демонструючи свою схожу на саморобну прескарту, та спільно з рештою охоронців допоміг раднику голови Офісу президента Михайлові Подоляку уникнути запитань щодо гонорарів для блогерів, про бот-мережі Зеленського, партії "Слуга Народу" та його власних ботів-прихильників
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24.10.2021 03:05 Відповісти
Є така чарівна фраза «по телевізору сказали», так от що я скажу, з телевізора нам завжди брехали
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24.10.2021 07:20 Відповісти
Ну і позорище...
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24.10.2021 08:46 Відповісти
П'ятниця, ток-шоу Шустера.
Сергій Шефір. Враження таке, що він був під наркотою. Спочатку ніби спав, потім запинався, збивався, поводив себе невпевнено. До речі, що таке "водій"? У людини є ім'я та прізвище. Яке? Де думка лікуючих докторів? Може я пропустив? А чому про стан водія інформує Шефір, а не доктор?
Подоляк. Дуже кмітливий, дуже досвідчений, дуже небезпечний брехун і цинік.
Обоє. Подміняють поняття: офшори не заборонені - вони без кінця це повторюють. Але ж справа в іншому: Зеленський, Баканов не сплачували податки Україні та допомогали Коломойському красти гроші - це крімінал. Та ще й не вписали в декларацію.
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24.10.2021 09:57 Відповісти
слэнг как у Кличко, когда он немножко выговорился)))
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24.10.2021 10:15 Відповісти
То,что украинцам не получается заткнуть рот(и никогда не прлучалось) - это не его заслуга!
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24.10.2021 10:30 Відповісти
Хітродупий Шефір, це один з ватажків містечкової зграї, яка в даний час рулить на Банковій.
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24.10.2021 12:14 Відповісти
тепер зрозуміло чому холуї з найближчого оточення зелепука уникають публічності...... ,
повне розчарування красномовним і "хрустально чистим" шефіром і безмежна огида до "засланого козачка" падлюки-зміюки-подоляки.
кому українці довірили керувати країною!?!?!?!!?
хитрови..ій наглобидлоті........... , і очікуємо якогось позитиву для країни сьогодні і завтра?!?!?!?!
хай уже вкотре обманулись на виборах тепер чекати ще два роки доти поки ця срань розікраде і розвалить країну??!?!?!
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24.10.2021 12:41 Відповісти
Стадо конченых ,цыничных довбоклювив с таким же предводителем.
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24.10.2021 13:48 Відповісти
Крюковой со Страны.юа отвечает "Кто на вас давит?"
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24.10.2021 14:36 Відповісти
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24.10.2021 16:05 Відповісти
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24.10.2021 16:10 Відповісти
На его рожу посмотрите,двух слов связать не может.
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24.10.2021 16:46 Відповісти
Люди, що ВИ наробили!? Подивіться, які нахабні, тупенькі вилупки повистрибували на"сцену" разом з припіздєнтом?
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24.10.2021 16:48 Відповісти
Ну и дурак єтот шифер. Бедная страна.
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24.10.2021 17:01 Відповісти
скоріш не він дурак ...- а відносно "бідності" ..., тут риторичне - так як "слуги" у нас всі що шейхи....
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24.10.2021 18:23 Відповісти
почему никто не спросил шифера кому принадлежат квартиры на бейкер-стрит в Лондоне . какая их цена . кто заплатил . за какие ..заслуги.. беня калломойский перекинул на счета зельца и шифера 41 лимон баксов У НАС ЖЕ СВОБОДА СЛОВА почему об этом не спросили . может савик шустрый по сценарию от вовы-квартального работает --- где тогда свобода слова --- это когда гордон штопанный гандон обзывает 5го президента мерзавцем . это у шустрого ..свобода слова.. и это лысое ничтожество не вылазит из каналов ахмета --- сплошная свобода слова --- для гордона - гандона
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24.10.2021 19:29 Відповісти
Кошерний дегенерат!!!
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24.10.2021 21:00 Відповісти
Спалились Кто теперь поверит, что ВОТ ЭТО недоразумение писало тексты для Квартала.
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24.10.2021 21:14 Відповісти
Проситься сам собою вірш Тараса:
"Україно, Україно, подивись на себе

В твоїй хаті сидить жид і сміється з тебе....."
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24.10.2021 21:16 Відповісти
"Неначе суки з кобелями, жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні" (с)
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24.10.2021 21:16 Відповісти
шифер-чьмо.
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24.10.2021 21:56 Відповісти
Эти умники запрещают жить гражданам
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24.10.2021 22:58 Відповісти
Кто это, кроме сфальфицированного обстрела я про это чмо ничего не слышал. Кто они все?
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24.10.2021 23:02 Відповісти
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25.10.2021 00:16 Відповісти
Старша слідча Генпрокуратури України з особливо важливих справ у 2003-2010 роках Галина Климович: «Навіщо такий балаган, ножичком у дворі, вибачте за цинізм. Далі. Чому не снайперка? Чому не вибухівка, зрештою, якщо це дійсно замах. Якби машина рухалася, як це подають, то був би такий розбіг куль, залишилось би два, три від сили, сліди. Тому я думаю, що «95 квартал» має дуже добрих піротехніків, уміє знімати фільми і все це виглядає дуже постановочно».

https://glavcom.ua/country/politics/viglyadaje-duzhe-postanovochno-vidoma-slidcha-pro-zamah-na-shefira-793233.html
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25.10.2021 00:45 Відповісти
шефир, шустер... ну просто калиброванные украинцы...
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25.10.2021 05:40 Відповісти
И новый министр обороны Резников оттуда же.
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25.10.2021 06:47 Відповісти
Приход к власти зеленой плесени - результат как раз дозированной свободы слова. Можно говорить что хочешь, но не выходить за жесткие рамки установленные олигархатом. И в пределах жестких идеологических рамок, установленных тем же олигархатом.
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25.10.2021 06:45 Відповісти
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