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Українська газотранспортна система до кінця року могла б прокачати вдвічі більше газу, ніж "Північний потік-2", - Зеркаль

Українська газотранспортна система до кінця року могла б прокачати вдвічі більше газу, ніж

Росія через політику газового шантажу не хоче використовувати українську ГТС, яка готова прокачати більше газу, ніж це наразі може зробити "Північний потік-2".

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказала радниця міністра енергетики Лана Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Шантаж вже дуже явний. Вони (росіяни. - Ред.) вже готові "Північним потоком" прокачати до кінця цього року ще 5,6 млрд кубометрів. А наша ГТС при цьому могла б прокачати 11 млрд. І вони її не використовують, бо хочуть, щоб запустилися "потоки", які вони будуть повністю контролювати і фактично тримати Європу у своїх газових "обіймах", - зазначила Зеркаль.

Читайте також: Існує ризик, що ЄС погодить запуск "Північного потоку-2" без сертифікації, - Зеркаль

Автор: 

росія (65949) Північний потік (2473) Зеркаль Олена (291) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+10
Типа они когда то скрывали для чего они строили эти потоки)
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24.10.2021 01:32
+6
Попався пропогандон мокшанський..
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24.10.2021 07:26
+6
Карикатура з німецького журналу Шпіґель.
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24.10.2021 07:37
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Типа они когда то скрывали для чего они строили эти потоки)
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24.10.2021 01:32 Відповісти
Це все пусті слова.
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24.10.2021 01:33 Відповісти
Только догадался или кто-то подсказал?
Свідомим это было доподлинно понятно ещё в 2014-ом году!
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24.10.2021 01:34 Відповісти
Лана Зеркаль догадался?
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24.10.2021 08:07 Відповісти
а ещё недавно зеркаль расплывалась в благодарностях за подписанный бубой кабальный контракт
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24.10.2021 01:39 Відповісти
и фактически держать Европу в своих газовых "объятиях Источник:
А сейчас не держат?
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24.10.2021 01:55 Відповісти
без соплей тут нужно. вышки Бойко пригодились бы и позиция по Крыму и этой херне. а всем (вне) *****, простите.
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24.10.2021 01:59 Відповісти
Мавзолейных говноедов и их сраную политику я понял еще будучи 15 летним пацаном,в 1984 году.... стадо баранов....
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24.10.2021 02:05 Відповісти
В интервью ВВС в 2012 году известный в Украине спец по газу и нефти,доктор технических наук,профессор,академик украинской нефтегазовой академии Роман Яремийчук подробно рассказал о делах в нефтегазовой отрасли поюробно и доходчиво....
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24.10.2021 02:11 Відповісти
На нужды коммунального хозяйства Украины в год нужно всего 6-7 ярдов кубов газа...,почему уходит в год до 20 ярдов...загадка природы,каже Яремийчук.... кто вор,академик не говорит...
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24.10.2021 02:15 Відповісти
Зеркаль уже вполне взрослая девочка, пора бв распрощаться с девическими иллюзиями.
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24.10.2021 04:48 Відповісти
Газа не хватает и на заполнение СП-2, а он ещё и ГТС Украины предлагает.
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24.10.2021 06:21 Відповісти
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24.10.2021 08:10 Відповісти
Китайские братья без лишнего шума, высасывают немало, и внутренне потребление растёт. Заводы по производству удобрений, пластмассы очень, много стали потреблять. Газа на самом деле не хватает на всех желающих. Об этом и цены красноречиво говорят.
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24.10.2021 08:21 Відповісти
ГТС Украины строили на века рюсские бараны строили, не американские...она выдержит все...да...бараны Мавзолейные...?Шакалами вы были есть и будете...быдло красноЖО...Е
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24.10.2021 06:38 Відповісти
