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Новини
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Рішення "Укрзалізниці" списувати вагони за віком призведе до кризи на ринку перевезень, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв

Рішення

Ініціатива Мінінфраструктури списувати вагони за віком межує зі зрадою національних інтересів України, оскільки цілеспрямовано погіршує умови роботи українського бізнесу.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР із питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Це дурість, що межує з кримінальною відповідальністю. Чому? Бо це дестабілізує ринок перевезення. "Укрзалізниця" і так на межі банкрутства. Якщо на сьогоднішній день стратегічно перевізники почнуть шукати шляхи переходу на перевезення вантажів автомобільним транспортом, то це серйозно вдарить по бюджету надходжень "Укрзалізниці", - розповів Бондарєв.

За його словами, замінити списані вагони, яких буде понад 50 тисяч, нереально, оскільки грошей на їхню купівлю в УЗ немає. Крім того, потужності вітчизняних вагоноремонтних заводів не дозволяють виготовити таку кількість нових вагонів у стислі терміни.

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"Це фізично неможливо. Та й грошей ні у кого на таке заміщення відразу не буде. Я згоден із тим, що застарілі вагони необхідно поступово заміщати. Але це має  бути програма, яка стратегічно не торкнеться обсягів ринку перевезення", - пояснив Бондарєв.

Депутат наголосив, що в разі прийняття проєкту Мінінфраструктури про списання вагонів за віком ринок перевезень очікує колапс через дефіцит рухомого складу.

"Якщо зникне така кількість вагонів із ринку перевезення, то у нас просто не буде чим возити. І ми зіткнемося з кризою перевезення. А "Укрзалізниця" вже точно протягне ноги і буде банкрутом", - підсумував Бондарєв.

На його думку, Мінінфраструктури останнім часом цілеспрямовано приймає рішення, що погіршують умови для українського бізнесу.  І депутат вважає, що правоохоронні органи мають звернути увагу на ситуацію, що склалася з перевезенням залізницею.

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"Мені здається, це вже економічна позиція, що межує зі зрадою українських національних інтересів. Сьогодні Російська Федерація просуває програму економічного удушення українського бізнесу через підвищення ціни на газ. Адже закриваються українські підприємства. А "Укрзалізниця" реалізує таку ж стратегію на ринку українського виробництва за рахунок підвищення вартості фактично перевезень, вартості послуг УЗ, призводячи до збільшення собівартості українського продукту. А це призведе до того, що не буде ринку збуту для цієї продукції. Це призведе до закриття заводів і до економічного удушення нашої країни", - пояснив Бондарєв.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури опублікувало проєкт наказу, яким пропонується списувати вантажні вагони не за технічним станом, а за віком. Це вже не перша версія цього наказу. Попередні були відкликані через відсутність обґрунтування та аналізу впливу на економіку країни. Проти цього рішення виступили українські та міжнародні бізнес-асоціації.

Автор: 

Бондарєв Костянтин (31) Укрзалізниця (6896) вагони (803) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+4
це не так
Володимир Зеленський дуже багато вклав у цю галузь
наприклад, зарплатню видатного залізничника Сірожі Лєщєнко
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23.10.2021 19:16
+3
Это очередной развод от зелёных. Выкупят их по цене лома, потом в лучшем случае покрасят, сделают липовые документы по КР и вперёд бабло косить! Тварюки.
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23.10.2021 18:47
+3
Використовувати,вже,майже,нічого неможливо...Рама,візки,осі,катки,якщо невироблений ресурс.Рельси розслоєні бачили Ремонтні майстерні то-порнографія для бдазнів
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23.10.2021 19:28
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Это очередной развод от зелёных. Выкупят их по цене лома, потом в лучшем случае покрасят, сделают липовые документы по КР и вперёд бабло косить! Тварюки.
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23.10.2021 18:47 Відповісти
Не знаю какие и у кого купят.
Но, старые надо списывать ТОЧНО!
Иначе многочисленных аварий на ЖД не избежать.
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23.10.2021 19:01 Відповісти
списувати нете,їх потрібно знищувати!!! Там,неприпустимий стан металу
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23.10.2021 19:08 Відповісти
лапотник. сколько было аварий из за старых вагонов за последние 6 месяцев?
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23.10.2021 19:43 Відповісти
Ты тыпил не умеющий пользоваться Гуглом:
"за 6 месяцев 2020 было 56 аварий со сходами, а за 6 месяцев 2021 - 79 аварий и 1 катастрофа"
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24.10.2021 00:31 Відповісти
ти ще скажи, що Сірожа Лєщєнко не тямить у залізничних питаннях!
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23.10.2021 18:53 Відповісти
Вагони ,що розсипаються повинні перетворюватися на литво!!!
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23.10.2021 18:59 Відповісти
але не всі одночасно!
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23.10.2021 19:01 Відповісти
коли,в якого рама розірветься,колісні пари повідлітають, накоять лиха довкіллю .дефектоскопія відсутня,зиск править бал!Тому шокова,або ніякої
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23.10.2021 19:05 Відповісти
я не про те... про дійсно аварійні мова не йде...це зрозуміло (але одночасно списувати тільки за віком - не треба... інколи старе (не ааврійне!!!) надійніше чим нове
за віком і аварійне - це не одне й те... оце я мав на увазі...
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23.10.2021 19:12 Відповісти
Є ресурс! Якщо він вироблений,то менша шкода від Знищення! Інше Злочин. Структура металу,й особливо в вузлах статичних й динамічних навантажень!!Бачили,б,ви,що,там коїться
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23.10.2021 19:17 Відповісти
згоден з кожним словом... але одночасно вилучити 50 000 вагонів... можливо?
хто довів до знищення рембаз по ремонту де можливо і відновленню того, що ще підлягає?
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23.10.2021 19:23 Відповісти
Використовувати,вже,майже,нічого неможливо...Рама,візки,осі,катки,якщо невироблений ресурс.Рельси розслоєні бачили Ремонтні майстерні то-порнографія для бдазнів
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23.10.2021 19:28 Відповісти
виходить навіть теоритично - ніяк.. тільки списувати і в металобрухт...
то дійсно колпас насувається..?.
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23.10.2021 19:35 Відповісти

