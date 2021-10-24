COVID-19 в Україні: в "жовтій" зоні залишилися лише чотири регіони, в "червоній" - шість. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило карту зон адаптивного карантину в Україні. Станом на 24 жовтня в "жовтій" зоні залишаються лише чотири регіони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, епідеміологічна ситуація в областях має такий вигляд: у "жовтій" зоні перебувають Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.

У "помаранчевій" зоні - Київ, Волинська область, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У "червоній" зоні - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

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