Facebook подав до суду на українця Солонченка: його підозрюють у розкраданні та продажу даних 178 млн користувачів

Facebook 21 жовтня 2022 року подав до суду на українського хакера, який скомпілював і продав загальнодоступні дані 178 млн користувачів Facebook на спецфорумі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно із судовими документами, оприлюдненими Business Insider, у період із січня 2018 року до вересня 2019 року обвинувачений Олександр Солонченко, також відомий під ніком Solomame, отримав доступ до загальнодоступної інформації (код користувача Facebook і номер телефону) приблизно 178 млн користувачів Facebook, використавши комп'ютерну програму для подачі автоматичних запитів на комп'ютери Facebook.

У позові Facebook також наголошується, що, починаючи з жовтня 2020 року, Солонченко займався торгівлею даними на RaidForums - онлайн-торговельному майданчику, який використовують для продажу і поширення зібраних, вкрадених і витеклих даних.

"Із 2020 року Солонченко продавав вкрадені або витягнуті дані з найбільшого комерційного банку України, найбільшої приватної служби доставки в Україні та французької компанії з аналізу даних. У травні 2021 року Солонченко також продав дані, які він отримав із Facebook у період із січня 2018 року до вересня 2019 року, а саме ідентифікатори користувачів Facebook і номери телефонів", - наголошується в позовній документації.

На думку Facebook, хакер порушив "умови надання послуг" і "умови платформи", які забороняють користувачам компанії робити що-небудь незаконне з її даними, отримувати дані за допомогою автоматизованих засобів і надавати їх третім особам без схвалення Facebook.

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У своїй скарзі Facebook попросив федеральний суд про розгляд справи судом присяжних, заборону на використання Солонченком його продуктів або продажу отриманих від нього даних, а також про виплату відшкодування збитку.

"Facebook зазнав збитків, пов'язаних із зусиллями і ресурсами, які він використовував для розслідування, виправлення і реагування на поведінку Солонченка, як описано в цій скарзі, у розмірі, який буде визначений в суді та перевищує $75", - наголошується в позовній документації.

Соцмережа також вимагає заборонити Солонченку доступ до Facebook і продуктів Facebook, а також продавати або поширювати будь-які дані, отримані або імовірно отримані з Facebook або його продуктів.