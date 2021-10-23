Окупанти згортають блокаду офісу ОБСЄ у Донецьку нібито через ситуацію з COVID-19
В окупованому Донецьку закликали згорнути безстрокову акцію під готелем Park Inn, де розташована штаб-квартира ОБСЄ.
До мітингувальників звернувся глава "адміністрації" Донецька Олексій Кулемзін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Новости Донбасса.
Він прибув увечері 23 жовтня до наметового містечка і свій заклик передусім пояснив ситуацією з коронавірусом.
"У Російській Федерації вживають нових заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу, і РФ йде на карантин. У нас ситуація схожа. Сьогодні главою ДНР Денисом Пушиліним підписаний указ про ті заходи, яких необхідно вжити для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Люди хворіють, хворіють важко, лікарні переповнені", - сказав Кулемзін.
Він запропонував перенести цю акцію в соцмережі.
"До того ж, вам вдалося досягти результату: місія ОБСЄ почала взаємодіяти з нами, почала проводити спільні заходи, і подальшою долею нашого товариша Андрія Косяка займатиметься МЗС Російської Федерації і Донецької народної республіки. Тому я пропоную звернути цей наметовий табір і продовжити акцію в соціальних мережах", - заявив Кулемзін.
"Мітингувальники" підтримали його пропозицію.
Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.
Оперативною групою ЗСУ було затримано одного найманця російських збройних формувань (громадянина РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження). У нього вилучили зброю та боєприпаси.
ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.
На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокувати місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
явился лапоть, из подвала
(залётный даун кулемзин)
рыгнул, и сразу в карантин
Вместе с РФ в этом перечне указаны десять стран, в частности Сомали, Сирия и Иран. Тем не менее россияне могут оформить американскую визу - в Варшаве.
Граждане могут быть причислены к «бездомным национальностям», если в стране нет консульства Соединенных Штатов или нестабильная политическая ситуация мешает сотрудникам дипмисии рассматривать заявки на получение визы