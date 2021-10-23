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Ердоган доручив МЗС Туреччини оголосити персонами нон ґрата послів 10 країн

Ердоган доручив МЗС Туреччини оголосити персонами нон ґрата послів 10 країн

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив у суботу про те, що дав зовнішньополітичному відомству країни необхідні інструкції для того, щоб оголосити послів десяти країн "персонами нон ґрата" після того, як вони опублікували заяву із закликом звільнити турецького бізнесмена Османа Кавалу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє турецьке видання "Сабах".

"Я віддав розпорядження голові МЗС негайно зайнятися оголошенням цих десяти послів персонами нон грата", - заявив він.

Видання зазначає, що Кавала чотири роки тому був поміщений у в'язницю за звинуваченням в участі в антиурядових протестах у 2013 році, а також за звинуваченням у причетності до спроби військового перевороту в Туреччині в 2016 році.

У понеділок посли Німеччини, Данії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, США, Фінляндії, Франції та Швеції опублікували спільну заяву, в якій містився заклик до уряду Туреччини "якнайшвидше і справедливо вирішити питання Кавали", який упродовж усього цього часу перебуває у в'язниці без винесеного вироку. Вони зазначили, що ув’язнення турецького бізнесмена і громадського активіста Османа Кавали, який народився в Парижі, "кидає тінь" на Туреччину.

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У вівторок посли цих десяти країн були викликані в МЗС Туреччини. У зовнішньополітичному відомстві визнали, що ця заява суперечить дипломатичній практиці і назвали її неприйнятною.

Автор: 

вислання (98) нон грата (141) Туреччина (3618) Ердоган Реджеп Таїп (952)


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Топ коментарі
+19
хорошо хоть Украина не подписалась под этим обращением - наверное Ермак прозевал
Кстати - заявлений по громкому и очевидно липовому делу Шеремета, из за которого изгалялись и изгаляются над невинными людьми, послы этих демократий ни не делали..
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23.10.2021 18:12
+17
В ответ на обращение с просьбой о справедливом суде он высылает послов 10 стран, такого даже рашка себе не позволяет.
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23.10.2021 18:05
+12
да, таки турецький капець
сам себе загнав в куток .....
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23.10.2021 18:02
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турецкий гамбит..
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23.10.2021 17:59 Відповісти
да, таки турецький капець
сам себе загнав в куток .....
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23.10.2021 18:02 Відповісти
Мне это было понятно еще с того момента, когда Эрдоган отменил введенную Ататюрком систему, когда собравшиеся вместе руководители Генштаба, Академии наук и Верховного суда могли принять решение о досрочных парламентских или президентских выборах, при этом сами не имели право участвовать в выборах или предлагать кандидатов.
Я еще тогда думал, что и Украине не помешала бы такая система в управлении страной.
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24.10.2021 16:40 Відповісти
и теперь их интересы в турции придется представлять украине
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23.10.2021 18:06 Відповісти
это он зря.

"Турция не Россия"
Л. Кучма
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23.10.2021 18:00 Відповісти
Султан Ердоган знає, що вже невдовзі буде "великий шухер", тому готується відхопити свій ласий шматок на Бл. Сході.
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05.04.2022 20:42 Відповісти
Невдовзі буде Kirim bizim
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23.10.2021 18:02 Відповісти
В ответ на обращение с просьбой о справедливом суде он высылает послов 10 стран, такого даже рашка себе не позволяет.
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23.10.2021 18:05 Відповісти
Да здрасте.
Вам напомнить, что совсем недавно американского посла отправили домой для консультаций.
А до того трёх дипломатов, которые позволили себе принять участие в демонстрации в РФ тоже отправилил домой.

Правило очень простое - не гадь там, где живёшь.
Потому димломаты, которые работают в иностранном государстве стараются избегать любых действий, подобных тому, что сделали эти вот господа. Разумеется, что как только они получают иное назначение, они сразу же могут вполне себе позволить такие недружественные шаги.

Если могу позволить себе, то вот Вам такой пример(названия государств от балды взял): послу Бразилии в Канаде нельзя принимать участие в антиправительственных акциях против Канады. А вот посол Бразилии в Нидерландах вполне себе может поучаствовать в анти-канадской акции в Нидерландах. Это будет неприятно, но никого за это никуда не вышлют. Просто потому, что некого высылать.
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24.10.2021 17:18 Відповісти
хорошо хоть Украина не подписалась под этим обращением - наверное Ермак прозевал
Кстати - заявлений по громкому и очевидно липовому делу Шеремета, из за которого изгалялись и изгаляются над невинными людьми, послы этих демократий ни не делали..
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23.10.2021 18:12 Відповісти
В Украине тьма турецких стройкомпаний. Сидят себе тихонько и бабло отмывают! И как то забавно все тендеры выигрывают.

