Окупанти згортають блокаду офісу ОБСЄ у Донецьку нібито через ситуацію з COVID-19

В окупованому Донецьку закликали згорнути безстрокову акцію під готелем Park Inn, де розташована штаб-квартира ОБСЄ.

До мітингувальників звернувся глава "адміністрації" Донецька Олексій Кулемзін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Новости Донбасса.

Він прибув увечері 23 жовтня до наметового містечка і свій заклик передусім пояснив ситуацією з коронавірусом.

"У Російській Федерації вживають нових заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу, і РФ йде на карантин. У нас ситуація схожа. Сьогодні главою ДНР Денисом Пушиліним підписаний указ про ті заходи, яких необхідно вжити для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Люди хворіють, хворіють важко, лікарні переповнені", - сказав Кулемзін.

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Він запропонував перенести цю акцію в соцмережі.

"До того ж, вам вдалося досягти результату: місія ОБСЄ почала взаємодіяти з нами, почала проводити спільні заходи, і подальшою долею нашого товариша Андрія Косяка займатиметься МЗС Російської Федерації і Донецької народної республіки. Тому я пропоную звернути цей наметовий табір і продовжити акцію в соціальних мережах", - заявив Кулемзін.

"Мітингувальники" підтримали його пропозицію.

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року безпосередньо під час спільного засідання ТКГ російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

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Оперативною групою ЗСУ було затримано одного найманця російських збройних формувань (громадянина РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження). У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокувати місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".