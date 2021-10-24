ОБСЄ про подробиці блокування окупантами готелю зі спостерігачами в Донецьку: "Мітингувальники" слухали гучну музику та дивилися фільми на переносному екрані

ОБСЄ оприлюднила подробиці блокування готелю в окупованому Донецьку, де проживають її співробітники. Через дії окупантів місія не могла відправляти патрулі для моніторингу ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 23 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

"СММ продовжувала фіксувати масові збори перед готелем, де проживають члени місії в центральній частині непідконтрольного уряду Донецька. 22 жовтня патрулі з готелю не виїжджали і не приїжджали. Упродовж звітного періоду спостерігачі бачили навколо готелю масові збори з приблизно 30 осіб (переважно чоловіків віком 30-39 років) ввечері 21 і вночі 22 жовтня і до 250 осіб (чоловіків і жінок різного віку) вдень 22 жовтня", - йдеться у звіті.

Крім цього, підкреслюється, що ввечері 21 і вночі 22 жовтня, за спостереженнями СММ, до 20 людей регулярно чергували навколо готелю і не менше двох постійно стояли на східному і західному під'їздах до готелю.

"Вранці 22 жовтня три члени місії вийшли з готелю для перевірки автомобілів на автостоянці готелю. Дев'ять "протестувальників" у цивільному одязі спостерігали за проведенням членами місії перевірки автомобілів після того, як один із них повідомив спостерігачам, що вони будуть стежити за тим, як СММ проводить техобслуговування. Крім того, шестеро із них фіксували на мобільні пристрої процес технічного обслуговування, що здійснюється СММ. Виконавши перевірку автомобілів, члени СММ повернулися в готель", - йдеться далі.

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"Вдень 22 жовтня команда СММ бачила, як кілька "протестувальників" час від часу збиралися перед готелем, співали пісень, виступали з промовами і тримали плакати з критикою діяльності місії, а також транслювали через колонки гучну музику і дивилися фільми на переносному екрані. У кількох випадках упродовж звітного періоду спостерігачі бачили, як члени збройних формувань на автомобілях із написом "поліція" блокували східний і західний під'їзди до готелю, а також вказали на присутність навколо готелю 2 чоловіків у військовому одязі", - сказано у звіті ОБСЄ.

Також повідомляється, що ввечері 23 жовтня (поза межами звітного періоду) спостерігачі бачили, як так званий "мер" Донецька виступав перед учасниками масового зібрання навпроти готелю, після чого, за спостереженнями СММ, люди розійшлися. Спостерігачі також зауважили, що деякі учасники зборів почали розбирати намети, встановлені перед готелем.

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