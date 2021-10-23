Завтра посилюється карантин на Буковині: запроваджуються обмеження у транспорті, кафе та кіно
Чернівецька обласна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про посилення карантинних заходів. У кафе, кінотеатри та інші заклади можна потрапити тільки після пред'явлення сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"Комісія ТЕБ та НС пропонує дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установи лише за наявності сертифіката про вакцинацію або документа, що свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест чи експрес-тест, який чинний 72 години. Таке рішення прийняли сьогодні, 23 жовтня", - йдеться в повідомленні.
Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук зазначив, що зараз область перебуває за крок від "червоної" зони. І з кожним днем на Буковині показник захворюваності на коронавірус зростає.
Такі обмеження стосуються і громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області.
"Крім осіб, які мають один із перелічених вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери за умови дотримання санітарних норм. Заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо. Не можна перебувати у громадських місцях без засобів захисту", - додали в обласній адміністрації.
Відповідні рекомендації набувають чинності завтра, 24 жовтня. Їхнє дотримання перевірятимуть спеціальні групи.
Нагадаємо, за минулу добу, 22 жовтня, в Чернівецькій області зафіксували 576 випадків COVID-19. Загалом на Буковині підтверджено 101 629 випадків захворювання на коронавірус, 86 427 хворих видужали, 2 310 - померли.
В Україні від початку пандемії коронавірусу зафіксували 2 748 614 випадків захворювання, з яких 23 229 - за минулу добу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи не від придуркуватого антиваксера?
А от у невакцинованих ....ой, ой..
Не факт, що в реанімаціях уже не виділилось кілька мутацій
Вірус поза клітиною не живе. То як він має мутувати ?
Але вам не вистачило сміливості це прочитати., шановний.
Так само і відповісти на прямі запитання.
Але якщо вони брешуть, є сенс викрити брехню.
Хіба що писати своє для нормальних людей, ігноруючи суб'єкт )
Отакі яйці в корзинах.
Він столбняка наприклад.
Столбняка вже давно нема. Так же ?
І взагалі вам приємно бути в одній когорті з надькою ссавченко, ківою та іншими одіотами ?
Самі вумні
Цілими родинами. Причому молодь. По 20- 25 років.
https://www.youtube.com/watch?v=q-NsrbUam0I&ab_channel=%D0%94%D0%9D%D0%9A
Мені самому не зрозуміло який в ній сенс: 1) тобто вакцина не є гарантією - ризик захворіти залишається.2) Люди після вакцинації за фактом хворіють (в різній формі) і несуть загрозу оточуючим. Контраргумент цього - це те що хвороба переноситься легше, хоча багато публікацій різних дослідників з абсолютно протилежним результатом!
З усього цього я роблю висновок, що людство спеціально заражають !!
Товариш приватний лікар, він сам собі начальник, - насильно ніхто б не примусив. Але дружина уболтала. Тепер обоє вдома відлежуються. Причому, в дружини більш легка форма хвороби.
Тепер вона переконує мене, щоб я не вакцинувався.
каждый сам себе 75%
или 25%
на выбор
почему так - сам не знаю
Або зробити окремі лікарні для вакцинованих, і для невакцинованих.
Бажано було б ще переселяти невакцинованих у відокремлені гетто, але наразі це, на жаль, неможливо, - їх поки що занадто багато...
Вот, пишуть, одна вакцінірована женщіна з Первомайська родила, - то всі врачі родільного отдєлєнія були в шоці, а муж, як дізнався, на слєдующий день повісився.
Гарантую гігантські черги під пунктами вакцинації .
Які ж це віруси циркулюють у вакцинованих ???
Може в тебе глисти завелись у мізках..
Глисти називаються моргелони, - можете у інтернеті пошукать.
Рекомендується кип'ятити маски не менше 20 хв. Або взагалі відмовитися від них.