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Упродовж двох тижнів ВР змінить міністрів екології Абрамовського та оборони Тарана, - "слуга народу" Янченко

Упродовж двох тижнів ВР змінить міністрів екології Абрамовського та оборони Тарана, -

Незабаром призначать нових міністрів екології й оборони замість Романа Абрамовського та Андрія Тарана.

Про це повідомила в ефірі телеканалу "Україна 24" нардепка зі "Слуги народу" Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, реальних кадрових змін слід очікувати наступного пленарного тижня або через пленарний тиждень.

"Ми можемо говорити реально про дві кадрові зміни в уряді. Це Міністерство екології, хоча на сьогодні визначаємося з кандидатом. Є цілих п'ять кандидатів на посаду міністра екології, всі вони достойні, досвідчені. Але ще президент і фракція будуть визначатися серед цих кандидатів. І другий кандидат на виліт - міністр оборони. Що стосується Міністерства оборони, то і Офіс президента, і наша фракція достатньо однозначні, бо міністр має бути активнішим... враховуючи, що в нас тривають військові дії. У нас війна на сході, тому тут кадрова зміна просто необхідна, вона давно назріла, але було питання з пошуком достойного кандидата, щоб не міняти міністра кожні кілька місяців", - повідомила вона.

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Коментуючи чутки, що на посаду міністра оборони претендує "слуга народу" Ірина Верещук, Янченко зазначила: "Хочу сказати, що ще немає остаточного кандидата на міністра оборони. Є кілька кандидатів, яких зараз розглядають".

За її словами, принципи команди Володимира Зеленського полягають у тому, що всі мають викладатися на повну: "Всі мають робити свою роботу максимально добре. Якщо до певного міністра виникають певні проблеми, то питання про заміну такого міністра може бути поставлене досить швидко. Але, з іншого боку, в того чи іншого міністра теж буде можливість і час для того, щоб скорегувати свою роботу, показати результат тощо".

Автор: 

ВР (15027) Кабмін (14150) Янченко Галина (71) Таран Андрій (267) Абрамовський Роман (58)


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Топ коментарі
+12
в лучшем случае...

хотят Верещук.
ВСУ будет сразу отделение Генштаба рашки
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23.10.2021 23:44
+9
Та тікать вам вже треба, а не шлюх в борделі мінять.
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23.10.2021 23:55
+7
Клоун пересовує ліжка і не розуміє що корінь зла це він.
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23.10.2021 23:53
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Я не удивлюсь, если министром обороны назначат кого то с ОПЗЖ. Какая власть, такие и министры.
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23.10.2021 23:40 Відповісти
в лучшем случае...

хотят Верещук.
ВСУ будет сразу отделение Генштаба рашки
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23.10.2021 23:44 Відповісти
Верещучка уже давно рвёт свои кротячие когти на место министра обороны ! Троянский осел янелох назначит тупую тряпочную марионетк
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24.10.2021 03:48 Відповісти
********* уже сдала бубочке экзамен, совершив 50 прыжков с самолета под ЗЕленым зонтиком, каждый раз ударяясь головой об асфальт, так что для говноралиссимуса она уже подходит, как министр обороны.
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24.10.2021 07:49 Відповісти
Главное, не эту попинс с зонтиком в МО. Хотя всё возможно...
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23.10.2021 23:41 Відповісти
Господи, спаси и сохрани нас, грешных
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23.10.2021 23:44 Відповісти
хорошо написал!!,,возможно всё!"только маленькая приписка ,,кроме здравого смысла!!"
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23.10.2021 23:46 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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23.10.2021 23:45 Відповісти
Клоун пересовує ліжка і не розуміє що корінь зла це він.
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23.10.2021 23:53 Відповісти
Та тікать вам вже треба, а не шлюх в борделі мінять.
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23.10.2021 23:55 Відповісти
Ой, я хто їх налякає? Вакциновані?
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23.10.2021 23:59 Відповісти
Ой ******, спутник тебе в жопу.
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24.10.2021 01:10 Відповісти
Так бубочка пока этих шлюх кинет под танк, прежде чем самому убежать.
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24.10.2021 07:44 Відповісти
..скорее шлюхи кинут ЗеНелоха под танк. Этот дурачёк будет отдуваться по полной ..сидя в клетке в зале суда. И тот же Шефир с Арахамиями будут давать онлайн свидетельства по Скайпу... сидя за пределами Украины и улыбаясь.
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24.10.2021 14:22 Відповісти
Это стадо ЗЕбанутых стоит друг друга.
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24.10.2021 15:01 Відповісти
є ще не працевлаштовані майбутні лейтенанти у кварталі-95 ?
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24.10.2021 00:05 Відповісти
У листопаді в США вийде книга про «оборудки Коломойського»

Американський письменник та журналіст-розслідувач Кейсі Мішель (Casey Michel) у книзі "Американська клептократія" розповідає про факти можливого відмивання коштів українським олігархом та бізнесменом Ігорем Коломойським шляхом купівлі кількох заводів у США.
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24.10.2021 03:07 Відповісти
Тю... ТП в міністрах оборони? Щось не віриться. Ну не можна бути настільки тупим! Це ж вирок всьому "зеленому". Спрацює інстинкт самозбереження у ЗЕ або в армії. Запасаюсь попкорном на випадок хунти ... а вірьовка і пластикові пакети на дурні голови в кожному супермаркеті.
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24.10.2021 04:18 Відповісти
Очередное "метание бисера" перед украинцами... Оно кого-то удовлетворит или впечатлит? Да за одну цену на подсолнечное масло весь состав шмыгалястого кабмина должен быть приговорен к высшей мере социальной защиты. Я уже даже не вспоминаю о всех тех антиконституционных решениях, которые напрочь уничтожают права и свободы граждан Украины...
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24.10.2021 06:49 Відповісти
А чего Таран на фото такой заплаканный?
Наверно Порох обидел, отнял конфетку. ЗЕленую, бубочкину.
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24.10.2021 07:42 Відповісти
С экологией у нас совсем никак.
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24.10.2021 07:53 Відповісти
Запорожье подписывается! у нас полная ДУПА с экологией!!! Ахметова и прочих нельзя обижать, пусть лучше дети умирают!!! их же расстреливать нужно, за геноцид!
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24.10.2021 09:08 Відповісти
И на обе эти должности назначат по верещук.
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24.10.2021 08:53 Відповісти
будет совмещать) до обеда там, а после обеда - здесь))
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24.10.2021 09:09 Відповісти
Посади роздають в аренду(як стометровку поділили) кому на півроку,кому на рік кому на більше:працюйте,заробляйте!
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24.10.2021 09:13 Відповісти
Оборонку завалили , Поставили дундука який нічого не робив По узгодженню. ТеПер його за це знімають Поставлять іншого який теж нічого робити не буде. Таран не стільки став токсичним серед військовослужбовців скільки його вже ніхто не слухає. В армії колабс. "Слава- слава сонцевеликообрізаному Бубочке Довів ."
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24.10.2021 14:49 Відповісти
Та беріть уже в міністри Безуглу! Ви ж бачите, як вона старається.
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24.10.2021 15:03 Відповісти
 
 