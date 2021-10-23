У РФ назвали "цирковим номером" плани України створити центри зв'язку з президентом Зеленським на лінії розмежування
На адмінмежі окупованого Криму з материковою Україною і лінії розмежування з ОРДЛО створять центри комунікації з президентом Володимиром Зеленським та органами влади.
На ініціативу зреагувала в телеграм-каналі офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.
"Головне в цій новині те, що ініціювала черговий цирковий номер Рада національної безпеки й оборони України. Замість того, щоб повернути утримувані у жителів Донбасу соціальні виплати, розблокувати життєво важливу інфраструктуру, українські силовики знову заготовили провокацію. Що стосується Криму, то його мешканці все сказали, що хотіли. Проблема в тому, що київська влада не хоче цього слухати і робить все, щоб перешкодити кримчанам говорити про свою позицію на міжнародних майданчиках", - написала вона.
Нагадаємо, на брифінгу 22 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Мінціфри доручено створити пункти прямої комунікації безпосередньо з представниками влади, з президентом, Кабміном та іншими органами влади на лінії розмежування на КПВВ у Донецькій, Луганській і Херсонській областях.
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захарова машка - кацапская гадина !
- Бандеровцы в МИДе !!! Хватают за горло !!! ..
"Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер ..."
Машка не права ?
эта курва права !!!!!!!!!!!!
Вчера в России не вспоминали нанесение удара крылатыми ракетами по центр.рынку Грозного. По разным оценкам, погибло от 120 до 140 чел.В тот же день был нанесён удар по центр.родильному дому г.Грозного, где жертвами стали 13 женщин и 15 новорожденных, ещё 7 чел.погибли перед роддомом
пора даунессе зарплату шампунями выдавать..
какой то дебилизм - на границе телефоны для связи с зеленским и органами власти. охренеть придумали. а для чего собственно? почему у граждан Украины нет таких телефонов? например на центральной площади поставить. чтобы каждый так сказать... если не в ухо то уж точно на автоответчик.
https://interesnoznat.com/interesno/razvidet-nevozmozhno-neskolko-foto-o-tom-kak-vyxodila-zamuzh-mariya-zaxarova.html Свадьба Маньки-хабалки: развидеть невозможно
История эта произошла в сонном приморском городке, когда за случайным ужином я оказался за одним столом с приятелями приятелей, малознакомыми мне людьми, казалось, все свое свободное время проводивших не на побережье, а у телевизора - конечно, российского, какого же еще, других телевизоров не бывает. Собеседники рассказывали мне об ужасах украинского фашизма, "Правом секторе", охотящемся за евреями, и о том, что Украина скоро рассыплется и вообще это Россия, а украинцев выдумали американцы, чтобы насолить Путину. Спорить не хотелось, хотелось закончить ужин поскорее. Я вяло заметил собеседникам, что сам живу в Киеве, с фашистами не сталкивался, "Правый сектор" за мной не охотился, хоть я и еврей, а знаменитого Яроша я видел один раз в жизни, хоть вроде бы занимаюсь не рукоделием, а политической журналистикой. Глава семейства, пожилой обрюзгший человек, смотревший на угасавший закат уставшим взглядом человека, понимающего в этой жизни все, что разрешило понять начальство, тоже не был настроен на конфликт. Он потянулся ко мне с бокалом.
- Да ладно тебе заливать, хохол! Давай лучше выпьем!
