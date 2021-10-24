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Перепис населення у РФ: українську не внесли до переліку мов на порталі "Держпослуг"

Перепис населення у РФ: українську не внесли до переліку мов на порталі

Українську не внесли до переліку запропонованих мов під час заповнення електронного переписного листа на порталі "Держпослуг".

Про це у своєму телеграм-каналі написав журналіст "Ехо Москви" Олексій Наришкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Української не виявилося серед запропонованих мов для участі в перепису на порталі "Держпослуг". Водночас, за даними минулого перепису, українці становлять третю за чисельністю народність на території Росії", - написав він.

У переписному листі для вибору доступні десять мов, уточнює Настоящее Время. Зокрема, башкирська, татарська, бурятська, тувинська, чуваська, якутська, узбецька, англійська, китайська та корейська.

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Нагадаємо, всеросійський перепис населення почався 15 жовтня. Він проводиться і в окупованому Криму. Київ у зв'язку з цим висловив протест і назвав ці дії спробами легітимізувати окупацію півострова.

Автор: 

перепис населення (140) росія (65949) українська мова (836)


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Топ коментарі
+26
«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п.
Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю».
(с) В. Розанов, российский философ (1856-1919)
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24.10.2021 03:23
+17
ну так ********* в своем репертуаре- нет никакой Украины, никаких украинцев и никакого украинского языка, все это придумано в австрийском Генштабе.

нет подлее и лживее существ, чем *********, нет подлее образования, чем азиопская раша-паРаша, выкидыш и продолжение Орды.
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24.10.2021 03:22
+15
А навіщо? Українці з 14го року, як мінімум, на московію рашисскую не їздять, а тим хахлам що туди їздять мова не потрібна їм "удобнєйНаРюсскамГаваріть" та "миТакПрівиклі".
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24.10.2021 03:13
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А навіщо? Українці з 14го року, як мінімум, на московію рашисскую не їздять, а тим хахлам що туди їздять мова не потрібна їм "удобнєйНаРюсскамГаваріть" та "миТакПрівиклі".
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24.10.2021 03:13 Відповісти
Вроде как и да, но тех же хохлов можно переучить обратно - они дрессировке поддаются... но это как раз и сделано для того, чтобы осложнить этот процесс их приучают к мысли, что украинский вообще не нужен, что даже знание бурятского нужнее (хотя по переписи их всего то около 0,5 миллиона, в то время как украинцы по численности на 3м месте - не считая переделанных в "русских"). Еще в совке приучали, что украинский - исключительно язык села и народных песен, а русский - язык города, просвещения.... Сейчас им вкладывают в моск, что украинский не нужен вообще!
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24.10.2021 10:06 Відповісти
ну їм же треба пояснити як так сталося, що українці там на 3 місці і нема ані жодної української школи, церкви, бібліотеки або театру.
Ось і намагаються зробити вигляд, що вони моноетнічні

Нам треба зробити те саме
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24.10.2021 17:12 Відповісти
ага, франківські вуйки хати москалям будують аж гай шумить
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24.10.2021 11:47 Відповісти
хахли же
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24.10.2021 12:20 Відповісти
ну так ********* в своем репертуаре- нет никакой Украины, никаких украинцев и никакого украинского языка, все это придумано в австрийском Генштабе.

нет подлее и лживее существ, чем *********, нет подлее образования, чем азиопская раша-паРаша, выкидыш и продолжение Орды.
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24.10.2021 03:22 Відповісти
ну а нам так само треба робити вигляд що рузьгє не існують
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24.10.2021 17:13 Відповісти
а вони дiйсно не існують, це штучне поняття, азiопське збiговисько.

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24.10.2021 19:32 Відповісти
«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п.
Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю».
(с) В. Розанов, российский философ (1856-1919)
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24.10.2021 03:23 Відповісти
В списке нет многих российских языков, но зато есть узбекский. Странный случайный набор.
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24.10.2021 03:30 Відповісти
Азиатские гастарбайтеры постепенно осваивают кацапляндию))
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24.10.2021 08:02 Відповісти
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24.10.2021 14:10 Відповісти
Є таке поняття, індекс БігМака, за яким доволі точно розраховується рівень доходів в тій чи іншій країні. Також є термін, індекс споживання зерна, згідно якого для нормального функціонування харчової промисловості на одну людину потрібно 1 тонна зерна на рік. За ним обчислюють кількість населення. Московія в 20 році накосила 130 млн т зерна, але 40 млн продали. Таким чином поголов"я кцпів близько 90 млн голов. Якщо кцпів більше число, то це означає, що споживання занижено і вони голодують. Вибір у статистів Рашки невеликий, якщо вказати 140 млн кцпів, вийде, що їх споживання продуктів на рівні найбідніших голодуючих африканських країн, а якщо вказати реальне поголов"я, 90 млн, то велічіє здується.
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24.10.2021 04:54 Відповісти
А хто тобі казав, що кацапи не мерзнуть? Особливо взимку, коли бігають на двір у дерев*яну будку із діркою у підлозі. І голодують теж. Проте ти, кацапчику тут, в Україні, маєш і теплий сортір і шоч яку-небудь їжу. Україна лагідна і для таких як ти.
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24.10.2021 06:51 Відповісти
Кацапів гріє "крымнаш" і бояра.
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24.10.2021 11:18 Відповісти
>Украинские сельхозпроизводители в 2020 году намолотили 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых

> Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 7 мая 2021 года экспортировала 39,24 млн тонн зерновых и зернобобовых.
65.4-39.24=26.16.
****** кремлёвская пропаганда была права, мы или голодаем, или нас уже 26 млн
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24.10.2021 06:30 Відповісти
З початку 2020/2021 маркетингового року Україна експортувала близько 27,57 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 6,3 млн тонн менше ніж попереднього року.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3176429-ukraina-stala-drugim-u-sviti-eksporterom-zerna.html
Кацапське брехло.
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24.10.2021 07:05 Відповісти
какой молодец. открой свою же ссылку, новость от 22 января. Подсчёт экспорта зерна идёт от лета до лета, а не с января по декабрь, как обычный товар.

Для тупых: считают экспорта зерна с лета до следующего лета, потому что первый урожай начинают косить июнь-июль.

Поэтому когда в ссылке указан январь, это значит год экспорта не закончен.
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24.10.2021 14:13 Відповісти
Відкрию тобі також тайну. Основний урожай зернових приходиться на жовтень листопад. І починати вести маркетинговий рік в іюне, через пів року після основних надходжень було б трохи по тупому.
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24.10.2021 21:28 Відповісти
Иди-валежник собирай. Не отвлекайся.
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24.10.2021 08:00 Відповісти
Ромчику, навіть при такій статитиці ти не врахував того, що в украінських селах сіють для власних потреб і пшеницю, і ячмінь, і кукурудзу і навіть гречку, що не враховуєтся статистикою. А от на рассии в дєрєвнях нічого не сіють, бо вже й нема кому там сіяти.
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24.10.2021 11:14 Відповісти
Таким чином поголов"я кцпів близько 90 млн голов. Це разом з кримчанами, мігрантами, гастарбайтерами та китайськими нелегалами.
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24.10.2021 10:31 Відповісти
Переписали...население РАБссии меньше 90 млн....,а говорили 150 млн баранов....вы куда дели Шариковых,Путлерцы рюсмскамирцы?*
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24.10.2021 06:52 Відповісти
Количество пенсионеров на РАБссии 26 млн...,следовательно 90 млн это точное число...обычно 1 к 4 расчет идет...,типа население Польши 40 млн,значит пенсов 10 млн,точно так и в Украине...
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24.10.2021 06:57 Відповісти
Это не украинофобский шовинизм. Это другое.))
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24.10.2021 07:58 Відповісти
Господа хорошие! А где же иврит? Почему вы его не включили в список? Биробиджан в трауре!😎
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24.10.2021 08:55 Відповісти
Как хорошо, что есть китайский в списке языков! Россиянам зауральским еще раз подсказывают, что нужно учиться читать иероглифы, карябать их запросто! А главное научиться двумя деревянными палочками щи хлебать! А рис всяк сможет палочками кушать!
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24.10.2021 09:01 Відповісти
Вчу онука вітатися англійською. Він ще погано розмовляю, але вітання ще те виходить, майже як президент Россії
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24.10.2021 15:23 Відповісти
Хелло-о-о-о! А папа в ответ - Путин - ху*ло-о-о! Инглиш будет быстро освоен!
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24.10.2021 16:12 Відповісти
А ви й надалі робіть адаптацію всіх сайтів кацапською.
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24.10.2021 09:15 Відповісти
Російськомовний українець і російськомовний кацап це абсолютно різні речі. Є рускі люди - різні, всілякі, але люди. А є людиноподібні створіння кацапи. Треба то розрізняти.
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24.10.2021 09:26 Відповісти
Ізвінітє. Тєпєрь іногда буду пісать по русскі.
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24.10.2021 10:00 Відповісти
А от дурня вмикати не треба. Попробуйте то зрозуміти. А ні, ну то співчуваю. До речі, а нік чого російською, та й прізвище російське? Що так? Чи просто провокатор?
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24.10.2021 10:09 Відповісти
А це вже останнє, що повинно тебе цікавити)))
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24.10.2021 11:40 Відповісти
Я дико вибачаюсь.Але коли під прапором України питають за нік...ГАЛ питає чого нік кацапський.Хто з них попатріотичніший?
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24.10.2021 17:07 Відповісти
Той, хто більше робить для своєї країни, для перемоги над зовнішнім і внутрішнім ворогом. Невже так важко зрозуміти?
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24.10.2021 20:12 Відповісти
На жаль є українські гниди і вітчизняні і імпортні - з далекого і близького зарубіжжя ультрапатріоти!
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24.10.2021 16:16 Відповісти
Мені якось бузково, що вони собі там придумують,
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24.10.2021 10:21 Відповісти
Российский фашизм (РФ) это идеологический тупик для самой РФ. Украина для них потеряна навсегда. Вероятно, ее можно завоевать, но ни один украинец не забудет, что фашистские мрази не признавали существования этого народа. И мразям это все равно вылезет боком.
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24.10.2021 10:29 Відповісти
Чому з цього Приводу мовчить "Кримська Платформа" Надати рекомендацію декларувати англійську як мову сПілкування слов"ян.
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24.10.2021 14:36 Відповісти
А звісно засмучений цією новиною, проти нашу мову, але одне питання - россія це що та де?
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24.10.2021 15:20 Відповісти
 
 