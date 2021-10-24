Якщо лікарні будуть наповнюватися такими темпами, то колапс - через 10-14 днів, - лікар Жиравецький

У суботу, 23 жовтня, кількість госпіталізованих досягла рекордної позначки (5 924 особи) і продовжує збільшуватись щодня. Якщо українські лікарні будуть наповнюватися такими темпами, то колапс медичної системи настане через 10-14 днів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це попереджає у своєму телеграм-каналі головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

За його словами, не вистачатиме ліжок і медиків.

"У нас катастрофа щодо госпіталізацій - 5 924 за добу. Це новий рекорд! Якщо лікарні будуть такими темпами наповнюватися, то буде колапс через 10-14 днів. Не вистачить медиків і ліжок, мабуть, також", - зазначив медик.

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Жиравецький вважає, що Україні потрібен новий план для зупинки хвилі коронавірусу.

"Потрібен новий план зупинки хвилі, бо тільки вакцинацією ми цього не зробимо, на жаль..." - додав лікар.

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