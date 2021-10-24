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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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На консиліумі не йшлося про можливість переведення Саакашвілі в цивільну клініку, - міністр юстиції Грузії Брегадзе

На консиліумі не йшлося про можливість переведення Саакашвілі в цивільну клініку, - міністр юстиції Грузії Брегадзе

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе спростував заяву особистого лікаря експрезидента Міхеіла Саакашвілі Ніколоза Кипшидзе про те, що всі члени консиліуму лікарів, який відбувся в суботу, нібито згодні, що за потреби необхідно перевезти на госпіталізацію Саакашвілі з Руставської в'язниці до багатопрофільної лікарні високого класу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На зустрічі з групою лікарів ми поговорили щодо багатьох питань, але жодного слова не було сказано про цивільну клініку", - написав Брегадзе в соціальних мережах.

За словами глави грузинського Мін'юсту, особистий лікар Саакашвілі поширив інформацію, що не відповідає дійсності.

"У брехні короткі ноги. Про решту поговоримо пізніше", - зазначив Брегадзе.

У четвер увечері Кипшидзе заявив журналістам, що всі члени консиліуму лікарів згодні, що за потреби необхідно перевезти на госпіталізацію колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі з Руставської в'язниці до багатопрофільної лікарні високого класу.

"Проблем поки у Саакашвілі немає, але стан його здоров'я може погіршитися в будь-яку хвилину. Його обов'язково треба перевезти в багатопрофільну лікарню високого класу, і з цим згодні всі члени консиліуму лікарів, що відбувся в суботу", - сказав він.

Висловлюючи свою власну думку, особистий лікар зазначив, що "переведення Саакашвілі до тюремної лікарні рівносильне його вбивству".

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Раніше глава Мін'юсту Грузії неодноразово заявляв, що Саакашвілі в разі потреби буде перевезений до тюремної лікарні, а не в цивільну клініку.

Цього тижня Брегадзе заявляв також, що безпеку колишньому президенту Грузії в разі його переведення в тюремну лікарню буде гарантовано.

"Усі ув'язнені рівні перед законом, і підхід до всіх буде абсолютно однаковим", - наголошував міністр у бесідах із журналістами.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню в найближчі вихідні.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+7
Дайте ему селедки лутьше
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24.10.2021 10:45 Відповісти
+7
тогда только в подвал - ибо любая крыша для него взлетная полоса )
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24.10.2021 10:46 Відповісти
+7
А Карлсон не мужик, ведет себя как старая, никому не нужная дева, плачущая всем в жилетку. Мужчины так себя не ведут.
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24.10.2021 10:47 Відповісти
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Дайте ему селедки лутьше
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24.10.2021 10:45 Відповісти
С молоком и солёным огурцом!!
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24.10.2021 11:24 Відповісти
тогда только в подвал - ибо любая крыша для него взлетная полоса )
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24.10.2021 10:46 Відповісти
А Карлсон не мужик, ведет себя как старая, никому не нужная дева, плачущая всем в жилетку. Мужчины так себя не ведут.
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24.10.2021 10:47 Відповісти
він завжди веде себе як мужик, це соєвого Юлія бачила всього в соплях коли йому владу Ющенко не дав
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24.10.2021 11:06 Відповісти
Личный врач требует особых условий для своего богатого клиента, частную клинику ему подавай. Вот только Саакашвили ничем не отличается от других зеков для которых и созданы тюремные больницы.
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24.10.2021 10:52 Відповісти
Джугашвили звонить Саакашвили й каже...,Михо Батоно...ти украінскій мова віучиль?

Йося Батоно,неть...толко рюсскає наречіе віучіль
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24.10.2021 10:56 Відповісти
Переведите Карлсона в его естественную среду обитания-контейнер с "молочкой".Вот увидите-он там быстро поправится.Как говорится-дома и стены лечат.А если к нему еще и Лизку Ясько подселить,так он вообще крылья пропеллер расправит.
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24.10.2021 10:57 Відповісти
Дайте ему галстуков.Сразу голодовку прекратитит.А еще лучше показать ,как его через задницу трубочкой кормят..
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24.10.2021 11:01 Відповісти
прости меня Грузия...я біл не прав
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24.10.2021 11:07 Відповісти
Если бы был гавном,то столько времени ему не выделяли в информационном поле.
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24.10.2021 11:11 Відповісти
Та "ковбасить" людину! Скільки років на "коксі" просидіть! У людського організму є своєрідна "пластичність" - коли на нього постійно діють якоюсь речовиною то організм перебудовує свою фізіологію і включає дану речовину в кругообіг(це стосується як наркоманів так і тих же алкоголіків) Міхо "коксував" так довго що організм зараз "в непонятках" - "А де "недостаючий інгредієнт"? І починає "протестувать"!
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24.10.2021 11:13 Відповісти
пусть примет простое решение, он же глава охфиса простых решений, ахахах
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24.10.2021 11:24 Відповісти
Вже треба сказати, що в Грузії правлять агенти Маскви
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24.10.2021 11:27 Відповісти
Та невже? Обоснуй.
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24.10.2021 11:30 Відповісти
Облом)) загугли Иванишвили
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24.10.2021 11:58 Відповісти
Нормальный бизнесмен
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24.10.2021 12:34 Відповісти
Кива тоже депутат народний)) ваш?))
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24.10.2021 13:44 Відповісти
Шота наш Бубочка молчит. Или готовит втихаря обмен - Агрохимию на Саакашвилли?
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24.10.2021 11:29 Відповісти
Агрохимию я-бы отдал грузинам в качестве подарка. Нам такие долбни не нужны, своих хватает. Один только большой ученый, член больших и малых академиев, и просто член, профессор Кива чего стоит.
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24.10.2021 15:09 Відповісти
кацапы, подкацапники и ворюго-боты рады новости.
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24.10.2021 13:53 Відповісти
 
 