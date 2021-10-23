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Окупанти згортають блокаду офісу ОБСЄ у Донецьку нібито через ситуацію з COVID-19

Окупанти згортають блокаду офісу ОБСЄ у Донецьку нібито через ситуацію з COVID-19

В окупованому Донецьку закликали згорнути безстрокову акцію під готелем Park Inn, де розташована штаб-квартира ОБСЄ.

До мітингувальників звернувся глава "адміністрації" Донецька Олексій Кулемзін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Новости Донбасса.

Він прибув увечері 23 жовтня до наметового містечка і свій заклик передусім пояснив ситуацією з коронавірусом.

"У Російській Федерації вживають нових заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу, і РФ йде на карантин. У нас ситуація схожа. Сьогодні главою ДНР Денисом Пушиліним підписаний указ про ті заходи, яких необхідно вжити для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Люди хворіють, хворіють важко, лікарні переповнені", - сказав Кулемзін.

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Він запропонував перенести цю акцію в соцмережі.

"До того ж, вам вдалося досягти результату: місія ОБСЄ почала взаємодіяти з нами, почала проводити спільні заходи, і подальшою долею нашого товариша Андрія Косяка займатиметься МЗС Російської Федерації і Донецької народної республіки.  Тому я пропоную звернути цей наметовий табір і продовжити акцію в соціальних мережах", - заявив Кулемзін.

"Мітингувальники" підтримали його пропозицію.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

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Оперативною групою ЗСУ було затримано одного найманця російських збройних формувань (громадянина РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження). У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокувати місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

Автор: 

Донецьк (948) ОБСЄ (3510) блокування (661)


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Топ коментарі
+7
не долго фраер бастовал
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23.10.2021 23:18
+3
вообще насрать, что там в заповеднике
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23.10.2021 23:36
+1
ждем COVID-23, идиоты ("социально активная *********") вообще вымрут, ну и далее. смысл - даже если бы не был синтезирован вирус искуственно, то саморегуляция планеты.
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23.10.2021 23:34
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не долго фраер бастовал
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23.10.2021 23:18 Відповісти
недолго музыка играла -
явился лапоть, из подвала
(залётный даун кулемзин)
рыгнул, и сразу в карантин
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23.10.2021 23:50 Відповісти
Освобождают площадку для великой ватной любитеницы поработать ртом перед бомжами на мусорке
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23.10.2021 23:30 Відповісти
Граждан России, желающих получить американскую визу, государственный департамент США внес в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как «Бездомные национальности».
Вместе с РФ в этом перечне указаны десять стран, в частности Сомали, Сирия и Иран. Тем не менее россияне могут оформить американскую визу - в Варшаве.
Граждане могут быть причислены к «бездомным национальностям», если в стране нет консульства Соединенных Штатов или нестабильная политическая ситуация мешает сотрудникам дипмисии рассматривать заявки на получение визы
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23.10.2021 23:34 Відповісти
ждем COVID-23, идиоты ("социально активная *********") вообще вымрут, ну и далее. смысл - даже если бы не был синтезирован вирус искуственно, то саморегуляция планеты.
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23.10.2021 23:34 Відповісти
вообще насрать, что там в заповеднике
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23.10.2021 23:36 Відповісти
Концерт чичериной тысяч на сто зрителей дынырыстов ковид одобряет.
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23.10.2021 23:54 Відповісти
ОБСЕ там, это как КНР выиграла ЧМ по футболу и первыми высадились на солнце.
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24.10.2021 00:17 Відповісти
https://fakeoff.org/events/severnaya-koreya-zayavila-o-prizemlenii-svoego-kosmonavta-na-solntse На Солнце первыми не получиттся, там чучхе побывали.
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24.10.2021 01:20 Відповісти
Многа букаф. Вряд ли он это говорил. Скорее всего, его речь была такой: "Товарищи митингующие! Смирна! По местам несения службы разойдись!"
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24.10.2021 03:52 Відповісти
 
 