Всё просто. ГТС Украины на 1200 км длиннее. За прокачку каждой тысячи кубов газа, Украина берёт тридцать долларов. Да и Польша, тоже газ конечному пользователю не удешевляет. Цена немецких мерседесов от цены газа не в малой степени зависит. Вот ты бы какую машину из двух аналогичных выбрал? Подороже или подешевле? Что то мне на ум сомалийские пираты пришли.
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24.10.2021 06:54 Відповісти
в Австрию, Чехию,Словакию через Германии короче чем через Украину?
и ты думаешь что дуть 1200 км по трубе без единой газокомпрессорной станции дешевле, для прокачки через Украину нужно 55 атмосфер в трубе а через СП нужно 220 атмосфер, один энергоблок Ленинградской АЭС работает только на СП-1 для прокачки
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24.10.2021 08:58 Відповісти
Украина все равно платила цену за газ как через Германию, даже если не будет качать россия через Украину для Украины цена импортного газа не изменится
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24.10.2021 09:34 Відповісти
Для энергоблока АЭС, ровная нагрузка, самое то, что надо. АЭС не любят, отключений, подключений. И таки да. В Австрию и Германию, путь короче. И через Болгарию, Сербию, Венгрию, закольцевали уже Европу. Оптимизировали маршрут.
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27.10.2021 17:27 Відповісти
От Уренгоя что до Питера что до Курска одинаково, примерно по 2600 км трубы
по Украине 1100 км по Балтике 1200 км трубы, на юг Германии где промышленные центры одинаковое расстояние что через Украину что через Балтику
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24.10.2021 09:08 Відповісти
Украина скинула цену за транзит газа в Европу на 50%....Мавзолейные в шоке....
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24.10.2021 07:04 Відповісти
Французы говорят...мы не настолько богаты,чтобы покупать дешевые вещи....
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24.10.2021 07:05 Відповісти
Ну а например при выборе мясорубки или пылесоса из двух одинаковых тоже более дорогие будешь брать? Есть у торгашей такой маркетинговый ход. Они некоторые товары продают по заоблачным ценам. Всегда найдётся дурак который купит из-за понтов.
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24.10.2021 07:29 Відповісти
У меня вся техника Makita.... Из Чехии брат привез еще 15 лет назад
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24.10.2021 07:35 Відповісти
А у меня в основном Интерскол. Надёжная, удобная но не дорогая.
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24.10.2021 07:51 Відповісти
Население Польши и Украины примерно одинаковое...40 млн,поляки для нужд ЖКХ потребляют 5 ярдов кубов газа в год,Украина в 4 раза больше... причину не назову...
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24.10.2021 07:10 Відповісти
Причина в шакалах и гиенах.
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24.10.2021 07:13 Відповісти
Виноваты "Несуны" Юрия Андропова потому и Перестройка говна началася
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24.10.2021 07:25 Відповісти
Ну это да. Совок был безнадёжным строем из-за уравниловки. А желание халявы не истребимо.
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24.10.2021 07:54 Відповісти
Renovacija domov v Polse prosla ocen uspesno.Ecio variant meniat nado gaz alternativnami istocnikami kak biotoplivo dopustim
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24.10.2021 08:57 Відповісти
Эта ситуация, которая может существовать в реальности, но не имеет логического объяснения. Точно так же как и запрет на транзит Днепровской воды.
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24.10.2021 07:18 Відповісти
Попався пропогандон мокшанський..
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24.10.2021 07:26 Відповісти
Они всегда палятся на мелочах...
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24.10.2021 07:28 Відповісти
Я холодно мыслящий, никуда не убегаю и никому не попался.
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24.10.2021 07:31 Відповісти
ЛАХТА-2 из Питера прискакала...
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24.10.2021 07:33 Відповісти
А, что конкретно я пропагандирую, кроме здравого смысла? Какие такие новые знания, информацию, какое такое необычное новое мнение или неправильное представлений о чем-либо формирую? Чем я вызвал ваш гнев и чем вас оскорбил?
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24.10.2021 07:48 Відповісти
***** просто так газ не дає, а виставляє певні умови. Ти як з неба впав.
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24.10.2021 08:16 Відповісти
Вы за анархию?
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24.10.2021 08:24 Відповісти
