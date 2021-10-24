Зеркаль про газовий тиск РФ на Молдову: Там дуже критична ситуація, це перший дзвоник. Україна наступна

Серйозні проблеми з наявністю газу після Молдови можуть з'явитися і в інших країнах Європи, зокрема в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Там дуже критична ситуація. І проводили дуже багато зустрічей і розмов із Молдовою щодо того, як вирішувати цю кризу. І, зрозуміло, її можна вирішувати тільки спільно. Адже Молдова – це перший дзвоник. У принципі, ця криза буде притаманна всій Європі. І, на жаль, Україна наступна", - сказала вона.

Радниця глави Міненерго України зазначила, що Молдова, на відміну від Білорусі, не отримала від Росії "спеціальних цін" на газ.

"Молдова отримала ще додаткові умови укладення цих контрактів. І зараз їм дуже важко. І вони звертаються саме до України за допомогою, до ЄС", - пояснила Зеркаль.

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Нагадуємо, уряд Молдови схвалив запровадження режиму надзвичайного стану терміном на 30 днів - із 22 жовтня до 20 листопада. Рішення прийнято в п'ятницю на надзвичайному засіданні у зв'язку зі ситуацією, що склалася в країні у сфері енергетики.