Життя,і все в житті процеси. Процесу руйнації можна протиставити,лише процес творення
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23.10.2021 19:41 Відповісти
Рельси розслоєні бачили -, да видел, каждый день это вижу, только с работы пришёл и так каждый день.
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23.10.2021 20:28 Відповісти
Дефектоскопія ещё не відсутня - я ещё есть.
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23.10.2021 19:56 Відповісти
А,я в секретері й на копійчаній пенсії
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23.10.2021 20:10 Відповісти
напомните мне хоть что нибудь одно... где бы еще не навис коллапс? )))
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23.10.2021 19:02 Відповісти
нетре було дебілів підпускати до життя
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23.10.2021 19:06 Відповісти
я це кажу вже третій рік )))))
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23.10.2021 19:14 Відповісти
Вам,легше.Для мене,це це проблема,все,життя
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23.10.2021 19:18 Відповісти
це і моє життя...і моя проблема - хіба ми не в одому підводному човні?
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23.10.2021 19:20 Відповісти
Я,й,кажу,що в сраці..Але,то- волання в пустелі...Наш попередник Діоген
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23.10.2021 19:22 Відповісти
так начеб то грубо ))) але влучно!...
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23.10.2021 19:24 Відповісти
я вот погуглил по разным источникам - средний возраст вагонов в Украине 30 лет, некоторые пишут что и больше
- Значит рубили бабло, а вкладывать в отрасль никто не хотел
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23.10.2021 19:12 Відповісти
це не так
Володимир Зеленський дуже багато вклав у цю галузь
наприклад, зарплатню видатного залізничника Сірожі Лєщєнко
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23.10.2021 19:16 Відповісти
30 то -виссане число
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23.10.2021 19:19 Відповісти
якщо,немає відповідальності,то й немає країни
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23.10.2021 19:20 Відповісти
Капут залізниці вже давно,просто зараз настав час на альтметал.
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23.10.2021 19:17 Відповісти
лише озвучили! Якусь махінацію мутять
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23.10.2021 19:42 Відповісти
у нас уз еще не так плоха, как может показаться) то вы не были в рашковании, молдове или румынии
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23.10.2021 19:43 Відповісти
У мене стаж роботи на мпс та Укр-ці 37 років . Одесько-Киш. знаю. А про леща та інше ....... .
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23.10.2021 19:54 Відповісти
В сети полно сравнений УЗ и РЖД. К сожалению там всё грустно.
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23.10.2021 21:20 Відповісти
ага. особенно у скабеевой. верить рашкованцам - себя не уважать. посмотри лучше реальное видео на ютубе, а не показуху, которую они показывают для обывателей
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23.10.2021 22:13 Відповісти
Кацапы реально обновляли подвижной состав, когда на них нефтебаксы сыпались, 50-летние вагоны у них не ездят. У нас - ездят. Другое дело, что отношение к подвижному составу наплевательское, а бы ездил, ну так у нас не лучше.
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24.10.2021 08:24 Відповісти
Якщо металобрухт небудуть списувати почнуться системні аварії.Ситуація що склалася в УЗ це наслідок державного управління,нічого дивного.
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23.10.2021 19:58 Відповісти
всем телегам занять очередь на субсидию в пенсионном фонде..
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23.10.2021 20:29 Відповісти
 
 