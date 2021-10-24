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Новини Окуповані території
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РФ не зможе перешкодити жителям окупованих територій Донбасу та Криму комунікувати з українською владою, - речник МЗС Ніколенко

РФ не зможе перешкодити жителям окупованих територій Донбасу та Криму комунікувати з українською владою, - речник МЗС Ніколенко

Спроби РФ перешкодити жителям окупованих територій Донбасу та Криму спілкуватися з представниками української влади будуть безуспішними.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія не зможе перешкодити жителям тимчасово окупованих Донбасу та Криму комунікувати з українською владою. Так само, як і не змогли радянські окупаційні війська перешкодити контактам німців зі Східного і Західного Берліну. Політика залізної завіси не спрацює", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що деградація ситуації на тимчасово окупованих територіях потребує інноваційних рішень України.

"Поліпшення життя українців обабіч лінії розмежування, надання їм якісних державних послуг і зміцнення їхнього зв'язку з рештою України залишається безумовним пріоритетом для президента Володимира Зеленського", – наголосив спікер.

Ніколенко зазначив, що РФ як держава-окупант має чітко виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання і домовленості лідерів "нормандського формату", зокрема забезпечувати базові потреби населення в підконтрольних їй територіях, як от належний захист від коронавірусної хвороби Covid-19, розблокувати роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування, припинити саботаж діяльності Тристоронньої контактної групи, гарантувати безпечний і надійний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території, забезпечити міжнародним організаціям, включно з МКЧХ, повний і безумовний допуск до всіх утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб.

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Як повідомлялося, в Раді національної безпеки й оборони України (РНБО) анонсували розробку технічного завдання з відкриття на лінії розмежування з тимчасово окупованими окремими районами Донецької та Луганської областей і Кримом пунктів зв'язку для комунікації громадян із представниками української влади.

"Ухвалено рішення упродовж двох тижнів доручити Міністерству цифрової трансформації розробити технічне завдання для такого продукту і... найближчим часом його впровадити для того, щоб у людей була можливість спілкування безпосередньо з усіма органами влади, які є в нашій країні, включно з президентом", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумком засідання РНБО в п'ятницю.

Офіційна представния МЗС РФ Марія Захарова у відповідь на це заявила, що влада України готує "провокацію", плануючи відкрити для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму пункти зв'язку з представниками української влади.

Автор: 

Крим (14185) МЗС (4165) окупація (6742) росія (65949) Донбас (22357) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+2
они не хотят коммуницировать... они тупо хотять денег...
те кто хочет, обойдется и без ваших потуг ...
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24.10.2021 12:49 Відповісти
+2
С жителями Лугандонии, лучше коммуницировать через оптический прицел винтовки Barrett M82 (M82A1, M82A3, M107)
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24.10.2021 12:49 Відповісти
+2
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24.10.2021 12:52 Відповісти
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они не хотят коммуницировать... они тупо хотять денег...
те кто хочет, обойдется и без ваших потуг ...
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24.10.2021 12:49 Відповісти
С жителями Лугандонии, лучше коммуницировать через оптический прицел винтовки Barrett M82 (M82A1, M82A3, M107)
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24.10.2021 12:49 Відповісти
ага, інтенсивність комунікації прямо пропорційна статистиці захворюваності на ковід...
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24.10.2021 12:50 Відповісти
ЗЕвлада не комунікує з нами, а про лугандонів і казати нічого.
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24.10.2021 12:50 Відповісти
як не комунікує? а "Свати", "Вечерний квартал", "Рассмеши комика-гномика"....
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24.10.2021 12:53 Відповісти
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24.10.2021 12:52 Відповісти
слева ДНР это для джентльменов, а справа ЛНР для леди
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24.10.2021 13:02 Відповісти
Там безвиз
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24.10.2021 20:54 Відповісти
Да с этой дебильной воровско-марадерсекой властью уже на подконтрольной части Украины люди не хотят комму4ницировать, а вы о той что то квакаете.
,
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24.10.2021 12:52 Відповісти
"Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепление их связи с остальным Украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского", - подчеркнул спикер.

Очередной Гундосиковый холуй-дуполиз детектед. Беларусь, РФ, Северная Корея, Туркменистан.
Испанский стыд
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24.10.2021 12:56 Відповісти
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.

При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов
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24.10.2021 13:18 Відповісти
В результаті тих комунікацій різко ростуть ціни на базарх Дніпра, Маріуполя, Запоріжжя і ін. Кармільци тож кушать хатят! І крисчани ніяк камни с неба не вгризуть, а привезене з говені (по слвам самих асвабаждьонних) говном і тхне!

Голос із говєні: "- Люди скучают по качественным, вкусным продуктам, которые были при Украине, и которые сейчас в Украине. Может, еще по музыке и какой-то культуре, но холодильник на первом месте. Я несколько раз пересекал границу в этом году: допустимо перевозить пять килограммов какого-то вида продуктов. Сейчас, действительно, вводятся ограничения. Был курьезный случай: недавно ко мне пришли друзья, увидели украинские конфеты. Я говорю: они уже просроченные, а они: «Нет, нет, мы съедим». То есть, люди готовы есть даже просроченные продукты, если они из Украины. Со стороны украинской таможни - свои ограничения: они не позволяют провозить товары растительного происхождения. В Крым же везут яйца, сало, колбасу, сыр, кондитерские изделия. Кроме того, масса случаев, когда люди пытаются достать медикаменты, просят что-то привезти.
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24.10.2021 13:38 Відповісти
не неси х уйни, особо красиво про просроченные конфеты
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24.10.2021 13:46 Відповісти
https://ru.krymr.com/a/kak-rossiya-oboroniaetsa-ot-ukrainskih-produktov-v-krymu/30211197.html «Люди скучают по украинским продуктам». Как российские санкции отразились на крымчанах

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24.10.2021 18:22 Відповісти
а они хотят коммуницировать? думаю, мягко говоря нет, так что россия не помешает
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24.10.2021 13:45 Відповісти
Идиот...Чтобы коммуницировать,теперь нужно ехать через раху чуть ли не 1000 км. Кто поедет ? Все перекрыто.И с большими проблемами.
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24.10.2021 13:52 Відповісти
Пукан рванул))

https://telegraf.com.ua/novosti-rossii/2021-10-22/5686444-vspyshka-i-stolb-dyma-poyavilos-video-momenta-vzryva-na-porokhovom-zavode-v-rossii
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24.10.2021 14:16 Відповісти
Да я не против, пусть "коммуницируют" как Косяк.
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24.10.2021 14:20 Відповісти
та и ваще лучше не каммуницировать, а музицировать, у всяких клованов це получается лучше, чем всякие там камунякации
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24.10.2021 15:36 Відповісти
 
 