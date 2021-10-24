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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 в Україні: в "жовтій" зоні залишилися лише чотири регіони, в "червоній" - шість. ІНФОГРАФІКА

COVID-19 в Україні: в

Міністерство охорони здоров'я оновило карту зон адаптивного карантину в Україні. Станом на 24 жовтня в "жовтій" зоні залишаються лише чотири регіони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, епідеміологічна ситуація в областях має такий вигляд: у "жовтій" зоні перебувають Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.

У "помаранчевій" зоні - Київ, Волинська область, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У "червоній" зоні - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

Читайте також: В Україні за добу від СOVID-19 померли 386 осіб, зафіксовано 20 791 новий випадок захворювання, видужали 6 081 особа, - МОЗ

COVID-19 в Україні: в жовтій зоні залишилися лише чотири регіони, в червоній - шість 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Выфсьоврьоти! Никакова кавида в памине нету! Нас абманывают с целью нажЫвы!
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24.10.2021 11:56 Відповісти
ты шо орешь? тя первый раз обманывают, в лесу вырос, людей не видел?
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24.10.2021 12:02 Відповісти
мені здалося, чи в червоній зоні саме ті області, де найбільше російськомовних і тих, де найбільше мають родичів в расії, шо шастають туда-сюда?
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24.10.2021 12:29 Відповісти
Проживаю в маленькому містечку де усі знають один одного. Так от до чого я веду, була епідемія того року, то помер один чоловік і в нього був цукровий діабет, а того тижня померло двоє чоловік 40 років, крепких хлопців. Тепер «чухається те ніколи не чухалося». Я двічі перехворі ковідом, але потрібно провакцинуватися якось.
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24.10.2021 12:51 Відповісти
А по ситуации что сейчас 4 должны быть в оранжевой, а остальные в " красной" и " бордовой".
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24.10.2021 13:01 Відповісти
наступает пьездьец
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24.10.2021 14:57 Відповісти
на масковии...или масКОВИДии
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24.10.2021 15:16 Відповісти
Красная зона.. и вертухаи на вышках
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24.10.2021 17:39 Відповісти
 
 