Я остолбенел. Впервые почти за прожитых мною полвека меня восприняли как этнического украинца - и это при том, что я только что объяснил этому самодовольному, не желающему ничего знать в жизни, кроме количества украденных денег, человеку, что я - еврей. Еврей. Жид, не хохол. Собственно, жидом он бы меня вот так, за общим столом не назвал бы - да, здесь половина могла быть в антисемитах, но в приличном обществе как-то не очень принято, о евреях в привычных выражениях теперь у нас говорят только после того, как они покидают застолье. А вот хохлом - запросто. И никто даже бровью не повел. Так я впервые ощутил, что на самом деле чувствует украинец, когда случайный - или неслучайный - знакомый походя оскорбляет его, потому что даже не способен понять, что с презрением относится и к человеку, и к целому народу. Это презрение, как яд, разлито по России - и им больны почти все, от Путина, который прилюдно, на Петербургском экономическом форуме называет "хохлом" своего дружбана Тимченко - и до моего приморского собеседника. И этот яд опаснее любого антисемитизма или по ненависти по отношению к кавказцам, или ксенофобии к гастарбайтерам из Центральной Азии - ненависти и ксенофобии, ставшей сутью существования русского народа в последние десятилетия. Потому что когда русский называет еврея "жидом" или кавказца "черным", он знает, что он специально оскорбляет человека. А когда он называет "хохлом" украинца - для него это просто ласковое прозвище, это все равно что назвать свою собаку Димоном. И в самом деле, не называть же пса Дмитрием Ивановичем, пес он для того и пес, чтобы иметь кличку. Если украинец пропустит обидное прозвище мимо ушей - в картине мира стихийного русского шовиниста вообще ничего не изменится. Если сам назовет себя хохлом - вызовет всеобщее умиление и желание предложить спеть что-нибудь протяжное или станцевать гопак. А если возмутится - что ж, тогда его назовут "бендеровцем" и захотят стереть с лица земли. Я возмутился… - читать дальше
- в конце концов, у меня не было выбора, я просто обязан был защитить честь народа, среди которого вырос и живу. Я по возможности спокойно объяснил собеседнику, что он оскорбил даже не меня, а миллионы людей. Что я не этнический украинец, но хорошо могу понять, что ощущают сами украинцы, когда сталкиваются с подобным свинством - потому что уничтожение моих соотечественников тоже начиналось с истошных криков "бей жидов - спасай Россию!". И оттого, что сейчас ради спасения России понадобилось уничтожить другой народ, мое настроение не улучшается. Собеседник удивленно посмотрел на меня и спросил, что такого обидного и антисемитского я увидел в этом призыве. Разве я не знаю, что есть евреи, а есть жиды? Жиды - это которые… Вечер переставал быть томным. Мой приятель, не видевший своих знакомых несколько лет, потрясенно смотрел то на меня, то на них - и я понимал, что мне предстоит выслушать лекцию о том, как разлагающе действует российская пропаганда на неокрепшие умы, и что достаточно нескольких лет просветления и просвещения и мы не узнаем Россию. Но я не хотел слушать лекций. На самом деле, я был счастлив. Счастлив потому, что можно многократно повторять на митингах и в статьях "все мы украинцы" - и самому себе не верить. Потому что они - и вправду украинцы, а ты - жидовская морда. И даже если сами украинцы, прошедшие с евреями, армянами, азербайджанцами, крымскими татарами, русскими и другими своими согражданами пламень и боль Майдана, увидят, что политическая нация - это не кровь и почва, а общая любовь к родине и солидарность, для всех остальных ты все равно будешь не украинцем, что бы ты там не делал и не говорил. И эти все остальные обязательно отделят мухи от котлет, а "хохлов" от "жидов". Человек, назвавший меня "хохлом", непроизвольно подтвердил то, о чем я мог только догадываться, - украинская политическая нация состоялась и это замечают и те, кто к ней принадлежит, и те, кто ее любит и сочувствует ей, и те, кто ее ненавидит. Украинец на постсоветском пространстве - это уже как синоним свободного человека, не желающего подставлять шею под барское ярмо. Гимн Украины - как "Марсельеза". Кровь и почва более не интересны - ни нам, ни им - тем, кто нас убивает…
Спустя несколько дней я уже был в Киеве. В маленьком банковском отделении служащая, пожилая интеллигентная женщина, рассказывала коллегам о разговоре с сестрой из Кемерово. - И вот она мне говорит: вы там все фашисты, "бендеровцы", вы за Америку. Да вы ноги должны целовать Путину, что он не сбросил на вас атомную бомбу, раз вы по-русски говорить не хотите! А я ведь ее, дуру, позвонила с днем рождения поздравить! А она - атомную бомбу! И переведя взгляд на меня, вдруг спросила: - А нельзя отказаться от русской национальности? Я ведь русская... Так стыдно!
- А зачем вам отказываться? - удивился я. - Вы и есть настоящая русская просто потому, что вы - украинка. Потому, что вы свободны. Потому, что вы хотели поздравить свою сестру с праздником, а не сбросить на нее бомбу. Пусть ваша сестра отказывается. Какая она, к черту, русская? Ведь для того, чтобы быть русским - как впрочем, украинцем, евреем или еще кем-нибудь, - нужно для начала быть человеком, а не зверем. Это и есть самая большая государственная тайна современной России. - киевский журналист Виталий Портников 21.06.2014
(на другому фото Манька немовби хтиво гарчить - "гррр-р-р... Ну давай же, возьми меня! мой сексуалист...")
Зеленський дав таємний наказ про ліквідацію Академії служби зовнішньої розвідки.
Про це розповіла народна депутатка Соломія Бобровська на "5 каналі".
Цензор, пиши на рассеянском койне правильно!
ой чого же ж ти немите, пьяне та нечосане ?
свои ЗЕ-льоные гниды под носом ползают !
как голубые кивоЖОПые !
В РФ назвали "цирковым номером"
Это как бы первый случай когда на паРаше сказали правду.
Від зе-кодла нічого іншого бути не може.