У РФ назвали "цирковим номером" плани України створити центри зв'язку з президентом Зеленським на лінії розмежування

На адмінмежі окупованого Криму з материковою Україною і лінії розмежування з ОРДЛО створять центри комунікації з президентом Володимиром Зеленським та органами влади.

На ініціативу зреагувала в телеграм-каналі офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

"Головне в цій новині те, що ініціювала черговий цирковий номер Рада національної безпеки й оборони України. Замість того, щоб повернути утримувані у жителів Донбасу соціальні виплати, розблокувати життєво важливу інфраструктуру, українські силовики знову заготовили провокацію. Що стосується Криму, то його мешканці все сказали, що хотіли. Проблема в тому, що київська влада не хоче цього слухати і робить все, щоб перешкодити кримчанам говорити про свою позицію на міжнародних майданчиках", - написала вона.

Нагадаємо, на брифінгу 22 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Мінціфри доручено створити пункти прямої комунікації безпосередньо з представниками влади, з президентом, Кабміном та іншими органами влади на лінії розмежування на КПВВ у Донецькій, Луганській і Херсонській областях.

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