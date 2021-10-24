За минулу добу на Донбасі поранено двох воїнів, зафіксовано три російські обстріли, - штаб ООС
Від початку минулої доби російські найманці на Донбасі тричі обстрілювали українські позиції, поранено двхє наших військовослужбовців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС.
"За минулу добу, 23 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох - задовільний", - йдеться в ранковому зведенні.
Зазначається, що неподалік Новозванівки ворог вів вогонь із мінометів калібру 120 мм. У напрямку Новогригорівки найманці двічі здійснили обстріл, використовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю.
"Станом на 7:00 24 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - підсумували в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Горіть у пеклі russische schweine!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!