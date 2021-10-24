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Новини Окуповані території
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У "тюрмах" ОРДЛО вимагають гроші "за проживання", хворих на COVID-19 "лікують" стрептоцидом, - Гармаш

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Найманці РФ у "в'язнів" у "тюрмах" на окупованих територіях Донбасу вимагають гроші "за проживання" і не лікують хворих, а також не допускають співробітників Червоного Хреста в пенітенціарні установи.

Про це повідомив у фейсбуці член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Тюремники ОРДЛО "пішли по бєспрєдєлу". З Донецька повідомляють: із незаконно утримуваних у місцях позбавлення волі заручників вимагають гроші "за проживання": вугілля, дрова, їжу", - написав Гармаш.

За його словами, родичів ув'язнених змушують переказувати гроші на банківські картки нібито для утримання "в'язнів". Тим, хто відмовляється, створюють нестерпні умови перебування у в'язниці, наприклад, переводять на триразове харчування. "Тобто годують тричі на тиждень", - уточнив Гармаш.

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Він також зазначив, що в "тюрмах" ОРДЛО не лікують хворих на коронавірус. "Точніше "лікують" стрептоцидом. Ув’язненому 70 років, двостороннє запалення легенів – жодного реального лікування. Це просто повільне умисне вбивство", - підкреслив Гармаш.

Представник української ТКГ зазначив, що кілька тижнів тому в "тюрмах" ОРДЛО бойовики запровадили так званий "карантин". По суті, уточнив Гармаш, скасовано всі побачення, заборонено передачу продуктів, ліків, масок і води.

"Доступу Міжнародного Червоного Хреста, як і раніше, немає, хоча Росія брала на себе таке зобов'язання в Парижі на Н-4 два роки тому", - додав він.

Читайте також: РФ спеціально зірвала засідання гуманітарної підгрупи ТКГ, щоб не обговорювати спалах коронавірусу в ОРДЛО, - Гармаш

Автор: 

в’язниця (442) Гармаш Сергій (136) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+9
Для місцевих утирків - саме то. Рідна говень. Але там можуть ще бути наші хлопці.
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24.10.2021 00:31
+5
добряченько путєн ввьол!
днище
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24.10.2021 00:40
+5
Апалчєнци у своїй стихії та «зато без біндер».
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24.10.2021 00:52
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А что там ещё ожидать. Беспредел, разруха, узурпация и террор. За то они в раСсии. Бояра и говно- лапти в помощь. А бы деды хорошо помнили. Щ ы. Дебилы моя (с)
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24.10.2021 00:21 Відповісти
а у нас не так ?

длинные руки Малюськи с "платными камерами" дотянулись до ОРДЛы ?
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24.10.2021 00:29 Відповісти
Для місцевих утирків - саме то. Рідна говень. Але там можуть ще бути наші хлопці.
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24.10.2021 00:31 Відповісти
добряченько путєн ввьол!
днище
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24.10.2021 00:40 Відповісти
Що таке путЕн?
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24.10.2021 09:11 Відповісти
та є там одне *****
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24.10.2021 11:24 Відповісти
Так от і пиши що ***** ,а не путЕн.
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24.10.2021 11:33 Відповісти
А ********** можна писати?
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25.10.2021 09:09 Відповісти
Учню вуйка василя -можна все. Стружи-вуйко сокирою виправить.
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25.10.2021 09:48 Відповісти
Грамотюй. під корейським ніком-лі! Дядя Вася народився у Єкатеринославі( Днєпр), тобто є справжнім легендарним українцем! Вчи історію, а не "вуйкуй"!
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26.10.2021 10:15 Відповісти
Мені по цимбалах на того васю і на його учня.
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26.10.2021 12:57 Відповісти
От і добре! Тільки дивись, щоб цимбали твої не стерлись! А історію повчи, корєяка, бо в 2014му учні Маргелова звільняли українські міста від лугандоно-*********** іхтамнєтів! ДШВ було потім.
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27.10.2021 09:03 Відповісти
Все звільнили? Якщо не все то сраний ти учень.
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27.10.2021 10:24 Відповісти
Нажаль не все, шибануло малість! Тобі, чмо корєйське залишив, щоб діван свій не зовсім проперділо!
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27.10.2021 16:38 Відповісти
Може ти й не поганий хлопець, але велике безмозгле хамло,бо воював і не знаєш за кого і за що і кому присягав. А присягав ти не дяді васі а народу України з яким спілкуєшся по хамськи.
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27.10.2021 17:25 Відповісти
Ну то что в тюрьмах вымагают ---это ещё до Колумба было. А то что лечат стрептоцидом по той стороне, то врядли. По логике местных вариантов скорее активированым углём стоит.
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24.10.2021 00:40 Відповісти
... ИЛИ ПРОСТО УГЛЕМ.
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24.10.2021 18:05 Відповісти
Ну жалеть надо всё таки чуть---больно глотать. То уже коксом---он чуть округлый по форме!
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24.10.2021 19:56 Відповісти
А що чекати від нелюдів кацапських? Хтось сподівався від руссо-фашисто кацапського щось гарне отримати?
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24.10.2021 00:44 Відповісти
двє пєнсіі і нізкая камуналка
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24.10.2021 09:47 Відповісти
Апалчєнци у своїй стихії та «зато без біндер».
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24.10.2021 00:52 Відповісти
вообще то норных кротов нужно лечить кайлом и в шахтах.
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24.10.2021 00:55 Відповісти
во! в кандалы и рыть уголь. руками.
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24.10.2021 09:49 Відповісти
Соромлюсь запитати. Напевно знову Україна винна що в них таке відбувається?
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24.10.2021 01:00 Відповісти
Местные жители звали русьге мир и кланялись вжопучленцам, пусть теперь вкушают его в полной мере. Приятного аппетита, рабы тупорылые
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24.10.2021 01:03 Відповісти
Якби вони там не лікувались стрептоцидом, їх би лікували медики НАТО!
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24.10.2021 02:43 Відповісти
ну и хорошо
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24.10.2021 09:46 Відповісти
Стрептоцидом?-Это розкошь для молодых "республик". Зелёнкой надо. И йодовую сетку обязательно
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24.10.2021 10:00 Відповісти
Ватніки попали в реальну Русню , яку вони так любили по телевізору . Я считаю - це класно , коли мрії людей здійснюються .
Ні тобі солдатів НАТО , ні української мови , ні бєндєравцев . До того ж сюжет сруського міра в реальності виявився в сотні разів гостросюжетнішим ніж по телевізору. Ватнікам залишається лиш розслабитись і тихенько похрюкувати на срузьком язикє .
А 9-го мая в Луганську знов будуть штурмувати рейхстаг , тож можна буде вкрасти трошки фанєри і виміняти її на картошку .
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24.10.2021 10:16 Відповісти
да вы шо!!!! Деньги вымагают, вот не хорошие людишки. Вот у нас наоброт - тюремщики платят родным деньги за содержание арестованных. В этом заслуга ЛИЧНАЯ той, которая по правам чела в Украине - но специализируется на Крыме . И в больницах за лечение выплачивают больным и лечат бесплатно....
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24.10.2021 17:50 Відповісти
Можна іще зеленкою пробувати лікуВату.
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24.10.2021 18:02 Відповісти
к чему стремились, то и получили, ил уже забыли, как в 2014 году, клюками стягивали наших ребят с БТРов и добивали палками, стремясь к Русскому миру, и колбасе по 2.10 руб. от Путлера, вот теперь и ешьте, хоть полопайте.
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25.10.2021 09:24 Відповісти
 
 