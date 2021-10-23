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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від початку доби поранено двох українських воїнів. Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети і ПТРК, - штаб ОС

Від початку доби поранено двох українських воїнів. Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети і ПТРК, - штаб ОС

Від початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

Зокрема, неподалік Новозванівки ворог вів вогонь із мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Новогригорівки найманці РФ двічі здійснили обстріл, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю.

"Унаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїнам надали домедичну допомогу та евакуювали в лікувальний заклад. Стан здоров'я обох - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі також зазначили, що українські воїни відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Від початку доби поранено двох українських воїнів. Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети і ПТРК, - штаб ОС 01

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поранення (2813) операція Об’єднаних сил (6725)


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23.10.2021 17:48 Відповісти
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення...
іх побратимам - швидкого реагування і точного попадання в ціль ... за кожний постріл іхтамнєтів...
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23.10.2021 17:50 Відповісти
обстрел со скидкой
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23.10.2021 17:52 Відповісти
Та нє, зебілам тільки цікаво, як там шофер шефіра з постановки 95-го кварталу! А той, хто про поранених воїнів заїкнувся, матиме податкові перевірки. Зельцман - гамно заздрістливе! Тобі до Пороха, як до луни рачки!
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23.10.2021 17:52 Відповісти
Російський металобрухт, який вони до недавна вважали супутником-шпигуном, згорів над США https://youtu.be/UtnOFLjV6IE
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23.10.2021 18:14 Відповісти
пора уже и хорошую ответку дать. сколько можно сопли жевать?????
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23.10.2021 18:39 Відповісти
За кожного вбитого або пораненого українського воїна, потрібно вбивати по 10 кацапофашистів! Слава Україні! 🇺🇦🇺🇦
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24.10.2021 15:51 Відповісти
 
 