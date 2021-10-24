У "тюрмах" ОРДЛО вимагають гроші "за проживання", хворих на COVID-19 "лікують" стрептоцидом, - Гармаш

Найманці РФ у "в'язнів" у "тюрмах" на окупованих територіях Донбасу вимагають гроші "за проживання" і не лікують хворих, а також не допускають співробітників Червоного Хреста в пенітенціарні установи.

Про це повідомив у фейсбуці член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ.

"Тюремники ОРДЛО "пішли по бєспрєдєлу". З Донецька повідомляють: із незаконно утримуваних у місцях позбавлення волі заручників вимагають гроші "за проживання": вугілля, дрова, їжу", - написав Гармаш.

За його словами, родичів ув'язнених змушують переказувати гроші на банківські картки нібито для утримання "в'язнів". Тим, хто відмовляється, створюють нестерпні умови перебування у в'язниці, наприклад, переводять на триразове харчування. "Тобто годують тричі на тиждень", - уточнив Гармаш.

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Він також зазначив, що в "тюрмах" ОРДЛО не лікують хворих на коронавірус. "Точніше "лікують" стрептоцидом. Ув’язненому 70 років, двостороннє запалення легенів – жодного реального лікування. Це просто повільне умисне вбивство", - підкреслив Гармаш.

Представник української ТКГ зазначив, що кілька тижнів тому в "тюрмах" ОРДЛО бойовики запровадили так званий "карантин". По суті, уточнив Гармаш, скасовано всі побачення, заборонено передачу продуктів, ліків, масок і води.

"Доступу Міжнародного Червоного Хреста, як і раніше, немає, хоча Росія брала на себе таке зобов'язання в Парижі на Н-4 два роки тому", - додав він.

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