В Україні майже 7 млн людей повністю вакциновано проти COVID-19, за добу зробили ще 178 тис. щеплень

Станом на неділю, 24 жовтня, повний курс вакцинації проти коронавірусу COVID-19 в Україні пройшли 7 мільйонів людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що в суботу першу дозу отримали 129 530 осіб, повністю імунізовані (зробили вже другу ін'єкцію) 48 200 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 особи, зокрема отримали дві дози 6 963 577 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом зроблено 15 854 029 щеплень.

Перелік, контакти і графік роботи пунктів і центрів вакцинації розміщено на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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