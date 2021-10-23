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Facebook подав до суду на українця Солонченка: його підозрюють у розкраданні та продажу даних 178 млн користувачів

Facebook подав до суду на українця Солонченка: його підозрюють у розкраданні та продажу даних 178 млн користувачів

Facebook 21 жовтня 2022 року подав до суду на українського хакера, який скомпілював і продав загальнодоступні дані 178 млн користувачів Facebook на спецфорумі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно із судовими документами, оприлюдненими Business Insider, у період із січня 2018 року до вересня 2019 року обвинувачений Олександр Солонченко, також відомий під ніком Solomame, отримав доступ до загальнодоступної інформації (код користувача Facebook і номер телефону) приблизно 178 млн користувачів Facebook, використавши комп'ютерну програму для подачі автоматичних запитів на комп'ютери Facebook.

У позові Facebook також наголошується, що, починаючи з жовтня 2020 року, Солонченко займався торгівлею даними на RaidForums - онлайн-торговельному майданчику, який використовують для продажу і поширення зібраних, вкрадених і витеклих даних.

"Із 2020 року Солонченко продавав вкрадені або витягнуті дані з найбільшого комерційного банку України, найбільшої приватної служби доставки в Україні та французької компанії з аналізу даних. У травні 2021 року Солонченко також продав дані, які він отримав із Facebook у період із січня 2018 року до вересня 2019 року, а саме ідентифікатори користувачів Facebook і номери телефонів", - наголошується в позовній документації.

На думку Facebook, хакер порушив "умови надання послуг" і "умови платформи", які забороняють користувачам компанії робити що-небудь незаконне з її даними, отримувати дані за допомогою автоматизованих засобів і надавати їх третім особам без схвалення Facebook.

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У своїй скарзі Facebook попросив федеральний суд про розгляд справи судом присяжних, заборону на використання Солонченком його продуктів або продажу отриманих від нього даних, а також про виплату відшкодування збитку.

"Facebook зазнав збитків, пов'язаних із зусиллями і ресурсами, які він використовував для розслідування, виправлення і реагування на поведінку Солонченка, як описано в цій скарзі, у розмірі, який буде визначений в суді та перевищує $75", - наголошується в позовній документації.

Соцмережа також вимагає заборонити Солонченку доступ до Facebook і продуктів Facebook, а також продавати або поширювати будь-які дані, отримані або імовірно отримані з Facebook або його продуктів.

Автор: 

Facebook (725) суд (11734) хакер (1361)


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Топ коментарі
+12
Facebook помойная яма
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23.10.2021 17:33
+9
Когда фейсбук продает рекламодателям данные пользователей, отслеживает активность юзеров, чтобы продавать их "вкусы"- это называется честный бизнес, но когда кто-то занимается тем же - это уже преступление?!!!
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23.10.2021 17:39
+7
"Получил доступ к общедоступной информации... Подали в суд в 2022 году... "Можно как-то текст внятнее отредактировать?
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23.10.2021 17:33
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Я что-то пропустил?
Уже 2022 год?
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23.10.2021 17:29 Відповісти
Пропустил)))
Ущерб фирме в $75 )))
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23.10.2021 17:41 Відповісти
"розслідування... ПЕРЕВИЩУЄ $75"

