На тлі епідемії COVID-19 ватажок ОРДО Пушилін наживається на закупівлі ліків: "освоєно" вже 150 млн рублів

В окупованій частині Донецької області через корупцію "керівництва" в лікарнях не вистачає ліків, медпрепаратів та обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Вільнодумець".

"За словами співробітників "МОЗ ДНР", така ситуація склалася внаслідок давно налагодженої корупційної складової під час закупівлі необхідних ліків та обладнання для медичного сектора "республіки", що додатково ускладнюється критичною ситуацією із захворюванням на COVID-19. Найцікавішим, за словами представників "МОЗ ДНР", є те, що на чолі корупційної схеми з освоєння коштів на закупівлі ліків, тобто їхнім банальним "розпилюванням", стоїть особисто так званий "глава ДНР" Денис Пушилін і його найближче оточення", - наголошується в публікації.

Уточнюється, що схема реалізується через давнього товариша і партнера щодо махінацій у фінансовій піраміді "МММ", ватажка ОРДО Андрія Крамара, який наразі називається "помічником глави ДНР".

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"Через Крамара Пушилін особисто керує закупівлями медичних препаратів і обладнання, які в "ДНР" здійснюються через ДП "Ліки Донбасу", - запевняють у публікації.

"Ліки Донбасу" проводять закупівлі тільки в однієї російської фірми ("Біофарм") за завищеними в 3-5 разів цінами. Водночас закуповується "здебільшого неліквід, який компанії не вдалося реалізувати на території РФ, а також препарати з граничним або вже вичерпаним терміном придатності".

"За найскромнішими підрахунками, через зазначені схеми високопоставленими ділками "ДНР" вже освоєно понад 150 млн бюджетних рублів, понад половина з яких осіла в кишенях Пушиліна і його подільників. Тому не дивно, що грошей у "глави" на відпустку дочки в Дубаї і на нерухомість у РФ вистачає. Найбільше працівників "МОЗ ДНР" і місцевих лікарів обурює те, що в той час, коли в "ДНР" лютує пандемія і немає нічого необхідного для боротьби з нею, і ситуація з кожним днем ​​все погіршується і погіршується, так званий "глава республіки" і його найближче оточення продовжують цинічно заробляти на життях людей, влаштовуючи справжній геноцид на окупованих територіях", - наголошується в повідомленні.

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