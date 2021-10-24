Українська газотранспортна система до кінця року могла б прокачати вдвічі більше газу, ніж "Північний потік-2", - Зеркаль

Росія через політику газового шантажу не хоче використовувати українську ГТС, яка готова прокачати більше газу, ніж це наразі може зробити "Північний потік-2".

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказала радниця міністра енергетики Лана Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Шантаж вже дуже явний. Вони (росіяни. - Ред.) вже готові "Північним потоком" прокачати до кінця цього року ще 5,6 млрд кубометрів. А наша ГТС при цьому могла б прокачати 11 млрд. І вони її не використовують, бо хочуть, щоб запустилися "потоки", які вони будуть повністю контролювати і фактично тримати Європу у своїх газових "обіймах", - зазначила Зеркаль.

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