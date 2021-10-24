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COVID-19 в Україні: в "жовтій" зоні залишилися лише чотири регіони, в "червоній" - шість. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я оновило карту зон адаптивного карантину в Україні. Станом на 24 жовтня в "жовтій" зоні залишаються лише чотири регіони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Згідно з даними МОЗ, епідеміологічна ситуація в областях має такий вигляд: у "жовтій" зоні перебувають Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.
У "помаранчевій" зоні - Київ, Волинська область, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.
У "червоній" зоні - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.
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Владимир Иванец
показати весь коментар24.10.2021 11:56 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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