Підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови ОП Жовкви заарештували з альтернативою застави понад 680 тис. грн, - прокуратура Києва

Підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента України взяли під варту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Київської міської прокуратури.

"Дарницький районний суд у суботу, 23 жовтня 2021 року, задовольнив клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва і заарештував на два місяці підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови ОПУ", - йдеться в повідомленні.

Одночасно суд визначив для підозрюваних альтернативу у вигляді застави у розмірі понад 680 тис. грн для кожного.

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Підозрювані - чоловіки 20 і 25 років, раніше не судимі. Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 (закінчений замах на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини кримінального злочину та інші особи, які до нього причетні.

Нагадаємо, чоловік кинув "коктейль Молотова" в будинок заступника керівника Офісу президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції Ігоря Жовкви.