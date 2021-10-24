Жахлива ДТП на Херсонщині: позашляховик врізався у дерево - загинули чотири людини віком від 15 до 21 року. ФОТОрепортаж (оновлено)
У Херсонській області позашляховик Volkswagen Touareg на високій швидкості врізався у дерево, унаслідок чого загинули чотири людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що сьогодні вночі близько 1:00 на дорозі між селами Давидів Брід і Мала Олександрівка Бериславського району в дерево врізався позашляховик Volkswagen Touareg. Унаслідок аварії загинули 4 людини, зокрема двоє дітей, 2006 року народження.
Крім того, постраждали ще два підлітки 2004 року народження. Їх із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.
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Як повідомив начальник відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський, на місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen Touareg перебував 15-річний житель смт Велика Олександрівка. Також у салоні автомобіля були односельці водія віком 15 і 20 років, а також 21-річний житель с.Нова Калуга. Вони разом із водієм загинули на місці ДТП.
Ще двох 17-річних пасажирів доставлено в селищну центральну лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.
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Бував там неподалік у тих краях пару років тому.
Дороги тоді були там у жалюгідному стані.
Як батько міг дозволити 15-річному підлітку керувати транспортним засобом, який є джерелом підвищеної небезпеки?
В такому віці часто хочеться попонтуватися перед друзями, звідси і перевищення швидкості. Можливо, і алкоголь посприяв жахливій трагедії.
Найбільше шкода батьків мимовільних жертв. Словами не передати...
Так і виявилося - 15 річний пацан, який взяв у тата машину покатати дружбанів і подружок, без особливих навичок водіння, що природньо. Так "угепати" майже новий Туарег, це треба було їхати дуже обезбашенно...
Родителям до конца своей жизни жить с чувством скорби и собственной вины что не уберегли не досмотрели не предупредили.