Это и разряда - Кто ж его посадит, он же памятник!
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24.10.2021 01:03 Відповісти
Зате вони капітально будують.
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24.10.2021 10:56 Відповісти
Хз, что они там отмывают. Ни разу не слышал плохого слова в сторону дорог, проложенных турецкими подрядчиками. Делают в 1,5 раза дешевле и в 3 раза качественнее, по сравнению с "рідненькими" украинскими упырями.
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24.10.2021 11:10 Відповісти
роблять небездоганно але точно краще ніж наші дупорукі
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24.10.2021 16:35 Відповісти
Не уверен, что причина в рукожопости, строительство дорог не особо сложная отрасль. Как по мне, основная причина в том, что стараются максимально сократить расходы на мат-л и работу, чтобы всё сэкономленное украсть. Вполне вероятно, что турки тоже потихоньку пилят на этих подрядах...процентов 10%. У наших "родненьких" соотечественников процент попила вероятно с 50 только начинается.
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25.10.2021 09:28 Відповісти
По ходу Эрдогана крупно заносит)

Это быстро лечится)
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23.10.2021 18:15 Відповісти
Революцией?
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23.10.2021 18:59 Відповісти
Санкциями.
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23.10.2021 19:39 Відповісти
глубокой озабоченностью
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23.10.2021 19:58 Відповісти
отказом от помидоров
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24.10.2021 11:40 Відповісти
Эрдоган красава - Раздаёт тюлей всем направо и налево
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23.10.2021 18:15 Відповісти
Посмотрел кто лайкнул, ничего неожиданного)))
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23.10.2021 18:53 Відповісти
лукожопый упырь и эрдоган - братья и ядовитые ягоды одного сорта.
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23.10.2021 19:04 Відповісти
Не були б ядовитими, ці ягоди б давно з'їли ))
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24.10.2021 10:59 Відповісти
він так ворогами обложиться, що не помітить як і ***** обжене, який є визнаним лідером у цій справі
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24.10.2021 16:37 Відповісти
Все ж таки пЕрдоган диктатор..
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23.10.2021 18:21 Відповісти
Лира падает. Стабильность
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23.10.2021 18:25 Відповісти
А британцы совсем не причем))))
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23.10.2021 18:54 Відповісти
а у нас посол однієї країни взагалі повчає кого можна героїзувати, а кого ні...і від влади ні пари з вуст.
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23.10.2021 19:18 Відповісти
Шото вокруг нас всё мрачнее и мрачнее становится...
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23.10.2021 20:31 Відповісти
Где-то в бункере хлопнула пробка от шампанского...
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23.10.2021 20:33 Відповісти
прошу звернути увагу, пане, хто тут зрадiв такiй новинi...

а здеся всего одна лапотная матрёха надька семёнова пилять рада такой новости.
не удивительно.
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24.10.2021 15:44 Відповісти
"Платон мне друг но истина дороже" так кажется говорили в древности... Ну так вот , Эрдоган типа наш стратегический партнер , но по сути маленький ( ну может средненький) Путин по существу. ( мы уже проходили "любовь" украинцев к Лукашенко, теперь к Алиеву.. но суть то у них всех одна, различие только в полутонах..
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23.10.2021 21:40 Відповісти
Он вам не Реджепон.
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23.10.2021 22:30 Відповісти
"Розумний" вчинок, нічого не скажеш.
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24.10.2021 00:39 Відповісти
Эрдоган - красава!!!Это ответ на гуманитарный демарш послов. Никуда они не денутся - пришлют через неделю новых с новыми верительными грамотами.Но помыкать собой не даст никому.Мудрый и опасный восточный правитель.Меня поразила одна деталь.Когда была попытка переворота,он в перыую очередь арестовал 4 тысячи учителей!!! У нас же до сих пор целые школы и районо состоят из упоротых ватников,открыто вдалбливающие "русский мир и православие" в незрелые головы учеников - И НИЧЕГО!!! Да,он не подарок,но четко понимает откуда,что берется!.
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24.10.2021 10:22 Відповісти
Навіщо посли, досить і консула.
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24.10.2021 11:05 Відповісти
у тебя и умная мысль и глупая в одном флаконе, значит каша в голове.
насчет ватных училок и рюзьге мира- все верно, а восторги насчет Эрдогана несколько наивны, потому как, чем больше разосрется Эрдоган с Западом, тем больше будет дружить с азиопской паРашей и кремлядью.
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24.10.2021 15:47 Відповісти
Во первых,научись читать и понимать написанное,хамло. Ты меня не знаешь и я не высказывался насчет содержимого твоей головы.Разные мнения существуют независимо от твоего скудного ума.
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24.10.2021 18:23 Відповісти
не, во-первых ПНХ, кацап ляксей)) ось так вiрно. все iнше не важливо. )
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24.10.2021 19:29 Відповісти
Тупой тролль.
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25.10.2021 09:42 Відповісти
Джигит, никого не боится. Зато его начинают все бояться. Нашим керманычам есть брать с кого пример, (если конечно не загрустят от страха) .
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24.10.2021 16:20 Відповісти
Уже "грустили", обильной диареей и извинениями кадырке.
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24.10.2021 16:38 Відповісти
Представляю сейчас в Кремле... Шампанское, наверное, открывают... Гады.

Вообще Эрдогана понять можно. Такое бесцеремонное вмешательство во внутренние дела людьми, которые есть ПОСЛЫ в твоей стране. Это беспредел. Если бы 10 министров иностранных дел выступили бы с подобным обращением - это неприятно, но это НОРМАЛЬНО. По правилам. Политес соблюдён.
А послы так выступать против страны своей аккредитации не имеют права.

Мне кажется послы подумали, что сразу десятерых не вышлют. Зря. Недооценили Эндогана.
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24.10.2021 17:21 Відповісти
 
 