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Новини Силовики
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Підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови ОП Жовкви заарештували з альтернативою застави понад 680 тис. грн, - прокуратура Києва

Підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови ОП Жовкви заарештували з альтернативою застави понад 680 тис. грн, - прокуратура Києва

Підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента України взяли під варту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Київської міської прокуратури.

"Дарницький районний суд у суботу, 23 жовтня 2021 року, задовольнив клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва і заарештував на два місяці підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови ОПУ", - йдеться в повідомленні.

Одночасно суд визначив для підозрюваних альтернативу у вигляді застави у розмірі понад 680 тис. грн для кожного.

Дивіться також: Спроба підпалу будинку заступника голови ОП Жовкви: прокуратура повідомила подробиці. ФОТО

Підозрювані - чоловіки 20 і 25 років, раніше не судимі. Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 (закінчений замах на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини кримінального злочину та інші особи, які до нього причетні.

Нагадаємо, чоловік кинув "коктейль Молотова" в будинок заступника керівника Офісу президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції Ігоря Жовкви.

Автор: 

Київ (19639) підпал (693) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3699) силовики (2515) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+8
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23.10.2021 21:48
+8
Ні. Камери в той час пішли на перекур і не засікли лиходія.
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23.10.2021 22:01
+7
а кстати...или не кстати - установили кто был за рулем пьяной машины трухина ? )))
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23.10.2021 21:56
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Полиция Молодцы !
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23.10.2021 21:46 Відповісти
Это вы еще к ним не обращались
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23.10.2021 21:48 Відповісти
Народ розпочинає захищати власні права доступними засобами. А як інакше з зєбілами поступати?
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23.10.2021 21:56 Відповісти
отстаивать права надо вместе и объединяться
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23.10.2021 22:07 Відповісти
У тебя как обычно, самый тупой комментарий.
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23.10.2021 23:28 Відповісти
Лошари і дилетанти. Не вмієте зробити чисто - не беріться.
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23.10.2021 21:47 Відповісти
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23.10.2021 21:48 Відповісти
Воно в цей час колотило членом по роялю і не знає що це таке.
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23.10.2021 21:54 Відповісти
Тут надо героя давать, а не судить.
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23.10.2021 21:52 Відповісти
И лысого с хором имени Веревки вызвать
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23.10.2021 23:29 Відповісти
Очередная зелёная трэш-комедия.
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23.10.2021 21:52 Відповісти
скоро вышаки за петарды и фаеры офис на мендельштрассе узаконит..
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23.10.2021 21:52 Відповісти
Арештували під заставу за наміри,а мудачука за зраду,коли спалили авто Г Лєросу то зовсім ніхто не шукав бо не побачили складу злочину,а закон кажуть один для всіх.
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23.10.2021 21:52 Відповісти
а кстати...или не кстати - установили кто был за рулем пьяной машины трухина ? )))
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23.10.2021 21:56 Відповісти
Ні. Камери в той час пішли на перекур і не засікли лиходія.
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23.10.2021 22:01 Відповісти
т.е. за 2 месяца никак....прэлесно-прэлесно ! короче - как с гуся вода...
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23.10.2021 22:05 Відповісти
А разве непонятно? Порошенко.
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23.10.2021 23:30 Відповісти
Як він встигає і автом кермувати і ЗЕленим в штани гадити?
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24.10.2021 02:05 Відповісти
Школа Обамы.
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24.10.2021 02:36 Відповісти
А как же "ночной домашний арест" или это только для "особо приближенных"?
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23.10.2021 22:01 Відповісти
его посадили за другое, поинтересуйся
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23.10.2021 22:43 Відповісти
Как вы сразу поняли про кого идет речь.
Значит прав именно я. А отсидевшего жалко.
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23.10.2021 22:58 Відповісти
Ти про Хорта?
Дебілко, Юра Хорт був на умовному за побиття чорношкірих студентів в общазі медуніверу під російські неонацистські гасла.
А сів за проголощення ;ВНР;. Пушилін недороблений.
Так що закрий хавальник, рига недобита.
Ферштейн?
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23.10.2021 22:48 Відповісти
Може най в свою (ж)ОПу "узеленські" екзорциста викличуть? То пьяний не за кермом власної машини створює ДТП, то замах на когось з них, коли єдиний постраждалий - водій, тепер ось "горіла хата палала" з тих самих (ж)ОПників... Щось там пороблено останні 2 роки...
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23.10.2021 22:09 Відповісти
вас просто предупредили, шо кидать фаеры чы петарды в сторону медведчукчи чы даже самого грешно...бо боятся жидко пукнуть на публике в камеру...
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23.10.2021 22:11 Відповісти
Ну це ж не мертвейчук. У бомжа палюбасу буде така застава. Це тільки сімейка упирів і зрадників у нас така знедолена і недоторкана для патужно ріфармованого суду.
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23.10.2021 22:12 Відповісти
За 680 000 можна було спалити ту хатинку і "на свободу з чистою совістю"?
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23.10.2021 22:45 Відповісти
А почему так не суетились, когда, по-настоящему, жгли дом Гонтаревой, да ещё и с размахом отмечали это событие превращая всё в безнаказанное злорадное шоу?
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23.10.2021 23:07 Відповісти
Гори гори ясно, чтобы не погасло
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24.10.2021 06:03 Відповісти
 
 