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Новини Боротьба з коронавірусом
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В Україні майже 7 млн людей повністю вакциновано проти COVID-19, за добу зробили ще 178 тис. щеплень

В Україні майже 7 млн людей повністю вакциновано проти COVID-19, за добу зробили ще 178 тис. щеплень

Станом на неділю, 24 жовтня, повний курс вакцинації проти коронавірусу COVID-19 в Україні пройшли 7 мільйонів людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук  Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що в суботу першу дозу отримали 129 530 осіб, повністю імунізовані (зробили вже другу ін'єкцію) 48 200 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 особи, зокрема отримали дві дози 6 963 577 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом зроблено 15 854 029 щеплень.

Перелік, контакти і графік роботи пунктів і центрів вакцинації розміщено на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+6
Півень в жопу клюнув і як миленькі побігли вакцинуватися, бо жити хочеться навіть стареньким...
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24.10.2021 11:49 Відповісти
+5
Ого, сколько политических ковидо-вакцино-рекламщиков. Как вы выжили, за полтора года
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24.10.2021 12:11 Відповісти
+5
Через пару років формується імунітет популяції. Ковід вийде на один рівень з грипом. Багато чого переживали й це переживемо.
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24.10.2021 12:15 Відповісти
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аргумент простой - чем больше антиваксов, тем меньше антиваксов. теорию Дарвина никто не отменял. а мы, привитые, посидим посмотрим на глупых, может, они чему-нибудь обучатся - или на своем опыте, или на чужом
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24.10.2021 16:49 Відповісти
Вот я и посижу, понаблюдаю за умниками ближайшие год-два. Два года пандемии уже почти прошло. Вроде ничего покуда. Даст Бог дождусь, когда придет время отдельным лицам давать ответ за всю эту вакханалию. Ну а на счет аргументов Ваших - как-то неубедительно.
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24.10.2021 16:54 Відповісти
увы, но последние наблюдения подсказывают, что постковидная эпоха будет клондайком для психоаналитиков и психотерапевтов
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24.10.2021 17:05 Відповісти
Ну у нас психоаналитикам не разгуляться. В массе своей для большинства наших людей кабинет психоаналитики находится в кабаке или на кухне за бутылочкой. А лучший психоаналитик друг или супруга.
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24.10.2021 17:07 Відповісти
"из них получили две дозы 6 963 577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом) "
Вот это прям очень важная и ценная информация.
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24.10.2021 13:15 Відповісти
вакцин полно. народ не спешит прививаться.
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24.10.2021 13:49 Відповісти
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