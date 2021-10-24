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Новини ДТП
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Жахлива ДТП на Херсонщині: позашляховик врізався у дерево - загинули чотири людини віком від 15 до 21 року. ФОТОрепортаж (оновлено)

Жахлива ДТП на Херсонщині: позашляховик врізався у дерево - загинули чотири людини віком від 15 до 21 року. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Херсонській області позашляховик Volkswagen Touareg на високій швидкості врізався у дерево, унаслідок чого загинули чотири людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні вночі близько 1:00 на дорозі між селами Давидів Брід і Мала Олександрівка Бериславського району в дерево врізався позашляховик Volkswagen Touareg. Унаслідок аварії загинули 4 людини, зокрема двоє дітей, 2006 року народження.

Крім того, постраждали ще два підлітки 2004 року народження. Їх із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.

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Як повідомив начальник відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський, на місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen Touareg перебував 15-річний житель смт Велика Олександрівка. Також у салоні автомобіля були односельці водія віком 15 і 20 років, а також 21-річний житель с.Нова Калуга. Вони разом із водієм загинули на місці ДТП.

Ще двох 17-річних пасажирів доставлено в селищну центральну лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

Жахлива ДТП на Херсонщині: позашляховик врізався у дерево - загинули чотири людини віком від 15 до 21 року 01
Жахлива ДТП на Херсонщині: позашляховик врізався у дерево - загинули чотири людини віком від 15 до 21 року 02
Жахлива ДТП на Херсонщині: позашляховик врізався у дерево - загинули чотири людини віком від 15 до 21 року 03

Автор: 

ДТП (4480) Херсонська область (5866)


