Якщо лікарні будуть наповнюватися такими темпами, то колапс - через 10-14 днів, - лікар Жиравецький
У суботу, 23 жовтня, кількість госпіталізованих досягла рекордної позначки (5 924 особи) і продовжує збільшуватись щодня. Якщо українські лікарні будуть наповнюватися такими темпами, то колапс медичної системи настане через 10-14 днів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це попереджає у своєму телеграм-каналі головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.
За його словами, не вистачатиме ліжок і медиків.
"У нас катастрофа щодо госпіталізацій - 5 924 за добу. Це новий рекорд! Якщо лікарні будуть такими темпами наповнюватися, то буде колапс через 10-14 днів. Не вистачить медиків і ліжок, мабуть, також", - зазначив медик.
Жиравецький вважає, що Україні потрібен новий план для зупинки хвилі коронавірусу.
"Потрібен новий план зупинки хвилі, бо тільки вакцинацією ми цього не зробимо, на жаль..." - додав лікар.
Будь ласка, зачекайте...
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Злорадствовать что сейчас умирает много людей - не красит ни порошенко ни его сторонников, ну правда.
Не думаю, чт при Порошенко ситуация была бы лучше. Не поменялось бы ни количество идиотов ни антиваксеров ни антимасочников.
не злорадство по умершим, а заюморённая чернота по выжившим еще...
рошен пришелся к месту...ведь:
дольче вита - дольше жизнь
...не могли бы вы унять свои порохоботские истерики - здесь они совсем не к месту.
Злорадствовать что сейчас умирает много людей - не красит ни порошенко ни его сторонников, ну правда.
Не думаю, что при Порошенко ситуация была бы лучше. Не поменялось бы ни количество идиотов ни антиваксеров ни антимасочников.
приєднуюсь.
Бо упороті порохоботи "пустились берега"
Эти дебилы умеют работать с информацией, но почему-то они работают только с той, что нужно лично им. Велике крадивныцтво упоминалось в каждом выпуске новостей, а ковид - то такое, нариду не нравится. Да этот Клоун написал пост про вакцинацию, но удалил его из-за критики. Это президент? Чмо это, а не президент. Так что вина на нем есть. Вины с дебильного нарида само собой тоже не снимаю. Так благодаря такому нариду чмо и стало президентом - чудес не бывает.
типова порохоботська демагогія..
ТОЧНО НЕ ВСІ.
НАВІТЬ НЕ ПОЛОВИНА...
ОТ ГРОШІ НАПЕРЕД ВИДІЛИ ТОЧНО НЕ ТИМ...
І ЗА Ц Е Степанова і компашку ще очікує Суд..
де Клоун був Президентом раніше Бариги..
а політичного провокатора на"бурлєніє говєн" Шустера давно не дивлюсь)
Вот и я говорю, что беззаконие ширится. Слабая попытка оправдывать отсутствие закона и попрание базовых человеческих прав целесообразностью. В истории примеров хватает от троек ЧК до Адика Аллоизовича Шикльгрубера.
Ну наверное потому что в правовом государстве главенствующим является все таки закон? Не?
В прошлом году коллектив не работал весь год я так понимаю? Или таки обеспечивали иными способами безопасность относительно заражения вирусом?
Сегодня только прочел, в Дании и Швеции вакцинировано больше 85% населения, в этих странах массового Ковида не наблюдается.
Ну и относительно Дании если сходите https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/denmark/ сюда и посмотрите статистику по дням относительно заболеваемости и смертности за текущий период и сравните ее с аналогичным периодом прошлого года, то будете сильно удивлены. Картины относительно заболеваемости и смертности идентичны. И тогда у Вас может возникнуть крамольный вопрос - а зачем вакцинацию проводили и что она собственно дала. Так к примеру 24.10.2020 было инфицировано 1367 человек, умерло 3 человека. За 24.10.2021 инфицировано 1349 человек умерло 2 человека. Не сильно ли слабый результат после вакцинации 85% населения? Можете проверить сами вру ли я. Ссылку я дал.
но все таки я бы (кроме обязательного вакцинирования) ввел обязательное тестирование...
