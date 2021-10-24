На консиліумі не йшлося про можливість переведення Саакашвілі в цивільну клініку, - міністр юстиції Грузії Брегадзе

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе спростував заяву особистого лікаря експрезидента Міхеіла Саакашвілі Ніколоза Кипшидзе про те, що всі члени консиліуму лікарів, який відбувся в суботу, нібито згодні, що за потреби необхідно перевезти на госпіталізацію Саакашвілі з Руставської в'язниці до багатопрофільної лікарні високого класу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На зустрічі з групою лікарів ми поговорили щодо багатьох питань, але жодного слова не було сказано про цивільну клініку", - написав Брегадзе в соціальних мережах.

За словами глави грузинського Мін'юсту, особистий лікар Саакашвілі поширив інформацію, що не відповідає дійсності.

"У брехні короткі ноги. Про решту поговоримо пізніше", - зазначив Брегадзе.

У четвер увечері Кипшидзе заявив журналістам, що всі члени консиліуму лікарів згодні, що за потреби необхідно перевезти на госпіталізацію колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з Руставської в'язниці до багатопрофільної лікарні високого класу.

"Проблем поки у Саакашвілі немає, але стан його здоров'я може погіршитися в будь-яку хвилину. Його обов'язково треба перевезти в багатопрофільну лікарню високого класу, і з цим згодні всі члени консиліуму лікарів, що відбувся в суботу", - сказав він.

Висловлюючи свою власну думку, особистий лікар зазначив, що "переведення Саакашвілі до тюремної лікарні рівносильне його вбивству".

Читайте також: Саакашвілі в тюрмі зробили переливання крові, його стан задовільний, - лікар

Раніше глава Мін'юсту Грузії неодноразово заявляв, що Саакашвілі в разі потреби буде перевезений до тюремної лікарні, а не в цивільну клініку.

Цього тижня Брегадзе заявляв також, що безпеку колишньому президенту Грузії в разі його переведення в тюремну лікарню буде гарантовано.

"Усі ув'язнені рівні перед законом, і підхід до всіх буде абсолютно однаковим", - наголошував міністр у бесідах із журналістами.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню в найближчі вихідні.