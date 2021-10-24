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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від СOVID-19 померли 386 осіб, зафіксовано 20 791 новий випадок захворювання, видужали 6 081 особа, - МОЗ

В Україні за добу від СOVID-19 померли 386 осіб, зафіксовано 20 791 новий випадок захворювання, видужали 6 081 особа, - МОЗ

Станом на ранок неділі, 24 жовтня, в Україні зафіксовано 20 791 новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19, видужало 6 081 особа, 386 хворих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 23 жовтня в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 533, медпрацівників - 237). 177 730 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 129 530 осіб, повністю імунізовані 48 200 людей. Також за минулу добу госпіталізовано 5 924 особи, летальних випадків - 386, одужали 6 081 особа", - повідомило МОЗ України.

Днем раніше, 23 жовтня, зафіксовано 23 229 нових випадків захворювання на СOVID-19, 22 жовтня повідомлялося про 23 785 нових випадків інфікування коронавірусною хворобою, 21 жовтня зафіксовано 22 415 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 жовтня зафіксовано 18 913 нових випадків захворювання на СOVID-19 , 19 жовтня повідомлялося про 15 579 нових випадків інфікування коронавірусом, 18 жовтня зафіксовано 9 524 нові випадки захворювання на СOVID-19, 17 жовтня зафіксовано 11 288 нових випадків захворювання на СOVID-19, 16 жовтня повідомлялося про 12 983 нові підтверджені випадки інфікування, 15 жовтня зафіксовано 13 624 нові випадки захворювання на СOVID-19, 14 жовтня зафіксовано 18 881 новий випадок захворювання на СOVID-19.

Дивіться також: Переповнена COVID-лікарня на Дніпропетровщині: з 200 пацієнтів - двоє вакциновані. ФОТОрепортаж

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 769 405 осіб, видужали 2 375 776 осіб, летальних випадків - 63 872.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу - 8 890 452 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 963 577 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 854 029 щеплень.

Читайте також: На тлі епідемії COVID-19 ватажок ОРДО Пушилін наживається на закупівлі ліків: "освоєно" вже 150 млн рублів

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Во первых - это засекреченная информация.
А во вторых - если даже пишут о вакцинированных в реанимациях, то все они купили липовые сертификаты о прививках и теперь очень раскаиваются)).
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24.10.2021 08:39
+5
Я живу в частном доме по улице 167 домов...за 2 года Пандемии смертей ноль...а живут в основном люди старше 50 лет...

тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить...
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24.10.2021 09:04
+5
Дай Боже всім українцям здоров'я.
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24.10.2021 09:15
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24.10.2021 08:31 Відповісти
А чому не пишуть скільки захворіло "вакцинованих"?
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24.10.2021 08:35 Відповісти
Во первых - это засекреченная информация.
А во вторых - если даже пишут о вакцинированных в реанимациях, то все они купили липовые сертификаты о прививках и теперь очень раскаиваются)).
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24.10.2021 08:39 Відповісти
А некоторые уже не раскаиваются. Вы на очереди.
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24.10.2021 08:41 Відповісти
Могу вам по своим документам предложить еще дважды уколоться а мне будет сертификат
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24.10.2021 08:43 Відповісти
как нам тут писали от главной инфекционистки
"вакцинированные легче переносят короновирус"
так что они пока еще не добрались до больниц,
шастают везде со своей справкой и разносят эту заразу
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24.10.2021 08:47 Відповісти
Тут другое интересно: почему не пишут сколько умерло от других болезней? Или их уже не считают, как маршал жуков штрафбатовцев?
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24.10.2021 08:58 Відповісти
https://nezavisim.tv/news/7450.html До этого коронавирус был лишь третьей причиной смертности среди населения. сейчас он занял уже второе место в октябре украинцы чаще умирали от коронавируса, чем от такой страшной болезни как рак. Об этом свидетельствуют данные государственной службы статистики украины. сообщается, что если сейчас от рака умирает порядка 200 человек в день, то суточная смертность от коронавируса уже стала гораздо страшнее и выше. Так, по состоянию на 21 октября из-за увеличения количества новых случаев доля смертей от коронавируса за последние семь дней достигла 17,5% от общего числа летальных исходов. в октябре ежедневно от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем умирало 1136 украинцев, от последствий коронавируса - 351, от онкологии - 203.
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24.10.2021 09:23 Відповісти
Так и по дуракам, типа тебя, статистика не ведется.
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24.10.2021 09:18 Відповісти
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24.10.2021 09:18 Відповісти
Для выходного дня это рекорд.
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24.10.2021 08:46 Відповісти
Побольше бы таких рекордов
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24.10.2021 08:47 Відповісти
Вчера укололлся Шмурдяком Путлера, типа Фуфломицин...стошнило...,главное что иностранцы массово едут на РАБссию уколотцца Спутником... .,раз Путлер сказал,знач правда...в Космос к Гагарину захотели...
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24.10.2021 08:46 Відповісти
Вадим РАбинович из ОПЗЖ срочно летал на Мацковию за спутником....дело пойдет и корона упадет...
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24.10.2021 08:48 Відповісти
И шо, зебуины своей нерадивостью в этом вопросе желают догнать каазламордых?
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24.10.2021 08:50 Відповісти
ЗЫ... Однако, ягелеядных 150 лямов с 1000 смертями в день от ковида-19. В Украине около 600 смертей в день. Тобто, нас должно быть , по кацапской статистике на 600 смертей в день, минимум 75 миллионов. Из этого следует, шо зебилы своей инфантильностью и опофигизмом, но факт, шо на руку пыне, переплюнули единоросов . Разве это не зегеноцид?
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24.10.2021 08:56 Відповісти
нет там 150. даже официальная пропаганда не дотягивает
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24.10.2021 10:40 Відповісти
нет 600.за последние сутки 380 ,и это рекорд
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24.10.2021 22:40 Відповісти
Блогер Александр Балу из РАБссии каже в Ютьюбе что РАБссиянцев дохнет по 1 000 хмырей...и больше...Дима Камикадзе тоже из РАБссии каже шо 1007 в сутки,а Александр Невзоров ваще опустил РАБссию 1 600 в сутки...,а еще земляк Путлера называецца...
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24.10.2021 08:52 Відповісти
Это официоз. В натуре - на порядок выше.
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24.10.2021 09:03 Відповісти
Я живу в частном доме по улице 167 домов...за 2 года Пандемии смертей ноль...а живут в основном люди старше 50 лет...

тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить...
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24.10.2021 09:04 Відповісти
Все просто, вы уже отопление включили. А эти зелёные мудаки людей в домах , высотках морозят. Наверное специально, на убой, для статистики.
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25.10.2021 01:33 Відповісти
Кривой Рог

Сейчас лечат коронавирус 1538 человек, в тяжелом состоянии 149 человек, 12 - в реанимации. 10 пациентов в разных больницах подключены у аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сейчас в нашем городе 9 больниц принимают пациентов с COVID-19. Места для пациентов с коронавирусом заняты на 83,8%.
За сутки в городе Кривой Рог умерли 6 человек, у которых ранее медики диагностировали коронавирусную инфекцию. Еще шестерым COVID-19 подтвердили посмертно*
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24.10.2021 09:10 Відповісти
По состоянию на 22 октября в нашем городе лечатся от коронавируса 1 447 пациентов, из них 269 человека - это жители других городов.

Сейчас в инфекционной больнице находятся 201 пациент, из них 179 с подтвержденным коронавирусом. С подозрением на коронавирус госпитализированы в больницу 10 человек.

147 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находятся также 147 пациентов, 12 сейчас в реанимации и 5 человек подключены к аппарату искусственой вентиляции легких.

Еще 694 человека с коронавирусом и 316 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц №№ 1, 7,10, 16, 17. Кислород получают 787 пациентов этих же больниц и 4 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Загруженность коек для пациентов с коронавирусом составляет в Кривом Роге более 83,2%.
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24.10.2021 09:14 Відповісти
Дай Боже всім українцям здоров'я.
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24.10.2021 09:15 Відповісти
Говорят, что умерших в рай не пускают, если нет сертификата о прививках! Можете у отцов святых спросить. А поскольку ковид-19 еще будет длиться десятки лет, то, настоятельно рекомендую провакцинироваться от ковида. А то смерть она - такая , знаете ли, штука: то инфаркт, то инсульт, или рак, хоть и долго, диабет тяжелый тоже. А сколько внезапных смертей на дорогах, ужас! Негоже доброму человеку не попасть в рай из-за того, что не провакцинировался! Аминь!
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24.10.2021 09:33 Відповісти
ширяйтесь. главное политики, кабмин, оп, вру и иже с ними не вливают в себя. только вас в мозг и уши долбят
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24.10.2021 10:03 Відповісти
По выходным, даже рабочим, вирус аддыхает

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24.10.2021 10:58 Відповісти
*Одужали 6081 особа* писали б *негативний тест на ковід 6081особа*т.я.мін у половини проблеми тільки починаються.
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24.10.2021 11:02 Відповісти
Может просто отопление в домах включить?
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25.10.2021 01:27 Відповісти
 
 