РФ не зможе перешкодити жителям окупованих територій Донбасу та Криму комунікувати з українською владою, - речник МЗС Ніколенко

Спроби РФ перешкодити жителям окупованих територій Донбасу та Криму спілкуватися з представниками української влади будуть безуспішними.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія не зможе перешкодити жителям тимчасово окупованих Донбасу та Криму комунікувати з українською владою. Так само, як і не змогли радянські окупаційні війська перешкодити контактам німців зі Східного і Західного Берліну. Політика залізної завіси не спрацює", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що деградація ситуації на тимчасово окупованих територіях потребує інноваційних рішень України.

"Поліпшення життя українців обабіч лінії розмежування, надання їм якісних державних послуг і зміцнення їхнього зв'язку з рештою України залишається безумовним пріоритетом для президента Володимира Зеленського", – наголосив спікер.

Ніколенко зазначив, що РФ як держава-окупант має чітко виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання і домовленості лідерів "нормандського формату", зокрема забезпечувати базові потреби населення в підконтрольних їй територіях, як от належний захист від коронавірусної хвороби Covid-19, розблокувати роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування, припинити саботаж діяльності Тристоронньої контактної групи, гарантувати безпечний і надійний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території, забезпечити міжнародним організаціям, включно з МКЧХ, повний і безумовний допуск до всіх утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб.

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Як повідомлялося, в Раді національної безпеки й оборони України (РНБО) анонсували розробку технічного завдання з відкриття на лінії розмежування з тимчасово окупованими окремими районами Донецької та Луганської областей і Кримом пунктів зв'язку для комунікації громадян із представниками української влади.

"Ухвалено рішення упродовж двох тижнів доручити Міністерству цифрової трансформації розробити технічне завдання для такого продукту і... найближчим часом його впровадити для того, щоб у людей була можливість спілкування безпосередньо з усіма органами влади, які є в нашій країні, включно з президентом", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумком засідання РНБО в п'ятницю.

Офіційна представния МЗС РФ Марія Захарова у відповідь на це заявила, що влада України готує "провокацію", плануючи відкрити для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму пункти зв'язку з представниками української влади.