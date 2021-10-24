Жахлива ДТП на Херсонщині: позашляховик врізався у дерево - загинули чотири людини віком від 15 до 21 року. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Херсонській області позашляховик Volkswagen Touareg на високій швидкості врізався у дерево, унаслідок чого загинули чотири людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні вночі близько 1:00 на дорозі між селами Давидів Брід і Мала Олександрівка Бериславського району в дерево врізався позашляховик Volkswagen Touareg. Унаслідок аварії загинули 4 людини, зокрема двоє дітей, 2006 року народження.

Крім того, постраждали ще два підлітки 2004 року народження. Їх із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.

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Як повідомив начальник відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Дмитро Думанський, на місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen Touareg перебував 15-річний житель смт Велика Олександрівка. Також у салоні автомобіля були односельці водія віком 15 і 20 років, а також 21-річний житель с.Нова Калуга. Вони разом із водієм загинули на місці ДТП.

Ще двох 17-річних пасажирів доставлено в селищну центральну лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.





