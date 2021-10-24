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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За минулу добу на Донбасі поранено двох воїнів, зафіксовано три російські обстріли, - штаб ООС

За минулу добу на Донбасі поранено двох воїнів, зафіксовано три російські обстріли, - штаб ООС

Від початку минулої доби російські найманці на Донбасі тричі обстрілювали українські позиції, поранено двхє наших військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС.

"За минулу добу, 23 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я обох - задовільний", - йдеться в ранковому зведенні.

Зазначається, що неподалік Новозванівки ворог вів вогонь із мінометів калібру 120 мм. У напрямку Новогригорівки найманці двічі здійснили обстріл, використовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю.

"Станом на 7:00 24 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - підсумували в штабі.

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обстріл (29063) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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https://youtu.be/we5srPouIac
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24.10.2021 08:35 Відповісти
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
Горіть у пеклі russische schweine!
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24.10.2021 09:33 Відповісти
Одужуйте, хлопці.
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24.10.2021 09:39 Відповісти
Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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24.10.2021 10:55 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
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24.10.2021 12:44 Відповісти
 
 