Ердоган доручив МЗС Туреччини оголосити персонами нон ґрата послів 10 країн
Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив у суботу про те, що дав зовнішньополітичному відомству країни необхідні інструкції для того, щоб оголосити послів десяти країн "персонами нон ґрата" після того, як вони опублікували заяву із закликом звільнити турецького бізнесмена Османа Кавалу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє турецьке видання "Сабах".
"Я віддав розпорядження голові МЗС негайно зайнятися оголошенням цих десяти послів персонами нон грата", - заявив він.
Видання зазначає, що Кавала чотири роки тому був поміщений у в'язницю за звинуваченням в участі в антиурядових протестах у 2013 році, а також за звинуваченням у причетності до спроби військового перевороту в Туреччині в 2016 році.
У понеділок посли Німеччини, Данії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, США, Фінляндії, Франції та Швеції опублікували спільну заяву, в якій містився заклик до уряду Туреччини "якнайшвидше і справедливо вирішити питання Кавали", який упродовж усього цього часу перебуває у в'язниці без винесеного вироку. Вони зазначили, що ув’язнення турецького бізнесмена і громадського активіста Османа Кавали, який народився в Парижі, "кидає тінь" на Туреччину.
У вівторок посли цих десяти країн були викликані в МЗС Туреччини. У зовнішньополітичному відомстві визнали, що ця заява суперечить дипломатичній практиці і назвали її неприйнятною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сам себе загнав в куток .....
Я еще тогда думал, что и Украине не помешала бы такая система в управлении страной.
"Турция не Россия"
Л. Кучма
Вам напомнить, что совсем недавно американского посла отправили домой для консультаций.
А до того трёх дипломатов, которые позволили себе принять участие в демонстрации в РФ тоже отправилил домой.
Правило очень простое - не гадь там, где живёшь.
Потому димломаты, которые работают в иностранном государстве стараются избегать любых действий, подобных тому, что сделали эти вот господа. Разумеется, что как только они получают иное назначение, они сразу же могут вполне себе позволить такие недружественные шаги.
Если могу позволить себе, то вот Вам такой пример(названия государств от балды взял): послу Бразилии в Канаде нельзя принимать участие в антиправительственных акциях против Канады. А вот посол Бразилии в Нидерландах вполне себе может поучаствовать в анти-канадской акции в Нидерландах. Это будет неприятно, но никого за это никуда не вышлют. Просто потому, что некого высылать.
Кстати - заявлений по громкому и очевидно липовому делу Шеремета, из за которого изгалялись и изгаляются над невинными людьми, послы этих демократий ни не делали..
Это и разряда - Кто ж его посадит, он же памятник!
Это быстро лечится)
а здеся всего одна лапотная матрёха надька семёнова пилять рада такой новости.
не удивительно.
насчет ватных училок и рюзьге мира- все верно, а восторги насчет Эрдогана несколько наивны, потому как, чем больше разосрется Эрдоган с Западом, тем больше будет дружить с азиопской паРашей и кремлядью.
Вообще Эрдогана понять можно. Такое бесцеремонное вмешательство во внутренние дела людьми, которые есть ПОСЛЫ в твоей стране. Это беспредел. Если бы 10 министров иностранных дел выступили бы с подобным обращением - это неприятно, но это НОРМАЛЬНО. По правилам. Политес соблюдён.
А послы так выступать против страны своей аккредитации не имеют права.
Мне кажется послы подумали, что сразу десятерых не вышлют. Зря. Недооценили Эндогана.