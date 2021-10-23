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Новини Коронавірус і карантин
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Завтра посилюється карантин на Буковині: запроваджуються обмеження у транспорті, кафе та кіно

Завтра посилюється карантин на Буковині: запроваджуються обмеження у транспорті, кафе та кіно

Чернівецька обласна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про посилення карантинних заходів. У кафе, кінотеатри та інші заклади можна потрапити тільки після пред'явлення сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Комісія ТЕБ та НС пропонує дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установи лише за наявності сертифіката про вакцинацію або документа, що свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест чи експрес-тест, який чинний 72 години. Таке рішення прийняли сьогодні, 23 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук зазначив, що зараз область перебуває за крок від "червоної" зони. І з кожним днем ​​на Буковині показник захворюваності на коронавірус зростає.

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Такі обмеження стосуються і громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області.

"Крім осіб, які мають один із перелічених вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери за умови дотримання санітарних норм. Заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо. Не можна перебувати у громадських місцях без засобів захисту", - додали в обласній адміністрації.

Відповідні рекомендації набувають чинності завтра, 24 жовтня. Їхнє дотримання перевірятимуть спеціальні групи.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 жовтня, в Чернівецькій області зафіксували 576 випадків COVID-19. Загалом на Буковині підтверджено 101 629 випадків захворювання на коронавірус, 86 427 хворих видужали, 2 310 - померли.

В Україні від початку пандемії коронавірусу зафіксували 2 748 614 випадків захворювання, з яких 23 229 - за минулу добу.

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Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
да легко, дельту можна запросто підчепити навіть якщо ти вакцинована, вірус весело мутує і старі версії вакцин (які зараз колять) не дуже ефективні. І теж будеш заражати людей. Казки що вакциновані люди не заразні це лиш фантазії можливо менш заразні але все ж таки заразні
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23.10.2021 20:50
+6
Потому, шо вакцина экспериментальная и надо побольше подопытных. Сделают нормальную вакцину - будут продавать
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23.10.2021 21:43
+6
Та це ужас, шо робиться!
Вот, пишуть, одна вакцінірована женщіна з Первомайська родила, - то всі врачі родільного отдєлєнія були в шоці, а муж, як дізнався, на слєдующий день повісився.

