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Зеркаль про газовий тиск РФ на Молдову: Там дуже критична ситуація, це перший дзвоник. Україна наступна

Зеркаль про газовий тиск РФ на Молдову: Там дуже критична ситуація, це перший дзвоник. Україна наступна

Серйозні проблеми з наявністю газу після Молдови можуть з'явитися і в інших країнах Європи, зокрема в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Там дуже критична ситуація. І проводили дуже багато зустрічей і розмов із Молдовою щодо того, як вирішувати цю кризу. І, зрозуміло, її можна вирішувати тільки спільно. Адже Молдова – це перший дзвоник. У принципі, ця криза буде притаманна всій Європі. І, на жаль, Україна наступна", - сказала вона.

Радниця глави Міненерго України зазначила, що Молдова, на відміну від Білорусі, не отримала від Росії "спеціальних цін" на газ.

"Молдова отримала ще додаткові умови укладення цих контрактів. І зараз їм дуже важко. І вони звертаються саме до України за допомогою, до ЄС", - пояснила Зеркаль.

Читайте також: Україна дасть Молдові газ у борг, щоб допомогти протистояти шантажу "Газпрому", - Данілов

Нагадуємо, уряд Молдови схвалив запровадження режиму надзвичайного стану терміном на 30 днів - із 22 жовтня до 20 листопада. Рішення прийнято в п'ятницю на надзвичайному засіданні у зв'язку зі ситуацією, що склалася в країні у сфері енергетики.

Автор: 

газ (10489) Молдова (2086) росія (65949) Зеркаль Олена (291)


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Топ коментарі
+22
Гопники требуют Сертифицировать Северный потоп...,фишка в том что это дерьмо окажется братским договором Гитлер=Сралин 1939 года,а в итоге будет 22 июня 1941 года...
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24.10.2021 11:11 Відповісти
+21
Долги Приднестровья? Т.е. когда нам выкатят долг орков с наваросии, надо будет тоже его оплатить?
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24.10.2021 11:22 Відповісти
+14
Для бизнес партнеров опг квартал95, цветущая и демократическая Молдова как кость в горле, ведь тогда козломордые начнут задавать себе неловкий вопрос: а почему у Молдовы все хорошо без нефти и газа, а у нас вяликих такая жопа?! Поэтому кремлефашисты сейчас пытаются убить все евростремления Санду на корню. Так что думаю, одолжить газу Молдове на какой-то короткий срок - не такая уже бредовая идея
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24.10.2021 11:14 Відповісти
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Эти газпромовские суки с самыми наглыми мордами предлагают Молдове контракт с 25%-ной скидкой (где-то 600 баксов). Молдова согласна только на скидку в 50% (максимум 300 баксов). Плюс к этому Газпром нахально хочет, чтобы Молдова, таки, выплатила долг в 433 миллиона (с пеней за просрочку 709 миллионов), образовавшийся в прошлые годы.
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24.10.2021 13:54 Відповісти
До сентября этого года (при Додоне) цена газа для Молдовы составляла 145 долларов, но молдаване прокатили на президентских и парламентских выборах Додона с социалистами, и проевропейскому правительству москали сразу же выкатили европейские цены (пока со скидкой 25%).
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24.10.2021 13:58 Відповісти
Долго конечно тебе брат, но тогда газ так и стоил , сейчас дороже. Молдаване правильно делают , они возьмут газ у румын через Унгены или украинцев, через север Молдовы. и даже если и дороже то зато не будут спонсировать ПМР.у тех точно Лафа закончится с воровством молдавского газа.
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24.10.2021 15:43 Відповісти
Простите, а откуда у румын и украинцев лишний газ для Молдовы? Румыния сосет газ из Турецкого потока, своей добычи там немного. Про Украину Вы сами знаете.
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24.10.2021 16:31 Відповісти
"Про Украину Вы сами знаете" - якраз що в України в реальності газ є. Можна дві зими протягнути... Але втрачати транзит ніхто не хоче, бо це гроші і запорука безпеки - того що рф буде дуже проблематично відкрито напасти.