объясняю - идущий (массово) на вакцинацию люд не в курсе насколько он здоров... а может у него уже началось заражение и вакцина (не ускорит возможно) заболевание но может оказаться бесполезной (не защитит)... процесс запущен и человека надо лечить а не выдавать желтый сертификат (а ведь ради него и ломанулись те, кому надо ездить) и получается ему разрешили шастать и заражать остальных... вы ж проанализируйте хотя бы однодневную статистику тех, кто сделал экспресс-тест (от 350 грн) на ж/д вокзале в надежде получить 3-х дневную справку для поездки - из 400 пассажиров выявили 18 (им рекомендовали отказаться от поездки)... а ведь они б могли спокойно и бесплатно сделать прививку и получив желтый сертификат поехать дальше, не зная о том что больны (даже если какая-то ошибка в экспресс-тесте - это все равно заставит насторожиться)
тогда вопрос - нафига на ряду с ковид/сертификатами разрешили использовать отрицательные результаты экспресс-тестов (срок годности 3 дня) ???
Только не то ,как вы считаете ,а со ссылкой на компетентный источник .
24 Марта 2021
Авторы:
Dinnes J, Deeks JJ, Berhane S, Taylor M, Adriano A, Davenport C, Dittrich S, Emperador D, Takwoingi Y, Cunningham J, Beese S, Domen J, Dretzke J, Ferrante di Ruffano L, Harris IM, Price MJ, Taylor-Phillips S, Hooft L, Leeflang MMG, McInnes MDF, Spijker R, Van den Bruel A
перевод на русский :
https://www.cochrane.org/ru/CD013705/INFECTN_naskolko-tochny-ekspress-testy-dlya-diagnostiki-covid-19
Тесты на антигены
У людей с подтвержденным COVID-19, тесты на антиген правильно определили инфекцию COVID-19 в среднем у 72% людей с симптомами, по сравнению с 58% людей без симптомов. Тесты были наиболее точными при использовании в первую неделю после появления симптомов (в среднем 78% подтвержденных случаев имели положительные тесты на антиген). Вероятно, это связано с тем, что в первые дни после заражения в организме человека находится наибольшее количество вируса.
У людей, которые не болели COVID-19, тесты на антиген правильно исключили инфекцию у 99,5% людей с симптомами и у 98,9% людей без симптомов.
Различные марки тестов различаются по точности. Объединенные результаты одного теста (SD Biosensor STANDARD Q) соответствовали стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как "приемлемые" для подтверждения и исключения COVID-19 у людей с признаками и симптомами COVID-19. Еще два теста соответствовали приемлемым стандартам ВОЗ (Abbott Panbio и BIONOTE NowCheck) по крайней мере в одном исследовании.
https://www.youtube.com/watch?v=EzRR3X11r5c&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=E4EUsB9luiQ&ab_channel=ZolotoiStandart
https://www.youtube.com/watch?v=NyQ4m-ezAH8&ab_channel=%D0%97%D0%90%D0%94%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%AF%21%21%21
А лохторат який вірить кацапським тролям та блохерам і не вакцинується, хай дохне, як би цинічно не звучало чим менше ідіотів тим краще.
добрий день
буфет інституту педіатрії
8 млн. с лишним уже вакцинированных. Скоро будет десять миллионов. Это половина трудоспособного населения. Мало? )) Открою секрет к весне 22 года уже миллионов 20 вакцинируют, но придёт новый сезон ОРВИ заболеваний и ковида конечно тоже и опять будет жопа. Кто тогда будет виноват?
да. опять народ виноват. строили больницы вместо дорог.
половина трудоспособного населения. Мало? - Мало.
Когда придёт новый сезон ОРВИ заболеваний и ковида конечно тоже и опять будет жопа. - виноват будешь лично ты.
по прежнему куча Баранов против прививок, по прежнему не соблюдается дистанция и маски не носятся.
просто упыри!
Робочий час рознести.
Пенсіонерам-заборона виходити з дому.
Навчання-онлайн.
Вакцинація примусова.
Масочний режим найсуворіший.
Це як альтернатива локдауну. Але зараз не факт що допоможе. Це потрібно було місяць назад вводити.