В Україні за добу від СOVID-19 померли 386 осіб, зафіксовано 20 791 новий випадок захворювання, видужали 6 081 особа, - МОЗ

Станом на ранок неділі, 24 жовтня, в Україні зафіксовано 20 791 новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19, видужало 6 081 особа, 386 хворих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 23 жовтня в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 533, медпрацівників - 237). 177 730 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 129 530 осіб, повністю імунізовані 48 200 людей. Також за минулу добу госпіталізовано 5 924 особи, летальних випадків - 386, одужали 6 081 особа", - повідомило МОЗ України.

Днем раніше, 23 жовтня, зафіксовано 23 229 нових випадків захворювання на СOVID-19, 22 жовтня повідомлялося про 23 785 нових випадків інфікування коронавірусною хворобою, 21 жовтня зафіксовано 22 415 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 жовтня зафіксовано 18 913 нових випадків захворювання на СOVID-19 , 19 жовтня повідомлялося про 15 579 нових випадків інфікування коронавірусом, 18 жовтня зафіксовано 9 524 нові випадки захворювання на СOVID-19, 17 жовтня зафіксовано 11 288 нових випадків захворювання на СOVID-19, 16 жовтня повідомлялося про 12 983 нові підтверджені випадки інфікування, 15 жовтня зафіксовано 13 624 нові випадки захворювання на СOVID-19, 14 жовтня зафіксовано 18 881 новий випадок захворювання на СOVID-19.

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За весь час пандемії в Україні захворіло 2 769 405 осіб, видужали 2 375 776 осіб, летальних випадків - 63 872.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу - 8 890 452 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 963 577 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 854 029 щеплень.

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