може 75, а може і мільярд!
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24.10.2021 02:59 Відповісти
Не поняв.
Если эти данные общедоступные и скачиваются через API - в чем криминал?
Наказывайте своих криворуких кодеров.
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23.10.2021 17:32 Відповісти
"Получил доступ к общедоступной информации... Подали в суд в 2022 году... "Можно как-то текст внятнее отредактировать?
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23.10.2021 17:33 Відповісти
доступ к общедоступной..
а в чем криминал
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23.10.2021 17:35 Відповісти
Не знаю. Это у Фейсбука надо спросить.
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23.10.2021 17:37 Відповісти
Это Интерфакс рукожопит, а Цензор копирует не проверяя)))
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23.10.2021 19:01 Відповісти
Ага, и нанесен для ФБ катастрофический ущерб, $75
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23.10.2021 20:57 Відповісти
Facebook помойная яма
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23.10.2021 17:33 Відповісти
и в своей яме пейсатый цукер не дает никому ковыряться.
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23.10.2021 22:48 Відповісти
Когда фейсбук продает рекламодателям данные пользователей, отслеживает активность юзеров, чтобы продавать их "вкусы"- это называется честный бизнес, но когда кто-то занимается тем же - это уже преступление?!!!
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23.10.2021 17:39 Відповісти
это так сложно собрать, шо ппц.
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23.10.2021 17:41 Відповісти
Токо шо ко мне на почту пришло сообщение, типа мол не хотите разместить статью, я почитал, просто мего шовинизм, стравить украинцев и поляков, я написал мол идите накуй, через час пишет мне какое то чучело под ником "василий гай" и предлагает с ходу 5000 грн за размещение(и типа мол не конечная еще можно увеличить) был послан накуй вторично, при чем уже с объяснением что я историк, я сдавал дипломную по сталинским репрессиям и я прекрасно знаю, к чему может привести обнимашки с кацапской мразотой..могу скинуть скрины если не верите.
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23.10.2021 17:45 Відповісти
это я к тому, что у меня не большое, но абсолютно проукраинское издание, падаль кацапская уже сюда пытается пролезть
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23.10.2021 17:47 Відповісти
Ай біда... яке нещастя. Мордокниговцям треба подати в суд на цукермана, що їхні загальновідомі данні загальновідомі.
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23.10.2021 17:45 Відповісти
Facebook 21 октября 2022 года подала в суд на украинского хакера
Ух ты...Гости из будущего!
Админ ,надо отдохнуть ,выпить чашечку кофе...
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23.10.2021 17:52 Відповісти
ушлые ФБ!...а нафига вы выдавливаете еще кроме п\я и номера тел. юзеров?..оно вам бл. зачем?!!!!, чтобы потом торговать ими?????!!!!!!!!кто при памяти, давно послал вас, чертил гребанных, нах! ..а этому поцу недурному, не почты ломать пришлось, что много труднее, а тел. просто из базы скачать!!!это какой уже раз тел. из ФБ на рынке появляются, спецом так делаете ?!!!а спецуре вражеской только по кайфу, за копейки базы данных пополнять!!!
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23.10.2021 18:04 Відповісти
Может пора уже всем фейсбуком забанить Цукерберга?
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23.10.2021 18:13 Відповісти
Весь многомиллиардный бизнес ФБ построен на продвижении рекламы с использованием данных пользователей, а тут какой-то выскочка их самих использовал и всё мимо кассы, конечно возмутительно!
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23.10.2021 18:39 Відповісти
Захер давит конкурента.
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23.10.2021 19:53 Відповісти
Молодець. Україна має таланти
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23.10.2021 20:06 Відповісти
Пейсбук скоро вже буде не Пейсбук.
Цукєрбургєр хоче більш авантажну назву.

Компания Facebook в скором времени изменит название. Гендиректор Марк Цукерберг, который хочет прославиться созданием "метавселенной", объявит его на ежегодной конференции 28 октября, https://www.theverge.com/2021/10/19/22735612/facebook-change-company-name-metaverse пишет The Verge со ссылкой на источники.

В компании отказались комментировать информацию. При этом издание допускает, что грядущий ребрендинг связан с желанием техногиганта быть известным не только как социальная сеть.

Новое название компании держится в строжайшем секрете. Его не знают даже некоторые члены руководства.

Предполагается, что оно может быть связано с названием виртуального офиса Horizon, бета-версию которого Facebook запустила в августе 2021 года.
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23.10.2021 21:14 Відповісти
Нещодавно написав такий собі дуже навіть політкоректний та аналітичний (з фактажем і посиланнями) пост про агресію кацапів в Україні. Фейсбук мене забанив на місяць (за "мову ненависті"!), а я в свою чергу "забанив" їх і закрив акаунт бо не вважаю можливим "любити всіх підарасів, злодіїв убивць...".
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23.10.2021 23:18 Відповісти
 
 