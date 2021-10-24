Перепис населення у РФ: українську не внесли до переліку мов на порталі "Держпослуг"

Українську не внесли до переліку запропонованих мов під час заповнення електронного переписного листа на порталі "Держпослуг".

Про це у своєму телеграм-каналі написав журналіст "Ехо Москви" Олексій Наришкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Української не виявилося серед запропонованих мов для участі в перепису на порталі "Держпослуг". Водночас, за даними минулого перепису, українці становлять третю за чисельністю народність на території Росії", - написав він.

У переписному листі для вибору доступні десять мов, уточнює Настоящее Время. Зокрема, башкирська, татарська, бурятська, тувинська, чуваська, якутська, узбецька, англійська, китайська та корейська.

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Нагадаємо, всеросійський перепис населення почався 15 жовтня. Він проводиться і в окупованому Криму. Київ у зв'язку з цим висловив протест і назвав ці дії спробами легітимізувати окупацію півострова.