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23.10.2021 22:12
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то якыйсь геноцид ромив...
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23.10.2021 20:25 Відповісти
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23.10.2021 20:37 Відповісти
нема,що,б,відправити на історичну батьківщину...
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23.10.2021 20:38 Відповісти
в Індію?
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23.10.2021 20:39 Відповісти
у неї,в захолустя,де,вони,мавп пожерли
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23.10.2021 20:41 Відповісти
Беда здесь,беда...
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23.10.2021 20:31 Відповісти
Не настолько,чтобы сдхнуть,сколько задуматься...
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23.10.2021 20:35 Відповісти
хворів короною в 2020 та 2021, нова версія корони як сильний грип, версія 2020 як легке ГРВІ
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23.10.2021 20:37 Відповісти
цікавий сленг
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23.10.2021 20:39 Відповісти
Не вакцинуватись вчасно - тепер сидіть вдома. Ідіоти..
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23.10.2021 20:44 Відповісти
і що? тепер ти не заразна? якщо захворієш?
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23.10.2021 20:45 Відповісти
А від кого я можу вчепити вірус?
Чи не від придуркуватого антиваксера?
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23.10.2021 20:46 Відповісти
да легко, дельту можна запросто підчепити навіть якщо ти вакцинована, вірус весело мутує і старі версії вакцин (які зараз колять) не дуже ефективні. І теж будеш заражати людей. Казки що вакциновані люди не заразні це лиш фантазії можливо менш заразні але все ж таки заразні
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23.10.2021 20:50 Відповісти
Не легко. Якщо його швидко вб'ють імунні клітини, то не буде часу на мутації.
А от у невакцинованих ....ой, ой..
Не факт, що в реанімаціях уже не виділилось кілька мутацій
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23.10.2021 20:52 Відповісти
Це смішно, вірус, на то і мутує щоб обходити старі антитіла. Щоб не дати вірусу шансів треба дуже великі титри антитіл, а з часом після хвороби чи вакцинації кількість антитіл падає, і у віруса є шанс змутувати так щоб твій захист помножити на нуль. Короч вкцинація це добре, (але є питання до вакцин які саме зараз колють) ******* вакцина від корони це не панацея, але смертність судячи з даних знижує
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23.10.2021 21:02 Відповісти
Ви якийсь дивний...
Вірус поза клітиною не живе. То як він має мутувати ?
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23.10.2021 21:08 Відповісти
якщо у тебе не достатня кількість антититіл то вірус неодмінно клітину інфікує(там і буде шанс мутації при реплікації вірусу), а якщо ти вже підчепила мутований вірус то взагалі користі від старих антитіл буде не багато
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23.10.2021 21:14 Відповісти
Незначний, бо так чи інакше, імунка знайома з вірусом, отже часу в нього не буде.
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23.10.2021 21:29 Відповісти
я хворів двічі перший раз в 2020 в осени а другий раз ось нещодавно перехворів, цього разу перехворів важче, першого разу як легке ГРВІ а цого разу як добротний такий ГРИП
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23.10.2021 21:33 Відповісти
А ви лабораторні дослідження робили ?
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23.10.2021 21:36 Відповісти
Тести робив
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23.10.2021 21:37 Відповісти
І штам визначили ?
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23.10.2021 21:38 Відповісти
ні, але ця остання хвороба, скоріше за все дельта судячи по симптомам, але як там насправді незнаю напевне
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23.10.2021 21:41 Відповісти
Здається всі почали потрошку забувати що ще рік тому виробники вакцин обіцяли захист саме від інфекціонування.
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23.10.2021 21:12 Відповісти
То вони збрехали?
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23.10.2021 21:23 Відповісти
Дійсно не розумію, скільки раз ще потрібно написати, що я з тобою діалог не вестиму...
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23.10.2021 21:27 Відповісти
От бачите, як ви вмієте лопнути людині... Він вже почав сумніватись у своїх переконаннях
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23.10.2021 21:32 Відповісти
Не лопнути, а допекти.
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23.10.2021 21:37 Відповісти
Зовсім ні, просто людина одночасно і красива і розумна. І на питання відповісти не спроможна, починає юлити. Тому зась.
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23.10.2021 21:40 Відповісти
Я вам на усі ваші питання відповів.
Але вам не вистачило сміливості це прочитати., шановний.
Так само і відповісти на прямі запитання.
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23.10.2021 21:49 Відповісти
Висновок - нема з ким спілкуватись.
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23.10.2021 22:00 Відповісти
З невігласами спілкуватись. небагато сенсу.
Але якщо вони брешуть, є сенс викрити брехню.
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23.10.2021 22:10 Відповісти
Як довести невігласові, що він невіглас ?
Хіба що писати своє для нормальних людей, ігноруючи суб'єкт )
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23.10.2021 22:26 Відповісти
Вказати на невігласв. Доводити не треба.
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23.10.2021 22:35 Відповісти
Певно захворіти тим самим штамом складно. А от іншими ..
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23.10.2021 21:30 Відповісти
Яке красиве пояснення. Ось тільки тоді про це жодного слова не було сказано. Невже після майже річного дослідження вірусу та роботи над вакциною фармацевти так і не спромоглися зрозуміти його схильність до мутацій...
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23.10.2021 21:37 Відповісти
А ніхто не знав що напевне. Буде не буде.. Вперше з таким *************.
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23.10.2021 21:39 Відповісти
Вперше...? Фармацевти вперше дізналися що вірус (будь який) здатен мутувати?
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23.10.2021 21:44 Відповісти
Не всі віруси швидко мутують.
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23.10.2021 21:47 Відповісти
Ви гадаєте на середину жовтня минулого року, а саме тоді відбувалися ті обіцянки, існував лише один штам ковіду... Дійсно смішно...
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23.10.2021 21:51 Відповісти
То плодіть іще штами. Вихід такий. Або всі вакцинуються, або всі перехворіють. По кілька разів.
Отакі яйці в корзинах.
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23.10.2021 21:54 Відповісти
Тобто визнати що вас надурили з цією вакциною ніяк... Ну гаразд.
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23.10.2021 21:57 Відповісти
Ви ще скажіть що з усіма іншими вас теж надурили.
Він столбняка наприклад.
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23.10.2021 21:59 Відповісти
Зовсім ні. Вакцинуюся кожні 10 років.
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23.10.2021 22:00 Відповісти
А чого ? Навіщо ?
Столбняка вже давно нема. Так же ?
І взагалі вам приємно бути в одній когорті з надькою ссавченко, ківою та іншими одіотами ?
Самі вумні
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23.10.2021 22:03 Відповісти
Дитячий садок... Правець досі є і нікуди не зникне. І це бактерія а не вірус. Ну вам же приємно бути в одній компаній з зеленським. Так, в цю гру можна грати обопільно.
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23.10.2021 22:12 Відповісти
Я у компанії зі всім розвинутим світом. А ви з юродивими. Ще от московські попи закликають не вакцинуватись
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23.10.2021 22:25 Відповісти
Знаєте скільки невакцинованих похворіло.

