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Новини
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На тлі епідемії COVID-19 ватажок ОРДО Пушилін наживається на закупівлі ліків: "освоєно" вже 150 млн рублів

На тлі епідемії COVID-19 ватажок ОРДО Пушилін наживається на закупівлі ліків:

В окупованій частині Донецької області через корупцію "керівництва" в лікарнях не вистачає ліків, медпрепаратів та обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Вільнодумець".

"За словами співробітників "МОЗ ДНР", така ситуація склалася внаслідок давно налагодженої корупційної складової під час закупівлі необхідних ліків та обладнання для медичного сектора "республіки", що додатково ускладнюється критичною ситуацією із захворюванням на COVID-19. Найцікавішим, за словами представників "МОЗ ДНР", є те, що на чолі корупційної схеми з освоєння коштів на закупівлі ліків, тобто їхнім банальним "розпилюванням", стоїть особисто так званий "глава ДНР" Денис Пушилін і його найближче оточення", - наголошується в публікації.

Уточнюється, що схема реалізується через давнього товариша і партнера щодо махінацій у фінансовій піраміді "МММ", ватажка ОРДО Андрія Крамара, який наразі  називається "помічником глави ДНР".

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"Через Крамара Пушилін особисто керує закупівлями медичних препаратів і обладнання, які в "ДНР" здійснюються через ДП "Ліки Донбасу", - запевняють у публікації.

"Ліки Донбасу" проводять закупівлі тільки в однієї російської фірми ("Біофарм") за завищеними в 3-5 разів цінами. Водночас закуповується "здебільшого неліквід, який компанії не вдалося реалізувати на території РФ, а також препарати з граничним або вже вичерпаним терміном придатності".

"За найскромнішими підрахунками, через зазначені схеми високопоставленими ділками "ДНР" вже освоєно понад 150 млн бюджетних рублів, понад половина з яких осіла в кишенях Пушиліна і його подільників. Тому не дивно, що грошей у "глави" на відпустку дочки в Дубаї і на нерухомість у РФ вистачає. Найбільше працівників "МОЗ ДНР" і місцевих лікарів обурює те, що в той час, коли в "ДНР" лютує пандемія і немає нічого необхідного для боротьби з нею, і ситуація з кожним днем ​​все погіршується і погіршується, так званий "глава республіки" і його найближче оточення продовжують цинічно заробляти на життях людей, влаштовуючи справжній геноцид на окупованих територіях", - наголошується в повідомленні.

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Автор: 