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Топ коментарі
+14
На таких дорогах по правилам скорость - не более 90 км\час. Харе подвязываться за олуха царя небесного.
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24.10.2021 09:53 Відповісти
+12
Шумахерам ток скорость давай....Летуны блин...,переходтте на советский Запорожец...
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24.10.2021 09:09 Відповісти
+10
Громадная скорость. 6 человек в машине, из них 4 дети.дуракам закон не писан. Да только вот детей жалко
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24.10.2021 09:22 Відповісти
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Шумахерам ток скорость давай....Летуны блин...,переходтте на советский Запорожец...
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24.10.2021 09:09 Відповісти
А там вата постоянно крошится. Не стелепнi просчитывать все риски.
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24.10.2021 09:51 Відповісти
Вот дурное дерево... А их же целый миллиард обещают. Негде внедорожникам будет развернуться.
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24.10.2021 09:09 Відповісти
Летіли нижче дерев.
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24.10.2021 09:26 Відповісти
Громадная скорость. 6 человек в машине, из них 4 дети.дуракам закон не писан. Да только вот детей жалко
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24.10.2021 09:22 Відповісти
зате "крутаа"
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24.10.2021 13:44 Відповісти
Чего дураков жалеть.сейчас себя гробят ,потом всех вокруг
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25.10.2021 21:55 Відповісти
Шо вы все злые такие? Может колесо в яму попало, или у нас дороги в Херсонской области идеальные? Может какой селянин бухой по дороге брёл и пришлось его объезжать. Может колесо лопнуло.
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24.10.2021 09:38 Відповісти
На таких дорогах по правилам скорость - не более 90 км\час. Харе подвязываться за олуха царя небесного.
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24.10.2021 09:53 Відповісти
Щоб насметь в Туарегу - тільки перевищення швидкості!!!
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24.10.2021 09:55 Відповісти
Нету там дороги, там направления.. Там скорость 30 км это уже много...
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24.10.2021 10:35 Відповісти
Ты погляди на фото. Машину разорвало в клочья. Превышение скорости это однозначно
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24.10.2021 11:53 Відповісти
А я говорил, что там нет превышения? По ямам лететь нельзя? Естественно, что превышение... Не пробовали читать коменты в взаимосвязи с предыдущими? Кстати, первоначально фоток не было...
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24.10.2021 12:20 Відповісти
Дорога там идеальная. А ребят и родителей жалко(
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24.10.2021 17:00 Відповісти
В любом случае прискорбно. Это еще раз доказывает что безопасность не в классе машины, а в классе вождения, ну и дороги конечно тоже.
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24.10.2021 10:12 Відповісти
Нічого не вчить кожен день жахливі ДТП і головна причина перевищення швидкості і п'яний ,куди ти спішиш ? хоч би за дітей подумали ,іхавби на нормальній швидкості цього не сталося ,дуже жаль що іза дибілів гинуть не вині люди насамперед діти.
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24.10.2021 10:21 Відповісти
А за рулем КТО был? Вы новость читали? Двоим по 15, двоим по 17... А двоим по 18 и это уже не дети...
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24.10.2021 10:29 Відповісти
Страх потеряли. Чего носится с такой скоростью да ещё ночью. Родителям что, наплевать?
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24.10.2021 12:14 Відповісти
мальчик проехался... на папином \/6.. без прав\понятий.. ночью..= ну шож, бывает и будет..((( нарид он и в африке нарид...(((
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24.10.2021 12:28 Відповісти
Если б не дерево, а не другая машина, трупов било б больше.
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24.10.2021 12:30 Відповісти
Если бы вместо этого Туарега была "копейка", обязательный комментатор бы напомнил, что это кацапская машина, а вот продукт немецкого автопрома невозможно так уничтожить. Оказывается, чтобы уничтожить самих себя, малолетним дебилам и германский автомобиль не помеха.
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24.10.2021 12:32 Відповісти
В жиге и 60 км хватит, а тут явно за сотню валили.
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24.10.2021 12:36 Відповісти
Оказывается, чтобы уничтожить самих себя, малолетним дебилам и германский автомобиль не помеха.
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24.10.2021 16:30 Відповісти
Хорошая машина хорошо едет, на такой скорости ничто не спасет. Хорошо, что других не убили.
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24.10.2021 17:05 Відповісти
Водилу не жалко, другие может случайно попали.
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24.10.2021 12:34 Відповісти
Естественный отбор в действии
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24.10.2021 12:38 Відповісти
Надо просто перестать сажать деревья вдоль дорог.
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24.10.2021 13:25 Відповісти
мамы ,папы , дедушки и бабушки ЗАСТАВЛЯЙТЕ своих чад учить ФИЗИКУ и ХИМИЮ !!! эти предметы больше чем другие ВЛИЯЮТ на беззопастность в жизни !!! отпрыски себя СЧИТАЛИ покорителями ВСЕЛЕННОЙ , а она их НАКАЗАЛА , за пропущенные знания по физике !!! мне уже надоело говорить , что физика это не пальцы в РОЗЕТКЕ !!! люди их ЖАЛЕЮТ , а что их жалеть ??? дерево жалко , а могли быть ДРУГИЕ люди , в которых они бы ВЛЕТЕЛИ и пострадала молодая СЕМЬЯ или пожилые на " таврии" или прохожие ((((( ЧАС ночи , что делали в ЧАС НОЧИ ???? где мама -папа ??? кто дал ключи , или он уже успел НАКОПИТЬ в 21 год ))))) жизнь прожить не ПОЛЕ перейти !!!! получилось длинновато как то , можно и по короче : да , ...... с ними !!!
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24.10.2021 13:42 Відповісти
ТАМ ДОРОГА НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ 3 МЕСЯЦА НАЗАД (ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО) ВОДИТЕЛЬ НА МАШИНАХ ЕЗДИТ ПОПРАВЛЮСЬ ЕЗДИЛ С 11 ЛЕТ А В МАШИНЕ БЫЛ ВЕСЬ БОМОНД ВЕЛИКОЙ АЛЕКСАНДРОВКИ
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24.10.2021 13:50 Відповісти
Дерево жалко Вырвало с корнями, молодое было
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24.10.2021 14:04 Відповісти
Місцеві називають її Бе Алєксандровкою.
Бував там неподалік у тих краях пару років тому.
Дороги тоді були там у жалюгідному стані.
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24.10.2021 14:10 Відповісти
Так то пару років тому, дороги вже зробили.
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24.10.2021 16:19 Відповісти
Тоже пару лет назад там был, дорога была тихий ужас...
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25.10.2021 23:18 Відповісти
Царство небесне і земля їм пухом.Бідні діти ,а їх батьки зараз найнещасливіші .Співчуваю батькам Якщо хтось ще не зрозумів,на таких автомобілях просто не відчуваєш швидкості. Це не бувші радянські,на яких починаєш розгон,то відчуття,що автомобіль розвалюється...
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24.10.2021 16:28 Відповісти
Жуть яка.
Як батько міг дозволити 15-річному підлітку керувати транспортним засобом, який є джерелом підвищеної небезпеки?
В такому віці часто хочеться попонтуватися перед друзями, звідси і перевищення швидкості. Можливо, і алкоголь посприяв жахливій трагедії.
Найбільше шкода батьків мимовільних жертв. Словами не передати...
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24.10.2021 14:05 Відповісти
Може він і не запитав батька дозволу, хто-зна...
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24.10.2021 21:10 Відповісти
Я за рулем лет с 7-ми) С 52-го газона начинал) Родительский Запорожец лет в 16-ть угонял, родители так и не узнали об этом...
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25.10.2021 23:24 Відповісти
Власник авто має сісти за грати.
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24.10.2021 16:18 Відповісти
Пострадало только дерево и на этом хорошо
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24.10.2021 18:29 Відповісти
Класика жанру. Ще коли не було подробиць, прочитавши, що Туарег серед ночі врізався в дерево, та так, що загинуло кілька неповнолітніх пасажирів, подумав про себе, що за кермом не могла бути доросла адекватна людина.
Так і виявилося - 15 річний пацан, який взяв у тата машину покатати дружбанів і подружок, без особливих навичок водіння, що природньо. Так "угепати" майже новий Туарег, це треба було їхати дуже обезбашенно...
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24.10.2021 21:08 Відповісти
Прискорбно. Жаль детей и их родителей.
Родителям до конца своей жизни жить с чувством скорби и собственной вины что не уберегли не досмотрели не предупредили.
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24.10.2021 22:23 Відповісти
15 лет. за рулем туарега в 1.00 с полным салоном людей...... этим все сказано... завтра начнут дрючить во все щели, всех. ремень, свет, и тд. ОТЧЕТ о проделанной работе и предупреждению дтп. ну как написано. а как оказался пацан за рулем в 15 лет? А КАКЯ РАЗНИЦА?? клованы везде.. они же и голосовали. а их ой как дохрена... целая треть электората. жалко нет статистики о родителях , которие сделали все, чтоб их чада умерли молодыми. но у них денег дохера и говорить об этом в месных СМИ не принято. не один из гореродителей не выступил и не сказал, что я за свои бабки угробил всоего сына, дочь и чужих детей. НЕ ОДИН!!! ДЕНЬГИ ЕСТЬ, ВСЕ МОНА. это говорил Шура каретный. но он не сказал ВСЕ кроме здоровья и тем более бессмертия а так, можно все, особенно в нашей стране.то же случаеться и у людей без достатка. но я именно об этом случае. отбой детям в 22.00 никто не отменял
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24.10.2021 22:51 Відповісти
достримился в инстахлам..еще девственник
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25.10.2021 18:25 Відповісти
 
 