Перепис населення у РФ: українську не внесли до переліку мов на порталі "Держпослуг"
Українську не внесли до переліку запропонованих мов під час заповнення електронного переписного листа на порталі "Держпослуг".
Про це у своєму телеграм-каналі написав журналіст "Ехо Москви" Олексій Наришкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Української не виявилося серед запропонованих мов для участі в перепису на порталі "Держпослуг". Водночас, за даними минулого перепису, українці становлять третю за чисельністю народність на території Росії", - написав він.
У переписному листі для вибору доступні десять мов, уточнює Настоящее Время. Зокрема, башкирська, татарська, бурятська, тувинська, чуваська, якутська, узбецька, англійська, китайська та корейська.
Нагадаємо, всеросійський перепис населення почався 15 жовтня. Він проводиться і в окупованому Криму. Київ у зв'язку з цим висловив протест і назвав ці дії спробами легітимізувати окупацію півострова.
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Ось і намагаються зробити вигляд, що вони моноетнічні
Нам треба зробити те саме
нет подлее и лживее существ, чем *********, нет подлее образования, чем азиопская раша-паРаша, выкидыш и продолжение Орды.
Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю».
(с) В. Розанов, российский философ (1856-1919)
> Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 7 мая 2021 года экспортировала 39,24 млн тонн зерновых и зернобобовых.
65.4-39.24=26.16.
****** кремлёвская пропаганда была права, мы или голодаем, или нас уже 26 млн
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3176429-ukraina-stala-drugim-u-sviti-eksporterom-zerna.html
Кацапське брехло.
Для тупых: считают экспорта зерна с лета до следующего лета, потому что первый урожай начинают косить июнь-июль.
Поэтому когда в ссылке указан январь, это значит год экспорта не закончен.