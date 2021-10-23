Рішення "Укрзалізниці" списувати вагони за віком призведе до кризи на ринку перевезень, - нардеп "Батьківщини" Бондарєв

Ініціатива Мінінфраструктури списувати вагони за віком межує зі зрадою національних інтересів України, оскільки цілеспрямовано погіршує умови роботи українського бізнесу.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР із питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Це дурість, що межує з кримінальною відповідальністю. Чому? Бо це дестабілізує ринок перевезення. "Укрзалізниця" і так на межі банкрутства. Якщо на сьогоднішній день стратегічно перевізники почнуть шукати шляхи переходу на перевезення вантажів автомобільним транспортом, то це серйозно вдарить по бюджету надходжень "Укрзалізниці", - розповів Бондарєв.

За його словами, замінити списані вагони, яких буде понад 50 тисяч, нереально, оскільки грошей на їхню купівлю в УЗ немає. Крім того, потужності вітчизняних вагоноремонтних заводів не дозволяють виготовити таку кількість нових вагонів у стислі терміни.

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"Це фізично неможливо. Та й грошей ні у кого на таке заміщення відразу не буде. Я згоден із тим, що застарілі вагони необхідно поступово заміщати. Але це має бути програма, яка стратегічно не торкнеться обсягів ринку перевезення", - пояснив Бондарєв.

Депутат наголосив, що в разі прийняття проєкту Мінінфраструктури про списання вагонів за віком ринок перевезень очікує колапс через дефіцит рухомого складу.

"Якщо зникне така кількість вагонів із ринку перевезення, то у нас просто не буде чим возити. І ми зіткнемося з кризою перевезення. А "Укрзалізниця" вже точно протягне ноги і буде банкрутом", - підсумував Бондарєв.

На його думку, Мінінфраструктури останнім часом цілеспрямовано приймає рішення, що погіршують умови для українського бізнесу. І депутат вважає, що правоохоронні органи мають звернути увагу на ситуацію, що склалася з перевезенням залізницею.

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"Мені здається, це вже економічна позиція, що межує зі зрадою українських національних інтересів. Сьогодні Російська Федерація просуває програму економічного удушення українського бізнесу через підвищення ціни на газ. Адже закриваються українські підприємства. А "Укрзалізниця" реалізує таку ж стратегію на ринку українського виробництва за рахунок підвищення вартості фактично перевезень, вартості послуг УЗ, призводячи до збільшення собівартості українського продукту. А це призведе до того, що не буде ринку збуту для цієї продукції. Це призведе до закриття заводів і до економічного удушення нашої країни", - пояснив Бондарєв.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури опублікувало проєкт наказу, яким пропонується списувати вантажні вагони не за технічним станом, а за віком. Це вже не перша версія цього наказу. Попередні були відкликані через відсутність обґрунтування та аналізу впливу на економіку країни. Проти цього рішення виступили українські та міжнародні бізнес-асоціації.