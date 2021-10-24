Зеркаль про газовий тиск РФ на Молдову: Там дуже критична ситуація, це перший дзвоник. Україна наступна
Серйозні проблеми з наявністю газу після Молдови можуть з'явитися і в інших країнах Європи, зокрема в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Там дуже критична ситуація. І проводили дуже багато зустрічей і розмов із Молдовою щодо того, як вирішувати цю кризу. І, зрозуміло, її можна вирішувати тільки спільно. Адже Молдова – це перший дзвоник. У принципі, ця криза буде притаманна всій Європі. І, на жаль, Україна наступна", - сказала вона.
Радниця глави Міненерго України зазначила, що Молдова, на відміну від Білорусі, не отримала від Росії "спеціальних цін" на газ.
"Молдова отримала ще додаткові умови укладення цих контрактів. І зараз їм дуже важко. І вони звертаються саме до України за допомогою, до ЄС", - пояснила Зеркаль.
Нагадуємо, уряд Молдови схвалив запровадження режиму надзвичайного стану терміном на 30 днів - із 22 жовтня до 20 листопада. Рішення прийнято в п'ятницю на надзвичайному засіданні у зв'язку зі ситуацією, що склалася в країні у сфері енергетики.
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Молдова маленька і споживає мало газу. Те скільки їм треба на фоні тих обємів що використовує Україна ніщо, а тому можемо собі дозволити. Ми ж не такі як росіяни щоб заламувати руки.
Ця дзеркаль найшла кого у приклад навести, білорасєю)))) як каже своїм коханкам мій кум, немає мінету нема і зарплати))) так із Молдовою...
Є борг в приватної компанії так званого молдавського філіалу газпрома (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7 https://uk.wikipedia.org/wiki/Молдовагаз ) який росіяни хочуть повішати на Молдову.
А я ще пам'ятаю ті часи як росіяни хотіли зробити таке саме із нашим нафтогазом, віджати його собі і потім вішати на нас штучно створені борги.
і пмр відбирає собі газу скільки захоче, а штучний борг при цього вішається на Кишенів..
таку саму аферу газпром хотів прокрутити з лугандоном, щоб Україна відповідала за газ, спожитий на окупованих територіях..
але газпром був посланий.. і можливостей тиску у газпрома у той час не було, тому на окуповані території московія постачає газ за свій рахунок..