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24.10.2021 08:29 Відповісти
Покупать газ напрямую в России совершенно невыгодно. "Европейский реверсный газ" - это тот же российский газ, который Венгрия и Словакия покупают (покупали в случае Венгрии) по долгосрочным контрактам с привязкой к нефти, и который они перепродают евротрейдерам, а последние продают его Украине, но уже по спотовым ценам.
Разница в цене на сегодня больше 200 долларов за 1000 кубов, и эта разница делится на троих: венгров со словаками, евротрейдеров и Зе-команду. Если покупать напрямую у Газпрома, то этого нежилого навара не будет. Выбор в данном случае очевиден.
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24.10.2021 09:53 Відповісти
Украина добывает 23 ярда кубов газа,его хватит на 4 Украины...
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24.10.2021 07:27 Відповісти
Вот только не 23 а 19 и еще докупать приходится.
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24.10.2021 08:09 Відповісти
https://youtu.be/UHSW4SaSDbg РАБссия вылетит в трубу с газами алмазами и нефтиями...
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24.10.2021 07:30 Відповісти
Карикатура з німецького журналу Шпіґель.
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24.10.2021 07:37 Відповісти
По контракту транзит через Украину самый дорогой в мире ! Сверх контракта на 40% дороже ! К сожалению Россия просто ждет не одобрят сверх прибыли ! Одобрят украине останется млрд 15 на транзит а то и контракты как в польше где Газпром хочет качает а хочет нет !
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24.10.2021 07:38 Відповісти
Кацап пнх
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24.10.2021 07:50 Відповісти
Он, что обманывает нас с тобой? Или просто нельзя никому такое писать?
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24.10.2021 07:57 Відповісти
А зачем было заключать контракт на прокачку 40 млрд, вот они столько и качают и формально придраться нельзя.
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24.10.2021 08:08 Відповісти
Вина прошлой власти в том что в начала агрессии России Украина не перекрыла газовый вентиль в сторону Европы.
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24.10.2021 08:50 Відповісти
однозначно, тогда бы все плясали вокруг Украины, а так только озабоченность
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24.10.2021 11:09 Відповісти
Никто бы не плясал. Заставили бы открыть обратно и всё.
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24.10.2021 11:21 Відповісти
Да тут ватный кружок образовался.Исправим😂🌷×××
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24.10.2021 09:28 Відповісти
Питання не лише в ціні на транзит і його об'ємах, а й газосховищах. Українська ціна на транзит, можливо, висока за умови закачки газу в газосховища, зберігання, а потім підняття. Зрозуміло, що це дорожче, ніж качати напряму, в чому х...о переконав меркель й інших. Мовляв, купувати і отримувати газ "з колес" вигідніше, ніж через газосховища. Але "чомусь" виявилося, що вигідніше це лише для рф.
Пройти зимовий період без газосховищ неможливо. Українські сховища - третина від європейських. План х...а відрізати Європу від наших газосховищ майже вдався.
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24.10.2021 09:36 Відповісти
газу трыньдец...................девать некуда...........но будет стоить в январе 3000 БАКИНСКИХ КОММИСАРОВ.......КАЧАЙТЕ.......А НАШ СПГ...В АЗИЮ....ПО 4000.....
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24.10.2021 09:43 Відповісти
та вже би поскоріше запустили ту каналізацію, бо задрали мусолити тему. Точно, як з тим дебільним кримським мостом - перділи, перділи і всрались! А середньому українцю від тих труб ні холодно, ні жарко...
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24.10.2021 09:48 Відповісти
Зеркаль,хватит уже скулить про могла и другое.Вы же по сто раз на дню кричите,что у вас война с Россией и в ЕС это слышат.Так чего ты хотела?Что бы Украина сделала на месте России?
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24.10.2021 11:39 Відповісти
Неужели кто нибуть думал что Германия откажется
От зароботка несколько миллиардов $
Там думают о себе
Мы думаем что о нас ждут в ЕС
Нищебродов никто нигде не ждёт
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24.10.2021 13:28 Відповісти
Ну кто виноват,если у зебилов начиная с преза вместо головы ЖОПА.
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24.10.2021 16:50 Відповісти
 
 