Молдова маленька і споживає мало газу. Те скільки їм треба на фоні тих обємів що використовує Україна ніщо, а тому можемо собі дозволити. Ми ж не такі як росіяни щоб заламувати руки.
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24.10.2021 17:56 Відповісти
Румыния обеспечивает себя своим газом на 90 %. Если сильно прижмёт, то много предприятий перейдёт на мазут, которого в Румынии достаточно. Кстати, Румыния УЖЕ предложила, и в ближайшие дни отправится в Молдову первый состав с мазутом для Кишинёвских и Бельцкой ТЭЦ, кстати бесплатно для Молдовы !!! Румыния всегда помогает !
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25.10.2021 08:56 Відповісти
Россия НАВЯЗЫВАЕТ газ Молдове по 1130 $ и предлагают "скидку " 25 %. Конечная цена получается выше 800 $ !!! А так-называемый долг, да ещё с пенями фантастическими, доказать не могут. Естественно Молдова НЕ ПРИЗНАЁТ ! И случилось ожидаемое - шантаж...
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25.10.2021 08:47 Відповісти
А кому сейчас легко? Товарищ Санду выбрала проевропейский курс. Так пусть у Европы и просит помощи. ЕС с радостью покроет долги перед Газпромом.
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24.10.2021 14:56 Відповісти
Радниця глави Міненерго України зазначила, що Молдова, на відміну від Білорусі, не отримала від Росії "спеціальних цін" на газ. Джерело:
Ця дзеркаль найшла кого у приклад навести, білорасєю)))) як каже своїм коханкам мій кум, немає мінету нема і зарплати))) так із Молдовою...
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24.10.2021 17:15 Відповісти
Почитав коментарі і виявляється все як я думав. Ніякого боргу в Молдови немає.

Є борг в приватної компанії так званого молдавського філіалу газпрома (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7 https://uk.wikipedia.org/wiki/Молдовагаз ) який росіяни хочуть повішати на Молдову.

А я ще пам'ятаю ті часи як росіяни хотіли зробити таке саме із нашим нафтогазом, віджати його собі і потім вішати на нас штучно створені борги.
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24.10.2021 17:52 Відповісти
Ну, вообще-то, Газпрому принадлежит 50% + 1 акция этого "частного предприятия" Молдовагаз, 13% принадлежат правительству Приднестровья, а оставшиеся 37% акций Молдовагаз принадлежат правительству Молдовы. Кроме того, никто не снял с правительства Молдовы политической ответственности за функционирование экономики.
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24.10.2021 18:51 Відповісти
50% + 1 акція - це замало, щоб вважати структуру контрольованою газпромом?
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24.10.2021 19:41 Відповісти
чув що у Молдови ситуація досить важка, бо труби з газом прокладені через пмр..
і пмр відбирає собі газу скільки захоче, а штучний борг при цього вішається на Кишенів..

таку саму аферу газпром хотів прокрутити з лугандоном, щоб Україна відповідала за газ, спожитий на окупованих територіях..
але газпром був посланий.. і можливостей тиску у газпрома у той час не було, тому на окуповані території московія постачає газ за свій рахунок..
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24.10.2021 22:46 Відповісти
Пора б Украине перекрыть поток через границу кацапов в Приднестровье.
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24.10.2021 20:57 Відповісти
когда германии, самой мощьной экономике ес станет хреново, только тогда весь ес и мир поймет, что такое террор социализма или коммунизма. кому что ближе. на данный момент, куплено все правительства германии и с этим спорить трудно, даже если поддержка сп 2 обьяснялась внутренним, экономичесским интересос фрг. не на столько не дальновидны немци, чтоб сделать такую ....йню и загнать себя в ...опу. шкурный интерес Меркель и ничего более....
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24.10.2021 21:19 Відповісти
Украину тоже ожидает оплата газа , которую использовали эти путинские прихвостни с ОРДЛО, за семь -восемь лет!!Можете не сомневаться , что это будет кгругленькая сумма!! хотя эти агрессоры- Россияне свободно качают и воруют Украинский газ на украинских вышках бойко и других месторождениях, а наши руководители государства спокойно все эти восемь лет молчат!! А почему????...
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26.10.2021 12:26 Відповісти
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