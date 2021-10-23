Завтра посилюється карантин на Буковині: запроваджуються обмеження у транспорті, кафе та кіно

Чернівецька обласна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про посилення карантинних заходів. У кафе, кінотеатри та інші заклади можна потрапити тільки після пред'явлення сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Комісія ТЕБ та НС пропонує дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установи лише за наявності сертифіката про вакцинацію або документа, що свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест чи експрес-тест, який чинний 72 години. Таке рішення прийняли сьогодні, 23 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук зазначив, що зараз область перебуває за крок від "червоної" зони. І з кожним днем ​​на Буковині показник захворюваності на коронавірус зростає.

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Такі обмеження стосуються і громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області.

"Крім осіб, які мають один із перелічених вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери за умови дотримання санітарних норм. Заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо. Не можна перебувати у громадських місцях без засобів захисту", - додали в обласній адміністрації.

Відповідні рекомендації набувають чинності завтра, 24 жовтня. Їхнє дотримання перевірятимуть спеціальні групи.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 жовтня, в Чернівецькій області зафіксували 576 випадків COVID-19. Загалом на Буковині підтверджено 101 629 випадків захворювання на коронавірус, 86 427 хворих видужали, 2 310 - померли.

В Україні від початку пандемії коронавірусу зафіксували 2 748 614 випадків захворювання, з яких 23 229 - за минулу добу.

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