Ердоган доручив МЗС Туреччини оголосити персонами нон ґрата послів 10 країн

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив у суботу про те, що дав зовнішньополітичному відомству країни необхідні інструкції для того, щоб оголосити послів десяти країн "персонами нон ґрата" після того, як вони опублікували заяву із закликом звільнити турецького бізнесмена Османа Кавалу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє турецьке видання "Сабах".

"Я віддав розпорядження голові МЗС негайно зайнятися оголошенням цих десяти послів персонами нон грата", - заявив він.

Видання зазначає, що Кавала чотири роки тому був поміщений у в'язницю за звинуваченням в участі в антиурядових протестах у 2013 році, а також за звинуваченням у причетності до спроби військового перевороту в Туреччині в 2016 році.

У понеділок посли Німеччини, Данії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, США, Фінляндії, Франції та Швеції опублікували спільну заяву, в якій містився заклик до уряду Туреччини "якнайшвидше і справедливо вирішити питання Кавали", який упродовж усього цього часу перебуває у в'язниці без винесеного вироку. Вони зазначили, що ув’язнення турецького бізнесмена і громадського активіста Османа Кавали, який народився в Парижі, "кидає тінь" на Туреччину.

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У вівторок посли цих десяти країн були викликані в МЗС Туреччини. У зовнішньополітичному відомстві визнали, що ця заява суперечить дипломатичній практиці і назвали її неприйнятною.