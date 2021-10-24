В Україні за добу від СOVID-19 померли 386 осіб, зафіксовано 20 791 новий випадок захворювання, видужали 6 081 особа, - МОЗ
Станом на ранок неділі, 24 жовтня, в Україні зафіксовано 20 791 новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19, видужало 6 081 особа, 386 хворих померли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.
"За добу 23 жовтня в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 533, медпрацівників - 237). 177 730 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 129 530 осіб, повністю імунізовані 48 200 людей. Також за минулу добу госпіталізовано 5 924 особи, летальних випадків - 386, одужали 6 081 особа", - повідомило МОЗ України.
Днем раніше, 23 жовтня, зафіксовано 23 229 нових випадків захворювання на СOVID-19, 22 жовтня повідомлялося про 23 785 нових випадків інфікування коронавірусною хворобою, 21 жовтня зафіксовано 22 415 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 жовтня зафіксовано 18 913 нових випадків захворювання на СOVID-19 , 19 жовтня повідомлялося про 15 579 нових випадків інфікування коронавірусом, 18 жовтня зафіксовано 9 524 нові випадки захворювання на СOVID-19, 17 жовтня зафіксовано 11 288 нових випадків захворювання на СOVID-19, 16 жовтня повідомлялося про 12 983 нові підтверджені випадки інфікування, 15 жовтня зафіксовано 13 624 нові випадки захворювання на СOVID-19, 14 жовтня зафіксовано 18 881 новий випадок захворювання на СOVID-19.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 769 405 осіб, видужали 2 375 776 осіб, летальних випадків - 63 872.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу - 8 890 452 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 963 577 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 854 029 щеплень.
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А во вторых - если даже пишут о вакцинированных в реанимациях, то все они купили липовые сертификаты о прививках и теперь очень раскаиваются)).
"вакцинированные легче переносят короновирус"
так что они пока еще не добрались до больниц,
шастают везде со своей справкой и разносят эту заразу
тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить...
Сейчас лечат коронавирус 1538 человек, в тяжелом состоянии 149 человек, 12 - в реанимации. 10 пациентов в разных больницах подключены у аппаратам искусственной вентиляции легких.
Сейчас в нашем городе 9 больниц принимают пациентов с COVID-19. Места для пациентов с коронавирусом заняты на 83,8%.
За сутки в городе Кривой Рог умерли 6 человек, у которых ранее медики диагностировали коронавирусную инфекцию. Еще шестерым COVID-19 подтвердили посмертно*
Сейчас в инфекционной больнице находятся 201 пациент, из них 179 с подтвержденным коронавирусом. С подозрением на коронавирус госпитализированы в больницу 10 человек.
147 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находятся также 147 пациентов, 12 сейчас в реанимации и 5 человек подключены к аппарату искусственой вентиляции легких.
Еще 694 человека с коронавирусом и 316 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц №№ 1, 7,10, 16, 17. Кислород получают 787 пациентов этих же больниц и 4 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Загруженность коек для пациентов с коронавирусом составляет в Кривом Роге более 83,2%.