ліки (1331) Донецька область (8765) Пушилін Денис (135) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+12
Не заважайте тупіковій вєтві еволіції дамбвабвійців працвітать. Все там правильно робиться.
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23.10.2021 19:29
+11
А чем он хуже нашей власти, всё так делают....
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23.10.2021 19:12
+9
Мелко плавает.Надо сначала сделать ковидный фонд,а потом перевести деньги на строительство дорог.😀
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23.10.2021 19:27
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А чем он хуже нашей власти, всё так делают....
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23.10.2021 19:12 Відповісти
І наш стєпашка встиг приодягтись.
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23.10.2021 19:25 Відповісти
це не межа
дайте чепушиліну мільярд - він його засвоїть на нефіґ снєдать!
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23.10.2021 19:21 Відповісти
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23.10.2021 19:27 Відповісти
чепушила вор опытный, со стажем)))...не зря лохов дамбасских матросить согласился)))...намоет у них еще больше, чем в АО МММ...
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23.10.2021 19:27 Відповісти
Мелко плавает.Надо сначала сделать ковидный фонд,а потом перевести деньги на строительство дорог.😀
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23.10.2021 19:27 Відповісти
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23.10.2021 19:28 Відповісти
Не заважайте тупіковій вєтві еволіції дамбвабвійців працвітать. Все там правильно робиться.
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23.10.2021 19:29 Відповісти
Некуй считать чужие деньги. Следите за своими)
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23.10.2021 19:30 Відповісти
Та как то пихай, шо у них там творится.
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23.10.2021 19:34 Відповісти
Могу им продать использованную разовую маску. Дорого.
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23.10.2021 19:35 Відповісти
поаплодируем бамбазятских лохам
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23.10.2021 19:36 Відповісти
наші нелохи негірші
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23.10.2021 19:37 Відповісти
ваши может быть
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23.10.2021 19:45 Відповісти
даремно,вони - Ваші З ними,й чімчікуйте на ковдне к-ще
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23.10.2021 19:48 Відповісти
У самих воровство и коррупция зашкаливает, а мы о Пушилине с переживаем
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23.10.2021 19:38 Відповісти
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23.10.2021 19:39 Відповісти
ми іх пушилі, пушилі...
пушилі, пушилі...
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23.10.2021 21:04 Відповісти
Что нам чепушилин ? Бигус опубликовал факты как у нас чиновники на Ковид закупках наживаются. Без тендеров и контроля
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23.10.2021 19:40 Відповісти
Слова неких сотрудников МОЗ некому телеграмм каналу это конечно очень достоверный источник.
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23.10.2021 19:44 Відповісти
Какая разніца
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23.10.2021 19:45 Відповісти
150 млн рублей? Тут непонятно куда подевался ковидный фонд в 60 млрд грн, вот это размах.
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23.10.2021 19:46 Відповісти
Мене дуже влаштовує пушилин в ОРДЛО. Натхнення йому і повних кишень кацапських ржублів.
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23.10.2021 19:53 Відповісти
Жители ОРДЛО не хотят выйти помитинговать по этому поводу? Или их больше волнует судьба какого то уголовника косяка??
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23.10.2021 19:56 Відповісти
За Косяка по 200 рупий давали, а за протесты против Пушилы на подвал отправят. Это они при Украине гордые были, долбасяне
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23.10.2021 20:03 Відповісти
Эти лекарства для удобства больных перенаправлены в аптечные сети
Там же можно купить украинские лекарства завезенные Красным крестом.

Больницы забиты ковидными, врачей мало. Морги заполнены, очередь на похороны на 5 дней вперед. Виновата как всегда Украина, границу с которой орки закупорили напрочь, зато в паРашу ворота нараспашку.
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23.10.2021 20:07 Відповісти
Лагідна деокупація . Фсьо нормально
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23.10.2021 22:00 Відповісти
бо ссо курят трубку мира...тобто айкосы офисные...
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23.10.2021 20:17 Відповісти
Пушилин скоро сыграет в ящик это очевидно
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23.10.2021 20:25 Відповісти
Коли там "Майдан" відбудеться....
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23.10.2021 20:46 Відповісти
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу
(Т.Г.Шевченко)
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23.10.2021 21:56 Відповісти
гіпотеза...
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23.10.2021 22:17 Відповісти
Як сказав би кіля азіров : "піх..й"
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23.10.2021 21:28 Відповісти
Всьо нормально . То так має бути . Це ж срюзьке мір . Як кажуть кацапи - "нє абращайтє вніманія , всьо атлічна"
Вата повинна наїстися срюзького міра на 7 поколінь вперед . Інакше не схочуть цілувати чоботи солдатам НАТО
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23.10.2021 21:51 Відповісти
Осмелюсь предположить что опять Украина виновата?
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23.10.2021 21:57 Відповісти
Війна дешевою не буває
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23.10.2021 22:08 Відповісти
На России, если ты не входишь в номенклатуру, не олигарх или просто богат, если не родственник власть имущего - ты не стоишь внимания, чтоб тебя спасали. Выживешь - твоё счастье. А бабы - они ещё нарожают.
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23.10.2021 22:23 Відповісти
Ой, я вас умоляю. Типа у нас не так? Больные лечатся за свой счёт, анализы, лекарства, Кате, все платное. Семейные не пишут направления даже на бесплатные анализы, при подтвержденным ковиде, не говоря уж о бесплатных или хоть за полцены рецептах.
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24.10.2021 08:26 Відповісти
Проте в нас в більших масштабах. Чого вартує лише "Велике будівництво" за рахунок частини ковідного фонду.
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24.10.2021 14:05 Відповісти
 
 