Цілими родинами. Причому молодь. По 20- 25 років.
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23.10.2021 22:39 Відповісти
Та бреше. Повторення і зайва деталізація на доказ.
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23.10.2021 22:44 Відповісти
Скажу зі свого досвіду. Не бачила в цей сезон з такими симптомами.
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23.10.2021 22:45 Відповісти
У дельти теж бувають такі симптоми.
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23.10.2021 22:46 Відповісти
Немає.
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23.10.2021 22:55 Відповісти
У вересні були орві. Тепер ковід попер. В людей болять м'язи, висока температура подекуди, слабкість. І сатурація падає.
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23.10.2021 22:57 Відповісти
Так это наказание для владельцев, у них отток посетителей начнется и им не поможет, сколько бы они не кололись.
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23.10.2021 20:51 Відповісти
Скажені черги до київського крематорію

https://www.youtube.com/watch?v=q-NsrbUam0I&ab_channel=%D0%94%D0%9D%D0%9A
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23.10.2021 20:51 Відповісти
Один мій давній знайомий (лікар до речі) після щеплення тяжко захворів ковідом, він рішуче проти вакцинації !!
Мені самому не зрозуміло який в ній сенс: 1) тобто вакцина не є гарантією - ризик захворіти залишається.2) Люди після вакцинації за фактом хворіють (в різній формі) і несуть загрозу оточуючим. Контраргумент цього - це те що хвороба переноситься легше, хоча багато публікацій різних дослідників з абсолютно протилежним результатом!
З усього цього я роблю висновок, що людство спеціально заражають !!
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23.10.2021 21:05 Відповісти
Мій товариш, - теж лікар, - тиждень тому захворів на ковід після вакцинації. Його дружина вмовила, - вона вчителька, а їх змусили штрикнутися.
Товариш приватний лікар, він сам собі начальник, - насильно ніхто б не примусив. Але дружина уболтала. Тепер обоє вдома відлежуються. Причому, в дружини більш легка форма хвороби.
Тепер вона переконує мене, щоб я не вакцинувався.
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23.10.2021 21:34 Відповісти
мы страна свободных людей -

каждый сам себе 75%
или 25%

на выбор
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23.10.2021 21:40 Відповісти
що там - що там , ідійотів неадекватів вистачае ...
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23.10.2021 21:51 Відповісти
самый высокий процент вакцинированных среди симпатиков ЕС Порошенка - соц-оппрос

почему так - сам не знаю
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23.10.2021 22:02 Відповісти
дилема : недобздеть - или перебздеть...
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23.10.2021 22:18 Відповісти
Да небиздите,школяростуденов-тьма,а на...
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23.10.2021 21:10 Відповісти
на вокзале тест делают за 350 гр отгородили прикалабок и мазюкают в антисанитарии в медцентрах тест стоит 500-750 гр почему он платный.а вакцина нет?
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23.10.2021 21:29 Відповісти
Потому, шо вакцина экспериментальная и надо побольше подопытных. Сделают нормальную вакцину - будут продавать
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23.10.2021 21:43 Відповісти
А ее невозможно сделать нормальной в связи с тем что ее не успевают разработать под нового мутанта
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23.10.2021 21:47 Відповісти
Потому что за вакцину уже уплачено за счет налогоплательщиков, а за тест нет
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23.10.2021 21:46 Відповісти
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23.10.2021 21:57 Відповісти
Пропоную без сертифіката не пускати до лікарень. Адже це небезпечно. Здорові хворі можуть заразитися від нездорових хворих.
Або зробити окремі лікарні для вакцинованих, і для невакцинованих.
Бажано було б ще переселяти невакцинованих у відокремлені гетто, але наразі це, на жаль, неможливо, - їх поки що занадто багато...
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23.10.2021 21:46 Відповісти
потом медицинские маски заменят скафандрами...а баллоны с кислородом к ним будут только на заправках привата..
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23.10.2021 21:49 Відповісти
Правильно делают - ковид больные без масок на транспорте ездят,больницы битком а врачи не то что с ног валятся но и тоже болеют да и попросту их нет. По состоянию на сегодняшнее утро в больницах в реанимациях не было ни одного вакцинированного - это статистика по городу Черновцы. Сам тут живу и вижу что творится...
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23.10.2021 21:56 Відповісти
Та це ужас, шо робиться!
Вот, пишуть, одна вакцінірована женщіна з Первомайська родила, - то всі врачі родільного отдєлєнія були в шоці, а муж, як дізнався, на слєдующий день повісився.

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23.10.2021 22:12 Відповісти
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24.10.2021 00:44 Відповісти
Нада просто вартість медицини для невакцинованих помножити на 5 , а для вакцинованих поділити на 2 .
Гарантую гігантські черги під пунктами вакцинації .
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23.10.2021 22:19 Відповісти
Ну ти і придур..
Які ж це віруси циркулюють у вакцинованих ???
Може в тебе глисти завелись у мізках..
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23.10.2021 22:46 Відповісти
Точно! Їх распространяють через маски.
Глисти називаються моргелони, - можете у інтернеті пошукать.
Рекомендується кип'ятити маски не менше 20 хв. Або взагалі відмовитися від них.

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23.10.2021 22:54 Відповісти
 
 