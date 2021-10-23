Від початку доби поранено двох українських воїнів. Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети і ПТРК, - штаб ОС
Від початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.
Зокрема, неподалік Новозванівки ворог вів вогонь із мінометів калібру 120 мм.
У напрямку Новогригорівки найманці РФ двічі здійснили обстріл, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю.
"Унаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїнам надали домедичну допомогу та евакуювали в лікувальний заклад. Стан здоров'я обох - задовільний", - йдеться в повідомленні.
У штабі також зазначили, що українські воїни відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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