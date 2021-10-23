Упродовж двох тижнів ВР змінить міністрів екології Абрамовського та оборони Тарана, - "слуга народу" Янченко

Незабаром призначать нових міністрів екології й оборони замість Романа Абрамовського та Андрія Тарана.

Про це повідомила в ефірі телеканалу "Україна 24" нардепка зі "Слуги народу" Галина Янченко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, реальних кадрових змін слід очікувати наступного пленарного тижня або через пленарний тиждень.

"Ми можемо говорити реально про дві кадрові зміни в уряді. Це Міністерство екології, хоча на сьогодні визначаємося з кандидатом. Є цілих п'ять кандидатів на посаду міністра екології, всі вони достойні, досвідчені. Але ще президент і фракція будуть визначатися серед цих кандидатів. І другий кандидат на виліт - міністр оборони. Що стосується Міністерства оборони, то і Офіс президента, і наша фракція достатньо однозначні, бо міністр має бути активнішим... враховуючи, що в нас тривають військові дії. У нас війна на сході, тому тут кадрова зміна просто необхідна, вона давно назріла, але було питання з пошуком достойного кандидата, щоб не міняти міністра кожні кілька місяців", - повідомила вона.

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Коментуючи чутки, що на посаду міністра оборони претендує "слуга народу" Ірина Верещук, Янченко зазначила: "Хочу сказати, що ще немає остаточного кандидата на міністра оборони. Є кілька кандидатів, яких зараз розглядають".

За її словами, принципи команди Володимира Зеленського полягають у тому, що всі мають викладатися на повну: "Всі мають робити свою роботу максимально добре. Якщо до певного міністра виникають певні проблеми, то питання про заміну такого міністра може бути поставлене досить швидко. Але, з іншого боку, в того чи іншого міністра теж буде можливість і час для того, щоб скорегувати свою роботу, показати результат тощо".