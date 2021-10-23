Facebook подав до суду на українця Солонченка: його підозрюють у розкраданні та продажу даних 178 млн користувачів
Facebook 21 жовтня 2022 року подав до суду на українського хакера, який скомпілював і продав загальнодоступні дані 178 млн користувачів Facebook на спецфорумі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно із судовими документами, оприлюдненими Business Insider, у період із січня 2018 року до вересня 2019 року обвинувачений Олександр Солонченко, також відомий під ніком Solomame, отримав доступ до загальнодоступної інформації (код користувача Facebook і номер телефону) приблизно 178 млн користувачів Facebook, використавши комп'ютерну програму для подачі автоматичних запитів на комп'ютери Facebook.
У позові Facebook також наголошується, що, починаючи з жовтня 2020 року, Солонченко займався торгівлею даними на RaidForums - онлайн-торговельному майданчику, який використовують для продажу і поширення зібраних, вкрадених і витеклих даних.
"Із 2020 року Солонченко продавав вкрадені або витягнуті дані з найбільшого комерційного банку України, найбільшої приватної служби доставки в Україні та французької компанії з аналізу даних. У травні 2021 року Солонченко також продав дані, які він отримав із Facebook у період із січня 2018 року до вересня 2019 року, а саме ідентифікатори користувачів Facebook і номери телефонів", - наголошується в позовній документації.
На думку Facebook, хакер порушив "умови надання послуг" і "умови платформи", які забороняють користувачам компанії робити що-небудь незаконне з її даними, отримувати дані за допомогою автоматизованих засобів і надавати їх третім особам без схвалення Facebook.
У своїй скарзі Facebook попросив федеральний суд про розгляд справи судом присяжних, заборону на використання Солонченком його продуктів або продажу отриманих від нього даних, а також про виплату відшкодування збитку.
"Facebook зазнав збитків, пов'язаних із зусиллями і ресурсами, які він використовував для розслідування, виправлення і реагування на поведінку Солонченка, як описано в цій скарзі, у розмірі, який буде визначений в суді та перевищує $75", - наголошується в позовній документації.
Соцмережа також вимагає заборонити Солонченку доступ до Facebook і продуктів Facebook, а також продавати або поширювати будь-які дані, отримані або імовірно отримані з Facebook або його продуктів.
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Уже 2022 год?
Ущерб фирме в $75 )))
може 75, а може і мільярд!
Если эти данные общедоступные и скачиваются через API - в чем криминал?
Наказывайте своих криворуких кодеров.
а в чем криминал
Ух ты...Гости из будущего!
Админ ,надо отдохнуть ,выпить чашечку кофе...
Цукєрбургєр хоче більш авантажну назву.
Компания Facebook в скором времени изменит название. Гендиректор Марк Цукерберг, который хочет прославиться созданием "метавселенной", объявит его на ежегодной конференции 28 октября, https://www.theverge.com/2021/10/19/22735612/facebook-change-company-name-metaverse пишет The Verge со ссылкой на источники.
В компании отказались комментировать информацию. При этом издание допускает, что грядущий ребрендинг связан с желанием техногиганта быть известным не только как социальная сеть.
Новое название компании держится в строжайшем секрете. Его не знают даже некоторые члены руководства.
Предполагается, что оно может быть связано с названием виртуального офиса Horizon, бета-версию которого Facebook запустила в августе 2021 года.