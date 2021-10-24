Українська газотранспортна система до кінця року могла б прокачати вдвічі більше газу, ніж "Північний потік-2", - Зеркаль
Росія через політику газового шантажу не хоче використовувати українську ГТС, яка готова прокачати більше газу, ніж це наразі може зробити "Північний потік-2".
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказала радниця міністра енергетики Лана Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.
"Шантаж вже дуже явний. Вони (росіяни. - Ред.) вже готові "Північним потоком" прокачати до кінця цього року ще 5,6 млрд кубометрів. А наша ГТС при цьому могла б прокачати 11 млрд. І вони її не використовують, бо хочуть, щоб запустилися "потоки", які вони будуть повністю контролювати і фактично тримати Європу у своїх газових "обіймах", - зазначила Зеркаль.
Топ коментарі
+10 Павел Стрембовский
показати весь коментар24.10.2021 01:32 Посилання
+6 Ksenia VB
показати весь коментар24.10.2021 07:26 Посилання
+6 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар24.10.2021 07:37 Посилання
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Свідомим это было доподлинно понятно ещё в 2014-ом году!
А сейчас не держат?
и ты думаешь что дуть 1200 км по трубе без единой газокомпрессорной станции дешевле, для прокачки через Украину нужно 55 атмосфер в трубе а через СП нужно 220 атмосфер, один энергоблок Ленинградской АЭС работает только на СП-1 для прокачки
по Украине 1100 км по Балтике 1200 км трубы, на юг Германии где промышленные центры одинаковое расстояние что через Украину что через Балтику
Разница в цене на сегодня больше 200 долларов за 1000 кубов, и эта разница делится на троих: венгров со словаками, евротрейдеров и Зе-команду. Если покупать напрямую у Газпрома, то этого нежилого навара не будет. Выбор в данном случае очевиден.
Пройти зимовий період без газосховищ неможливо. Українські сховища - третина від європейських. План х...а відрізати Європу від наших газосховищ майже вдався.
От зароботка несколько миллиардов $
Там думают о себе
Мы думаем что о нас ждут в ЕС
Нищебродов никто нигде не ждёт